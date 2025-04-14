أفاتار ناطق بالذكاء الاصطناعي: حوّل أي صورة إلى متحدث ينطق بنصك

حوّل أي صورة أو نص أو مقطع قصير إلى فيديو ناطق. أنشئ في دقائق فيديو أفاتار بالذكاء الاصطناعي بجودة احترافية، من دون كاميرا أو برامج مونتاج أو إعادة تسجيل، لاستخدامه في المحتوى الاجتماعي، والتدريب، والإعلانات، والمحتوى متعدد اللغات.

AI talking avatar generated from a single portrait photo, speaking on screen with synced lips in a rounded video card.
١٤٧٬٨٥٦٬٨٨٧فيديوهات تم إنشاؤها
١٢٢٬٩٩٥٬٨٣٨أفاتار تم إنشاؤها
٢٠٬٤٥٧٬١٤١فيديوهات تمت ترجمتها
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ملايين حول العالم يثقون به لإحياء قصصهم.
أيقونة سيارة بيضاء بأسلوب فني على خلفية زرقاء.الميزات الرئيسية

Features of the AI Talking Avatar Generator

حوّل أي صورة إلى أفاتار متحدث

حمّل صورة مرجعية واضحة واحدة، وسيقوم المحرك بتحريك الوجه لتقديم نصك بتعابير طبيعية وحركة رأس واقعية.تحويل الصورة إلى فيديونفس آلية العمل تتعامل مع صور السيلفي، وتمائم العلامات التجارية، واللوحات التاريخية، والشخصيات المُنشأة بالذكاء الاصطناعي، بحيث تتحول أي صورة ثابتة إلى مقدّم يظهر على الشاشة بشكل مقنع.

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A single reference portrait photo animating into a talking avatar with natural expressions inside a HeyGen video card.

Type a Script, Hear 300+ AI Voices

الصق النص وتصفّح أكثر من 300 صوت بالذكاء الاصطناعي بمختلف اللهجات والأعمار وأنماط الإلقاء. يقوم محرك تحويل النص إلى كلام بإلقاء نص الأفاتار المتحدث بإيقاع طبيعي وتركيز مناسب، بحيث تبدو الرواية وكأنها مسجّلة لا مُنشأة، من دون الحاجة إلى توظيف ممثلين صوتيين أو حجز جلسات في الاستوديو.

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A script text box beside a scrollable AI voice list of 300+ voices with a waveform preview in the HeyGen editor.

مزامنة شفاه دقيقة على مستوى الإطار بأي لغة

The model aligns every phoneme to mouth shapes, jaw movement, and micro-expressions, frame by frame. Built on the same AI lip Sync engine that dubs full videos, it keeps speech believable in close-ups and holds accuracy across 175+ languages and dialects.

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A close-up avatar face with phoneme-to-mouth-shape overlays and a language selector showing 175+ languages.

استنسخ صوتك من عينة قصيرة

Record 15 seconds of audio and the platform builds a voice that matches your tone, pace, and accent. Your talking avatar then reads any script in that voice, keeping delivery consistent across dozens of videos without you recording a single new line.

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A 15-second voice recording panel building a cloned voice profile, linked to a talking avatar video card.

Build a Digital Twin With Avatar V

Avatar V builds a persistent digital twin avatar from a single 15-second clip, holding your likeness across wide, medium, and close-up shots with no drift. Change the outfit, setting, or camera angle with a plain-English prompt, without stepping in front of a camera again.

Get Started For Free →
A digital twin avatar shown in wide, medium, and close-up shots with an outfit and background prompt panel.
أيقونة صندوق هدايا أخضر.Use cases

حالات استخدام مولّد أفاتار التحدث بالذكاء الاصطناعي

A talking avatar clip in a vertical social feed for TikTok, Reels, and Shorts with a consistent presenter.

محتوى وسائل التواصل الاجتماعي بدون تصوير

النشر اليومي أمام الكاميرا يرهق صنّاع المحتوى. أنشئ مقاطع أفاتار متحدثة لـ TikTok وReels وShorts انطلاقًا من نص مكتوب، واحتفظ بهوية واحدة ثابتة على الشاشة، وانشر محتوى بصريًا جديدًا كل يوم من دون أن تسجّل نفسك ولو مرة واحدة.

Multiple UGC-style ad variants with an AI talking head presenter holding a generic unbranded product.

إعلانات بأسلوب UGC وعروض ترويجية للمنتجات

Booking creators for every ad brief slows testing to weeks. Spin up an AI talking head presenter, swap scripts and hooks per variation, and A/B test dozens of ad angles in one afternoon.

An eLearning module with an avatar instructor beside a course slide and a progress tracker.

وحدات التدريب والتعلّم الإلكتروني

إعادة تصوير الدروس بعد كل تحديث للمنتج تهدر الميزانية. امنح كل دورة إعداد للموظفين وتعلّم وتطوير مدرّسًا ثابتًا من الأفاتار، وعدّل النص عند تغيّر المحتوى، ثم أعد إنشاء الوحدة التدريبية خلال دقائق بدلًا من حجز الاستوديو من جديد.

إعداد قناة يوتيوب بدون ظهور الوجه مع مقدّم أفاتار يتحدث بالذكاء الاصطناعي في واجهة صورة مصغّرة للفيديو وشريط تشغيل.

Faceless YouTube With a Talking Avatar

العديد من أصحاب القنوات لا يرغبون في إظهار وجوههم على الإنترنت. يقدّم أفاتار متحدث واجهة لفيديوهاتك بمقدّم محترف، بحيث تحصل القنوات بدون ظهور وجهي على مزايا الاحتفاظ بالمشاهدين التي يوفّرها المقدم البشري من دون كشف هوية أي شخص.

فيديو مخصص للتواصل البيعي من متحدّث فيديو بالذكاء الاصطناعي يحيّي عميلاً محتملاً بالاسم داخل رسالة بريد إلكتروني.

مقاطع فيديو مخصّصة للتواصل البيعي

يتم تجاهل رسائل البريد الإلكتروني النصية العامة. أرسل لكل عميل محتمل رسالة فيديو قصيرة من متحدثك بالفيديو ترحّب به بالاسم وتعرض حالته الاستخدامية المحددة، مع إنتاج هذه الرسائل على دفعات بدلاً من إنشائها واحدة تلو الأخرى.

فيديو أفاتار واحد يتحدث، مُحَلْي إلى عدة لغات مع مزامنة شفاه متطابقة ورموز أعلام الدول.

One Script, 175+ Language Versions

عادةً ما تتطلّب عملية توطين الفيديو الاستعانة بممثلين جدد لكل سوق. يمكنك مع HeyGen ترجمة فيديو الأفاتار المتحدث إلى أكثر من 175 لغة مع مزامنة متطابقة لحركة الشفاه واستنساخ الصوت، لتتمكّن من إنتاج فيديوهات محلية على نطاق واسع في اليوم نفسه.

أيقونة مستند أبيض ضبابي مع زر تشغيل على خلفية زرقاء فاتحة.كيف يعمل

كيف يعمل أفاتار التحدث بالذكاء الاصطناعي

أنشئ أول فيديو أفاتار متحدث لك في أربع خطوات، من اختيار الوجه إلى تنزيل ملف MP4 جاهز للمشاركة خلال دقائق.

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الخطوة 1: اختر الأفاتار الخاص بك

اختر من أكثر من 1,000 أفاتار جاهز، أو حمّل صورة مرجعية، أو أنشئ توأمك الرقمي من مقطع قصير.

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Step 2: Add your script

اكتب أو الصق النص، أو حمّل ملفاً صوتياً. اختر صوتاً بالذكاء الاصطناعي أو استخدم صوتك المستنسخ.

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الخطوة 3: توجيه الإلقاء

Select the tone, gestures, background, and captions. Preview the scene before rendering.

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الخطوة 4: أنشئ وشارك

قم بالتصدير بجودة HD أو 4K، واحفظ ملف MP4 في مساحة العمل الخاصة بك، أو انشره مباشرة على قنواتك الاجتماعية.

الأسئلة الشائعة حول أفاتار التحدث بالذكاء الاصطناعي

ما هو أفاتار التحدث بالذكاء الاصطناعي وكيف يعمل؟

الأفاتار المتحدث هو وجه رقمي يمكن إنشاؤه من صورة أو من مكتبة جاهزة أو من تسجيلك الخاص، يتحدث نصًا مكتوبًا مع مزامنة حركة الشفاه وتعابير الوجه. يقوم الذكاء الاصطناعي بربط كل صوت في الملف الصوتي بشكل الفم وحركة الوجه المناسبة، ثم يُنتج الفيديو النهائي.

How do I create an AI talking avatar from a photo?

Upload one clear, front-facing portrait, type your script, and pick a voice. The AI animates the face to match the audio and renders a downloadable video. Selfies, illustrations, and AI-generated portraits all work as source images, so no studio photo is required.

هل يوجد تطبيق أو موقع مجاني لإنشاء أفاتار يتحدث بالذكاء الاصطناعي؟

نعم. أداة إنشاء الأفاتار المتحدث المجانية من HeyGen تتيح لك إنشاء فيديوهات باستخدام أفاتارات جاهزة وأصوات بالذكاء الاصطناعي دون أي تكلفة، ولا تحتاج إلى بطاقة ائتمان. تضيف الخطط المدفوعة إمكانية إنشاء فيديوهات أطول، وأفاتارات مخصصة، وجودة إخراج أعلى عند الحاجة.

هل سيبدو الأفاتار المتحدث الخاص بي غير طبيعي أو يسبب شعورًا بعدم الارتياح؟

درجة الواقعية تعتمد على النموذج. يحتفظ Avatar V من HeyGen بهوية متماسكة واحدة عبر جميع المشاهد مع مزامنة شفاه على مستوى الفونيم، وقد تم تصنيفه في المركز الأول كأكثر أفاتار بالذكاء الاصطناعي واقعية على G2، لذلك يبدو الناتج كأنه لقطات مصوّرة بالكاميرا وليس رسوماً متحركة، حتى في مقاطع الفيديو الطويلة.

لماذا يُعد HeyGen أفضل مولّد أفاتار متحدث بالذكاء الاصطناعي؟

بينما يقتصر مولّد الأفاتار البسيط بالذكاء الاصطناعي على تحريك وجه واحد في كل مقطع، تعمل HeyGen كمنشئفيديو بالذكاء الاصطناعي متكامليضيف المشاهد، والعناوين النصية، والترجمة إلى أكثر من 175 لغة، وتصدير 4K، وواجهة API، بحيث لا يتعطل أي شيء عند توسيع الإنتاج.

كم تبلغ تكلفة إنشاء مقاطع فيديو لأفاتار يتحدث؟

يمكنك البدء مجاناً. تتراوح خطط Creator بين 24 و29 دولاراً شهرياً للإنتاج المنتظم، وتُسعِّر واجهة API مخرجات Avatar V للمطورين بسعر 0.05 دولار لكل ثانية. تغطي الخطط المخصصة للمؤسسات فرق العمل التي تنشر فيديوهات الأفاتار بكميات كبيرة عبر الأسواق.

هل يمكن لأفاتار متحدث أن يحل محل تصوير نفسك بالكاميرا؟

بالنسبة لمعظم المحتوى، نعم. المعلّم Anton Voroniuk يدير قنواته باستخدام أفاتار من HeyGen، موفّرًا 15.5 ساعة أسبوعيًا، ومخفّضًا تكاليف الإنتاج بمقدار 40 مرة، وواصلًا إلى أكثر من 1M طالب من دون أن يصوّر درسًا واحدًا بنفسه.

هل يمكنني جعل شخصية كرتونية أو تميمة أو حيوان أليف يتحدث؟

نعم. أفاتار Avatar IV المعتمد على الصور يدعم الوجوه غير البشرية، بحيث يمكن للشخصيات المرسومة، وتمائم العلامات التجارية، والحيوانات إلقاء النصوص مع مزامنة دقيقة لحركة الشفاه وبشخصيتها الخاصة. يستخدمه المبدعون في مقاطع الحيوانات المتحدثة، وعروض التمائم الترويجية، والفيديوهات التوضيحية المتحركة.

كم عدد اللغات التي يمكن لأفاتار HeyGen المتحدث التكلّم بها؟

أكثر من 175 لغة ولهجة. أنشئ الفيديو الأصلي بلغة واحدة، ثم استخدم AI Video Translator لإنتاج نسخ محلية مع مزامنة الشفاه واستنساخ صوتك، بحيث يغطي نص واحد كل سوق تبيع فيه.

هل يمكنني استخدام أفاتار متحدث للبث المباشر أو الدردشة في الوقت الفعلي؟

نعم. يقدّم LiveAvatar أفاتارك في الوقت الفعلي، ليجري محادثات مباشرة داخل وكلاء الصوت، والويبينارات، وأدوات دعم العملاء. كما يمكن استخدام مقاطع الفيديو المسبقة التحضير للأفاتار المتحدث كمقدمات للبث، ومقاطع بأسلوب VTuber، والعروض المجدولة.

استكشف المزيد من الأدوات المدعومة بـالذكاء الاصطناعي

حوّل أي صورة إلى شخصية حية بصوت وحركة فائقَي الواقعية باستخدام Avatar IV.

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حوّل أي صورة أو نص إلى فيديو أفاتار يتحدث مع مزامنة الشفاه بالذكاء الاصطناعي

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