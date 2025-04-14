حوّل أي صورة أو نص أو مقطع قصير إلى فيديو ناطق. أنشئ في دقائق فيديو أفاتار بالذكاء الاصطناعي بجودة احترافية، من دون كاميرا أو برامج مونتاج أو إعادة تسجيل، لاستخدامه في المحتوى الاجتماعي، والتدريب، والإعلانات، والمحتوى متعدد اللغات.
Features of the AI Talking Avatar Generator
حوّل أي صورة إلى أفاتار متحدث
حمّل صورة مرجعية واضحة واحدة، وسيقوم المحرك بتحريك الوجه لتقديم نصك بتعابير طبيعية وحركة رأس واقعية.تحويل الصورة إلى فيديونفس آلية العمل تتعامل مع صور السيلفي، وتمائم العلامات التجارية، واللوحات التاريخية، والشخصيات المُنشأة بالذكاء الاصطناعي، بحيث تتحول أي صورة ثابتة إلى مقدّم يظهر على الشاشة بشكل مقنع.
Type a Script, Hear 300+ AI Voices
الصق النص وتصفّح أكثر من 300 صوت بالذكاء الاصطناعي بمختلف اللهجات والأعمار وأنماط الإلقاء. يقوم محرك تحويل النص إلى كلام بإلقاء نص الأفاتار المتحدث بإيقاع طبيعي وتركيز مناسب، بحيث تبدو الرواية وكأنها مسجّلة لا مُنشأة، من دون الحاجة إلى توظيف ممثلين صوتيين أو حجز جلسات في الاستوديو.
مزامنة شفاه دقيقة على مستوى الإطار بأي لغة
The model aligns every phoneme to mouth shapes, jaw movement, and micro-expressions, frame by frame. Built on the same AI lip Sync engine that dubs full videos, it keeps speech believable in close-ups and holds accuracy across 175+ languages and dialects.
استنسخ صوتك من عينة قصيرة
Record 15 seconds of audio and the platform builds a voice that matches your tone, pace, and accent. Your talking avatar then reads any script in that voice, keeping delivery consistent across dozens of videos without you recording a single new line.
Build a Digital Twin With Avatar V
Avatar V builds a persistent digital twin avatar from a single 15-second clip, holding your likeness across wide, medium, and close-up shots with no drift. Change the outfit, setting, or camera angle with a plain-English prompt, without stepping in front of a camera again.
النشر اليومي أمام الكاميرا يرهق صنّاع المحتوى. أنشئ مقاطع أفاتار متحدثة لـ TikTok وReels وShorts انطلاقًا من نص مكتوب، واحتفظ بهوية واحدة ثابتة على الشاشة، وانشر محتوى بصريًا جديدًا كل يوم من دون أن تسجّل نفسك ولو مرة واحدة.
Booking creators for every ad brief slows testing to weeks. Spin up an AI talking head presenter, swap scripts and hooks per variation, and A/B test dozens of ad angles in one afternoon.
إعادة تصوير الدروس بعد كل تحديث للمنتج تهدر الميزانية. امنح كل دورة إعداد للموظفين وتعلّم وتطوير مدرّسًا ثابتًا من الأفاتار، وعدّل النص عند تغيّر المحتوى، ثم أعد إنشاء الوحدة التدريبية خلال دقائق بدلًا من حجز الاستوديو من جديد.
العديد من أصحاب القنوات لا يرغبون في إظهار وجوههم على الإنترنت. يقدّم أفاتار متحدث واجهة لفيديوهاتك بمقدّم محترف، بحيث تحصل القنوات بدون ظهور وجهي على مزايا الاحتفاظ بالمشاهدين التي يوفّرها المقدم البشري من دون كشف هوية أي شخص.
يتم تجاهل رسائل البريد الإلكتروني النصية العامة. أرسل لكل عميل محتمل رسالة فيديو قصيرة من متحدثك بالفيديو ترحّب به بالاسم وتعرض حالته الاستخدامية المحددة، مع إنتاج هذه الرسائل على دفعات بدلاً من إنشائها واحدة تلو الأخرى.
عادةً ما تتطلّب عملية توطين الفيديو الاستعانة بممثلين جدد لكل سوق. يمكنك مع HeyGen ترجمة فيديو الأفاتار المتحدث إلى أكثر من 175 لغة مع مزامنة متطابقة لحركة الشفاه واستنساخ الصوت، لتتمكّن من إنتاج فيديوهات محلية على نطاق واسع في اليوم نفسه.
كيف يعمل أفاتار التحدث بالذكاء الاصطناعي
أنشئ أول فيديو أفاتار متحدث لك في أربع خطوات، من اختيار الوجه إلى تنزيل ملف MP4 جاهز للمشاركة خلال دقائق.
اختر من أكثر من 1,000 أفاتار جاهز، أو حمّل صورة مرجعية، أو أنشئ توأمك الرقمي من مقطع قصير.
اكتب أو الصق النص، أو حمّل ملفاً صوتياً. اختر صوتاً بالذكاء الاصطناعي أو استخدم صوتك المستنسخ.
Select the tone, gestures, background, and captions. Preview the scene before rendering.
قم بالتصدير بجودة HD أو 4K، واحفظ ملف MP4 في مساحة العمل الخاصة بك، أو انشره مباشرة على قنواتك الاجتماعية.
الأفاتار المتحدث هو وجه رقمي يمكن إنشاؤه من صورة أو من مكتبة جاهزة أو من تسجيلك الخاص، يتحدث نصًا مكتوبًا مع مزامنة حركة الشفاه وتعابير الوجه. يقوم الذكاء الاصطناعي بربط كل صوت في الملف الصوتي بشكل الفم وحركة الوجه المناسبة، ثم يُنتج الفيديو النهائي.
Upload one clear, front-facing portrait, type your script, and pick a voice. The AI animates the face to match the audio and renders a downloadable video. Selfies, illustrations, and AI-generated portraits all work as source images, so no studio photo is required.
نعم. أداة إنشاء الأفاتار المتحدث المجانية من HeyGen تتيح لك إنشاء فيديوهات باستخدام أفاتارات جاهزة وأصوات بالذكاء الاصطناعي دون أي تكلفة، ولا تحتاج إلى بطاقة ائتمان. تضيف الخطط المدفوعة إمكانية إنشاء فيديوهات أطول، وأفاتارات مخصصة، وجودة إخراج أعلى عند الحاجة.
درجة الواقعية تعتمد على النموذج. يحتفظ Avatar V من HeyGen بهوية متماسكة واحدة عبر جميع المشاهد مع مزامنة شفاه على مستوى الفونيم، وقد تم تصنيفه في المركز الأول كأكثر أفاتار بالذكاء الاصطناعي واقعية على G2، لذلك يبدو الناتج كأنه لقطات مصوّرة بالكاميرا وليس رسوماً متحركة، حتى في مقاطع الفيديو الطويلة.
بينما يقتصر مولّد الأفاتار البسيط بالذكاء الاصطناعي على تحريك وجه واحد في كل مقطع، تعمل HeyGen كمنشئفيديو بالذكاء الاصطناعي متكامليضيف المشاهد، والعناوين النصية، والترجمة إلى أكثر من 175 لغة، وتصدير 4K، وواجهة API، بحيث لا يتعطل أي شيء عند توسيع الإنتاج.
يمكنك البدء مجاناً. تتراوح خطط Creator بين 24 و29 دولاراً شهرياً للإنتاج المنتظم، وتُسعِّر واجهة API مخرجات Avatar V للمطورين بسعر 0.05 دولار لكل ثانية. تغطي الخطط المخصصة للمؤسسات فرق العمل التي تنشر فيديوهات الأفاتار بكميات كبيرة عبر الأسواق.
بالنسبة لمعظم المحتوى، نعم. المعلّم Anton Voroniuk يدير قنواته باستخدام أفاتار من HeyGen، موفّرًا 15.5 ساعة أسبوعيًا، ومخفّضًا تكاليف الإنتاج بمقدار 40 مرة، وواصلًا إلى أكثر من 1M طالب من دون أن يصوّر درسًا واحدًا بنفسه.
نعم. أفاتار Avatar IV المعتمد على الصور يدعم الوجوه غير البشرية، بحيث يمكن للشخصيات المرسومة، وتمائم العلامات التجارية، والحيوانات إلقاء النصوص مع مزامنة دقيقة لحركة الشفاه وبشخصيتها الخاصة. يستخدمه المبدعون في مقاطع الحيوانات المتحدثة، وعروض التمائم الترويجية، والفيديوهات التوضيحية المتحركة.
أكثر من 175 لغة ولهجة. أنشئ الفيديو الأصلي بلغة واحدة، ثم استخدم AI Video Translator لإنتاج نسخ محلية مع مزامنة الشفاه واستنساخ صوتك، بحيث يغطي نص واحد كل سوق تبيع فيه.
نعم. يقدّم LiveAvatar أفاتارك في الوقت الفعلي، ليجري محادثات مباشرة داخل وكلاء الصوت، والويبينارات، وأدوات دعم العملاء. كما يمكن استخدام مقاطع الفيديو المسبقة التحضير للأفاتار المتحدث كمقدمات للبث، ومقاطع بأسلوب VTuber، والعروض المجدولة.
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حوّل أي صورة إلى شخصية حية بصوت وحركة فائقَي الواقعية باستخدام Avatar IV.
حوّل أي صورة أو نص إلى فيديو أفاتار يتحدث مع مزامنة الشفاه بالذكاء الاصطناعي