حوّل لقطات الحدث الخام إلى فيديو ملخّص احترافي في دقائق. أضف نصًا، ونظّف كل لقطة تلقائيًا، واحصل على فيديو highlights جاهز للمشاركة. لا تحتاج إلى كاميرات أو مهارات مونتاج.
Features of Event Recap Video Maker
تحرير بالذكاء الاصطناعي يصنع أبرز اللقطات
Skip the timeline and the manual cuts. The AI scans your footage, picks the strongest moments, and assembles them into a fast-paced video highlight reel with music, transitions, and pacing handled for you. You get a cohesive, high-quality recap without touching editing software.
تنقية الصوت للحصول على لقطات مثالية
احصل على صوت مثالي بدون إعادة تسجيل. يقوم الذكاء الاصطناعي تلقائياً بإزالة كلمات الحشو، والتوقفات، والبدايات الخاطئة، والمحاولات المعادة، ثم يملأ الفجوات البصرية بمزامنة شفاه طبيعية بالذكاء الاصطناعي، بحيث يبدو ملخص الحدث وكأنه تم تسجيله في مرة واحدة سلسة بلا أخطاء. لا قفزات مفاجئة في المونتاج، ولا قصّ يدوي.
حوّل النص إلى مشاهد مُروىّة بالصوت
No footage from the day? Write a few lines about the event and the script to video engine builds narrated scenes around them, complete with visuals, graphics, and a natural voiceover. Add a custom intro, a thank-you message, or speaker quotes in seconds.
قوالب ومجموعات هوية العلامة التجارية مدمجة جاهزة للاستخدام
ابدأ من مكتبة قوالب الملخصات بدلًا من شاشة فارغة. أضف شعارك وألوانك وخطوطك مرة واحدة فقط، وستظل كل فيديوهاتك متوافقة مع هوية علامتك التجارية. يوفّر مُنشئ الفيديو بالذكاء الاصطناعي لفريقك تحكمًا إبداعيًا كاملًا، بحيث تبدو سلسلة الفعاليات المتكررة احترافية ومتسقة في كل مرة.
محلّل الملخصات إلى أكثر من 175 لغة
Reach every attendee in their own language. Translate your recap with natural AI dubbing into 175+ languages, with voices and lip movement matched to each scene. One event recap video becomes a global marketing asset that boosts visibility across regions, teams, and audiences.
أفكار واستخدامات لفيديوهات تلخيص الفعاليات
Editing days of conference footage takes weeks and an agency budget. Capture the excitement in a fast recap instead, then share it as a promo video that fuels your next marketing campaign and drives signups.
Internal event footage often sits unused because editing it is nobody's job. Turn it into a recap that engages your whole company, and add an AI spokesperson to communicate the highlights and key takeaways.
Trade show leads cool off while footage waits for editing. Skip the videography crew and ship an effective booth recap that pairs the best moments with a product demo video while the event is fresh.
Recapping a long webinar by hand means scrubbing hours of recording. Turn the slides and key clips into an engaging summary with PPT To video, so registrants who missed it still get the value.
Posting event clips manually means resizing and recutting for every social media feed. Generate vertical highlights with the reel generator instead, and publish recaps to Instagram, TikTok, and Shorts the moment the event wraps.
Team offsites and all-hands rarely get a recap because no one has time to cut one. Drop the clips into an AI video editor, arrange the best moments, and capture the essence of the experience.
كيف يعمل صانع فيديو ملخص الفعاليات
HeyGen ينقلك من المقاطع الخام إلى فيديو ملخص فعالية جاهز في أربع خطوات بسيطة، مع تولّي عملية المونتاج تلقائياً.
أضف مقاطع الفيديو أو الصور أو نصاً قصيراً من فعاليتك، ثم امزج اللقطات المسجّلة مع مشاهد جديدة.
ميزة تنقية الكلام تزيل كلمات الحشو، والتوقفات، والمحاولات المعادة، ثم تجمع أفضل اللحظات في فيديو واحد متماسك.
أضف هوية علامتك التجارية والموسيقى والترجمة النصية والانتقالات. عدّل الإيقاع وترتيب المشاهد ليتناسب مع القصة.
قم بالإخراج بجودة HD أو 4K، ثم حمّل ملخصك أو انشره مباشرة على وسائل التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني أو صفحة الفعالية الخاصة بك.
فيديو ملخص الفعالية هو مقطع قصير يضم أبرز اللحظات في مؤتمر أو إطلاق منتج أو أي تجمع آخر. يمكنك إنشاؤه برفع اللقطات المصوّرة أو البدء من نص إلى فيديو، ثم ترك الذكاء الاصطناعي يتولى المونتاج والتعليق وتجميعه في ملخص جاهز للنشر.
Yes. Pull the strongest speaker moments and panel takeaways into the recap, and use the clip generator to cut sessions into shareable highlights. Add stock clips to bridge gaps, and keep the energy of the live experience alive long after the event.
نعم. احفظ ملخصك كمشروع قابل لإعادة الاستخدام وكرّره للفعاليات القادمة، بحيث يحافظ كل فيديو جديد لأبرز اللحظات على مظهر متّسق. كثير من الفرق تنشئ مكتبة صغيرة من قوالب الملخصات لتوسيع إنتاج فيديوهات التسويق عبر سلسلة الفعاليات بالكامل.
نعم. يعتمد الذكاء الاصطناعي على ضبط الإيقاع، والانتقالات، والقصّات النظيفة بحيث يبدو الملخص وكأنه مُنتَج في استوديو حقيقي، وليس مُنشأً تلقائياً. يمكنك مطابقة ألوان علامتك التجارية وخطوطها، وإضافة مقدّمين واقعيين مدعومين بتقنية Avatar IV لنقل مشاعر اليوم وطاقته.
التحرير التقليدي يعني ساعات من العمل على خط الزمن وفاتورة من وكالة إنتاج. HeyGen يحوّل العملية بالكامل إلى دقائق، ويُخفّض تكاليف إنتاج الفيديو بما يصل إلى 70%. ملخص الحدث المُنتَج بجودة عالية يساعد فرق تنظيم الفعاليات على إظهار القيمة للعملاء عبر مختلف قنواتهم الإعلامية.
يمكنك البدء مجاناً بدون بطاقة ائتمان وإنشاء ملخصات لاكتشاف المزايا الأساسية. تبدأ الخطط المدفوعة من 24$ شهرياً وتمنحك إمكانية إنشاء فيديوهات أطول، واستنساخ الصوت، والمزيد من اللغات، وتصديراً بدقة أعلى لملخصات الفعاليات المتكررة أو الأكبر حجماً.
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Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
حوّل لقطات فعاليتك إلى فيديوهات ملخّصة احترافية باستخدام الذكاء الاصطناعي.