فيديوهات الاتصالات الداخلية التي يشاهدها كل موظف فعليًا
تحديثات الرؤساء التنفيذيين، إعلانات الشركة، اتصالات التغيير — أنشئ فيديو احترافياً يصل إلى جميع أفراد القوى العاملة لديك بلغتهم، من دون الحاجة إلى تنسيق جداول التنفيذيين أو حجز فرق إنتاج.
- لا حاجة إلى بطاقة ائتمان
- أكثر من 175 لغة مدعومة
مشكلة الاتصالات الداخلية
اطّلع على كيفية تمكين الفرق الداخلية المشابهة لفريقك من توسيع نطاق التواصل وتعزيز الانسجام باستخدام منصة مبتكرة لتحويل النص إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي.
تحدي الاتصالات الداخلية
قوى العمل لديك عالمية وموزعة وتغرق في رسائل البريد الإلكتروني. تضيع الرسائل المهمة. الاجتماعات العامة تُعقد في الثالثة صباحًا لنصف موظفيك. لدى التنفيذيين 15 دقيقة فقط بين الاجتماعات، وليس يومين كاملين لتصوير الفيديو. وعندما تنتج فيديو بالفعل، يكون بلغة واحدة لقوى عاملة تتحدث عشرات اللغات. النتيجة: الاتصالات الحيوية لا تصل، ومبادرات التغيير تتعثر، ويشعر الموظفون بانفصال عن القيادة. المذكرات النصية لم تعد كافية، لكن إنتاج الفيديو بالسرعة والحجم اللذين تحتاجهما مؤسستك يبدو مستحيلًا.
حل HeyGen
تحوّل HeyGen فريق الاتصالات الداخلية لديك إلى محرّك لإنتاج الفيديو. اكتب رسالتك — أو دع الذكاء الاصطناعي يساعدك في صياغتها — ثم اختر أفاتار بالذكاء الاصطناعي أو استنسخ صوت المدير التنفيذي، وأنشئ فيديو احترافياً خلال دقائق. لا تعارض في المواعيد. لا تأخير في الإنتاج. المدير التنفيذي خارج المكتب؟ يمكن للتوأم الرقمي الخاص به أن يقدّم التحديث الفصلي بدلاً منه. قوة عاملة عالمية؟ ترجم إلى أكثر من 175 لغة مع استنساخ الصوت ومزامنة الشفاه بحيث يسمع كل موظف الرسالة بلغته. أطلق الاتصالات بالسرعة التي يتحرك بها عملك.
كل ما تحتاجه فرق الاتصالات الداخلية للوصول إلى كل موظف
التوائم الرقمية التنفيذية
لا يمكن للرئيس التنفيذي تسجيل كل تحديث. استنسخ أعضاء الإدارة التنفيذية لديك مرة واحدة، ثم انشر حضورهم عبر عدد غير محدود من قنوات التواصل. صوت متسق، وأداء أصيل، ومن دون أي تعارض في الجداول الزمنية. تظل القيادة حاضرة ومرئية حتى عندما يكونون غير متاحين.
• أنشئ أفاتارات تنفيذية من تسجيلات قصيرة
• حافظ على صوت وحضور أصيلين
• حدّث النصوص من دون إعادة التسجيل
توطين القوى العاملة العالمية
رسالة واحدة، بكل لغة يتحدث بها موظفوك. فيديو بالذكاء الاصطناعي يوطّن رسائل الإدارة التنفيذية إلى أكثر من 175 لغة مع استنساخ الصوت ومزامنة الشفاه. تبدو رسالة المدير التنفيذي لديك وكأنها مسجّلة باللغة الأم بالإسبانية أو الماندرين أو الألمانية أو الهندية، لا كأنها محتوى مدبلج.
• استنساخ الصوت يحافظ على أصالة القيادات التنفيذية
• مزامنة الشفاه تطابق حركات الوجه
• انشر عالميًا انطلاقًا من فيديو واحد
سرعة إنجاز الإنتاج
الإعلانات لا يمكنها انتظار جداول الإنتاج. أنشئ مقاطع فيديو داخلية في دقائق بدلًا من الأسابيع التي تتطلبها أساليب الإنتاج التقليدية. أخبار عاجلة، تحديثات طارئة، تغييرات حساسة للوقت — تواصل فورًا عندما يكون التوقيت مهمًا.
• أنشئ مقاطع فيديو في دقائق
• لا حاجة لحجز الاستوديو
• الاستجابة للأحداث في الوقت الفعلي
من PowerPoint إلى فيديو
حوّل العروض التقديمية الحالية إلى محتوى فيديو جذاب. حمّل عرض الاجتماع العام أو شرائح الاجتماعات الشاملة، وستضيف HeyGen سرداً بأفاتار، وانتقالات، ولمسات احترافية. تصبح مكتبة المحتوى لديك مكتبة فيديو من دون الحاجة إلى البدء من الصفر.
• استيراد العروض التقديمية الحالية
• أضف مقدّم أفاتار تلقائياً
• الحفاظ على الهيكل والرسائل
اتساق العلامة التجارية والرسالة
ثبّت الرسائل المعتمدة، والهوية البصرية، والمصطلحات باستخدام Brand Kit. Brand Glossary يضمن نطق أسماء الشركات، وأسماء المنتجات، وأسماء التنفيذيين بشكل صحيح في كل مرة، وبكل اللغات.
• أصول العلامة التجارية الموحَّدة في مكان واحد
• عناصر تحكم في النطق للمصطلحات الأساسية
• مخرجات متسقة عبر جميع قنوات التواصل
اتصالات ميسورة الوصول
تواصل مع كل موظف بغض النظر عن الطريقة التي يستهلك بها المحتوى. تضمن الترجمات التوضيحية المُنشأة تلقائياً، ومسارات الصوت بعدة لغات، والصيغ القابلة للتنزيل وصول رسالتك سواء شاهد الموظفون على سطح المكتب أو الجوال أو في وضع عدم الاتصال.
• تسميات توضيحية يتم إنشاؤها تلقائياً
• إصدارات متعددة باللغات
• صيغ توزيع مرنة
من الرسالة إلى التوزيع العالمي في 3 خطوات
صغ مسودة تواصلك
اكتب النص الخاص بك، أو حمّل مذكرة موجودة، أو دع مولّد النصوص بالذكاء الاصطناعي يساعدك في صياغة رسالتك. يمكنك البدء من نقاط الحديث، أو ملاحظات العرض التقديمي، أو الموجزات الاستراتيجية، دون الحاجة إلى البدء من الصفر.
اختر مقدّم العرض
اختر أفاتاراً بالذكاء الاصطناعي يمثّل مؤسستك، أو استخدم التوأم الرقمي للمدير التنفيذي لديك لتجسيد حضور قيادي أصيل. طابق الصوت والنبرة والأسلوب البصري مع هوية علامتك التجارية ونوع التواصل.
أنشئ ووزّع
انقر على إنشاء. خلال دقائق، ستحصل على فيديو داخلي احترافي. ترجم إلى كل لغة يتحدث بها فريق عملك بنقرة واحدة. وزّع المحتوى عبر شبكة الإنترانت الداخلية، أو Slack، أو البريد الإلكتروني، أو منصة الفيديو الداخلية.
مصمم لتلبية جميع احتياجات التواصل الداخلي
اتصالات التنفيذيين
حافظ على حضور القيادة بشكل واضح دون إثقال جداولهم بالمواعيد. تحديثات الرئيس التنفيذي، إعلانات مجلس الإدارة، وتوجيهات استراتيجية —فيديو تنفيذييحافظ على حضور أصيل في كل تواصل.
حالة استخدام: تقديم تحديثات ربع سنوية من الرئيس التنفيذي للقوى العاملة العالمية بـ12 لغة دون الحاجة إلى جدولة أي جلسة تسجيل واحدة.
إعلانات الشركة
أخبار عاجلة، تغييرات تنظيمية، تحديثات في السياسات — تواصل فورًا عندما يكون عامل الوقت مهمًا. لا حاجة لانتظار توفر فرق الإنتاج أو جداول التنفيذيين.
حالة استخدام: الإعلان عن الاستحواذ أو الأخبار الكبرى للشركة خلال ساعات من الموافقة، مع الوصول إلى جميع الموظفين في الوقت نفسه.
إدارة التغيير
تحتاج المبادرات الكبرى إلى تواصل واضح ومتسق على كل المستويات وفي كل المواقع. يوضّح الفيديو «لماذا» بشكل أفضل من المذكرات، وتضمن الترجمة والتوطين ألّا يُستثنى أحد.
حالة استخدام: دعم التحول الرقمي من خلال فيديو يشرح الأنظمة والعمليات والتوقعات الجديدة بلغة كل موظف.
الاجتماعات العامة واجتماعات جميع الموظفين
ليس بإمكان الجميع الحضور مباشرة. أنشئ نسخًا حسب الطلب من الاجتماعات الرئيسية ليتمكن الموظفون من مشاهدتها في الوقت المناسب لهم، وفي منطقتهم الزمنية، وباللغة التي يفضّلونها.
حالة استخدام: حوّل الاجتماعات العامة ربع السنوية إلى سلسلة فيديوهات عند الطلب متاحة لكل نوبة عمل، وكل موقع، وكل مجموعة لغوية.
نهج مُثبت: تستخدم Workday هذا الأسلوب لإنتاج محتوى داخلي بـ10-15 لغة لكل فيديو، مما يقلّص زمن الترجمة والتوطين من أسابيع إلى دقائق.
الثقافة والقيم
عزّز ثقافة المؤسسة من خلال فيديو يبدو شخصيًا لا رسميًا. رسائل ترحيب، وتسليط الضوء على القيم، وإعلانات التقدير — محتوى يعزّز التواصل بين الفرق الموزعة.
حالة استخدام: أنشئ عروضاً شهرية لثقافة الشركة تسلّط الضوء على قادة وأعضاء فرق مختلفين، دون الحاجة إلى تنسيق جداول التصوير.
الاتصالات في الأزمات
عندما تتطلّب المواقف الطارئة تواصلاً فورياً وواضحاً، لا يمكنك الانتظار لمرحلة الإنتاج. أنشئ مقاطع فيديو للاستجابة للأزمات خلال دقائق، وترجمها على الفور، ووزّعها عبر جميع القنوات.
حالة استخدام: إيصال تحديثات السلامة أو التحديثات التشغيلية الحرجة إلى جميع أفراد القوى العاملة خلال ساعات من تطور الموقف.
المنتج الأسرع نموًا على G2 لسبب وجيه
من التدريب العالمي إلى إعلانات الفيديو، تمكّن HeyGen أي شخص (نعم، أنت) من إنشاء محتوى فيديو عالي الجودة وقابل للتوسّع لكل احتياج. إليك بعض الفوائد التي يفضّلها عملاؤنا أكثر من غيرها:
مستخدم من قبل أكثر من 100,000 فريق يقدّرون الجودة والسهولة والسرعة
اطّلع على كيفية قيام شركات شبيهة بشركتك بتوسيع إنشاء المحتوى وتحقيق النمو باستخدام أكثر منصة مبتكرة لتحويل الصور إلى فيديو في السوق.
لديك أسئلة؟ لدينا الإجابات
ما هي فيديوهات الاتصالات الداخلية؟
مقاطع الفيديو للاتصالات الداخلية هي محتوى فيديو يُنشأ لجمهور الموظفين بدلاً من التسويق الخارجي. وتشمل تحديثات الإدارة التنفيذية، وإعلانات الشركة، واتصالات إدارة التغيير، والاجتماعات العامة، ومحتوى الثقافة المؤسسية، واتصالات الأزمات. تتيح HeyGen لفرق الاتصالات الداخلية إنتاج فيديو احترافي على نطاق واسع باستخدام أفاتارات بالذكاء الاصطناعي وتوليد الصوت، من دون أعباء الإنتاج المرتبطة بالفيديو التقليدي.
كيف يمكنني إنشاء رسائل واتصالات تنفيذية دون تصوير المسؤول التنفيذي؟
استنسخ أفاتارًا لقائدك التنفيذي مرة واحدة من تسجيل فيديو قصير. يمكن للتوأم الرقمي بعد ذلك تقديم عدد غير محدود من الرسائل والاتصالات، مثل التحديثات ربع السنوية والإعلانات ورسائل الفرق، دون الحاجة إلى وقت تسجيل إضافي. عندما يتغيّر النص، تقوم بتحديثه وإعادة إنشاء الفيديو. يسجّل القائد التنفيذي مرة واحدة، ثم تنتشر حضوره الأصيل عبر كل رسالة واتصال.
هل يمكنني ترجمة مقاطع الفيديو الداخلية لقوة العمل العالمية لدينا؟
نعم — هذه واحدة من أهم نقاط قوة HeyGen في الاتصالات الداخلية. أنشئ رسالتك بلغة واحدة، ثم استخدم ترجمة الفيديو بالذكاء الاصطناعي لإنشاء نسخ بأي من أكثر من 175 لغة مدعومة. تتضمن الترجمة استنساخ الصوت (ليبدو صوت التنفيذيين طبيعيًا في كل لغة) ومزامنة الشفاه (لتتطابق حركة الفم مع الكلام). تستخدم Workday هذا الأسلوب لإنتاج محتوى بـ10-15 لغة لكل فيديو.
ما مدى سرعة تمكني من إنشاء مقاطع فيديو للاتصالات الداخلية؟
معظم مقاطع الفيديو الداخلية تُنشأ خلال دقائق. أشارت Workday إلى الانتقال من أسابيع إلى دقائق في عمليات الترجمة والتوطين. يعتمد الوقت الدقيق على طول الفيديو وتعقيده، لكن الانتقال من جداول الإنتاج التقليدية (من أيام إلى أسابيع) إلى التسليم في اليوم نفسه أصبح أمرًا معتادًا. يمكن إنشاء الاتصالات العاجلة وتوزيعها خلال بضع ساعات.
هل يمكنني تحويل عروض الاجتماعات العامة لدينا إلى فيديو؟
نعم. حمّل عروضك التقديمية من PowerPoint أو Google Slides أو ملفات PDF، وسيحوّلها HeyGen إلى فيديو مع سرد بواسطة أفاتار. يتم الحفاظ على البنية والمحتوى الحاليين مع إضافة لمسة فيديو احترافية. يكون هذا مفيدًا بشكل خاص لإنشاء نسخ عند الطلب من الفعاليات المباشرة ليتمكن الموظفون في مناطق زمنية مختلفة من الوصول إليها.
كيف أحافظ على اتساق الرسائل في جميع قنوات التواصل؟
مجموعة العلامة التجارية في HeyGen توحّد هويتك البصرية في مكان واحد، بما في ذلك الألوان والخطوط والشعارات المعتمدة واختيارات الأفاتار. قاموس العلامة التجارية يتحكم في نطق أسماء الشركات، وأسماء التنفيذيين، ومصطلحات المنتجات، والمصطلحات التنظيمية. سواء كنت تنشئ تحديثات للرئيس التنفيذي أو إعلانات للفِرق، يلتزم كل فيديو بمعايير علامتك التجارية بشكل متسق.
هل HeyGen آمن بما يكفي للتواصل الداخلي الحساس؟
HeyGen حاصلة على شهادة SOC 2 Type II ومتوافقة مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR). يتم تشفير محتواك أثناء الإرسال وعند التخزين. لفرق الاتصالات الداخلية في المؤسسات التي تتعامل مع معلومات تنظيمية حساسة، توفر HeyGen مساحات عمل مخصصة مع تكامل SSO وإدارة مركزية للوصول. لا نقوم بتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي لدينا باستخدام محتواك.
هل يمكنني توزيع مقاطع الفيديو عبر قنواتنا الداخلية الحالية؟
نعم. تصدّر HeyGen ملفات فيديو قياسية بصيغة MP4 تعمل مع أي قناة توزيع، مثل شبكة الإنترانت الداخلية، وSharePoint، وSlack، وMicrosoft Teams، والبريد الإلكتروني، ومنصات الفيديو الداخلية، أو الشاشات الرقمية. يمكنك أيضًا تضمين مقاطع الفيديو مباشرة أو مشاركتها عبر رابط. يعمل هذا التنسيق أينما كان موظفوك يستهلكون المحتوى بالفعل.
كيف يمكنني التعامل مع اختلاف المناطق الزمنية وجداول العمل؟
نعم. توفر HeyGen تتبّع المشاهدات وتحليلات التفاعل حتى تعرف أي العملاء المحتملين شاهدوا مقاطع الفيديو الخاصة بك، ومدة المشاهدة، وتوقيتها. استخدم بيانات النية هذه لتحديد أولويات المتابعة؛ فالعملاء المحتملون الذين يشاهدون الفيديو كاملًا يكونون على الأرجح أكثر اهتمامًا من الذين لا يفتحونه. يضمن التكامل مع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) بقاء هذه البيانات مرتبطة بسجلات الصفقات لديك.
هل يمكن لعدة أشخاص من فريق الاتصالات لدينا استخدام HeyGen؟
نعم. HeyGen للأعمال يتضمن مساحات عمل للفِرق حيث يمكن لمديري الاتصالات ومنشئي المحتوى والقادة الإقليميين التعاون معًا. تحافظ مكتبات الأصول المشتركة على إتاحة الأفاتارات التنفيذية المعتمدة وعناصر الهوية البصرية والقوالب للجميع. تتيح لك أدوات التحكم الإدارية إدارة الأذونات وضمان اتساق الرسائل.
ما أنواع الاتصالات الداخلية التي يمكنني إنشاؤها؟
تدعم HeyGen تقريبًا جميع أشكال التواصل الداخلي: تحديثات الإدارة التنفيذية، إعلانات الشركة، مقاطع الفيديو الخاصة بإدارة التغيير، ملخصات الاجتماعات العامة، محتوى الإعداد للموظفين الجدد، شروحات السياسات، محتوى الثقافة والقيم، إعلانات التقدير، اتصالات الأزمات، وغير ذلك الكثير. إذا كان بإمكانك كتابة الرسالة، يمكن لـ HeyGen إنتاج الفيديو بأي لغة.
كيف يقارن هذا بإنتاج الفيديو الداخلي التقليدي؟
يتطلّب إنتاج الفيديوهات الداخلية بالطرق التقليدية تنسيق مواعيد القيادات، وحجز الاستوديو، والتصوير، والمونتاج، وغالبًا ما يستغرق ذلك 2-4 أسابيع على الأقل لقطعة محتوى واحدة. ثم عليك مضاعفة هذا الجهد لكل لغة تريد الوصول إليها. HeyGen يقدّم جودة مكافئة خلال دقائق، مع ترجمة فورية إلى أي لغة. وتشير فرق الاتصالات الداخلية إلى زيادات كبيرة في عدد الفيديوهات المنتجة دون إضافة موارد إنتاجية أو توظيف موظفين جدد.
استكشف المزيد من الحلول
Use Cases
Tools
ابدأ في إنشاء مقاطع فيديو الاتصالات الداخلية اليوم
توقّف عن الانتظار لأسابيع لإيصال رسائل تحتاجها الآن. أنشئ فيديوهات داخلية احترافية في دقائق، واصِل قوة العمل العالمية لديك بلغتهم فورًا، وحافظ على حضور القيادة دون إثقال جداول التنفيذيين. انضم إلى فرق التواصل الداخلي في Workday وMiro والمؤسسات العالمية التي غيّرت طريقة تواصلها.
- لا حاجة إلى بطاقة ائتمان
- أكثر من 175 لغة مدعومة
- إلغاء الاشتراك في أي وقت