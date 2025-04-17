متحدّث فيديو لإنشاء فيديوهات كلامية بالذكاء الاصطناعي

أنشئ فيديوهات احترافية لمتحدثين باستخدام المتحدث بالفيديو بالذكاء الاصطناعي من HeyGen. حوّل النص أو السكربت أو الصورة إلى فيديوهات متحدث عالية الجودة بأفاتارات واقعية، وصوت طبيعي، ومزامنة شفاه دقيقة، وأداء متّسق يعكس هوية علامتك التجارية. لا حاجة إلى كاميرات أو ممثلين أو استوديوهات. فقط رسائل واضحة، يتم توصيلها على نطاق واسع.
Replace static text with a video spokesperson that greets visitors, explains your product, or guides users through key pages. Talking videos increase engagement and help visitors understand your offering faster, enhancing your video marketing strategy.
Use video spokespersons to deliver clear value propositions, product explanations, and campaign messages. Consistent delivery helps build trust while reducing the cost of repeated professional video production.
Create instructional videos where a professional video spokesperson explains processes, policies, or workflows. AI spokespersons keep training content clear, repeatable, and easy to update as information changes.
Answer common questions with short spokesperson videos that guide users step by step. This reduces support volume while improving clarity and user experience.
Deliver announcements, updates, and leadership messages through a consistent video presenter. This keeps communication personal without requiring frequent recordings.
Generate spokesperson videos in multiple languages to reach global audiences by using the video translator. AI handles voice and captions without hiring multilingual presenters.
لماذا يُعد HeyGen أفضل مولّد لمتحدث الفيديو الرسمي؟
HeyGen تستبدل إنتاج المتحدث التقليدي أمام الكاميرا بإنشاء فيديو بالذكاء الاصطناعي يكون أسرع، وأكثر اتساقًا، وأسهل في التوسّع لاستخدامه في تسويق الفيديو. تستخدم الشركات متحدثين بالفيديو للتواصل بوضوح، وبناء الثقة، وتوصيل الرسائل دون تكاليف إنتاج متكررة أو تأخيرات.
المتحدّثون بالفيديو بالذكاء الاصطناعي يمنحون رسالتك وجهاً وصوتاً من دون الحاجة لحجز مواهب، أو جلسات تصوير، أو عمليات مونتاج معقّدة. يتم إنشاء الفيديوهات مباشرةً من النص الذي تكتبه.
كل فيديو لمتحدّث العلامة يحافظ على نفس المظهر والنبرة وأسلوب الإلقاء. هذا الاتساق يساعد العلامات التجارية على الظهور بشكل احترافي مع تحديث المحتوى بشكل متكرر.
أنشئ فيديوهات متحدث رسمي تتواصل بوضوح مع جماهير مختلفة باستخدام دعم الصوت والترجمة النصية بعدة لغات، دون الحاجة إلى إعادة التسجيل.
أفاتارات متقدّمة لمتحدّثين بالذكاء الاصطناعي تبدو حقيقية
اختر من مكتبة متنوعة من المتحدثين المحترفين بالذكاء الاصطناعي، المصمّمين ليظهروا بشكل طبيعي وموثوق أمام الكاميرا. يتم إنشاء تعابير الوجه، وتواصل العين، ووضعية الجسد بما يتوافق مع طريقة الإلقاء المنطوقة، مما يساعد المشاهدين على البقاء متفاعلين.
مزامنة شفاه دقيقة وكلام طبيعي
يتم تقديم النص الخاص بك مع مزامنة شفاه دقيقة وإخراج صوت واقعي. يتم تحسين سرعة الكلام، والنطق، والتأكيد بحيث يبدو المتحدث واضحًا وطبيعيًا. هذا يضمن أن رسالتك تبدو حوارية وليست مصطنعة.
إنشاء فيديو متحدث من النص المكتوب
حوّل النصوص المكتوبة مباشرة إلى فيديوهات متحدث/متحدثة جاهزة بدون تصوير أو مونتاج. يتولى الذكاء الاصطناعي تلقائياً السرد، والتوقيت، والأداء البصري انطلاقاً من نص واحد فقط. هذا يمكّن الفرق من إنتاج فيديوهات يتحدث فيها شخص بسرعة وبدون الحاجة إلى خبرة تقنية.
اتساق بصري متوافق مع هوية علامتك التجارية
تحكّم في الخلفية والإطار والأسلوب العام ليتوافق مع إرشادات الفيديو الاحترافية لديك. يحافظ كل فيديو لمتحدّث باسمك على نفس المظهر والنبرة الاحترافية. هذا الاتساق عنصر أساسي عند إنشاء المحتوى على نطاق واسع.
كيفية استخدام مُنشئ المتحدث بالفيديو بالذكاء الاصطناعي
أنشئ متحدث فيديو بالذكاء الاصطناعي في أربع خطوات بسيطة.
اكتب أو الصق الرسالة التي تريد من المتحدّث أن يقدّمها. حدّد النبرة والهدف من خدمات الفيديو الخاصة بك.
اختر أفاتار احترافي بالذكاء الاصطناعي أو استخدم متحدث الفيديو المخصص الخاص بك.
اضبط اللغة والصوت والترجمة المرئية والتفضيلات البصرية لتناسب جمهورك وتعكس هوية علامتك التجارية.
أنشئ فيديو المتحدث الرسمي ثم قم بتنزيله أو نشره عبر الويب أو منصات التواصل الاجتماعي أو المنصات الداخلية.
المتحدّث بالفيديو هو مقدّم رقمي يقدّم رسالتك أمام الكاميرا. باستخدام منشئ فيديو بالذكاء الاصطناعي، يتم تحويل النصوص إلى فيديوهات واقعية لمتحدّثين دون الحاجة إلى تصوير أو ممثلين أو معدات إنتاج، مما يجعل التواصل عبر الفيديو أسرع وأسهل في التوسّع.
المتحدّث بالفيديو بالذكاء الاصطناعي يستخدم توليد الصوت، ومزامنة الشفاه، وتحريك الأفاتار لتحويل النص إلى فيديو. أنت تزوّد النظام بالسكريبت، وتختار المتحدّث، ثم يقوم النظام بإنشاء كلام متزامن مع حركة الوجه وأسلوب الإلقاء تلقائياً.
نعم. يمكنك إنشاء متحدّث فيديو احترافي مخصّص يشبهك في الشكل والصوت أو يشبه أحد أعضاء فريقك. يتيح لك ذلك الحفاظ على وجه مألوف مع التخلص من الحاجة إلى إعادة التسجيلات المتكررة.
نعم. يُستخدم مقدّمو الفيديو الافتراضيون عادةً في التسويق، والتدريب، والإعداد للموظفين الجدد، ودعم العملاء، والاتصال الداخلي. يقدّمون أداءً احترافيًا ثابتًا دون تكاليف إنتاج مستمرة. استمتع بميزات فيديو متقدّمة بالذكاء الاصطناعي مع باقات تبدأ من $49 شهريًا.
نعم. يمكنك تعديل النص وإعادة إنشاء فيديو المتحدث باسمك فورًا. هذا يجعل من السهل الحفاظ على دقة محتوى الفيديو بدون إعادة تصوير أو جداول مونتاج معقدة.إنشاء 135,807,118 فيديو باستخدام منصّة الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا.
نعم. يمكنك إنشاء فيديوهات متحدث رسمي بعدة لغات ولهجات، مما يجعل من الأسهل التواصل مع جماهير عالمية باستخدام نفس المقدم المرئي.
لا. تم تصميم العملية بالكامل للمستخدمين غير التقنيين. يتولى الذكاء الاصطناعي التصوير والتعليق الصوتي والمزامنة بحيث يمكن لأي شخص إنشاء فيديوهات متحدث رسمي احترافية.
تحتفظ بالملكية الكاملة لجميع فيديوهات المتحدث التي تنشئها. تظل النصوص والأفاتارات والفيديوهات النهائية الخاصة بك ملكًا لك لاستخدامها وتوزيعها بحرية.
