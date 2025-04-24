كيف استخدم رئيس الأرجنتين HeyGen لترجمة خطابه في المنتدى الاقتصادي العالمي

المنتدى الاقتصادي العالمي هو المنظمة الدولية للتعاون بين القطاعين العام والخاص، ويقدّم منصة عالمية محايدة وغير ربحية لتمكين التواصل الفعّال بين أصحاب المصلحة. في المنتدى الاقتصادي العالمي الأخير في دافوس، سويسرا، استخدم رئيس الأرجنتين، خافيير ميلي، ميزة ترجمة الفيديو من HeyGen لترجمة خطابه في الوقت الفعلي من الإسبانية إلى عدة لغات، بما في ذلك الإنجليزية والفرنسية والماندرين والعربية.

بفضل HeyGen، ألقى خافيير ميلي خطابه الكامل بصوته ولهجته من دون الدبلجة أمام جمهور عالمي، متجاوزًا الحدود الجغرافية وحواجز اللغة. وعلى عكس الدبلجة، يمكن لـ HeyGen مزامنة الشفاه بدقة مع الصوت ومطابقة لهجة المتحدث وصوته ونبرته من دون تأخير، وذلك بأكثر من 175 لغة.

