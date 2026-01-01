أنشئ فيديو ملخص للفعالية في دقائق

حوّل لقطات الحدث الخام إلى فيديو ملخّص احترافي في دقائق. أضف نصًا، ونظّف كل لقطة تلقائيًا، واحصل على فيديو highlights جاهز للمشاركة. لا تحتاج إلى كاميرات أو مهارات مونتاج.

Event recap video maker turning raw footage into a polished highlight reel.
١٤١٬٩٩٩٬٥٦١Videos generated
١١٦٬٧٥٦٬٦٠٠Avatars generated
١٩٬٥٨٤٬٥٢٤Videos translated
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Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.
الميزات الرئيسية

Features of Event Recap Video Maker

تحرير بالذكاء الاصطناعي يصنع أبرز اللقطات

Skip the timeline and the manual cuts. The AI scans your footage, picks the strongest moments, and assembles them into a fast-paced video highlight reel with music, transitions, and pacing handled for you. You get a cohesive, high-quality recap without touching editing software.

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AI editing assembling event footage into a highlight reel automatically.

تنقية الصوت للحصول على لقطات مثالية

احصل على صوت مثالي بدون إعادة تسجيل. يقوم الذكاء الاصطناعي تلقائياً بإزالة كلمات الحشو، والتوقفات، والبدايات الخاطئة، والمحاولات المعادة، ثم يملأ الفجوات البصرية بمزامنة شفاه طبيعية بالذكاء الاصطناعي، بحيث يبدو ملخص الحدث وكأنه تم تسجيله في مرة واحدة سلسة بلا أخطاء. لا قفزات مفاجئة في المونتاج، ولا قصّ يدوي.

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Speech Cleanup removing filler words and retakes from event recap takes.

حوّل النص إلى مشاهد مُروىّة بالصوت

No footage from the day? Write a few lines about the event and the script to video engine builds narrated scenes around them, complete with visuals, graphics, and a natural voiceover. Add a custom intro, a thank-you message, or speaker quotes in seconds.

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Script turned into narrated event recap scenes with visuals and voiceover.

قوالب ومجموعات هوية العلامة التجارية مدمجة جاهزة للاستخدام

ابدأ من مكتبة قوالب الملخصات بدلًا من شاشة فارغة. أضف شعارك وألوانك وخطوطك مرة واحدة فقط، وستظل كل فيديوهاتك متوافقة مع هوية علامتك التجارية. يوفّر مُنشئ الفيديو بالذكاء الاصطناعي لفريقك تحكمًا إبداعيًا كاملًا، بحيث تبدو سلسلة الفعاليات المتكررة احترافية ومتسقة في كل مرة.

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Recap templates and brand kits keeping event videos on brand.

محلّل الملخصات إلى أكثر من 175 لغة

Reach every attendee in their own language. Translate your recap with natural AI dubbing into 175+ languages, with voices and lip movement matched to each scene. One event recap video becomes a global marketing asset that boosts visibility across regions, teams, and audiences.

ابدأ مجانًا →
Localizing an event recap video into 175+ languages with AI dubbing.

أفكار واستخدامات لفيديوهات تلخيص الفعاليات

ملخصات فعاليات المؤتمرات والقمم

ملخصات فعاليات المؤتمرات والقمم

Editing days of conference footage takes weeks and an agency budget. Capture the excitement in a fast recap instead, then share it as a promo video that fuels your next marketing campaign and drives signups.

مقاطع مميزة لفعاليات الشركات

مقاطع مميزة لفعاليات الشركات

Internal event footage often sits unused because editing it is nobody's job. Turn it into a recap that engages your whole company, and add an AI spokesperson to communicate the highlights and key takeaways.

ملخصات فعاليات المعارض التجارية والأجنحة

ملخصات فعاليات المعارض التجارية والأجنحة

Trade show leads cool off while footage waits for editing. Skip the videography crew and ship an effective booth recap that pairs the best moments with a product demo video while the event is fresh.

Webinar and Virtual Event Recaps

Webinar and Virtual Event Recaps

Recapping a long webinar by hand means scrubbing hours of recording. Turn the slides and key clips into an engaging summary with PPT To video, so registrants who missed it still get the value.

Social Clips for Instagram and TikTok

Social Clips for Instagram and TikTok

Posting event clips manually means resizing and recutting for every social media feed. Generate vertical highlights with the reel generator instead, and publish recaps to Instagram, TikTok, and Shorts the moment the event wraps.

ملخصات الفرق الداخلية والفعاليات الخارجية

ملخصات الفرق الداخلية والفعاليات الخارجية

Team offsites and all-hands rarely get a recap because no one has time to cut one. Drop the clips into an AI video editor, arrange the best moments, and capture the essence of the experience.

How it works

كيف يعمل صانع فيديو ملخص الفعاليات

HeyGen ينقلك من المقاطع الخام إلى فيديو ملخص فعالية جاهز في أربع خطوات بسيطة، مع تولّي عملية المونتاج تلقائياً.

الخطوة 1

ارفع لقطاتك

أضف مقاطع الفيديو أو الصور أو نصاً قصيراً من فعاليتك، ثم امزج اللقطات المسجّلة مع مشاهد جديدة.

الخطوة 2

Clean Up the Takes

ميزة تنقية الكلام تزيل كلمات الحشو، والتوقفات، والمحاولات المعادة، ثم تجمع أفضل اللحظات في فيديو واحد متماسك.

الخطوة 3

Customize the Recap

أضف هوية علامتك التجارية والموسيقى والترجمة النصية والانتقالات. عدّل الإيقاع وترتيب المشاهد ليتناسب مع القصة.

الخطوة 4

Export and Share

قم بالإخراج بجودة HD أو 4K، ثم حمّل ملخصك أو انشره مباشرة على وسائل التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني أو صفحة الفعالية الخاصة بك.

Uploading event footage, photos, and a script to build a recap.
Speech Cleanup stitching the best event moments together.
Customizing an event recap with branding, music, and captions.
Exporting and sharing the finished event recap video in HD or 4K.

الأسئلة الشائعة (FAQs)

ما هو فيديو ملخص الفعالية وكيف يمكنني إنشاؤه؟

فيديو ملخص الفعالية هو مقطع قصير يضم أبرز اللحظات في مؤتمر أو إطلاق منتج أو أي تجمع آخر. يمكنك إنشاؤه برفع اللقطات المصوّرة أو البدء من نص إلى فيديو، ثم ترك الذكاء الاصطناعي يتولى المونتاج والتعليق وتجميعه في ملخص جاهز للنشر.

هل يمكنني إبراز جلسات المتحدثين والحوارات النقاشية في الملخص؟

Yes. Pull the strongest speaker moments and panel takeaways into the recap, and use the clip generator to cut sessions into shareable highlights. Add stock clips to bridge gaps, and keep the energy of the live experience alive long after the event.

Can I reuse a recap project for future events and a series?

نعم. احفظ ملخصك كمشروع قابل لإعادة الاستخدام وكرّره للفعاليات القادمة، بحيث يحافظ كل فيديو جديد لأبرز اللحظات على مظهر متّسق. كثير من الفرق تنشئ مكتبة صغيرة من قوالب الملخصات لتوسيع إنتاج فيديوهات التسويق عبر سلسلة الفعاليات بالكامل.

هل سيبدو فيديو ملخص الحدث احترافياً ومتوافقاً مع هوية علامتي التجارية؟

نعم. يعتمد الذكاء الاصطناعي على ضبط الإيقاع، والانتقالات، والقصّات النظيفة بحيث يبدو الملخص وكأنه مُنتَج في استوديو حقيقي، وليس مُنشأً تلقائياً. يمكنك مطابقة ألوان علامتك التجارية وخطوطها، وإضافة مقدّمين واقعيين مدعومين بتقنية Avatar IV لنقل مشاعر اليوم وطاقته.

لماذا تستخدم HeyGen بدلًا من محرر فيديو لتلخيص الفعاليات؟

التحرير التقليدي يعني ساعات من العمل على خط الزمن وفاتورة من وكالة إنتاج. HeyGen يحوّل العملية بالكامل إلى دقائق، ويُخفّض تكاليف إنتاج الفيديو بما يصل إلى 70%. ملخص الحدث المُنتَج بجودة عالية يساعد فرق تنظيم الفعاليات على إظهار القيمة للعملاء عبر مختلف قنواتهم الإعلامية.

هل أداة إنشاء فيديو ملخص الفعاليات مجانية، وماذا تضيف الخطط المدفوعة؟

يمكنك البدء مجاناً بدون بطاقة ائتمان وإنشاء ملخصات لاكتشاف المزايا الأساسية. تبدأ الخطط المدفوعة من 24$ شهرياً وتمنحك إمكانية إنشاء فيديوهات أطول، واستنساخ الصوت، والمزيد من اللغات، وتصديراً بدقة أعلى لملخصات الفعاليات المتكررة أو الأكبر حجماً.

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Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

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ابدأ الإنشاء باستخدام HeyGen

حوّل لقطات فعاليتك إلى فيديوهات ملخّصة احترافية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

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