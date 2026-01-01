منشئ فيديوهات تجارة إلكترونية بالذكاء الاصطناعي لإنشاء فيديوهات تجارة إلكترونية جذابة

حوّل وصف المنتجات إلى مقاطع فيديو تجارة إلكترونية احترافية في دقائق مع HeyGen. لا حاجة إلى كاميرات أو فرق تصوير أو برامج مونتاج. الصق النص، واختر الأسلوب، واحصل على فيديوهات منتجات وإعلانات UGC وعروض توضيحية جاهزة للنشر.

AI ecommerce video maker creating stunning product videos.
١٤١٬٩٣٩٬٥٠٠فيديوهات تم إنشاؤها
١١٦٬٦٩٠٬٣١٦أفاتار تم إنشاؤها
١٩٬٥٧٤٬٦٠٦فيديوهات تمت ترجمتها
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ملايين حول العالم يثقون به لإحياء قصصهم.
الميزات الرئيسية

مزايا صانع فيديو التجارة الإلكترونية

إنشاء فيديوهات للمنتجات في دقائق

أدخل تفاصيل منتجك واحصل على فيديوهات تجارة إلكترونية عالية الجودة خلال دقائق. صف المنتج، واختر الأسلوب، وسيقوم محرك تحويل النص إلى فيديو بإنشاء المشاهد والسرد والحركة تلقائيًا. يتيح لك هذا صانع فيديوهات التجارة الإلكترونية إنشاء محتوى فيديو احترافي دون أي منحنى تعلّم.

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AI product video creation process for ecommerce listings.

تنقية الصوت بالذكاء الاصطناعي للحصول على لقطات خالية من العيوب

سجّل مرة واحدة ودَع ميزة تنظيف الصوت بالذكاء الاصطناعي تزيل تلقائياً كلمات الحشو، وفترات التوقف الطويلة، والبدايات الخاطئة، وإعادة التسجيل. من دون الحاجة إلى أي مهارات تحرير، تقوم الأداة بدمج أفضل لقطاتك مع انتقالات غير مرئية، بحيث يبدو كل فيديو لعرض المنتج مسجلاً بإتقان ويوفّر عليك ساعات من تحرير الفيديو.

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AI product demo workspace with Speech Cleanup editing.

إعلانات UGC بأسلوب صُنّاع المحتوى مع تعليق صوتي

أنشئ إعلانات لافتة أثناء التمرير تبدو كمنشورات حقيقية من العملاء. اكتب جملة جذب، أضف تعليقًا صوتيًا طبيعيًا، وأنتج مقاطع سريعة بأسلوب شهادات العملاء. أداة إنشاء الإعلانات بالذكاء الاصطناعي والأدوات المدمجة تحافظ على محتواك متوافقًا مع منشورات وخاصية Reels على Instagram لزيادة النقرات على صفحات منتجاتك.

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Social media video ads for ecommerce in creator UGC style.

فيديوهات متعددة اللغات للعلامات التجارية العالمية

الوصول إلى المتسوقين في كل سوق دون إعادة إنشاء أي فيديو. أنشئ تعليقاً صوتياً طبيعياً بأكثر من 175 لغة، ثم قم بمواءمة المقاطع النهائية مع مزامنة دقيقة لحركة الشفاه باستخدام أداة ترجمة الفيديو. يتحول فيديو منتج واحد إلى أصل جاهز للعرض في المتاجر لكل منطقة، وكل ذلك من منصة واحدة.

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Multilingual AI video production for global ecommerce brands.

محرر متكامل يعمل مباشرة في متصفحك

اختبر المزيد من المواد الإبداعية دون تجاوز ميزانيتك. خصّص مقاطع الفيديو الخاصة بك، وغيّر أبعادها لأي مقاس، أو عدّل الجملة الافتتاحية، ثم أنشئ نسخًا متعددة من مشروع واحد وقم بتنزيلها. يعمل محرر الفيديو بالذكاء الاصطناعي المتكامل في متصفحك، لذلك لا يتطلب تعديل فيديوهات التجارة الإلكترونية أي خبرة سابقة في تحرير الفيديو.

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All-in-one AI video generator editor for product marketing.

أفكار واستخدامات فيديو التجارة الإلكترونية

مقاطع فيديو لعرض المنتجات تعزّز المبيعات

Filming demos for every SKU eats time and budget. Turn product photos and specs into a clean product video for every listing, showcase it on Amazon, and boost conversions on your product pages.

فيديوهات تسويق إنستغرام في دقائق

Shooting fresh social creative is slow and costly. Turn a quick idea into ready-to-post clips with the tiktok video generator, then resize them into an Instagram story or Reel to engage shoppers with video marketing.

شهادات عملاء تفاعلية وجذّابة

Chasing customers for recorded reviews rarely scales. Script authentic social proof, pick from a library of AI actors, and produce stunning testimonial videos that attract buyers and lift engagement before checkout.

مقاطع ترويجية لإعادة توظيفها ونشرها

Seasonal pushes stall when creators are booked out. Spin up a promo video for Black Friday or flash sales in minutes, then repurpose and publish that video content to any platform anytime.

فيديوهات توضيحية من صورة إلى فيديو

New features are hard to explain in a product photo. Write the key points and build an AI video explainer with animation that shows how your product works in a professional-looking walkthrough before they buy.

غيّر الحجم وصدّر وأضف تسمية توضيحية

Every channel wants a different format. Produce marketing videos once, then resize and export them with the right graphics and text overlay for each platform, from lifestyle Reels to landscape ads.

كيف يعمل

كيف يعمل صانع فيديو للتجارة الإلكترونية

أنشئ فيديو تجارة إلكترونية في أربع خطوات بسيطة تنقلك من فكرة المنتج إلى مقطع مصقول جاهز للنشر.

الخطوة 1

اختر نمط الفيديو

اختر قالبًا ونسبة عرض إلى ارتفاع والمظهر المناسب لمتجرك، ثم حدّد نوع فيديو المنتج الذي تريده.

الخطوة 2

أضف نصوص منتجك التسويقية

الصق تفاصيل منتجك أو وصفه. يقوم النظام بتقسيمه إلى مشاهد وتحديد إيقاع طبيعي لها.

الخطوة 3

خصّص التفاصيل

أضف التسميات التوضيحية والخلفيات والموسيقى والعلامة التجارية أو الصوت، ثم عدّل التوقيت بحيث تصل الرسالة بالشكل المطلوب.

الخطوة 4

أنشئ وانشر

أنشئ فيديو بجودة عالية، ثم صدّره بالتنسيق المناسب لمتجرك وقنواتك على وسائل التواصل الاجتماعي.

Choosing a product video style and template for ecommerce.
Adding product copy to create an ecommerce video.
Customizing details of an AI product demo video.
Multi-platform ecommerce product videos ready to publish.

الأسئلة الشائعة (FAQs)

ما هو صانع فيديوهات التجارة الإلكترونية وكيف يعمل؟

صانع فيديوهات التجارة الإلكترونية هو منصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحويل تفاصيل المنتجات إلى فيديوهات دون أي تصوير. اختر أسلوب العرض، ثم الصق النص، وستتمكن من إنشاء فيديوهات للمنتجات خلال دقائق. سير عمل تحويل النص إلى فيديو يجمع كل ما تحتاج إليه في مكان واحد.

Will AI product videos engage shoppers and win more clicks?

نعم. استخدم الذكاء الاصطناعي لإنتاج مقاطع بأسلوب صانعي المحتوى مع أداء طبيعي يتماشى مع النبرة غير الرسمية التي يتوقعها المتسوقون. يعتمد المسوّقون على هذه الأدوات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لإنشاء مقاطع فيديو جذابة باستخدام أدوات إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي بالذكاء الاصطناعي، واختبار نسخ مختلفة على Instagram، وتوسيع نطاق المقاطع التي تحقق النقرات وتعزّز التفاعل.

هل يمكنني إنشاء مقاطع فيديو للتجارة الإلكترونية دون مهارات تصوير أو مونتاج؟

بالتأكيد. لست بحاجة إلى كاميرا أو مهارات مونتاج. أنشئ فيديو بدون إظهار الوجه لمتجرك باستخدام مقدّمين ونصوص مباشرة من متصفحك أو تطبيق الجوال. انشر الفيديو عبر الإنترنت على أي منصة تواصل اجتماعي، من دون الحاجة إلى أي تصوير.

كيف أحوّل صور المنتجات إلى مقاطع فيديو احترافية للتجارة الإلكترونية؟

حمّل صورة للمنتج، واختر نصًا أو موجّه حركة، وأداة تحويل الصورة إلى فيديو ستضيف الحركة مع لقطات سينمائية منسابة وتكبيرات سلسة. تتحول صور الكتالوج الثابتة إلى مقاطع فيديو مصقولة يمكنك عرضها بسهولة على Amazon، وفي إعلانات أسلوب الحياة، وصفحات عرض المنتجات.

هل يمكنني تخصيص مقاطع فيديو عالية الجودة وتنزيلها لتوفير الوقت؟

نعم. خصّص مقاطع الفيديو الخاصة بك، وغيّر أبعادها إلى أي مقاس، ثم حمّل ملفات عالية الجودة لكل قناة. اجمع ذلك مع استنساخ الصوت بالذكاء الاصطناعي للحفاظ على صوت علامة تجارية متّسق، وتحديث أي إصدار بلمسة نهائية، وتوفير الوقت في الاختبار وتحرير الفيديو.

هل توجد قوالب فيديو احترافية يمكنني تعديلها دون الحاجة إلى أي خبرة؟

نعم. اختر قوالب احترافية مصممة للتجارة الإلكترونية وحرّرها في محرر الفيديوهات عبر الإنترنت السهل الاستخدام هذا أو في صانع فيديوهات إنستغرام. أضف تعليقًا أو نصًا فوق الفيديو بنقرة واحدة، وأدرج العناصر الرسومية، وأنشئ فيديوهات جذابة بمظهر احترافي.

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حوّل أي صورة إلى شخصية حية بصوت وحركة فائقَي الواقعية باستخدام Avatar IV.

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