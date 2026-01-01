احصل على صوت مثالي بدون إعادة تسجيل. يقوم الذكاء الاصطناعي تلقائياً بإزالة كلمات الحشو، والتوقفات، والبدايات الخاطئة، والمحاولات المعادة، ثم يملأ الفجوات البصرية بمزامنة شفاه طبيعية بالذكاء الاصطناعي، بحيث يبدو ملخص الحدث وكأنه تم تسجيله في مرة واحدة سلسة بلا أخطاء. لا قفزات مفاجئة في المونتاج، ولا قصّ يدوي.