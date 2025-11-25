منشئ إعلانات UGC لحملات عالية التحويل

أنشئ إعلانات UGC أصيلة وجاذبة للانتباه تبدو كمنشورات حقيقية من العملاء، بدون جلسات تصوير أو دورات إنتاج طويلة. تساعد HeyGen العلامات التجارية على إنشاء مقاطع شهادات عملاء، وإعلانات اسكتشات، وعروض توضيحية للمنتجات، ومحتوى UGC يبدو طبيعيًا باستخدام مواهب واقعية، وتعليقات صوتية طبيعية، وصيغ جاهزة للمنصات. اختبر عددًا أكبر من المواد الإبداعية، ووسّع نطاقك بسرعة أكبر، مع الحفاظ على مصداقية النتائج.

١٣٥٬٨٢٢٬٠١٨Videos generated
١١٠٬٣٣٧٬٦١٥Avatars generated
١٨٬٦٩٩٬١٧٦Videos translated
إعلانات التزكية وشهادات العملاء

Show honest reactions, product demos, and before after stories that increase credibility and lower purchase friction.

عروض المنتج التوضيحية وشروحات سريعة لكيفية الاستخدام

Use short, focused clips that demonstrate features in natural contexts, helping viewers understand product value quickly.

اسكتشات ثنائية ومقاطع بأسلوب المؤثرين

Create conversational skits or co-hosted spots that mimic influencer content while using AI actors to stay fully controlled and brand safe.

إعلانات أصلية بأسلوب البودكاست

Produce long form testimonial or discussion clips that sound like organic conversation, ideal for in-stream placements in UGC content.

تحسين الإبداع الديناميكي واختبار A/B

Generate many variations of the same concept with different hooks, CTAs, and visuals to find the highest performing combinations for your AI ads.

حملات محلية ومتعددة اللغات

Swap language, accents, and cultural references to test localized creativity at scale, without re-shooting.

لماذا يُعد HeyGen أفضل أداة لإنشاء إعلانات UGC

تجمع HeyGen بين الواقعية والسرعة حتى تتحرك استراتيجيتك الإبداعية بنفس سرعة السوق. أنشئ نصوصاً إعلانية أو ارفع موجزاتك، واختر مواهب تبدو حقيقية أو استنسخ المتحدث باسمك، واضبط كل مشهد ليتماشى مع سلوك كل منصة. ستحصل على عدد أكبر من نسخ الإعلانات، واختبارات أسرع، ونتائج قابلة للقياس دون التضحية بالمصداقية.

أنشئ إعلانات تبدو وكأنها من أشخاص حقيقيين

أنشئ مقاطع بأسلوب السيلفي أو البودكاست أو مراجعات المنتجات مع عيوب طبيعية، وتفاعلات حقيقية، وإيقاع عضوي في العرض، بحيث يثق المشاهدون بالرسالة.

وسّع المحتوى الإبداعي مع الحفاظ على التحكم والدقة

أنشئ دفعات من النسخ المتنوعة، واستبدل الأصوات والترجمة النصية، أو محلّي النصوص والعناصر البصرية لاختبار ما يلقى صدى لدى جمهورك، مع الحفاظ على التحكم الإبداعي الكامل في النص والتوقيت.

تقليل وقت الإنتاج وتكلفته

تخطَّ حجز جلسات التصوير، والسفر، وعقود المواهب وركّز على إنشاء إعلانات بالذكاء الاصطناعي. HeyGen تتولى اختيار المواهب، والتعليق الصوتي، والترجمة النصية، والمونتاج بحيث تتمكن الفرق من إنشاء حملات فيديو UGC خلال ساعات بدلًا من أسابيع.

خيارات واقعية للمواهب والأفاتارات

اختر من مجموعة واسعة من الأفاتارات المتنوّعة والمقنعة، المصممة لتبدو كصنّاع محتوى حقيقيين، وليس كممثلين يقرؤون نصاً مكتوباً. يمكنك أيضاً رفع مقطع قصير لاستنساخ حضورك أمام الكاميرا، والحفاظ على اتساق صوت علامتك التجارية في كل إعلان UGC.

Three people in separate video frames: a man, a woman with blue hair, and another man, all with open mouths as if speaking or singing.

تحكّم دقيق في النص وتحرير الموجّهات

تحكّم في كل لحظة من إعلان UGC الخاص بك من خلال توجيه النص ثانية بثانية. عدّل الصياغة والتوقيت وردود الفعل والتوقفات ونبرة التأكيد بحيث يبدو الفيديو مقصودًا ومدروسًا مع الحفاظ على الأسلوب العفوي الأصيل الذي يحقق أفضل أداء في محتوى UGC. نفّذ تعديلات سريعة بدون إعادة التصوير أو البدء من جديد.

A woman demonstrates a pink jade roller, with overlaid text 'Create a 30-sec make-up tutorials' and '+ Add product'.

تعليقات صوتية طبيعية وترجمات محلية

أنشئ تعليقات صوتية شبيهة بالبشر بعدة لغات ولهجات للوصول إلى جماهير عالمية دون تكاليف إنتاج إضافية. أضف الترجمات النصية تلقائياً لمقاطع المشاهدة الصامتة، وعدّل النص مباشرة داخل الفيديو، وصدّر ملفات الترجمة لتلبية متطلبات المنصات وإتاحة المحتوى عبر مختلف القنوات.

Voice cloning

وسائط توليدية مع مكتبة صور وفيديوهات مرخَّصة

ادمج لقطات B-roll المُنشأة بالذكاء الاصطناعي مع ملايين المقاطع والصور المرخَّصة من مكتبات الصور لإنشاء إعلانات UGC غنية بصريًا. هذا المزيج يحافظ على محتواك متجدّدًا ومتنوّعًا، مع ضمان أن كل شيء آمن من ناحية حقوق النشر وجاهز للاستخدام في الإعلانات المدفوعة على نطاق واسع.

A vibrant digital interface displaying a grid of project cards with titles like 'Product launch', 'Concept proposal', and 'Sales pitch', with a pink cartoon cursor pointing at the 'Sales pitch' card.

مستخدم من أكثر من 100,000 فريق يقدّرون الجودة والسهولة والسرعة

اطّلع على كيفية قيام شركات شبيهة بشركتك بتوسيع إنشاء المحتوى وتحقيق النمو باستخدام أكثر منصة مبتكرة لتحويل الصور إلى فيديو في السوق.

أنا أبدو
"لقد مكّن كتّابنا من الوصول إلى نفس مستوى الإبداع في عملية العمل كما أتمتّع به أنا عندما يتعلّق الأمر بوسائط سرد القصص البصرية."

Steve Sowrey, مصمّم وسائط تعليمية
Vision Creative Labs
"اللحظة الفارقة بالنسبة لي كانت عندما أصبح لدينا برنامج كنت أقدّمه كل أسبوع. فجأة أدركنا أن بإمكاني كتابة النص، وإرساله، وألا أضطر للوقوف أمام الكاميرا مرة أخرى."

Roger Hirst, الشريك المؤسس
Workday
"ما أحبه في HeyGen هو أنني لم أعد مضطراً لرفض المشاريع. الأمر أشبه بأننا عززنا فريقنا؛ يمكننا الآن إنجاز الكثير أكثر بالموارد المتاحة لدينا."

Justin Meisinger, مدير برنامج
كيف يعمل

كيفية استخدام مولّد إعلانات UGC

أنشئ إعلانات UGC في خطوات واضحة قليلة، مع عناصر تحكم تحافظ على واقعية الإبداع

الخطوة 1

قدّم موجزاً أو الصق فكرتك

أخبر HeyGen بنوع المنتج، والجمهور المستهدف، ونبرة الرسالة، والمنصة التي تريد إنشاء إعلانات فيديو بالذكاء الاصطناعي لها. يمكنك لصق نص الإعلان الجاهز، أو ترك الذكاء الاصطناعي يقترح لك عدة عبارات افتتاحية قصيرة.

الخطوة 2

اختر الموهبة والتنسيق

اختر ممثلاً واقعياً أو نمط سيلفي أو تنسيق بودكاست. حدّد الصوت والترجمة النصية، واختر ما إذا كنت تريد لقطة مهزوزة باليد أو محمولة باليد أو ثابتة.

الخطوة 3

أنشئ نسخًا متعددة وقم بتحسينها

أنشئ عدة نسخ من الفيديو مع بدايات مختلفة، وأزرار دعوة لاتخاذ إجراء متنوعة، وموسيقى عالية الجودة لمحتوى UGC الخاص بك. عدّل أسطرًا محددة، واستبدل ردود الأفعال، أو أعد ضبط توقيت المشاهد للحصول على إيقاع مثالي.

الخطوة 4

تصدير واختبار

حمّل ملفات جاهزة للمنصات، أو استخدم روابط مستضافة لمنصات الإعلانات والتحليلات. عدّل بسرعة استنادًا إلى بيانات الأداء.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

الأسئلة الشائعة (FAQs)

ما هي إعلانات UGC؟

إعلانات UGC تحاكي محتوى المستخدمين الحقيقي، مثل المراجعات والشهادات القصيرة، لبناء الثقة وزيادة التحويلات. تتيح لك HeyGen إنشاء هذه الصيغ بسرعة باستخدام مواهب واقعية وأداء طبيعي.

هل أحتاج إلى تصوير أي شيء لإنشاء إعلانات UGC؟

لا. يمكن لـ HeyGen إنشاء إعلانات بأسلوب محتوى من إنشاء المستخدم (UGC) انطلاقًا من النصوص أو البرومبتات باستخدام ممثلين بالذكاء الاصطناعي، وتعليقات صوتية، ووسائط جاهزة. يمكنك أيضًا رفع مقاطع موجودة مسبقًا لدمجها مع المشاهد المُنشأة.

هل يمكنني التحكّم في النص والتوقيت بدقة؟

نعم. توفر HeyGen تحكماً في النص ثانية بثانية حتى تتمكن من توجيه ردود الأفعال والحوار والإيقاع مع الحفاظ على إحساس نهائي طبيعي. منصتنا أنشأت بالفعل 110,336,635 فيديو بالذكاء الاصطناعي أفاتار للمبدعين والشركات.

هل الأصوات والترجمات النصية محلية للغات المختلفة؟

نعم. اختر من بين العديد من اللغات واللهجات وأنماط الترجمة النصية. يمكنك إنتاج نسخ محلية بسرعة بدون إعادة تصوير من خلال مترجم الفيديو.

كم عدد نسخ الإعلان التي يمكنني إنشاؤها؟

يتيح لك الإنشاء الدفعي إنتاج عشرات النسخ المتنوعة دفعة واحدة، مع تبديل الجمل الافتتاحية وعبارات الحث على الإجراء والصور، لتسريع اختبارات A/B لإعلانات الفيديو.

هل المحتوى المُنشأ آمن على مستوى العلامة التجارية؟

نعم. تظل لديك السيطرة الكاملة على الإبداع، وتطبّق HeyGen معايير أمان المحتوى وإرشادات الاستخدام بحيث تلتزم النتائج بمعايير علامتك التجارية للإعلانات عالية الجودة.

هل يمكنني استخدام مؤثّرين حقيقيين أو مقاطع لعملاء حقيقيين؟

نعم. يمكنك مزج لقطات المؤثرين التي ترفعها أو مقاطع العملاء الحقيقية مع الأصول المُنشأة، أو استنساخ متحدث رسمي بعد الحصول على الإذن، لإنشاء سلسلة محتوى إعلاني متسق بالذكاء الاصطناعي.

ما هي صيغ التصدير المتاحة؟

صدّر ملفات MP4 مُحسّنة لـ TikTok وInstagram وFacebook وYouTube وللإعلانات البرمجية، وقم بتنزيل ملفات الترجمة مثل SRT لاستخدامها كترجمة نصية على الفيديو.

هل ستتوافق هذه الإعلانات مع سياسات الإعلانات على المنصات؟

HeyGen تساعدك على إنشاء محتوى متوافق مع السياسات، لكن تظل مسؤولًا عن المراجعة النهائية. نوصي بمراجعة سياسات المنصات للتعرّف على المتطلبات المحددة للمحتوى الإبداعي ونصوص الإعلانات.

كيف يمكنني التكرار وتحسين الإعلانات بناءً على أدائها؟

استخدم دورات إنشاء سريعة لصناعة أفكار افتتاحية (hooks) ومرئيات جديدة، ثم استبدل العناصر الأكثر نجاحًا في نسخ جديدة من الفيديو. يسهّل وضع الدُفعات في HeyGen عملية التكرار بسرعة وبالاعتماد على البيانات.

هل يمكن للفرق التعاون في مشاريع محتوى من إنشاء المستخدمين (UGC)؟

نعم. ادعُ زملاءك، وشارك المشاريع، واترك ملاحظات للمراجعة حتى تظل فرق الإبداع والتسويق والتحليلات متوافقة بشأن الإعلانات باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ما مدى أمان لقطات الفيديو والبيانات الخاصة بي؟

يتم تخزين ملفاتك التي ترفعها والأصول التي تُنشئها بشكل آمن مع ضوابط وصول واضحة، ويتم معالجتها وفقًا لأفضل ممارسات الخصوصية.

