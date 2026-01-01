تعمل الأداة على تقليل فترات التوقف الطويلة، وفجوات التنفس، واللحظات الصامتة في الملف المرفوع دون أن تجعل صوتك يبدو متسارعًا أو آليًا. كما تتولى تحسين جودة الصوت في المقاطع التي يتم الاحتفاظ بها، بحيث يبدو البودكاست أو الفيديو المصقول إنسانيًا، لا كأنه مُعدَّل آليًا.