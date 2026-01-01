حوّل لقطات الحدث الخام إلى فيديو احترافي يلخّص الحدث في دقائق. أضف نصًا، ونظّف كل لقطة تلقائيًا، واحصل على فيديو highlights جاهز للمشاركة. لا حاجة إلى كاميرات أو مهارات مونتاج.
مزايا صانع فيديو ملخص الفعاليات
تحرير بالذكاء الاصطناعي يبرز أفضل اللقطات
Skip the timeline and the manual cuts. The AI scans your footage, picks the strongest moments, and assembles them into a fast-paced video highlight reel with music, transitions, and pacing handled for you. You get a cohesive, high-quality recap without touching editing software.
تنقية الصوت للحصول على لقطات خالية من العيوب
احصل على صوت مثالي من دون إعادة التسجيل. يقوم الذكاء الاصطناعي تلقائياً بإزالة كلمات الحشو، والتوقفات، والبدايات الخاطئة، والمحاولات المعادة، ثم يملأ الفجوات البصرية بمزامنة شفاه طبيعية بالذكاء الاصطناعي، بحيث يبدو ملخص الحدث وكأنه سُجّل في مرة واحدة سلسة من دون أخطاء. لا قفزات مفاجئة في المونتاج، ولا حاجة للقص اليدوي.
حوّل النص إلى مشاهد مُروىّة
لا توجد لقطات مصوّرة من اليوم؟ اكتب بضع سطور عن الحدث، وسيقوم محرك تحويل النص إلى فيديو بإنشاء مشاهد سردية حولها، مع صور ورسومات وتعليق صوتي طبيعي. أضف مقدمة مخصّصة، أو رسالة شكر، أو اقتباسات من المتحدثين خلال ثوانٍ.
Templates and Brand Kits Built In
ابدأ من مكتبة قوالب الملخصات بدلًا من شاشة فارغة. أضف شعارك وألوانك وخطوطك مرة واحدة فقط، وستبقى جميع الفيديوهات متوافقة مع هوية علامتك التجارية. يوفّر مُنشئ الفيديو بالذكاء الاصطناعي لفريقك تحكمًا إبداعيًا، بحيث تبدو سلسلة الفعاليات المتكررة احترافية ومتسقة في كل مرة.
Localize Recaps Into 175+ Languages
الوصول إلى كل مشارك بلغته الخاصة. ترجم ملخص الحدث باستخدام الدبلجة الطبيعية بالذكاء الاصطناعي إلى أكثر من 175 لغة، مع أصوات وحركة شفاه متطابقة مع كل مشهد. يتحول فيديو ملخص حدث واحد إلى أصل تسويقي عالمي يعزّز الظهور عبر المناطق والفرق والجمهور.
أفكار واستخدامات لفيديوهات ملخص الفعاليات
Editing days of conference footage takes weeks and an agency budget. Capture the excitement in a fast recap instead, then share it as a promo video that fuels your next marketing campaign and drives signups.
Internal event footage often sits unused because editing it is nobody's job. Turn it into a recap that engages your whole company, and add an AI spokesperson to communicate the highlights and key takeaways.
Trade show leads cool off while footage waits for editing. Skip the videography crew and ship an effective booth recap that pairs the best moments with a product demo video while the event is fresh.
Recapping a long webinar by hand means scrubbing hours of recording. Turn the slides and key clips into an engaging summary with PPT To video, so registrants who missed it still get the value.
Posting event clips manually means resizing and recutting for every social media feed. Generate vertical highlights with the reel generator instead, and publish recaps to Instagram, TikTok, and Shorts the moment the event wraps.
Team offsites and all-hands rarely get a recap because no one has time to cut one. Drop the clips into an AI video editor, arrange the best moments, and capture the essence of the experience.
كيف يعمل صانع فيديو ملخص الفعاليات
HeyGen takes you from raw clips to a finished event recap video in four simple steps, with the editing handled automatically.
أضف المقاطع أو الصور أو نصًا قصيرًا من فعاليتك، وامزج اللقطات المسجّلة مع مشاهد جديدة.
Speech Cleanup removes filler words, pauses, and retakes, then stitches the best moments together.
أضف علامتك التجارية والموسيقى والترجمة النصية والانتقالات. عدّل الإيقاع وترتيب المشاهد بما يناسب القصة.
Render in HD or 4K, then download or post your recap straight to social, email, or your event page.
An event recap video is a short highlight reel that captures the best moments of a conference, launch, or gathering. You make one by uploading footage or starting from text to video, then letting the AI edit, narrate, and assemble it into a finished recap.
نعم. استخرج أقوى لحظات المتحدثين وأهم ما جاء في الجلسات الحوارية وضمّنها في الملخص، واستخدم أداة إنشاء المقاطع لتقسيم الجلسات إلى لقطات قصيرة قابلة للمشاركة. أضف مقاطع أرشيفية لسد الفجوات، وحافظ على حيوية تجربة الحدث المباشر لفترة طويلة بعد انتهائه.
نعم. احفظ الملخص كمشروع قابل لإعادة الاستخدام وكرّره للفعاليات المستقبلية، بحيث يحافظ كل فيديو جديد لأبرز اللحظات على مظهر متسق. تقوم العديد من الفرق بإنشاء مكتبة صغيرة من قوالب الملخصات لتوسيع نطاق فيديوهات التسويق عبر سلسلة الفعاليات بالكامل.
نعم. يتولى الذكاء الاصطناعي التحكم في الإيقاع والانتقالات والقصّات النظيفة بحيث يبدو الملخص كما لو أنه مُنتج في الاستوديو، وليس مُنشأ تلقائيًا. يمكنك مطابقة ألوان علامتك التجارية وخطوطها، وإضافة مقدّمين واقعيين مدعومين بتقنية Avatar IV لنقل مشاعر اليوم وطاقته.
التحرير التقليدي يعني ساعات من العمل على خط الزمن وفاتورة من وكالة إنتاج. HeyGen يحوّل العملية بالكامل إلى دقائق، مما يخفض تكاليف إنتاج الفيديو بنسبة تصل إلى 70%. ملخص الحدث المُنتج بجودة عالية يساعد فرق تنظيم الفعاليات على إظهار القيمة للعملاء عبر مختلف قنواتهم الإعلامية.
You can start free with no credit card and create recaps to explore the core features. Paid plans begin at $24 per month and unlock longer videos, voice cloning, more languages, and higher-resolution exports for frequent or larger event recaps.
استكشف المزيد من الأدوات المدعومة بـالذكاء الاصطناعي
حوّل أي صورة إلى شخصية حية بصوت وحركة فائقَي الواقعية باستخدام Avatar IV.
حوّل لقطات فعاليتك إلى فيديوهات ملخصة احترافية باستخدام الذكاء الاصطناعي.