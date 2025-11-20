وسّع إنتاج فيديوهات العملاء دون الحاجة إلى توسيع فريقك
إعلانات إبداعية، توطين للمحتوى، حملات مخصّصة، ومحتوى UGC — قدّم المزيد من الفيديوهات لمزيد من العملاء وبمزيد من اللغات دون توظيف مزيد من المحررين. حوّل إنتاج الفيديو من عنق زجاجة إلى مركز للربح.
مشكلة قابلية التوسع في الوكالات
اطّلع على كيفية قيام شركات مشابهة لشركتك بتوسيع إنشاء المحتوى وتحقيق النمو باستخدام أكثر منصات تحويل النص إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي ابتكاراً.
جدول المحتوى لديك لا يهدأ أبدًا. إطلاقات المنتجات تحتاج إلى فيديوهات. قنوات التواصل الاجتماعي تتطلب محتوى يوميًا. الحملات تحتاج إلى مواد إبداعية محلية لكل سوق. لكن إنتاج الفيديو التقليدي يعني حجز الاستوديوهات، وتنسيق المواهب، والانتظار لأسابيع من أجل المونتاج، واستنزاف ميزانيتك في جلسة تصوير واحدة. وبحلول الوقت الذي يصبح فيه المحتوى جاهزًا، تكون اللحظة قد مضت. منافسوك ينشرون فيديوهات يوميًا بينما لا تزال أنت في مرحلة ما قبل الإنتاج. أما طلبك من الإدارة العليا الظهور أمام الكاميرا؟ فاستعد لكابوس جدولة المواعيد.
حل HeyGen
HeyGen يحوّل كل مندوب مبيعات إلى أفضل مؤدٍّ في فريقك. أنشئ قالب فيديو واحدًا، ثم أنشئ آلاف النسخ المخصّصة منه، بحيث يتضمّن كل فيديو اسم العميل المحتمل، وشركته، ونقاط الألم المحددة لديه، دون الحاجة إلى تسجيل أي فيديو إضافي. تواصل مبيعات مخصّص على نطاق الأتمتة مع مستوى تفاعل يشبه التواصل الفردي 1:1.مكتبات تمكين المبيعات التي تبقى محدّثة مع تطوّر المنتجات. درّب مندوبي المبيعات الجدد برسائل متّسقة. وصّل إلى العملاء المحتملين حول العالم بلغتهم. امنح فريقك بأكمله الأدوات التي تمكّنه من البيع كما يفعل أفضل مندوبيك.
كل ما تحتاجه الوكالات لتوسيع نطاق عمل العملاء
إنتاج محتوى سريع
توقّف عن استبدال الساعات بإنتاج الفيديوهات. أنشئ محتوى احترافياً لعملائك في دقائق — إعلانات إبداعية، فيديوهات توضيحية، محتوى لمنصات التواصل الاجتماعي، وفيديوهات للمنتجات. يركّز فريقك على الاستراتيجية وبناء علاقات العملاء بينما تتولى HeyGen حجم الإنتاج.
• أنشئ مقاطع فيديو في دقائق بدلًا من أيام
• إدارة عدد أكبر من العملاء لكل عضو في الفريق
• وسّع حجم الإنتاج دون زيادة عدد الموظفين
سير عمل متعدد العملاء
أدِر عدة علامات تجارية من منصة واحدة. يحصل كل عميل على مجموعة علامة تجارية خاصة به تتضمن الألوان والخطوط والشعارات وخيارات الأفاتار المعتمدة. انتقل بين مشاريع العملاء دون خلط الأصول أو التسبب في تشويش الهوية التجارية.
• مجموعات علامات تجارية منفصلة لكل عميل
• إدارة مشاريع منظّمة
• فصل واضح للأصول
اختبار الإبداع على نطاق واسع
العملاء يريدون نسخًا متنوّعة. قدّم لهم هذه التنويعات. أنشئ عدة إصدارات من الإعلانات الإبداعية لاختبار A/B — بخطافات مختلفة، وأفاتارات مختلفة، ورسائل مختلفة — من دون الحاجة إلى إنتاج منفصل لكل نسخة.
• عدّة نسخ إبداعية فوراً
• اختبر أكثر، وتعلّم بشكل أسرع
• لا حاجة لإعادة التصوير من أجل النسخ المتعددة
التوطين العالمي
هل لدى عملائك خطط للتوسع عالميًا؟ قم بمواءمة محتواهم مع أكثر من 175 لغة باستخدام استنساخ الصوت ومزامنة الشفاه. يمكن تحويل فيديو واحد إلى حملة عالمية دون الحاجة إلى إنتاجات منفصلة لكل سوق.
• استنساخ الصوت يحافظ على صوت العلامة التجارية
• مزامنة الشفاه تطابق حركات الوجه
• إنتاج واحد، أسواق غير محدودة
محتوى بأسلوب UGC
محتوى يبدو حقيقيًا دون متاعب التعامل مع المؤثرين. أنشئ مقاطع فيديو بأسلوب UGC تحقق أداءً قويًا على منصات التواصل الاجتماعي، بصيغ الشهادات، وردود الفعل على المنتجات، ومحتوى الحديث العفوي أمام الكاميرا، وبكميات كبيرة وفي المواعيد المحددة.
• خيارات أفاتار متنوعة
• إلقاء طبيعي وغير متكلّف
• التوسّع دون الحاجة إلى تنسيق مع منشئي المحتوى
حملات مخصصة
حوّل فيديو واحدًا إلى آلاف النسخ المخصّصة لحملات العملاء. تُدرج المتغيّرات الديناميكية الأسماء والشركات والتفاصيل المخصّصة. فيديو مخصّص يعزّز التفاعل بالمستوى الذي يحتاجه عملاؤك.
• تخصيص ديناميكي
• إنشاء على دفعات
• مخرجات جاهزة للحملات
من موجز العميل إلى المحتوى الجاهز في 3 خطوات
إعداد العميل
أنشئ مجموعة هوية لكل عميل تتضمن الأصول المعتمدة لديهم مثل الألوان والخطوط والشعارات وإرشادات الصوت. بعد ضبطها، سيحافظ كل فيديو تلقائياً على اتساق الهوية العلامية.
أنشئ بسرعة
اكتب النصوص بنفسك أو دع الذكاء الاصطناعي ينشئها من موجزات العملاء. اختر الأفاتارات التي تتوافق مع هوية علامة العميل. أنشئ الفيديوهات خلال دقائق. تحتاج إلى نسخ مختلفة؟ أنشئ عدة إصدارات. تحتاج إلى توطين المحتوى؟ ترجم بنقرة واحدة.
التسليم والفوترة
صدّر بأي تنسيق—16:9، 9:16، 1:1—لأي منصة. سلّم المشاريع للعملاء أسرع مما يتوقعون. تقاضَ أجرًا مقابل القيمة التي أنشأتها، لا مقابل الساعات التي قضيتها.
مصمم ليلائم كل نماذج الوكالات
وكالات التسويق الرقمي
وسّع نطاق محتوى وسائل التواصل الاجتماعي، والإعلانات الإبداعية، وفيديوهات الحملات دون زيادة حجم فريقك. قدّم المزيد لكل عميل، وتولَّ المزيد من العملاء، وحسّن هوامش أرباحك.
حالة استخدام: أنشئ أكثر من 50 فيديو اجتماعيًا شهريًا لكل عميل بدلًا من 5-10 فيديوهات التي كنت تستطيع إنتاجها سابقًا.
النتيجة الموثوقة: Vision Creative Labs ساعدت عملاءها على الانتقال من إنتاج 1-2 فيديو سنوياً إلى 50-60 فيديو يومياً باستخدام HeyGen.
الوكالات الإبداعية
أنشئ نسخًا متعددة من الأفكار، وفيديوهات العروض التقديمية، ومحتوى الحملات بسرعة تواكب وتيرة توليد الأفكار. اختبر مزيدًا من التوجّهات الإبداعية دون قيود الإنتاج التي تحد من مساحة التجربة والاستكشاف.
حالة استخدام: أنشئ 20 نسخة إبداعية لمراجعة العميل في الوقت الذي كان يستغرقه سابقًا لإنتاج نسختين.
وكالات الترجمة والتعريب
حوّل تعريب المحتوى من مركز تكلفة إلى مركز ربح. ترجم محتوى فيديو العملاء إلى أكثر من 175 لغة باستخدام استنساخ الصوت ومزامنة الشفاه، بسرعة وتكلفة أقل من الدبلجة التقليدية.
حالة استخدام: محلّ حملة العملاء إلى 15 لغة خلال ساعات بدلًا من أسابيع.
النتيجة الموثوقة: خفّضت شركة Attention Grabbing Media وقت الإنتاج من 3 أيام إلى بضع ساعات مع التوسع إلى أكثر من 10 لغات جديدة.
شركات إنتاج الفيديو
أضف إنتاجًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي كخدمة ضمن عروضك. قدّم لعملائك أوقات تنفيذ أسرع، ومزيدًا من التنويعات، وتوطينًا عالميًا إلى جانب قدرات الإنتاج التقليدية.
حالة استخدام: قدّم باقات "المحتوى السريع" لوسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الرقمية إلى جانب خدمات الإنتاج التقليدي المتميزة.
وكالات التسويق بالأداء
يتطلّب الاختبار الإبداعي حجمًا كبيرًا من المواد الإبداعية. أنشئ نسخًا متعددة من الإعلانات على نطاق واسع حتى تتمكن من إجراء المزيد من الاختبارات، والتعلّم بشكل أسرع، وتحسين حملات العملاء بالاعتماد على بيانات من الأداء الفعلي.
حالة استخدام: إنتاج 100 نسخة مختلفة من الإعلانات لاختبار العناصر الإبداعية عبر المنصات والجماهير والرسائل.
النتيجة الموثوقة: Videoimagem أنشأت أكثر من 50,000 فيديو مخصص لشركة AB InBev مع زيادة في التفاعل بمقدار 3 مرات.
وكالات التخصيص
قدّم حملات فيديو مخصّصة على نطاق واسع. تخصيص ديناميكي يشمل الأسماء والشركات والتفاصيل المخصصة، لإنشاء آلاف مقاطع الفيديو الفريدة انطلاقًا من قوالب واحدة.
حالة استخدام: أنشئ حملات فيديو مخصّصة لبرامج ABM الخاصة بالعملاء تستهدف آلاف الجهات.
المنتج الأسرع نموًا على G2 لسبب وجيه
من التدريب العالمي إلى إعلانات الفيديو، تمكّن HeyGen أي شخص (نعم، أنت) من إنشاء محتوى فيديو عالي الجودة وقابل للتوسّع لكل احتياج. إليك بعض الفوائد التي يفضّلها عملاؤنا أكثر من غيرها:
مستخدم من قبل أكثر من 100,000 فريق يقدّرون الجودة والسهولة والسرعة
اطّلع على كيفية قيام شركات شبيهة بشركتك بتوسيع إنشاء المحتوى وتحقيق النمو باستخدام أكثر منصّة مبتكرة لتحويل الصور إلى فيديو في السوق.
لديك أسئلة؟ لدينا الإجابات
كيف تستخدم الوكالات HeyGen لتوسيع نطاق إنتاج الفيديو؟
تستخدم الوكالات HeyGen لمضاعفة قدرتها الإنتاجية دون توظيف موظفين جدد. بدلاً من استبدال الساعات بعدد محدود من مقاطع الفيديو، يمكن للفرق إنشاء المحتوى في غضون دقائق — إعلانات إبداعية، مقاطع فيديو لوسائل التواصل الاجتماعي، محتوى مخصص للأسواق المحلية، وحملات شخصية. انتقلت Vision Creative Labs من تسليم 1-2 فيديو لكل عميل سنوياً إلى 50-60 فيديو يومياً. تتغير معادلة اقتصاديات إنتاج الفيديو في الوكالات جذرياً عندما ينخفض وقت الإنتاج من أيام إلى دقائق.
هل يمكنني إدارة عدة علامات تجارية لعملاء مختلفين في HeyGen؟
نعم. HeyGen for Business يدعم عدة مجموعات علامات تجارية، لكل منها أصولها المعتمدة الخاصة مثل الألوان والخطوط والشعارات واختيارات الأفاتار. يمكنك التبديل بين مشاريع العملاء دون خلط الأصول. يحافظ محتوى كل عميل تلقائياً على معايير علامته التجارية، مما يقلل وقت ضمان الجودة ويزيل مخاطر تشويش الهوية التجارية.
كيف يساعد HeyGen في الاختبارات الإبداعية للعملاء؟
أنشئ عدة نسخ إبداعية فوراً: خطافات مختلفة، أفاتارات مختلفة، رسائل مختلفة، وصيغ مختلفة — من دون الحاجة إلى إنتاج منفصل لكل نسخة. تشير الوكالات إلى أنها تختبر مفاهيم إبداعية أكثر بمعدل 10-20 مرة مقارنة بالإنتاج التقليدي، مما يؤدي إلى حملات أفضل أداءً وتحسينات أكثر اعتماداً على البيانات.
هل يمكنني تكييف محتوى العملاء إلى عدة لغات؟
نعم، فهذا أحد أهم استخدامات المنصّة لوكالات التسويق. أنشئ المحتوى باللغة الأساسية، ثم استخدم ميزة الترجمة من HeyGen لإنشاء نسخ بأي من أكثر من 175 لغة مدعومة. تتضمن الترجمة استنساخ الصوت ومزامنة الشفاه. شركة Attention Grabbing Media توسّعت إلى أكثر من 10 أسواق لغوية جديدة مع تقليص وقت الإنتاج من 3 أيام إلى بضع ساعات.
كيف يمكنني إنشاء محتوى بأسلوب UGC للعملاء؟
نعم. بالإضافة إلى استكشاف العملاء المحتملين، يوفّر HeyGen مكتبات متكاملة لتمكين فرق المبيعات. أنشئ عروضاً توضيحية للمنتجات، وفيديوهات لعرض المزايا التنافسية، وأدلة للتعامل مع الاعتراضات، وملخصات لقصص العملاء. عند تغيير المنتجات أو الرسائل التسويقية، حدّث النص وأعد إنشاء الفيديوهات، لتبقى مكتبتك محدثة دون إعادة التصوير. تشير الفرق إلى تسريع كبير في تحديث المحتوى مقارنة بإنتاج الفيديو التقليدي.
هل يمكنني تقديم حملات فيديو مخصصة للعملاء؟
نعم. تدعم HeyGen التخصيص الديناميكي من خلال حقول متغيّرة للأسماء والشركات والتفاصيل المخصصة. أنشئ قالباً واحداً، ثم أنشئ آلاف النسخ المخصّصة لحملات ABM للعملاء، أو برامج البريد المباشر، أو تواصل المبيعات. أنتجت Videoimagem أكثر من 50,000 فيديو مخصص لـ AB InBev، محققة زيادة في التفاعل بمقدار 3 مرات.
كيف تعمل الأسعار وهوامش الربح لاستخدام الوكالات؟
يتيح لك نموذج HeyGen المعتمد على الرصيد إنتاج محتوى أكثر بتكلفة أقل من تكاليف الإنتاج التقليدية. معظم الوكالات تُفوِّت على العملاء قيمة ما يتم تقديمه (الفيديوهات المنتجة، الحملات المنطلقة، النتائج المحققة) بدلاً من الوقت المستغرق. الفارق بين تكاليفك مع HeyGen وفواتيرك للعملاء يتحول إلى هامش ربح. تشير الوكالات إلى تحسن كبير في الجدوى الاقتصادية مقارنة بنماذج الإنتاج التقليدية.
ما مدى سرعة تسليمي لمحتوى العملاء؟
يتم إنشاء معظم مقاطع الفيديو خلال دقائق. ذكرت Attention Grabbing Media أنها انتقلت من دورات إنتاج تستغرق 3 أيام إلى بضع ساعات فقط. هذا التحول من الجداول الزمنية التقليدية (أسابيع) إلى التسليم في نفس اليوم يغيّر طبيعة علاقتك مع العملاء — لتصبح الوكالة التي تنجز وتسلّم، لا الوكالة التي تطلب المزيد من الوقت.
هل يمكن لفريقي بالكامل الوصول إلى HeyGen؟
نعم. توفر HeyGen تتبّع المشاهدات وتحليلات التفاعل حتى تعرف أي العملاء المحتملين شاهدوا مقاطع الفيديو الخاصة بك، ومدة المشاهدة، ووقت المشاهدة. استخدم بيانات النية هذه لتحديد أولويات المتابعة؛ فالعملاء المحتملون الذين يشاهدون الفيديو كاملًا يكونون على الأرجح أكثر اهتمامًا من الذين لا يفتحونه. يضمن التكامل مع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) بقاء هذه البيانات مرتبطة بسجلات الصفقات لديك.
ما أنواع المحتوى الذي يمكنني إنشاؤه لعملائي؟
تدعم HeyGen تقريبًا أي نوع من الفيديوهات التي تنتجها الوكالات: إعلانات إبداعية، محتوى لمنصات التواصل الاجتماعي، فيديوهات المنتجات، الفيديوهات الشارحة، شهادات العملاء، محتوى بأسلوب UGC، حملات مخصصة، نسخ محلية، فيديوهات تدريبية، وغير ذلك الكثير. إذا كان عملاؤك يحتاجون إلى محتوى فيديو، يمكن لـ HeyGen إنتاجه بسرعة أكبر من الأساليب التقليدية.
كيف يقارن هذا بإنتاج الفيديو التقليدي؟
يتطلّب الإنتاج التقليدي كتابة النص، ورسم القصة المصوّرة، واختيار المواهب، وتجهيز المعدات، والتصوير، والمونتاج — من أيام إلى أسابيع لكل مشروع. HeyGen يقدّم جودة مماثلة خلال دقائق. بالنسبة للوكالات، يعني هذا التعامل مع حجم عمل أكبر بمقدار 10-50 مرة باستخدام الفريق نفسه، واستقطاب مزيد من العملاء، وتحسين الهوامش الربحية. الوكالات التي تنجح اليوم هي التي عرفت كيف توسّع نطاق عملها. HeyGen هو الطريقة التي تعتمدها لتحقيق ذلك.
هل محتوى العميل آمن؟
HeyGen حاصلة على شهادة SOC 2 Type II ومتوافقة مع GDPR. يتم تشفير محتواك أثناء الإرسال وعند التخزين. لفرق المبيعات التي تتعامل مع معلومات صفقات حساسة أو مواد تنافسية، توفر HeyGen ميزات أمان على مستوى المؤسسات، بما في ذلك تكامل SSO وإدارة وصول مركزية. لا نقوم بتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي لدينا باستخدام محتواك.
