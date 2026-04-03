تطبيق تحسين فيديو بالذكاء الاصطناعي لجودة 4K
حسّن دقة أي فيديو إلى 4K باستخدام نموذج انتشار بالذكاء الاصطناعي مدمج مباشرة داخل تطبيقات HeyGen. اختر بين محرك Standard أو Precise، وصدّر بدقة 1080p أو 4K، واضبط معدل الإطارات حتى 120fps، وارفع ملفات MP4 أو MOV أو WEBM. تعتمد الأسعار على طول الفيديو (استهلاك الرصيد لكل ثانية).
مزايا أداة تحسين جودة الفيديو بالذكاء الاصطناعي
محركات ترقية قياسية ودقيقة
محركان يلبيان احتياجات مختلفة. يقدّم Standard ترقية سريعة ونظيفة للصور لسير عمل عالي الحجم حيث تكون السرعة مهمة. يعمل Precise بنموذج يعتمد على الانتشار لإعادة بناء التفاصيل الدقيقة، وملمس الوجه الطبيعي، والنص المقروء، والأقمشة والنباتات الواقعية على مستوى البكسل. ينتج Precise أعلى درجة من الدقة البصرية للمخرجات النهائية، وأعمال العملاء، والمحتوى المعروض على الشاشات الكبيرة. يمكنك التبديل بين المحركين في أي مشروع بدون إعادة الرفع. اربط مخرجاتك المحسّنة مع أيمولّد فيديو بالذكاء الاصطناعيضمن سير العمل، وستحافظ النتيجة النهائية على جودتها من أي مسافة مشاهدة.
دقة إخراج 1080p و4K
اختر دقّة الإخراج المستهدفة قبل بدء المعالجة. نموذج الذكاء الاصطناعي يقبل أي فيديو بدقّة ابتدائية من 360p فما فوق، ويحوّله إلى 1080p أو 4K. يقوم محرك Precise بضبط مستوى إعادة البناء حسب جودة الإدخال، فيولّد تفاصيل أقوى للمصادر منخفضة الدقّة، ويكتفي بتحسينات أخف للقطات القريبة بالفعل من الدقّة المستهدفة. يتم تنزيل ملف الإخراج جاهزاً للنشر أو التضمين أو الأرشفة بدون أي خطوة ترميز إضافية. استخدمه بعد عملية Text to Video لرفع دقّة المحتوى المُنشأ بالذكاء الاصطناعي إلى مستوى مناسب للبث.
التحكم في معدل الإطارات حتى 120fps
اضبط معدل الإطارات في الإخراج على Original أو 30 أو 60 أو 90 أو 120fps. يقوم الذكاء الاصطناعي باستيفاء الإطارات لإنشاء إطارات وسيطة سلسة وطبيعية، بحيث يتحول الفيديو المتقطّع إلى فيديو انسيابي، وتُعرض مشاهد الحركة بسلاسة، ويبدو محتوى الحركة البطيئة سينمائياً. معدلات الإطارات الأعلى مع دقة 4K تنتج مخرجات تبدو عالية الجودة على الشاشات، وأجهزة العرض، والشاشات الكبيرة. طبّق تعزيز معدل الإطارات لتنعيممحرر الفيديو بالذكاء الاصطناعيأو لمنح المقاطع المُنشأة بالذكاء الاصطناعي تشغيلًا مصقولًا.
إزالة الضوضاء وإزالة التشوّه المدمجتان
محرك Precise يزيل الضوضاء، ويعالج التعرّجات، ويزيد الحدة في خطوة واحدة أثناء عملية التكبير. يتم تصحيح الحبيبات، وضوضاء الألوان، وتشوهات الضغط، والحواف المتعرجة، والعيوب الشبيهة بالدرج إطارًا بإطار بدون خطوة معالجة منفصلة. يميّز النموذج بين النسيج الحقيقي والضوضاء، بحيث تظل البشرة طبيعية، والنص واضحًا، والحواف نظيفة. لا حاجة لأي فلاتر أو إضافات إضافية. مرّر الناتج عبر مولّد الترجمة النصية وستظهر الطبقات العلوية على إطارات خالية من العيوب.
اتساق زمني بين الإطارات
تكبير الإطارات بشكل منفصل يؤدي إلى وميض واهتزاز وعيوب زحف في الصورة أثناء التشغيل. نموذج الذكاء الاصطناعي يحلل الحركة وتدفّق التفاصيل بين الإطارات للحفاظ على الاتساق الزمني الكامل. تبقى العناصر المتحركة مستقرة، وتظل الخلفيات المسطّحة نظيفة بدون تدرّجات وميض، وتحافظ الألوان على ثباتها من أول إطار حتى آخر إطار. عند دمجه مع استيفاء الإطارات، تكون النتيجة تشغيلًا سلسًا وخاليًا من الوميض على أي دقة ومعدل إطارات في محتوى مثل فيديو عرض المنتج النهائي.
حالات الاستخدام
تحسين فيديو GenAI من دقة 720p إلى 4K
Output from Sora, Kling, Veo, and similar models often caps at 720p or 1080p with softness and aliasing. Select Precise engine, set output to 4K, and the diffusion model reconstructs native-looking detail tuned specifically for AI-generated footage.
استعادة لقطات VHS وminiDV و8mm القديمة
Archival transfers carry decades of grain, noise, and resolution loss. Upload the file, choose Precise for maximum detail reconstruction, and output at 1080p or 4K. The integrated denoiser removes grain while the upscaler rebuilds sharpness frame by frame.
حوّل اللقطات المتقطعة إلى 60 أو 120 إطاراً في الثانية بسلاسة
Low-frame-rate recordings, screen captures, and older clips play with visible judder. Set output frame rate to 60 or 120fps and the interpolation engine generates clean in-between frames, turning stuttery playback into fluid motion.
حسِّن جودة تسجيلات كاميرا الويب وتسجيلات الشاشة
Compressed Zoom calls, webinar exports, and screen captures look soft on playback. Upscale to 1080p or 4K with Standard engine for fast turnaround, delivering clear footage for Course Builder libraries and on-demand viewing.
تحسين اللقطات ذات الإضاءة المنخفضة والضوضاء العالية
High-ISO indoor clips, nighttime recordings, and poorly lit interviews carry visible chroma noise. The Precise engine denoises while upscaling, removing grain without the over-smoothed plastic look that standard filters produce. Output retains natural skin and marketing videos texture.
تحسين جودة الفيديو المترجم أو المُدبلج
Re-encoding during AI Dubbing or translation introduces compression artifacts. Run the localized file through the upscaler as a final step to restore sharpness and match every language variant to the original master quality.
كيف يعمل
ارفع فيديو، واضبط المحرك، والدقة، ومعدل الإطارات، ثم أنشئ إخراجًا بدقة 4K. بدون برامج، بدون GPU، وبدون مهارات مونتاج.
ارفع فيديوك
اسحب ملف MP4 أو MOV أو WEBM إلى أداة الرفع أو اضغط على «اختيار ملف». جميع دقّات الفيديو مقبولة.
اختر المحرك والإعدادات
اختر Standard أو Precise. اضبط دقة الإخراج على 1080p أو 4K. اضبط معدل الإطارات على Original أو 30 أو 60 أو 90 أو 120fps.
دع الذكاء الاصطناعي يعزّز كل إطار
يقوم الذكاء الاصطناعي بإزالة الضوضاء، وتحسين الحدة، ورفع دقة الصورة إطارًا تلو الآخر، مع إعادة بناء التفاصيل والملمس والوضوح تلقائيًا.
حمّل وانشر
استلم فيديوك المحسَّن جاهزاً للاستخدام، بدون ترميز إضافي وبدون تعديل — فقط انشره.
الأسئلة الشائعة
ما هو محرّك التحسين الدقيق Precise وكيف يعمل؟
محرك Precise يعمل بتقنية Topaz Labs Starlight Precise 2.5، وهو نموذج تحسين دقة قائم على الانتشار تم تدريبه على ملايين الإطارات من الفيديو. يقوم بإعادة بناء التفاصيل الدقيقة للملمس، وملامح الوجه الطبيعية، وبنية الأقمشة، والنصوص المقروءة على مستوى البكسل. وعلى عكس أسلوب الاستيفاء القياسي الذي يكتفي بتمديد البكسلات، يقوم نموذج الانتشار بإنشاء تفاصيل جديدة منطقية اعتماداً على سياق المشهد، بحيث يبدو الناتج كما لو تم تصويره أصلاً بالدقة الأعلى.
ما الفرق بين محرك Standard ومحرك Precise؟
يوفّر خيار Standard زيادة سريعة ونظيفة في الدقة، مناسبة لمسارات العمل ذات الحجم الكبير حيث تكون السرعة أهم من الدقة على مستوى كل بكسل. خيار Precise يشغّل النموذج المعتمد على الانتشار للحصول على أقصى قدر من استعادة التفاصيل. يُنصح باستخدام Precise في المواد النهائية، ومحتوى العملاء، وكل ما سيتم عرضه على شاشات كبيرة. أما Standard فهو مثالي للمسودات، والمراجعات الداخلية، والمعالجة على دفعات.
هل يمكنني تحسين دقة الفيديو المُنشأ بالذكاء الاصطناعي من Sora أو Kling أو Veo؟
نعم. تم تحسين محرك Precise بشكل خاص لمقاطع الفيديو المُنشأة بالذكاء الاصطناعي، والتي تتضمّن نعومة طفيفة، وتعرّجات، وتفاوتات بين الإطارات يقوم التحسين التقليدي بتضخيمها. يقوم هذا المحرك بتصحيح هذه الأنماط مع الحفاظ على الرؤية الإبداعية، ليقدّممن نص إلى فيديوومخرجات الإنشاء المعتمدة على البرومبت بجودة 4K نظيفة تبدو كأنها أصلية.
ما هي صيغ الفيديو ودقّات الإدخال المدعومة؟
أداة تحسين الدقة تدعم ملفات MP4 وMOV وWEBM بأي دقة إدخال بدءاً من 360p فما فوق. يمكنك ضبط دقة الإخراج إلى 1080p أو 4K. يقوم نموذج الذكاء الاصطناعي بضبط مستوى إعادة البناء وفقاً لجودة المصدر الأصلية، فيطبّق تعزيزاً أقوى على المقاطع منخفضة الدقة وتحسيناً أخف على اللقطات الأقرب إلى الدقة المستهدفة.
كيف تعمل عملية ضبط معدل الإطارات؟
يمكنك اختيار معدل الإطارات النهائي من بين Original أو 30 أو 60 أو 90 أو 120fps. تقوم تقنية الاستيفاء بالإطارات بالذكاء الاصطناعي بتحليل الحركة بين الإطارات الموجودة وتوليد إطارات وسيطة سلسة. لمحتوى السوشيال، يعمل 30 أو 60fps بشكل جيّد. أمّا للمحتوى المليء بالحركة أو السينمائي أو المخصّص للشاشات الكبيرة، فيوفّر 90 أو 120fps حركة أكثر سلاسة بشكل ملحوظ.
هل يقوم أداة تحسين الدقة بإزالة الضوضاء وعيوب الضغط تلقائياً؟
نعم. يعمل محرّك Precise على إزالة الضوضاء، وإزالة التعرّجات، والتخلّص من الشوائب كجزء متكامل من عملية رفع الدقة. فهو يميّز بين النسيج الحقيقي وبين الحبيبات، وضوضاء الألوان، وشرائط الضغط، فيزيل العناصر غير المرغوب فيها مع الحفاظ على الحواف والتفاصيل سليمة. لا تحتاج إلى خطوة منفصلة لإزالة الضوضاء أو إلى أي إضافة (Plugin) منفصلة.
كم تبلغ تكلفة كل عملية تحسين دقة للفيديو؟
تسعير تحسين الدقة يعتمد على طول الفيديو — يتم خصم الاعتمادات لكل ثانية من الفيديو الناتج من رصيد الاعتمادات المشترك. يمكنك رؤية رصيدك على شريط الزمن في محرر HeyGen. الباقات المدفوعة التي تبدأ من 24$ شهرياً تتضمّن اعتمادات مميزة تغطي تحسين الدقة إلى جانب مزايا مثل استنساخ الصوت بالذكاء الاصطناعي وتبديل الوجه.
هل يمكنني معاينة تحسين جودة الفيديو قبل إنفاق الرصيد؟
نعم. أداة تحسين الدقة تعالج معاينة قصيرة باستخدام المحرّك، والدقة، ومعدل الإطارات الذي تختاره قبل أن تلتزم بالنتيجة النهائية. يمكنك ضبط الإعدادات ومقارنة الفيديو الأصلي مع الناتج حتى تصل إلى المستوى الذي تريده. لا يتم خصم الكريديتس إلا بعد تأكيدك على تنفيذ المعالجة الكاملة.
هل يمكنني تحسين دقة الفيديوهات بعد ترجمتها أو دبلجتها؟
نعم. مقاطع الفيديو التي تتم معالجتها عبر مسار Video Translator أو AI Lip Sync تفقد من جودتها بسبب إعادة الترميز. تمرير الملف المترجم عبر أداة تحسين الدقة يعيد له الوضوح ويضمن أن يتطابق كل إصدار لغوي مع النسخة الأصلية. يتم احتساب السعر لكل نسخة بناءً على مدتها.
هل أحتاج إلى تثبيت أي برنامج أو امتلاك وحدة معالجة رسومات قوية (GPU)؟
لا. أداة تحسين الدقة تعمل بالكامل داخل المتصفح من خلال HeyGen Apps. تتم جميع عمليات المعالجة باستخدام وحدات GPU سحابية. لا يوجد أي شيء تحتاج إلى تثبيته، ولا متطلبات خاصة للنظام، ولا حاجة إلى GPU محلي. فقط ارفع ملف MP4 أو MOV أو WEBM، اضبط الإعدادات، شاهد المعاينة، ودَع السحابة تتولى كل عمليات المعالجة.
