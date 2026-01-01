تنقية الصوت بالذكاء الاصطناعي للحصول على لقطات فيديو خالية من العيوب

حوّل تسجيلات الصوت غير المرتبة إلى فيديو مصقول من دون أي قفزات في اللقطات. تعمل ميزة تنظيف الكلام على إزالة كلمات الحشو، والتوقفات، والإعادات، وضوضاء الخلفية من ملفات الصوت والفيديو، ثم توحّد اللقطات بحيث تبدو كل عملية قص غير مرئية.

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AI Speech Cleanup workspace turning audio recordings into polished video
١٤١٬٩٣٩٬٥٠٠فيديوهات تم إنشاؤها
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ملايين حول العالم يثقون به لإحياء قصصهم.

مزايا تنقية الصوت بالذكاء الاصطناعي

إزالة كلمات الحشو و"أم" عند الرفع

تكتشف الأداة الكلمات الحشوية مثل "ام" و"اه" و"تعرف" وما شابهها وتزيلها مباشرة بعد الرفع. تعمل مع البودكاستات الطويلة، ومقاطع التواصل الاجتماعي القصيرة، ولقطات المتحدث أمام الكاميرا بجميع الصيغ الشائعة، بحيث يبدو الإلقاء واثقًا ومتماسكًا من دون إعادة تسجيل أي سطر.

Audio waveform showing filler word removal

دمج بصري غير مرئي بين اللقطات

يقصّ الصوت ويعيد بناء الإطارات حول كل عملية تعديل. بينما تتركك أدوات الصوت فقط مع قفزات مزعجة في الفيديو، تعمل ميزة Speech Cleanup على مزج الحركات الدقيقة بين القصّات بحيث تبدو النتيجة النهائية لقطة واحدة متصلة وسلسة، لا ملف mp4 مجمّعاً من مقاطع متفرقة.

Video editing cuts and seamless transitions

أداة مدمجة لإزالة ضوضاء الخلفية

أداة مدمجة لإزالة ضوضاء الخلفية تتخلص من طنين الغرفة، وضوضاء الميكروفون، والتشويش المحيط في الوقت نفسه الذي تُنظَّف فيه الكلمات الحشوية. رفع ملف واحد، وتصدير واحد، دون الحاجة إلى ربط معزز صوت منفصل، ومولّد ترجمات، ومحرر فيديو للحصول على صوت بجودة الاستوديو.

Background noise removal interface

التعامل مع البدايات الخاطئة واستعادة التسجيلات

يعالج لحظات التردّد، والجمل المعاد بدؤها، وعبارات من نوع "دعني أجرّب مرة أخرى" في كل مقطع ضمن المخطط الزمني للفيديو. حدّد اللقطة المناسبة، والأداة ستدمجها في المونتاج، وتحذف النسخة غير المستخدمة مع الحفاظ على إيقاع طبيعي في كامل الفيديو.

Video trimming process for retake recovery

قصّ فترات الصمت الطويل والفراغ الصوتي

تعمل الأداة على تقليل فترات التوقف الطويلة، وفجوات التنفس، واللحظات الصامتة في الملف المرفوع دون أن تجعل صوتك يبدو متسارعًا أو آليًا. كما تتولى تحسين جودة الصوت في المقاطع التي يتم الاحتفاظ بها، بحيث يبدو البودكاست أو الفيديو المصقول إنسانيًا، لا كأنه مُعدَّل آليًا.

Trimming slider removing long silences

حالات استخدام لتنقية الكلام

إعداد تحرير فيديو البودكاست

حلقات بودكاست فيديو على YouTube

Record raw and ship clean. The tool turns a 90-minute video podcast recording into a publish-ready episode, removing fillers and dead air so the final cut feels tight on YouTube and Spotify without any manual editing work on the video.

إعداد فيديو وجه متحدث بالذكاء الاصطناعي

فيديوهات Talking-Head لمنشئي محتوى YouTube

Skip the re-shoots. Read your script naturally, let the tool remove every "um" and false start across the upload, and export a confident on-camera take you can pair with text to video for fully scripted segments.

إنشاء فيديو تعليمي باستخدام أفاتار بالذكاء الاصطناعي

الدورات التدريبية والدروس التعليمية عبر الإنترنت

Course recordings are full of self-corrections and retakes. Clean them up in a single pass so your educational video flows lesson-to-lesson without learners spotting the edits, the cuts, or the production gaps between each take.

استوديو إنتاج فيديو بالذكاء الاصطناعي للعروض التوضيحية

تسجيلات عروض المبيعات والمنتجات

Demo recordings rarely land on the first try, even with a script. The tool removes the hesitations and "let me show you that again" moments across the whole video, leaving a polished walkthrough you can drop into emails and decks.

منشئ فيديو بالذكاء الاصطناعي لإنشاء مقاطع قصيرة لوسائل التواصل الاجتماعي

مقاطع قصيرة لوسائل التواصل الاجتماعي وReels وTikTok

Cut faster, post faster. A ten-minute raw recording becomes a sub-sixty-second short with the rambling removed and the visuals locked in sync, ready for YouTube Shorts, TikTok, and Instagram Reels without manual trimming on the timeline.

أدوات تسجيل الندوات عبر الإنترنت والمقابلات بالذكاء الاصطناعي

تسجيلات مقابلات الويبinars والفيديو

Multi-speaker interviews are filler-word minefields with cross-talk and overlapping audio between speakers. The tool handles each speaker independently, removes stutters and dead air across both tracks, and keeps the conversation moving without choppy jump cuts.

كيف يعمل تحسين الصوت بالذكاء الاصطناعي

نظّف أي تسجيل صوتي في أربع خطوات، بدءًا من تحميل ملف صوتي أو فيديو خام مرورًا بالمراجعة وصولًا إلى ملف منقّى جاهز للنشر.

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الخطوة 1

حمّل ملفاً صوتياً أو فيديو

أضف ملفاً صوتياً أو فيديو. يدعم صيغ mp4 وmov وmp3 وwav حتى المحتوى الطويل.

الخطوة 2

اختر خيارات التنظيف

فعّل أو عطّل إزالة كلمات الحشو، فترات الصمت الطويلة، الضوضاء الخلفية، والإعادات قبل المعالجة.

الخطوة 3

راجع كل تعديل

عاين المقطع المنقح مسبقًا. تخطَّ أي تعديل أو استعده. يعرض الذكاء الاصطناعي كل تغيير قبل تأكيده.

الخطوة 4

صدّر الملف المنقح

صدّر ملف mp4 المصقول أو ملف الصوت. يمكنك تنزيله أو مشاركته أو إرساله للترجمة أو لتحسين الدقة.

Upload audio or video file
Voice assistant video editor cleanup options
Online video editor reviewing edits
Export the cleaned video file

الأسئلة الشائعة (FAQs)

ما هو تنظيف الصوت بالذكاء الاصطناعي بالضبط وكيف يعمل على الفيديو؟

تنقية الكلام بالذكاء الاصطناعي هي عملية آلية لتنقية الصوت تزيل كلمات الحشو، والتوقفات، والبدايات الخاطئة، وضوضاء الخلفية من تسجيل الصوت. تقوم HeyGen بتحليل الصوت أو الفيديو الخاص بك، واكتشاف كل عنصر مستهدف، وإزالته، ثم إعادة بناء الانتقالات البصرية بحيث يبدو القطع متصلاً وسلسًا.

هل سيؤدي إزالة كلمات الحشو من الفيديو إلى ظهور قفزات ملحوظة في المونتاج؟

لا. هذا هو الاختلاف الجوهري بين Speech Cleanup وأدوات تنظيف الصوت التي تعمل على الصوت فقط. عندما يزيل المنافسون كلمة حشو من الفيديو، يحدث قفز بصري في الصورة. تقوم HeyGen بإعادة بناء الإطارات بين القصّات بحيث يبدو المتحدث مستمرًا في الكلام، حتى بعد عشرات التعديلات.

كيف يختلف HeyGen Speech Cleanup عن Adobe Enhance Speech أو Cleanvoice AI؟

Adobe Enhance Speech يركّز على تحسين الكلام وجودة الصوت. Cleanvoice AI هو أداة مجانية بالذكاء الاصطناعي لتنقية الصوت تزيل الكلمات الحشوية من البودكاست. HeyGen Speech Cleanup يقوم بالأمرين معًا، ثم يتولى معالجة الفيديو أيضًا، بحيث تبقى قصّات المتحدث على الكاميرا غير ملحوظة على الشاشة.

هل يمكنني مراجعة كل تعديل والموافقة عليه قبل تصدير الفيديو؟

نعم. تعرض ميزة تنظيف الكلام كل كلمة حشو، وتوقف، ومقطع ضوضاء يتم اكتشافه في نافذة معاينة. يمكنك تخطي كل منها أو استعادته أو قبوله. لا يتم حذف أي شيء من دون موافقتك النهائية، مما يجنّبك عمليات القص الآلية المفرطة التي تشتهر بها أدوات التنظيف الأخرى.

هل يعمل هذا الأداة مع تسجيلات البودكاست والويبينار الطويلة؟

نعم. يتعامل هذا الأداة مع التسجيلات الطويلة، بما في ذلك الحلقات الكاملة للبودكاست والندوات عبر الإنترنت ومقاطع الفيديو الخاصة بالمقابلات في عملية رفع واحدة. يعالج الملف بالكامل دون تقسيمه إلى أجزاء، بحيث تبقى عملية التحرير في مكان واحد من البداية حتى التصدير.

هل يمكنه إزالة ضوضاء الخلفية بالإضافة إلى الكلمات الحشوية والتوقفات؟

نعم، في العملية نفسها. يستخدم هذا الأداة مزيل ضوضاء مدمجًا إلى جانب إزالة كلمات الحشو، وقص فترات الصمت الطويلة، واستعادة المقاطع المعاد تسجيلها، لذلك لا تحتاج إلى رفع تسجيل صوتك المجاني إلى أداة تحسين صوت منفصلة أولًا.

هل سيظل صوتي طبيعيًا وبشريًا بعد عملية التنقية؟

نعم. تعمل الأداة على قص فترات الصمت والكلمات الحشوية دون ضغط طريقة إلقائك، وتستخدم تحسيناً خفيفاً للصوت لزيادة وضوحه. إذا كان التسجيل غير قابل للإصلاح، يمكنك إعادة إنشاء الجملة باستخدام استنساخ الصوت بالذكاء الاصطناعي بصوتك المستنسخ.

ما هي صيغ ملفات الصوت والفيديو المدعومة للرفع والتصدير؟

حمّل ملفات الصوت بصيغ mp3 أو wav أو mov، بالإضافة إلى الفيديو بمعظم الصيغ الشائعة. يمكنك تصدير الفيديو المنقّى مع تضمين الصوت داخله، أو كملف صوتي مستقل إذا كنت تحتاج فقط إلى مسار صوتي منقّى لاستخدامه في بودكاست أو تسجيل تعليق صوتي.

هل يمكنني تشغيل الأداة على فيديو بلغة غير الإنجليزية؟

نعم. يكتشف الكلمات الحشوية والتوقفات في عدة لغات. بعد المعالجة، مرّر الملف عبر مترجم الفيديو بالذكاء الاصطناعي لإجراء الدبلجة إلى أكثر من 175 لغة مع مزامنة الشفاه، بحيث تصبح تسجيل واحد منقح أصلًا واحدًا متعدد اللغات.

كيف يقارن هذا بأدوات تحرير الفيديو بالذكاء الاصطناعي الأخرى؟

تعمل أدوات الفيديو بالذكاء الاصطناعي الأخرى إما على تنظيف الصوت فقط (مع ترك القفزات في المونتاج) أو إعادة بناء المشهد بالكامل انطلاقًا من النص. سير العمل هذا هو الوحيد الذي يحافظ على اللقطة الحقيقية التي ظهرتَ فيها أمام الكاميرا وينظّفها كما يفعل محرر بشري، من دون أن يفرض عليك إعادة التصوير أو استبدالها بمشهد اصطناعي.

هل توجد تجربة مجانية أو طريقة لتنقية الصوت مجانًا أولًا؟

نعم. توفر HeyGen خطة مجانية، بحيث يمكنك تحسين تسجيل على ملف حقيقي أولًا دون الحاجة إلى بطاقة. تتيح الخطط المدفوعة تحميلات أطول، وجودة تصدير أعلى، والوصول الكامل إلى سير عمل منشئ الفيديو بالذكاء الاصطناعي.

هل يوفر تنظيف الكلام بالذكاء الاصطناعي وقتًا فعليًا لمنشئي الفيديو في التطبيق العملي؟

نعم. منشئو المحتوى مثل Anton Voroniuk يوفرون 15.5 ساعة أسبوعيًا ويخفضون تكاليف الإنتاج بمقدار 40 مرة من خلال الجمع بين محرر الفيديو بالذكاء الاصطناعي والتنظيف الآلي، وليس بقص كل لقطة يدويًا.

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