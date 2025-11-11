أداة تعريب الفيديو للجمهور العالمي

قم بترجمة مقاطع الفيديو الخاصة بك إلى عشرات اللغات بدون إعادة التصوير أو إعادة المونتاج أو إدارة ممثلين صوتيين. يقدّم HeyGen لتوطين الفيديو حلاً بالذكاء الاصطناعي لترجمة الفيديوهات، ودبلجتها، وإضافة الترجمات، ومزامنتها بحيث يبدو محتواك محليًا في كل سوق. وصّل رسالتك إلى جماهير عالمية بسرعة أكبر مع الحفاظ على الاتساق والوضوح وثقة العلامة التجارية على نطاق واسع.

١٣٦٬٤٤٧٬٣١٦ Videos generated
١١١٬٠٤٤٬٨٩١ Avatars generated
١٨٬٧٧٨٬٣٤٦ Videos translated
حملات تسويق عالمية

Launch the same campaign in multiple regions without recreating videos from scratch. Localized delivery increases engagement, trust, and conversion across international audiences.

التدريب والتأهيل

Ensure employees receive the same information in their native language. Localized training improves comprehension and reduces errors across distributed teams.

التعريف بالمنتج والعروض التوضيحية

Explain features clearly to global customers using localized audio and subtitles. This reduces support tickets and improves product adoption.

الاتصالات الداخلية

Deliver leadership messages consistently across regions. Localization keeps tone and intent aligned while removing language barriers.

دعم العملاء ومحتوى المساعدة

Localize tutorials and FAQs so users can self-serve in their preferred language, ensuring the content adheres to localization best practices. This improves satisfaction while reducing support load.

محتوى تعليمي وتعلّمي

Expand courses and lessons to new markets without rebuilding content. Localization increases accessibility and learning outcomes.

لماذا تُعد HeyGen أفضل أداة ل локалايزيشن الفيديو

لا ينبغي أن تؤدي عملية تعريب الفيديو إلى إبطاء نموك أو استنزاف ميزانيات الإنتاج. HeyGen تستبدل سير عمل الترجمة المتشّتتة بنظام يعتمد على الذكاء الاصطناعي، مصمَّم للسرعة والدقة والاتساق عبر كل اللغات والصيغ، مع الاستفادة من التعليق الصوتي والنصوص الظاهرة على الشاشة.

مصمَّم للتوسّع عالميًا

تتيح HeyGen للفرق تعريب فيديو واحد أو آلاف الفيديوهات دون تغيير سير العمل. سواء كنت تطلق حملة عالمية أو تحدّث محتوى التدريب، يظل التعريب سريعاً وقابلاً للتكرار.

مصمَّم ليبدو حقيقيًا

الفيديوهات المترجمة محلياً تحتفظ بنبرة الصوت الطبيعية، وإيقاع الكلام، وتناسق العناصر البصرية. هذا يضمن أن يشعر المشاهدون بأن الفيديو تم إنشاؤه خصيصاً لهم، وليس مترجماً بشكل آلي وجاف.

محسَّن للتحديثات المستمرة

مع تطوّر المحتوى، يمكن إعادة إنشاء النسخ المترجمة فورًا، مما يمنع ظهور رسائل قديمة في مختلف المناطق مع الحفاظ على كفاءة العمليات.

ترجمة الفيديو بالذكاء الاصطناعي بين اللغات

تقوم HeyGen بترجمة المحتوى المنطوق إلى لغات متعددة مع الحفاظ على القصد والمعنى الأصليين. يتم اكتشاف اللغة والترجمة تلقائياً لتقليل العمل اليدوي، مما يتيح للفرق توسيع نطاق الوصول دون الحاجة إلى توظيف مترجمين أو إدارة سير عمل معقد.

دبلجة صوتية طبيعية بالذكاء الاصطناعي

يتم إنشاء الصوت المترجم باستخدام أصوات ذكاء اصطناعي طبيعية الإيقاع والتنغيم، لتقديم تعليق صوتي عالي الجودة. تم تصميم الأصوات لتبدو بشرية وجذابة وليست آلية، مما يعزّز ثقة المشاهدين وفهمهم للمحتوى في مختلف الأسواق.

محاذاة مزامنة الشفاه

يتم مزامنة الكلام المترجم بصرياً مع المتحدثين على الشاشة، حيث تُضبط حركة الفم والتوقيت لتقليل أي عدم تطابق بصري، مما يوفّر تجربة مشاهدة سلسة تبدو طبيعية في كل لغة.

ترجمة وكتابة ترجمات نصية متعددة اللغات

HeyGen ينشئ ترجمات نصية دقيقة إلى جانب الصوت المُدبلج عند الحاجة. تساعد الترجمات في تحسين سهولة الوصول، وتجربة المشاهدة على الموبايل، وزيادة قابلية اكتشاف المحتوى. يمكن تعديل الترجمات وإعادة استخدامها عبر المنصات المختلفة.

مستخدم من أكثر من 100,000 فريق يقدّرون الجودة والسهولة والسرعة

اكتشف كيف توسّع الشركات المشابهة لشركتك إنشاء المحتوى وتحقق النمو باستخدام أكثر منصة مبتكرة لتحويل الصور إلى فيديو في السوق.

Miro
"لقد مكّن كتّابنا من الوصول إلى نفس مستوى الإبداع في عملية العمل الذي أمتلكه أنا عندما يتعلق الأمر بوسائط سرد القصص البصرية."

Steve Sowrey, مصمم وسائط تعليمية
Vision Creative Labs
"اللحظة السحرية بالنسبة لي كانت عندما أصبح لدينا فيلم كنت أقدّمه كل أسبوع. فجأة أدركنا أن بإمكاني كتابة سيناريو، وإرساله، وألا أضطر مطلقًا للوقوف أمام الكاميرا مرة أخرى."

روجر هيرست, الشريك المؤسس
Workday
"ما أحبه في HeyGen هو أنني لم أعد مضطراً لرفض المشاريع. الأمر أشبه بأننا عززنا فريقنا. يمكننا إنجاز الكثير أكثر بالموارد المتاحة لدينا."

Justin Meisinger, مدير برنامج
كيف يعمل

كيفية استخدام أداة تعريب الفيديو بالذكاء الاصطناعي

حوّل فيديوهاتك إلى عدة لغات في أربع خطوات بسيطة فقط.

الخطوة 1

ارفع فيديوك

ارفع فيديو موجود مسبقًا أو أنشئ واحدًا باستخدام HeyGen. يكتشف النظام تلقائيًا اللغة المنطوقة وبنية المحتوى.

الخطوة 2

اختر لغات الهدف

اختر لغة واحدة أو عدة لغات للتعريب. يتم تطبيق إعدادات الصوت والترجمة النصية ومزامنة الشفاه تلقائياً.

الخطوة 3

أنشئ نسخاً محلية مخصّصة

HeyGen تقوم بترجمة كل نسخة، وإجراء الدبلجة، ومزامنة الشفاه، وإضافة الترجمات. راجع وعدّل عند الحاجة.

الخطوة 4

تصدير ونشر

حمّل أو انشر فيديوهات محلية عبر قنوات التسويق والتعلّم والدعم، مع الالتزام بأفضل الممارسات لتحقيق تواصل فعّال.

الأسئلة الشائعة (FAQs)

ما هي عملية توطين الفيديو؟

توطين الفيديو هو تكييف محتوى الفيديو ليلائم لغات ومناطق مختلفة. يشمل الترجمة، والدبلجة، والترجمة النصية، ومواءمة العناصر البصرية بحيث يبدو المحتوى أصلياً ومناسباً للجمهور المحلي، وليس مجرد محتوى مُترجَم.

كيف يختلف توطين الفيديو عن الترجمة البسيطة؟

الترجمة تنقل النص أو الكلام إلى لغة أخرى، بينما تقوم الترجمة المحلية بتكييف النبرة، وطريقة الإلقاء، والتوقيت، وإمكانية الوصول لتتوافق مع الطريقة التي يستهلك بها الجمهور الفيديو بشكل طبيعي في كل منطقة.

هل أحتاج إلى فيديوهات منفصلة لكل لغة؟

لا. تتيح لك HeyGen إنشاء عدة نسخ محلية من فيديو واحد أصلي باستخدام video translator. هذا يحافظ على مركزية عملية الإنتاج واتساقها.

ما مدى دقة تعريب الفيديو بالذكاء الاصطناعي؟

تستخدم HeyGen نماذج متقدّمة من الذكاء الاصطناعي تم تدريبها على أنماط نطق متعددة اللغات. الدقة عالية في معظم حالات الاستخدام المهنية والتعليمية والتسويقية، مع توفر خيارات التحرير عند الحاجة.

هل يمكنني تعريب فيديوهات تحتوي على عدة متحدثين؟

نعم. تدعم HeyGen اكتشاف وتحديد مواقع المتحدثين المتعددين، مما يجعل من الأسهل التفاعل مع جمهور جديد. يتم التعامل مع كل متحدث بدقة لضمان الوضوح والتوافق.

هل تُحسِّن الترجمة المحلية أداء الفيديو؟

الفيديوهات المترجمة محلياً تزيد من مدة المشاهدة، ومستوى الفهم، والتفاعل. يكون الجمهور أكثر ميلاً للثقة بالمحتوى واتخاذ إجراء عندما يُقدَّم لهم بلغتهم الأم.

هل يمكنني تحديث مقاطع الفيديو المترجمة لاحقًا؟

نعم. عندما يتغيّر المحتوى الأصلي، يمكن إعادة إنشاء جميع الإصدارات المترجمة فورًا. هذا يمنع ظهور رسائل قديمة في مختلف المناطق.

هل يُعد توطين الفيديو مناسبًا للاستخدام على مستوى المؤسسات؟

نعم. HeyGen يدعم التوطين على نطاق واسع، وتقديم هوية علامة تجارية متسقة، وسير عمل آمن للفرق العالمية. لاحتياجات الإنشاء المتقدّمة، خطة Pro تبدأ من $49

