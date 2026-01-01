احصل على صوت مثالي من دون إعادة التسجيل. يقوم الذكاء الاصطناعي تلقائياً بإزالة كلمات الحشو، والتوقفات، والبدايات الخاطئة، والمحاولات المعادة، ثم يملأ الفجوات البصرية بمزامنة شفاه طبيعية بالذكاء الاصطناعي، بحيث يبدو ملخص الحدث وكأنه سُجّل في مرة واحدة سلسة من دون أخطاء. لا قفزات مفاجئة في المونتاج، ولا حاجة للقص اليدوي.