صانع فيديوهات التجارة الإلكترونية هو منصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحويل تفاصيل المنتجات إلى فيديوهات دون أي تصوير. اختر أسلوب العرض، ثم الصق النص، وستتمكن من إنشاء فيديوهات للمنتجات خلال دقائق. سير عمل تحويل النص إلى فيديو يجمع كل ما تحتاج إليه في مكان واحد.