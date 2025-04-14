صانع فيديوهات تأبينية لذكريات مؤثرة

حوّل صورك المفضّلة إلى فيديو تأبيني مؤثّر في دقائق. لا تحتاج إلى مهارات مونتاج فيديو أو استخدام كاميرات. حرّك صورة البورتريه برفق، وأضف تعليقًا صوتيًا ومقطع موسيقي، وأنشئ فيديو تأبيني يمكن لعائلتك كلها أن تحتفظ به وتقدّره.

١٤٧٬٨٤٢٬٦٤٨Videos generated
١٢٢٬٩٧٦٬٩١٥Avatars generated
٢٠٬٤٥٣٬١٩٥Videos translated
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Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.
أيقونة سيارة بيضاء بتصميم مميز على خلفية زرقاء.الميزات الرئيسية

مزايا صانع فيديو الذكرى

حركة ناعمة لصورة عزيزة

ارفع صورة بورتريه واحدة وسيقوم أداة تحويل الصورة إلى فيديو بإضافة ابتسامة خفيفة أو إمالة بسيطة للرأس، بحيث تبدو الصورة الثابتة كأنها لحظة حيّة. إنها طريقة لطيفة لإحياء قصتهم دون أن يبدو الناتج غريبًا أو غير طبيعي.

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A single framed portrait gaining a soft, gentle motion in a warm memorial video editor.

اجمع بين الصور ومقاطع الفيديو

اسحب وأفلت الصور واللقطات التي جمعتها، وسيقوم HeyGen بدمج الصور ومقاطع الفيديو في فيديو عرض شرائح سلس مع انتقالات وتوقيت يتم ضبطهما تلقائياً. أعد ترتيب المشاهد أو استبدل أي صورة من خلال محرر بسيط يعتمد على النص.

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Cherished photos and short clips arranged into a flowing memorial slideshow timeline.

تحية معبّرة تُروى بكلماتك

اكتب بضع جمل عن حياة من تحب، وسيقوم محرك تحويل النص إلى فيديو بتحويلها إلى سرد منطوق بصوت طبيعي. تتحول المرثية أو القصيدة إلى تعليق صوتي دافئ، وطريقة بسيطة لتكريم من تحب وصنع فيديو يليق بهذا اليوم.

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A written tribute being turned into a warm, gentle spoken narration for a memorial video.

Captions, Names, and Dates on Screen

خصّص كل شريحة بأسماء، وتواريخ الحياة، واقتباسات، أو عبارة مفضلة تظهر كنص واضح على الشاشة يمكن للجميع قراءته. اكتب الكلمات مرة واحدة وضعها على أي شريحة. اجعل التكريم شخصيًا بالكلمات التي كانت الأهم.

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A memorial slide showing a name, life dates, and a favorite saying as clean on-screen text.

فيديو تأبيني بأكثر من 175 لغة

نادراً ما تكون العائلات في مكان واحد هذه الأيام. أنشئ الفيديو النهائي بأكثر من 175 لغة مع مزامنة الشفاه في التعليق الصوتي، حتى يتمكن الأقارب في الخارج من سماع الكلمات المحبة نفسها باللغة التي نشأوا على التحدث بها.

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A memorial tribute offered in many languages so family overseas can hear the same words.
أيقونة صندوق هدايا أخضر.حالات الاستخدام

حالات استخدام صانع فيديوهات التأبين

عرض شرائح منظم لمراسم تأبين، مُجمَّع من صور العائلة وجاهز للتصدير كملف MP4.

فيديوهات الجنازات وخدمات التأبين

Building a funeral slideshow by hand the week of a service is brutal. Our slideshow maker turns your photos into a paced memorial slideshow that tells their story, a touching tribute ready to export as an MP4 and hand to the funeral home.

فيديو مميز دافئ للاحتفاء بحياة شخص، مُعدّ على أنغام أغنية مبهجة مع صور مليئة بالفرح.

فيديوهات مميزة للاحتفاء بحياة الراحلين

A somber montage does not fit everyone. Set warm photos to an upbeat song their friends will recognize, mix in short clips of laughter, and create an emotional tribute that sends the room out smiling instead of only grieving.

A gentle narrated life-story tribute reading a written eulogy in a calm, natural voice.

فيديو تكريمي يروي قصة حياة

When no one can face reading the eulogy aloud, the AI voice generator narrates your written words in a calm voice, so you can pay tribute to them without anyone breaking down.

A tender pet memorial video gathering photos from early days to quiet later afternoons.

Pet Memorial and Tribute Videos

فقدان حيوان أليف يستحق نفس القدر من الاهتمام. أضف صوراً من أيام الجرو وحتى آخر بعد الظهرات الهادئة، وضعها مع مقطع موسيقي لطيف، وخلّد ذكرى صديق كان جزءاً من العائلة.

تكريم تذكاري مُعاد إنتاجه بلغة أخرى مع مزامنة حركة الشفاه، ليتمكّن أفراد العائلة في الخارج من متابعته بلغتهم.

Tribute Videos for Family Overseas

Relatives who could not travel still deserve to take part. The AI video translator rebuilds the whole video tribute in their language with matched lip movement, so distance never keeps anyone from saying goodbye.

تذكار لإحياء ذكرى سنوية يُعاد فتحه كل عام ويُحدَّث بصور عائلية جديدة.

Anniversary Remembrance Keepsakes

On each anniversary, reopen the project and easily add photos a relative sent, then regenerate in minutes. It becomes a legacy video that keeps their memory alive with a memorial slideshow the family can cherish forever, instead of a file frozen on an old flash drive.

أيقونة مستند أبيض ضبابية مع زر تشغيل على خلفية زرقاء فاتحة.كيف يعمل

كيف يعمل صانع فيديوهات الذكرى

أداة إنشاء عروض الشرائح التذكارية لدينا تساعدك على إنشاء فيديو تأبيني في 3 إلى 4 خطوات بسيطة، من مجلد صور إلى فيديو جاهز للمشاركة. أداة إنشاء الفيديو التأبيني تتيح لك إعداد عرض شرائح تذكاري ومشاركة الفيديو خلال دقائق، من دون الحاجة للتعامل مع جداول زمنية معقّدة.

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الخطوة 1: أضف صورك

ارفع صورك، واللقطات الشخصية، والمقاطع القصيرة. تقريبًا أي صيغة تعمل، ويمكنك إضافة المزيد لاحقًا.

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الخطوة 2: اختر أسلوباً

Pick from a variety of templates and explore more video styles, then customize the background and font. Every video template is editable, so you can choose a beautiful memorial slideshow template for memorial and funeral services alike.

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Step 3: Add music and text

Choose or upload a song to build a video with music, then add names, dates, captions, and optional narration in a natural voice.

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الخطوة 4: التصدير والمشاركة

Render in HD or 4K, then download your tribute video as an MP4 and hand a copy to the funeral home or send a private link.

Memorial video maker FAQs (Frequently Asked Questions)

What is a memorial video maker and how does it work?

أداة إنشاء فيديو تأبيني هي أداة تساعدك على إنشاء عرض شرائح تذكاري من الصور ومقاطع الفيديو والموسيقى والنصوص. تقوم برفع الصور الخاصة بك، واختيار قالب جاهز، ثم تُنشئ الأداة فيديو تأبينياً خلال دقائق. تستخدمها الكثير من العائلات لإنشاء فيديو تكريمي للمراسم أو كتذكار يدوم طويلاً.

كم عدد الصور التي يجب أن يتضمّنها عرض الشرائح التذكاري، وكم يجب أن تكون مدته؟

Most families use 60 to 100 photos in a memorial photo slideshow, each shown for three to five seconds, which fills a five to ten minute video. For a looping reception video, ten to fifteen minutes works. Match the length to your songs so the music and photos end together.

هل ستبدو صورة أحبّتي المُحرَّكة بالذكاء الاصطناعي بطريقة محترمة؟

Yes, when the motion stays subtle. HeyGen's Avatar IV model adds a soft smile or gentle head turn rather than exaggerated movement, so a still portrait feels like a touching memorial rather than something uncanny. You control how much it moves.

How do I turn old printed photos into a memorial slideshow?

امسح كل صورة مطبوعة بدقة 300 DPI أو التقط لها صورة وهي مسطّحة في إضاءة جيدة، ثم ارفع الملفات. HeyGen يدعم ملفات JPG وPNG وHEIC، ويُحسّن حدة كل صورة ويضعها في عرض الشرائح الخاص بالجنازة. إنها طريقة بسيطة لإنشاء فيديو تذكاري من صندوق مليء بالصور المطبوعة.

What music can I use in a memorial video?

للاستخدام الخاص يمكنك اختيار أي أغنية ذات معنى تقريبًا. أمّا إذا كنت ستنشر الفيديو علنًا على الإنترنت، فاختر مقاطع موسيقية خالية من حقوق الملكية أو مرخَّصة حتى لا يتم كتم الصوت أو إزالة الفيديو. أغنية واحدة أو اثنتان تكونان مناسبة لمعظم عروض الشرائح الخاصة بالجنازات.

لماذا تستخدم HeyGen بدلًا من أدوات إنشاء فيديوهات التكريم الأخرى؟

Most tribute video makers stop at a photo slideshow. HeyGen also animates a portrait, narrates your written words, and rebuilds the whole video in 175+ languages. That mix lets you create a beautiful tribute video in minutes for both the service and family far away.

هل يمكنني تعديل فيديو التأبين بعد إنشائه؟

نعم. HeyGen يعمل أيضاً كمحرر فيديو أونلاين. افتح المشروع في محرر الفيديو بالذكاء الاصطناعي لاستبدال صورة، أو تعديل الترجمة، أو تغيير الأغنية، ثم أعد إنشاء الفيديو خلال دقائق. لا تحتاج إلى أي برنامج تحرير منفصل لتتعلمه، ولا إلى إعادة بناء أي شيء من الصفر.

كيف يمكنني تشغيل فيديو التأبين ومشاركته خلال مراسم الجنازة؟

صدّر الفيديو بصيغة MP4 بدقة HD أو 4K، وهي الصيغة المفضلة لدى أغلب الكنائس، وأرسِل فيديو الجنازة إلى مدير المراسم قبل الموعد بما لا يقل عن 48 ساعة حتى يتمكن من اختباره. كما يتيح الرابط الخاص لفيديو تأبين الجنازة أن يصل إلى أي شخص لم يتمكن من الحضور.

هل يمكنني إنشاء فيديو تكريمي بدون أي خبرة في المونتاج؟

نعم، هذه العملية مصمَّمة خصيصًا للمبتدئين، ولا تحتاج إلى أي خبرة سابقة في المونتاج أو تحرير الفيديو. حتى المبدعين الذين لم يعملوا من قبل في الاستوديو يجدون نفس السهولة: المعلّمAnton Voroniukأفاد بأنه وفّر 15.5 ساعة أسبوعيًا، وأن تكلفة الإنتاج أصبحت أقل بما يصل إلى 40 مرة. إذا كان بإمكانه إنشاء فيديو بسرعة، فيمكن لعائلة تمر بحالة حزن أن تفعل ذلك أيضًا.

هل يوجد صانع فيديوهات تأبينية مجاني، وكم تبلغ تكلفته؟

نعم. يتيح لك صانع فيديوهات التأبين المجاني هذا البدء وإنشاء تحية كاملة دون دفع مقدمًا. تبدأ الخطط المدفوعة من 24 دولارًا شهريًا وتمنحك إمكانية إنشاء فيديوهات أطول، وتصدير بجودة HD و4K، ومزيد من اللغات. كأداة مجانية لصناعة فيديوهات التأبين، تكون خطة البداية غالبًا كافية لفيديو واحد لمراسم التأبين.

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