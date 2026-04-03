تطبيق تحسين فيديو بالذكاء الاصطناعي لجودة 4K
حسّن دقة أي فيديو إلى 4K باستخدام نموذج انتشار بالذكاء الاصطناعي مدمج مباشرة في تطبيقات HeyGen. اختر بين محرك Standard أو Precise، وصدّر بدقة 1080p أو 4K، واضبط معدل الإطارات حتى 120fps، وارفع ملفات MP4 أو MOV أو WEBM. تعتمد الأسعار على طول الفيديو (استهلاك الرصيد لكل ثانية).
مزايا أداة تحسين جودة الفيديو بالذكاء الاصطناعي
محركات تحسين الدقة Standard وPrecise
محركان يلبيان احتياجات مختلفة. يقدّم Standard ترقية سريعة ونظيفة للصور لسير عمل عالي الحجم حيث تكون السرعة مهمة. يعمل Precise بنموذج يعتمد على الانتشار يعيد بناء التفاصيل الدقيقة، وملمس الوجه الطبيعي، والنص المقروء، والأقمشة والنباتات الواقعية على مستوى البكسل. ينتج Precise أعلى درجة من الدقة البصرية للتسليمات النهائية، وأعمال العملاء، والمحتوى المعروض على الشاشات الكبيرة. يمكنك التبديل بين المحركين في أي مشروع دون إعادة الرفع. أقرن مخرجاتك المُحسَّنة مع أيمولّد فيديو بالذكاء الاصطناعيضمن سير العمل، وسيحافظ الإخراج النهائي على جودته من أي مسافة مشاهدة.
دقة إخراج 1080p و4K
اختر دقة الإخراج المستهدفة قبل المعالجة. يقبل نموذج الذكاء الاصطناعي اللقطات بأي دقة ابتدائية من 360p فما فوق، ويحوّلها إلى 1080p أو 4K. يقوم محرك Precise بضبط شدة إعادة البناء وفقًا لجودة الإدخال، فيولّد تفاصيل أقوى للمصادر منخفضة الدقة ويطبّق تحسينًا أخف على اللقطات القريبة بالفعل من الدقة المستهدفة. يتم تنزيل المخرجات جاهزة للنشر أو التضمين أو الأرشفة دون الحاجة إلى خطوة ترميز إضافية. استخدمه بعد عملية تحويل النص إلى فيديو لرفع محتوى الذكاء الاصطناعي إلى دقة مناسبة للبث.
التحكم في معدل الإطارات حتى 120 إطارًا في الثانية
اضبط معدل الإطارات في الإخراج على Original أو 30 أو 60 أو 90 أو 120fps. يعمل الاستيفاء بالإطارات بالذكاء الاصطناعي على إنشاء إطارات وسيطة سلسة وطبيعية بحيث تتحول اللقطات المتقطعة إلى فيديو انسيابي، وتُعرض مشاهد الحركة بسلاسة، ويبدو المحتوى بالحركة البطيئة سينمائياً. تؤدي معدلات الإطارات الأعلى مع دقة 4K إلى إخراج يبدو عالي الجودة على الشاشات وأجهزة العرض والواجهات الكبيرة. طبّق تعزيز معدل الإطارات لتنعيممحرر الفيديو بالذكاء الاصطناعيالصادرات أو لمنح المقاطع المُنشأة بالذكاء الاصطناعي تجربة تشغيل مصقولة.
إزالة الضوضاء وإزالة التشوّه المدمجتان
محرك Precise يزيل الضوضاء والتموّج ويزيد الحدة في عملية رفع دقة واحدة. يتم تصحيح الحبيبات، وضوضاء الألوان، وتقطّع الضغط، والحواف المتعرجة، والعيوب الشبيهة بالدرج إطارًا بإطار من دون خطوة معالجة منفصلة. يميّز النموذج بين النسيج الحقيقي والضوضاء، بحيث تبقى البشرة طبيعية، والنص واضحًا، والحواف نظيفة. لا حاجة إلى أي مرشحات أو إضافات إضافية. مرّر الناتج عبر مولّد العناوين الفرعية وستظهر الطبقات التراكبية على إطارات خالية من العيوب.
اتساق زمني عبر الإطارات
ترقية الإطارات بشكل فردي تؤدي إلى وميض واهتزاز وعيوب زحف في الصورة أثناء التشغيل. يقوم نموذج الذكاء الاصطناعي بتحليل الحركة وتدفّق التفاصيل بين الإطارات للحفاظ على الاتساق الزمني الكامل. تبقى الأجسام المتحركة مستقرة، وتظل الخلفيات المسطّحة نظيفة من دون وميض أو تدرّجات غير مرغوبة، وتحافظ الألوان على ثباتها من الإطار الأول حتى الأخير. عند دمجه مع استيفاء الإطارات، تكون النتيجة تشغيلًا سلسًا وخاليًا من الوميض بأي دقة ومعدل إطارات لمحتوى مثل فيديو عرض المنتج النهائي.
حالات الاستخدام
ترقية فيديو الذكاء الاصطناعي من دقة 720p إلى 4K
Output from Sora, Kling, Veo, and similar models often caps at 720p or 1080p with softness and aliasing. Select Precise engine, set output to 4K, and the diffusion model reconstructs native-looking detail tuned specifically for AI-generated footage.
استعادة لقطات أشرطة VHS وminiDV و8mm القديمة
Archival transfers carry decades of grain, noise, and resolution loss. Upload the file, choose Precise for maximum detail reconstruction, and output at 1080p or 4K. The integrated denoiser removes grain while the upscaler rebuilds sharpness frame by frame.
حوّل اللقطات المتقطعة بسلاسة إلى 60 أو 120 إطاراً في الثانية
Low-frame-rate recordings, screen captures, and older clips play with visible judder. Set output frame rate to 60 or 120fps and the interpolation engine generates clean in-between frames, turning stuttery playback into fluid motion.
حسّن جودة تسجيلات كاميرا الويب وتسجيلات الشاشة
Compressed Zoom calls, webinar exports, and screen captures look soft on playback. Upscale to 1080p or 4K with Standard engine for fast turnaround, delivering clear footage for Course Builder libraries and on-demand viewing.
تحسين اللقطات ذات الإضاءة المنخفضة والضوضاء
High-ISO indoor clips, nighttime recordings, and poorly lit interviews carry visible chroma noise. The Precise engine denoises while upscaling, removing grain without the over-smoothed plastic look that standard filters produce. Output retains natural skin and marketing videos texture.
تحسين دقة الفيديو المترجم أو المُدبلج
Re-encoding during AI Dubbing or translation introduces compression artifacts. Run the localized file through the upscaler as a final step to restore sharpness and match every language variant to the original master quality.
كيف يعمل
حمّل فيديو، واضبط المحرك والدقة ومعدل الإطارات، ثم أنشئ مخرجًا بدقة 4K. بدون برامج، وبدون GPU، وبدون مهارات تحرير.
حمّل الفيديو الخاص بك
اسحب ملف MP4 أو MOV أو WEBM إلى أداة الرفع أو انقر على اختر ملفاً. جميع دقّات الإدخال مقبولة.
اختر المحرك والإعدادات
اختر Standard أو Precise. اضبط دقة الإخراج على 1080p أو 4K. اضبط معدل الإطارات على Original أو 30 أو 60 أو 90 أو 120fps.
دع الذكاء الاصطناعي يعزّز كل إطار
يقوم الذكاء الاصطناعي بإزالة الضوضاء وتحسين الحدة ورفع دقة الفيديو إطارًا تلو الآخر، مع إعادة بناء التفاصيل والملمس والوضوح تلقائيًا.
نزّل وانشر
استلم فيديوك المحسّن جاهزاً للاستخدام، دون ترميز إضافي أو تعديل — فقط انشره.
الأسئلة الشائعة
ما هو محرك التحسين Precise وكيف يعمل؟
يعمل محرك Precise بالاعتماد على Topaz Labs Starlight Precise 2.5، وهو نموذج تحسين دقّة قائم على الانتشار تم تدريبه على ملايين الإطارات الفيديوية. يقوم بإعادة بناء التفاصيل الدقيقة للملمس، وملامح الوجه الطبيعية، وبنية الأقمشة، والنصوص القابلة للقراءة على مستوى البكسل. وعلى عكس الاستيفاء القياسي الذي يمدّد البكسلات، يقوم نموذج الانتشار بإنشاء تفاصيل جديدة منطقية استنادًا إلى سياق المشهد، بحيث يبدو الناتج كما لو تم تصويره أصلًا بالدقة الأعلى.
ما الفرق بين محرك Standard ومحرك Precise؟
يوفّر خيار Standard زيادة سريعة ونظيفة في الدقة، مناسبة لسير العمل عالي الحجم حيث تكون السرعة أهم من الدقة على مستوى كل بكسل. أما خيار Precise فيشغّل النموذج المعتمد على الانتشار للحصول على أقصى قدر من استعادة التفاصيل. يُنصح باستخدام Precise للمخرجات النهائية، ومحتوى العملاء، وكل ما يُعرض على شاشات كبيرة. في المقابل، يُعد Standard مثاليًا للمسودات، والمراجعات الداخلية، والمعالجة الدفعية.
هل يمكنني تحسين دقة الفيديو المُنشأ بالذكاء الاصطناعي من Sora أو Kling أو Veo؟
نعم. تم تحسين محرك Precise خصيصًا لمقاطع الفيديو المُنشأة بالذكاء الاصطناعي، والتي تتسم غالبًا بدرجة طفيفة من النعومة، والتعرّج، وعدم الاتساق بين الإطارات، وهي عيوب تقوم تقنيات الترقية القياسية بتضخيمها. يقوم هذا المحرك بتصحيح هذه الأنماط مع الحفاظ على الرؤية الإبداعية، ليقدّم مخرجاتمن نص إلى فيديووإنشاءات معتمدة على الموجّهات بجودة 4K نقية تبدو كأنها أصلية.
ما صيغ الفيديو ودقّات الإدخال المدعومة؟
أداة تحسين الدقة تدعم ملفات MP4 وMOV وWEBM بأي دقة إدخال بدءاً من 360p فما فوق. يمكنك ضبط دقة الإخراج إلى 1080p أو 4K. يقوم نموذج الذكاء الاصطناعي بضبط مستوى إعادة البناء وفقاً لجودة المصدر الأصلية، فيطبّق تعزيزاً أقوى على المصادر منخفضة الدقة وتحسيناً أخف على المقاطع الأقرب إلى الدقة المستهدفة.
كيف تعمل آلية ضبط معدل الإطارات؟
يمكنك اختيار معدل الإطارات النهائي من بين Original أو 30 أو 60 أو 90 أو 120fps. تقوم تقنية الاستيفاء بالإطارات بالذكاء الاصطناعي بتحليل الحركة بين الإطارات الموجودة وتُنشئ إطارات وسيطة سلسة. لمحتوى الشبكات الاجتماعية، يكون 30 أو 60fps مناسبًا. أما للمحتوى المليء بالحركة أو السينمائي أو المخصص للشاشات الكبيرة، فيوفّر 90 أو 120fps حركة أكثر سلاسة بشكل ملحوظ.
هل يقوم أداة تحسين الدقة بإزالة الضوضاء وعيوب الضغط تلقائياً؟
نعم. يقوم محرك Precise بعملية إزالة الضوضاء، وإزالة التعرّجات، والتخلّص من الشوائب كجزء متكامل من خطوة رفع الدقة. يميّز بين النسيج الحقيقي وبين الحبيبات، وضوضاء الألوان، وشرائط الضغط، فيزيل العناصر غير المرغوبة مع الحفاظ على الحواف والتفاصيل كما هي. لا تحتاج إلى خطوة منفصلة لإزالة الضوضاء أو إلى أي إضافة (Plugin) أخرى.
كم تبلغ تكلفة كل عملية تحسين دقة للفيديو؟
تسعير تحسين دقة الفيديو يعتمد على طول الفيديو، حيث تُخصم الاعتمادات لكل ثانية من المخرجات من رصيد الاعتمادات المشترك. يمكنك رؤية رصيدك على المخطط الزمني في محرر HeyGen. تتضمن الخطط المدفوعة التي تبدأ من 24$ شهرياً اعتمادات مميزة تغطي تحسين الدقة إلى جانب ميزات مثل استنساخ الصوت بالذكاء الاصطناعي واستبدال الوجه.
هل يمكنني معاينة تحسين الدقة قبل إنفاق الرصيد؟
نعم. أداة تحسين الدقة تعالج معاينة قصيرة باستخدام المحرك، والدقة، ومعدل الإطارات الذي تختاره قبل تأكيد العملية. يمكنك ضبط الإعدادات ومقارنة الفيديو الأصلي بالنتيجة حتى تصل إلى المستوى الذي تريده. لا تُخصم الاعتمادات إلا عند تأكيد التصيير الكامل.
هل يمكنني تحسين دقة الفيديوهات بعد ترجمتها أو دبلجتها؟
نعم. مقاطع الفيديو التي تتم معالجتها عبر مسار Video Translator أو AI Lip Sync تفقد من جودتها بسبب إعادة الترميز. تمرير الملف المترجم عبر أداة تحسين الدقة يعيد الحدة ويضمن أن يتطابق كل إصدار لغوي مع النسخة الأصلية. يتم احتساب السعر لكل نسخة بناءً على مدتها.
هل أحتاج إلى تثبيت برنامج أو امتلاك وحدة معالجة رسومات قوية؟
لا. تعمل أداة تحسين الدقة بالكامل في المتصفح من خلال HeyGen Apps. تتم جميع عمليات المعالجة باستخدام وحدات GPU سحابية. لا يوجد ما تحتاج إلى تثبيته، ولا متطلبات خاصة للنظام، ولا حاجة إلى وحدة GPU محلية. ما عليك سوى رفع ملف MP4 أو MOV أو WEBM، وضبط الإعدادات، ومعاينة النتيجة، وستتولى السحابة تنفيذ جميع عمليات المعالجة.
