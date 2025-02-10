التحدي

يشكّل إنتاج إعلانات تلفزيونية موجهة عنصرًا رئيسيًا في استراتيجية التسويق لدى trivago.

تتعاون فرق جان وجواو بشكل وثيق في هذه المشاريع منذ الفكرة الأولية مرورًا بمرحلة الإنتاج وحتى النسخة النهائية. ورغم أنهم عملوا مع شركات إنتاج في الماضي، فإن معظم أعمالهم تُنجز داخليًا الآن.

واجهت فرقهم تحديًا كبيرًا في إيجاد طريقة فعّالة من حيث الوقت والتكلفة لتوطين الإعلانات في 30 سوقًا، لكلٍ منها لغات ولهجات مختلفة.

ولتحقيق ذلك، كان عليهم العثور على شخص واحد يمكنه التحدث بعدة لغات وأن يكون مناسبًا لكل سوق على حدة. وقد تطلّب هذا الأمر أبحاثًا مكلفة وتستغرق وقتًا طويلًا، إضافة إلى وقت كبير في مرحلة ما بعد الإنتاج لتحرير أدق تفاصيل لهجاتهم، مما زاد من التكاليف الإجمالية. وعلى الرغم من استخدام مؤثرات التعليق الصوتي، لم ينجح المنتج النهائي في نقل الرسالة التي تصوّرتها trivago بفاعلية.

أرادوا الإبقاء على شخص واحد ليكون وجه علامة trivago عبر جميع اللغات، وكانوا بحاجة إلى منصة تُبسّط هذا المسار الطويل.

بعد اختبار عدة منصات توليدية بالذكاء الاصطناعي، وجدت trivago منصة HeyGen.

الحل

باستخدام تقنية HeyGen، تخلّى فريق trivago عن الخطة المكلفة للبحث عن ممثل واحد يمكنه تلبية جميع متطلباتهم المتخصصة وغير التقليدية. وبدلًا من ذلك، وجدت trivago حلاً برمجيًا متكاملًا يوفّر كل ما يحتاجون إليه وأكثر.

في البداية، واجهت الفرق موعدًا نهائيًا ثابتًا لتسليم الإعلان التجاري لا يمكن تأجيله دون تكبّد وقت إضافي وتكاليف مالية إضافية. وبفضل ثقة trivago في قدرة HeyGen على إدارة عملية الإنتاج، قررت استخدام هذه التقنية للمرة الأولى.

أثبت فريق HeyGen استجابته العالية وقدرته على ترتيب جميع التغييرات اللازمة بمهارة، مع التعامل بنجاح مع اختلاف المناطق الزمنية وتيسير عمليات التسليم في الوقت المحدد.

على الرغم من العديد من التعديلات أثناء مرحلة الإنتاج والجدول الزمني الضيق للغاية، قرر فريق trivago منح HeyGen الفرصة، وكانت النتيجة ناجحة.

النتائج

قال جواو: "أجرينا اختبارات مع شركات أخرى، وكانت HeyGen دائمًا في الصدارة من حيث الجودة. كنا واضحين جدًا مع فريقهم منذ البداية لأننا كنا في موقف عالي المخاطر وعالي العائد، حيث نقوم بهذا للمرة الأولى، ووثقنا بهم كثيرًا، وقد أثمر ذلك بالكامل."

بعد استخدام HeyGen لمدة تقل عن عام واحد، كانت التأثيرات على كل من التكلفة والوقت كبيرة.

لقد خفّضت هذه التقنية وقت ما بعد الإنتاج إلى النصف، مما يوفر للفرق في المتوسط مدة تتراوح بين 3 و4 أشهر.

تمت تهيئة الإعلانات بنجاح لتناسب 15 موقعًا مختلفًا خلال ثلاثة أشهر، وهو إنجاز ما كان ليتحقق لولا HeyGen.

الاستفادة من ميزة تحويل النص إلى كلام في HeyGen

تتيح ميزة تحويل النص إلى كلام لشركة trivago إمكانية تعريب المحتوى بسرعة ليلائم الأسواق المستهدفة حول العالم.

في أقل من عام على استخدام HeyGen، تمكّنت trivago من إنتاج إعلانات تلفزيونية في 30 منطقة.