أداة تعريب الفيديو للجمهور العالمي

قم بترجمة مقاطع الفيديو الخاصة بك إلى عشرات اللغات بدون إعادة التصوير أو إعادة المونتاج أو إدارة ممثلين صوتيين. يقدّم HeyGen لتوطين الفيديو حلاً بالذكاء الاصطناعي لترجمة الفيديوهات، ودبلجتها، وإضافة الترجمات، ومزامنتها بحيث يبدو محتواك محليًا في كل سوق. وصّل رسالتك إلى جماهير عالمية بسرعة أكبر مع الحفاظ على الاتساق والوضوح وثقة العلامة التجارية على نطاق واسع.
Launch the same campaign in multiple regions without recreating videos from scratch. Localized delivery increases engagement, trust, and conversion across international audiences.
Ensure employees receive the same information in their native language. Localized training improves comprehension and reduces errors across distributed teams.
Explain features clearly to global customers using localized audio and subtitles. This reduces support tickets and improves product adoption.
Deliver leadership messages consistently across regions. Localization keeps tone and intent aligned while removing language barriers.
Localize tutorials and FAQs so users can self-serve in their preferred language, ensuring the content adheres to localization best practices. This improves satisfaction while reducing support load.
Expand courses and lessons to new markets without rebuilding content. Localization increases accessibility and learning outcomes.
لماذا تُعد HeyGen أفضل أداة ل локалايزيشن الفيديو
لا ينبغي أن تؤدي عملية تعريب الفيديو إلى إبطاء نموك أو استنزاف ميزانيات الإنتاج. HeyGen تستبدل سير عمل الترجمة المتشّتتة بنظام يعتمد على الذكاء الاصطناعي، مصمَّم للسرعة والدقة والاتساق عبر كل اللغات والصيغ، مع الاستفادة من التعليق الصوتي والنصوص الظاهرة على الشاشة.
تتيح HeyGen للفرق تعريب فيديو واحد أو آلاف الفيديوهات دون تغيير سير العمل. سواء كنت تطلق حملة عالمية أو تحدّث محتوى التدريب، يظل التعريب سريعاً وقابلاً للتكرار.
الفيديوهات المترجمة محلياً تحتفظ بنبرة الصوت الطبيعية، وإيقاع الكلام، وتناسق العناصر البصرية. هذا يضمن أن يشعر المشاهدون بأن الفيديو تم إنشاؤه خصيصاً لهم، وليس مترجماً بشكل آلي وجاف.
مع تطوّر المحتوى، يمكن إعادة إنشاء النسخ المترجمة فورًا، مما يمنع ظهور رسائل قديمة في مختلف المناطق مع الحفاظ على كفاءة العمليات.
ترجمة الفيديو بالذكاء الاصطناعي بين اللغات
تقوم HeyGen بترجمة المحتوى المنطوق إلى لغات متعددة مع الحفاظ على القصد والمعنى الأصليين. يتم اكتشاف اللغة والترجمة تلقائياً لتقليل العمل اليدوي، مما يتيح للفرق توسيع نطاق الوصول دون الحاجة إلى توظيف مترجمين أو إدارة سير عمل معقد.
دبلجة صوتية طبيعية بالذكاء الاصطناعي
يتم إنشاء الصوت المترجم باستخدام أصوات ذكاء اصطناعي طبيعية الإيقاع والتنغيم، لتقديم تعليق صوتي عالي الجودة. تم تصميم الأصوات لتبدو بشرية وجذابة وليست آلية، مما يعزّز ثقة المشاهدين وفهمهم للمحتوى في مختلف الأسواق.
محاذاة مزامنة الشفاه
يتم مزامنة الكلام المترجم بصرياً مع المتحدثين على الشاشة، حيث تُضبط حركة الفم والتوقيت لتقليل أي عدم تطابق بصري، مما يوفّر تجربة مشاهدة سلسة تبدو طبيعية في كل لغة.
ترجمة وكتابة ترجمات نصية متعددة اللغات
HeyGen ينشئ ترجمات نصية دقيقة إلى جانب الصوت المُدبلج عند الحاجة. تساعد الترجمات في تحسين سهولة الوصول، وتجربة المشاهدة على الموبايل، وزيادة قابلية اكتشاف المحتوى. يمكن تعديل الترجمات وإعادة استخدامها عبر المنصات المختلفة.
كيفية استخدام أداة تعريب الفيديو بالذكاء الاصطناعي
حوّل فيديوهاتك إلى عدة لغات في أربع خطوات بسيطة فقط.
ارفع فيديو موجود مسبقًا أو أنشئ واحدًا باستخدام HeyGen. يكتشف النظام تلقائيًا اللغة المنطوقة وبنية المحتوى.
اختر لغة واحدة أو عدة لغات للتعريب. يتم تطبيق إعدادات الصوت والترجمة النصية ومزامنة الشفاه تلقائياً.
HeyGen تقوم بترجمة كل نسخة، وإجراء الدبلجة، ومزامنة الشفاه، وإضافة الترجمات. راجع وعدّل عند الحاجة.
حمّل أو انشر فيديوهات محلية عبر قنوات التسويق والتعلّم والدعم، مع الالتزام بأفضل الممارسات لتحقيق تواصل فعّال.
توطين الفيديو هو تكييف محتوى الفيديو ليلائم لغات ومناطق مختلفة. يشمل الترجمة، والدبلجة، والترجمة النصية، ومواءمة العناصر البصرية بحيث يبدو المحتوى أصلياً ومناسباً للجمهور المحلي، وليس مجرد محتوى مُترجَم.
الترجمة تنقل النص أو الكلام إلى لغة أخرى، بينما تقوم الترجمة المحلية بتكييف النبرة، وطريقة الإلقاء، والتوقيت، وإمكانية الوصول لتتوافق مع الطريقة التي يستهلك بها الجمهور الفيديو بشكل طبيعي في كل منطقة.
لا. تتيح لك HeyGen إنشاء عدة نسخ محلية من فيديو واحد أصلي باستخدام video translator. هذا يحافظ على مركزية عملية الإنتاج واتساقها.
تستخدم HeyGen نماذج متقدّمة من الذكاء الاصطناعي تم تدريبها على أنماط نطق متعددة اللغات. الدقة عالية في معظم حالات الاستخدام المهنية والتعليمية والتسويقية، مع توفر خيارات التحرير عند الحاجة.
نعم. تدعم HeyGen اكتشاف وتحديد مواقع المتحدثين المتعددين، مما يجعل من الأسهل التفاعل مع جمهور جديد. يتم التعامل مع كل متحدث بدقة لضمان الوضوح والتوافق.
الفيديوهات المترجمة محلياً تزيد من مدة المشاهدة، ومستوى الفهم، والتفاعل. يكون الجمهور أكثر ميلاً للثقة بالمحتوى واتخاذ إجراء عندما يُقدَّم لهم بلغتهم الأم.
نعم. عندما يتغيّر المحتوى الأصلي، يمكن إعادة إنشاء جميع الإصدارات المترجمة فورًا. هذا يمنع ظهور رسائل قديمة في مختلف المناطق.
نعم. HeyGen يدعم التوطين على نطاق واسع، وتقديم هوية علامة تجارية متسقة، وسير عمل آمن للفرق العالمية. لاحتياجات الإنشاء المتقدّمة، خطة Pro تبدأ من $49
