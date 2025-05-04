صانع فيديوهات يوتيوب بالذكاء الاصطناعي للمبدعين والعلامات التجارية

حوّل الأفكار أو السكربتات أو الملخصات إلى فيديوهات YouTube احترافية باستخدام أداة إنشاء فيديوهات YouTube بالذكاء الاصطناعي من HeyGen. أنشئ حلقات كاملة، وفيديوهات شرح بدون ظهور وجه، وShorts مع عناصر بصرية مولَّدة بالذكاء الاصطناعي، وتعليقات صوتية طبيعية، وترجمة تلقائية، وتصدير مباشر جاهز للنشر على YouTube، بدون الحاجة إلى كاميرا أو فريق تصوير أو غرفة مونتاج.

١٣٥٬٨٢٢٬٠١٨Videos generated
١١٠٬٣٣٧٬٦١٥Avatars generated
١٨٬٦٩٩٬١٧٦Videos translated
Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

إنتاج قناة YouTube

Create regular episodes, explainers, and series faster. Use script templates to maintain pacing and style across every episode.

خلفية سوداء تُستخدم كعنصر نائب لمحتوى فيديو HeyGen بالذكاء الاصطناعي

الدورات التعليمية والشروحات

Convert lesson plans and transcripts into video lessons with slides, captions, and downloadable resources for learners.

خلفية سوداء تُستخدم كفاصل بصري على موقع HeyGen لإنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي

إعادة توظيف المحتوى واستراتيجية المقاطع القصيرة لصنّاع المحتوى

Turn long episodes into dozens of Shorts and teaser clips optimized for YouTube discovery and watch time growth.

خلفية سوداء تُستخدم كفاصل بصري على موقع HeyGen لإنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي

قنوات عروض المنتجات والمراجعات

Produce clean, repeatable product demos from scripts and product pages with consistent visual templates and on-screen highlights.

إطار نائب أسود يمثّل معاينة لفيديو مُنشأ بالذكاء الاصطناعي من HeyGen

قنوات الشركة والاتصال الداخلي

Create polished thought leadership, announcements, and training videos that adhere to brand guidelines and can be localized.

محتوى جاهز لتحقيق الدخل

Generate sponsorship-ready intros, ad segments, and brand-first deliverables with precise timing and clean production values.

لماذا يُعد HeyGen أفضل أداة لإنشاء فيديوهات يوتيوب بالذكاء الاصطناعي

تجمع HeyGen بين تقنياتها المتقدّمة في الذكاء الاصطناعي لإنشاء الفيديو، وفهم النصوص، وسير العمل المصمَّم أولاً لـ YouTube لمساعدة صنّاع المحتوى والعلامات التجارية على النشر بسرعة وذكاء أكبر. أنشئ محتوى أكثر، بجودة متّسقة، وبصيَغ محلية مختلفة، من دون عنق الزجاجة المعتاد في عمليات الإنتاج.

انشر بشكل أسرع وبوتيرة أكثر انتظامًا

من النص إلى التصدير في دقائق، مما يتيح لك إنشاء محتوى YouTube بسرعة. تقوم HeyGen بأتمتة إعداد القصة المصورة، والعناصر البصرية، والصوت، والتوقيت حتى تتمكن من التركيز على إنشاء المحتوى بدلًا من عملية المونتاج.

مصمَّم لنمو قناتك على YouTube

أنشئ حلقات طويلة، وسلاسل شروحات، وShorts، ومقدمات، ومقاطع معاد توظيفها مع ملفات تصدير جاهزة للبيانات الوصفية، واقتراحات للصور المصغّرة، وقوالب لنِسَب الأبعاد مُحسَّنة للاكتشاف وزيادة الاحتفاظ بالمشاهدين.

توسّع عالميًا مع حلول الترجمة والتوطين

باستخدام أداة ترجمة الفيديو، يمكنك ترجمة النصوص، وإنشاء تعليقات صوتية محلية، وإضافة ترجمات دقيقة على الفيديو بحيث يبدو كل فيديو طبيعيًا في كل سوق.

ذكاء تحويل النص إلى فيديو

انسخ نص السيناريو أو ارفع ملف النص، وHeyGen، كأداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، يقوم بتحليل المشاهد والنقاط الرئيسية ومواضع التأكيد لبناء لوحة سردية منظمة لإنشاء الفيديوهات. صانع فيديوهات يوتيوب بالذكاء الاصطناعي يطابق العناصر البصرية ولقطات الـB-roll مع النص، ويُنشئ ترجمات متزامنة مع الوقت، ويولّد تعليقًا صوتيًا طبيعيًا يحافظ على المعنى والهدف.

script to video

إنشاء فيديوهات طويلة وقصيرة المدة

أنشئ حلقات مدتها 8 دقائق أو أكثر، أو مقاطع Shorts من 15 إلى 60 ثانية من نفس نص السيناريو. توفر HeyGen إعدادات جاهزة للمنصات وتغيير الحجم تلقائياً، بحيث تنشئ نسخة رئيسية واحدة وتصدّر منها كل الصيغ التي تحتاجها.

Youtube videos length

مرئيات وتكوين مشاهد مدعومان بالذكاء الاصطناعي

أنشئ مشاهد سينمائية، ورسومات متحركة، وعروضًا توضيحية للمنتجات، أو عناصر بصرية تجريدية انطلاقًا من موجّهات نصية. يقوم المحرّك تلقائيًا بتنسيق حركة الكاميرا وتنوّع اللقطات والانتقالات للحصول على مظهر احترافي.

Voice cloning

تحويل الصور إلى فيديو وإعادة توظيف المقاطع

استورد مقاطع أو لقطات طويلة وقم تلقائياً بقصها وتقليمها وإعادة مزجها إلى Shorts أو مقاطع مميزة. استخدم ميزات image to video لتحريك الصور الثابتة وصور المنتجات للحصول على صور مصغّرة وأجزاء أكثر غنى.

motion graphics photos to video

مستخدم من أكثر من 100,000 فريق يقدّرون الجودة والسهولة والسرعة

اكتشف كيف توسّع الشركات المشابهة لشركتك إنتاج المحتوى وتدفع النمو باستخدام أكثر منصة مبتكرة لتحويل الصور إلى فيديو في السوق.

Miro
"لقد مكّن كتّابنا من الوصول إلى نفس مستوى الإبداع في العملية الذي أتمتّع به أنا عندما يتعلّق الأمر بوسائط سرد القصص البصرية."

Steve Sowrey, مصمم وسائط تعليمية
Vision Creative Labs
"اللحظة السحرية بالنسبة لي كانت عندما أصبح لدينا فيلم كنت أقدّمه كل أسبوع. فجأة أدركنا أن بإمكاني كتابة نص، إرساله، وألا أضطر للوقوف أمام الكاميرا مرة أخرى."

Roger Hirst, الشريك المؤسس
Workday
"ما أحبه في HeyGen هو أنني لم أعد مضطراً لرفض المشاريع. الأمر أشبه بأننا عززنا فريقنا. يمكننا إنجاز الكثير أكثر بالموارد المتاحة لدينا."

Justin Meisinger, مدير برنامج
كيف يعمل

كيفية استخدام أداة إنشاء فيديوهات يوتيوب بالذكاء الاصطناعي

حوّل أفكارك لمقاطع يوتيوب إلى واقع مع أداة إنشاء فيديو يوتيوب المتقدّمة بالذكاء الاصطناعي من HeyGen باتّباع الخطوات البسيطة التالية.

الخطوة 1

أدخل المحتوى الخاص بك

الصق نصًا مكتوبًا، أو ارفع نصًا مفرغًا، أو صف الفكرة التي تريدها. يمكنك أيضًا تزويدنا بلقطات فيديو موجودة لديك أو برابط منتج.

الخطوة 2

اختر تنسيق YouTube

اختر فيديو طويل، قصير، أو كليهما. حدّد الأسلوب البصري، وخيار الأفاتار، ونموذج الصوت. طبّق إعدادات العلامة التجارية المسبقة إذا لزم الأمر.

الخطوة 3

عاين المشاهد وعدّلها

HeyGen تنشئ لوحة سردية ومسودة فيديو. عدّل التسميات التوضيحية، واستبدل لقطات الـ B-roll، واضبط الإيقاع، أو حدّث نبرة الصوت باستخدام عناصر تحكم بسيطة.

الخطوة 4

تصدير ونشر

صدّر ملفات محسّنة لـ YouTube، وملفات ترجمة SRT، والصور المصغّرة، والبيانات الوصفية. استخدم الرفع المباشر أو الـ API للنشر المجدول وسير العمل الدفعي.

الأسئلة الشائعة (FAQs)

ما هو صانع فيديوهات يوتيوب بالذكاء الاصطناعي؟

أداة إنشاء فيديوهات يوتيوب بالذكاء الاصطناعي تحوّل السكربتات أو الملخصات أو اللقطات الموجودة إلى فيديوهات يوتيوب كاملة باستخدام الذكاء الاصطناعي في العناصر البصرية والصوت والتعليقات النصية وتكوين المشاهد. HeyGen تنشئ محتوى طويل وقصير جاهز للرفع حتى يتمكن صناع المحتوى من التركيز على استراتيجية المحتوى.

هل يمكنني إنشاء فيديوهات طويلة وShorts باستخدام نفس النص؟

نعم. تدعم HeyGen إنشاء الفيديوهات بعدة صيغ. أنشئ فيديو رئيسياً طويل المدة واستخرج منه تلقائياً مقاطع Shorts ولقطات ومقاطع تشويقية بصيغ مختلفة مع تعديلات وعناوين فرعية محسّنة للمشاهدة على الموبايل، مما يعزّز قدرتك على إنشاء YouTube Shorts.أنشأوا فيديوهات 135,807,118 باستخدام منصّة الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا.

هل ينشئ هذا الأداة عناوين وأوصاف متوافقة مع تحسين محركات البحث (SEO)؟

نعم. HeyGen تقترح عناوين، وأوصاف، وعلامات (Tags)، وعلامات فصول متوافقة مع أفضل ممارسات YouTube، مما يساعد صُنّاع المحتوى على زيادة فرص اكتشاف محتواهم وأرشفته بشكل أكثر فعالية.

هل يمكنني رفع اللقطات الخاصة بي ليقوم HeyGen بتحريرها وتحويلها إلى فيديو على YouTube؟

بالتأكيد. يمكنك استيراد اللقطات الموجودة وسيقوم HeyGen تلقائياً بتحريرها، وإضافة الترجمات، وإنشاء لقطات B-roll، وإعادة مزج المحتوى إلى فيديوهات مكتملة وShorts.

ما مدى دقة الترجمة التلقائية للنصوص والترجمات؟

HeyGen تُنتج ترجمات نصية تلقائية عالية الدقة، وتدعم الترجمة إلى العديد من اللغات. يمكن تعديل الترجمات النصية والصوتيات المترجمة لضمان الدقة والملاءمة لكل منطقة.

هل يمكنني استخدام صوتي الخاص أو إنشاء مقدّم متكرر؟

نعم. يمكنك رفع عيّنة من صوتك لاستنساخ الصوت، أو إنشاء أفاتار مخصص ليقدّم النصوص بشكل متّسق عبر الحلقات والسلاسل، مما يجعل إنشاء فيديوهات YouTube أسهل.

ما هي صيغ التصدير وأدوات YouTube المتاحة؟

صدّر ملفات MP4 بصيغتي العرض القياسي والعمودي، وملفات الترجمة SRT، وصور المعاينة المصغّرة، وحِزم البيانات الوصفية لإنشاء فيديوهات عالية الجودة. تكاملات الـAPI تدعم الرفع الدفعي والجدولة للنشر.

كم يستغرق إنشاء فيديو؟

معظم المسودات تُنشأ خلال دقائق. يعتمد وقت الإخراج النهائي على طول الفيديو وتعقيده. تدعم معالجة الدُفعات وعمليات الـ API التعامل مع إنتاج عالي الحجم لصنّاع المحتوى. فعّل مزايا الفيديو بالذكاء الاصطناعي المتقدّمة مع الخطط التي تبدأ من $49 شهرياً.

من يملك حقوق ملكية مقاطع الفيديو التي أنشئها؟

تحتفظ بالملكية الكاملة وجميع الحقوق لكل الفيديوهات والأصول التي تنشئها باستخدام HeyGen. تأكد من أن أي محتوى تابع لطرف ثالث تقوم بإدراجه حاصل على التراخيص المناسبة.

هل HeyGen آمن لاستخدام أصول القنوات أو العلامة التجارية؟

نعم. تستخدم HeyGen مستوى أمان على مستوى المؤسسات، مع صلاحيات وصول مبنية على الأدوار، وضوابط لمساحات العمل الخاصة لحماية المحتوى وسير عمل الإنتاج.

