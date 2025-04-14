نعم، هذه العملية مصمَّمة خصيصًا للمبتدئين، ولا تحتاج إلى أي خبرة سابقة في المونتاج أو تحرير الفيديو. حتى المبدعين الذين لم يعملوا من قبل في الاستوديو يجدون نفس السهولة: المعلّمAnton Voroniukأفاد بأنه وفّر 15.5 ساعة أسبوعيًا، وأن تكلفة الإنتاج أصبحت أقل بما يصل إلى 40 مرة. إذا كان بإمكانه إنشاء فيديو بسرعة، فيمكن لعائلة تمر بحالة حزن أن تفعل ذلك أيضًا.