حوّل الأفكار أو السكربتات أو الملخصات إلى فيديوهات YouTube احترافية باستخدام أداة إنشاء فيديوهات YouTube بالذكاء الاصطناعي من HeyGen. أنشئ حلقات كاملة، وفيديوهات شرح بدون ظهور وجه، وShorts مع عناصر بصرية مولَّدة بالذكاء الاصطناعي، وتعليقات صوتية طبيعية، وترجمة تلقائية، وتصدير مباشر جاهز للنشر على YouTube، بدون الحاجة إلى كاميرا أو فريق تصوير أو غرفة مونتاج.
Create regular episodes, explainers, and series faster. Use script templates to maintain pacing and style across every episode.
Convert lesson plans and transcripts into video lessons with slides, captions, and downloadable resources for learners.
Turn long episodes into dozens of Shorts and teaser clips optimized for YouTube discovery and watch time growth.
Produce clean, repeatable product demos from scripts and product pages with consistent visual templates and on-screen highlights.
Create polished thought leadership, announcements, and training videos that adhere to brand guidelines and can be localized.
Generate sponsorship-ready intros, ad segments, and brand-first deliverables with precise timing and clean production values.
لماذا يُعد HeyGen أفضل أداة لإنشاء فيديوهات يوتيوب بالذكاء الاصطناعي
تجمع HeyGen بين تقنياتها المتقدّمة في الذكاء الاصطناعي لإنشاء الفيديو، وفهم النصوص، وسير العمل المصمَّم أولاً لـ YouTube لمساعدة صنّاع المحتوى والعلامات التجارية على النشر بسرعة وذكاء أكبر. أنشئ محتوى أكثر، بجودة متّسقة، وبصيَغ محلية مختلفة، من دون عنق الزجاجة المعتاد في عمليات الإنتاج.
من النص إلى التصدير في دقائق، مما يتيح لك إنشاء محتوى YouTube بسرعة. تقوم HeyGen بأتمتة إعداد القصة المصورة، والعناصر البصرية، والصوت، والتوقيت حتى تتمكن من التركيز على إنشاء المحتوى بدلًا من عملية المونتاج.
أنشئ حلقات طويلة، وسلاسل شروحات، وShorts، ومقدمات، ومقاطع معاد توظيفها مع ملفات تصدير جاهزة للبيانات الوصفية، واقتراحات للصور المصغّرة، وقوالب لنِسَب الأبعاد مُحسَّنة للاكتشاف وزيادة الاحتفاظ بالمشاهدين.
باستخدام أداة ترجمة الفيديو، يمكنك ترجمة النصوص، وإنشاء تعليقات صوتية محلية، وإضافة ترجمات دقيقة على الفيديو بحيث يبدو كل فيديو طبيعيًا في كل سوق.
ذكاء تحويل النص إلى فيديو
انسخ نص السيناريو أو ارفع ملف النص، وHeyGen، كأداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، يقوم بتحليل المشاهد والنقاط الرئيسية ومواضع التأكيد لبناء لوحة سردية منظمة لإنشاء الفيديوهات. صانع فيديوهات يوتيوب بالذكاء الاصطناعي يطابق العناصر البصرية ولقطات الـB-roll مع النص، ويُنشئ ترجمات متزامنة مع الوقت، ويولّد تعليقًا صوتيًا طبيعيًا يحافظ على المعنى والهدف.
إنشاء فيديوهات طويلة وقصيرة المدة
أنشئ حلقات مدتها 8 دقائق أو أكثر، أو مقاطع Shorts من 15 إلى 60 ثانية من نفس نص السيناريو. توفر HeyGen إعدادات جاهزة للمنصات وتغيير الحجم تلقائياً، بحيث تنشئ نسخة رئيسية واحدة وتصدّر منها كل الصيغ التي تحتاجها.
مرئيات وتكوين مشاهد مدعومان بالذكاء الاصطناعي
أنشئ مشاهد سينمائية، ورسومات متحركة، وعروضًا توضيحية للمنتجات، أو عناصر بصرية تجريدية انطلاقًا من موجّهات نصية. يقوم المحرّك تلقائيًا بتنسيق حركة الكاميرا وتنوّع اللقطات والانتقالات للحصول على مظهر احترافي.
تحويل الصور إلى فيديو وإعادة توظيف المقاطع
استورد مقاطع أو لقطات طويلة وقم تلقائياً بقصها وتقليمها وإعادة مزجها إلى Shorts أو مقاطع مميزة. استخدم ميزات image to video لتحريك الصور الثابتة وصور المنتجات للحصول على صور مصغّرة وأجزاء أكثر غنى.
كيفية استخدام أداة إنشاء فيديوهات يوتيوب بالذكاء الاصطناعي
حوّل أفكارك لمقاطع يوتيوب إلى واقع مع أداة إنشاء فيديو يوتيوب المتقدّمة بالذكاء الاصطناعي من HeyGen باتّباع الخطوات البسيطة التالية.
الصق نصًا مكتوبًا، أو ارفع نصًا مفرغًا، أو صف الفكرة التي تريدها. يمكنك أيضًا تزويدنا بلقطات فيديو موجودة لديك أو برابط منتج.
اختر فيديو طويل، قصير، أو كليهما. حدّد الأسلوب البصري، وخيار الأفاتار، ونموذج الصوت. طبّق إعدادات العلامة التجارية المسبقة إذا لزم الأمر.
HeyGen تنشئ لوحة سردية ومسودة فيديو. عدّل التسميات التوضيحية، واستبدل لقطات الـ B-roll، واضبط الإيقاع، أو حدّث نبرة الصوت باستخدام عناصر تحكم بسيطة.
صدّر ملفات محسّنة لـ YouTube، وملفات ترجمة SRT، والصور المصغّرة، والبيانات الوصفية. استخدم الرفع المباشر أو الـ API للنشر المجدول وسير العمل الدفعي.
أداة إنشاء فيديوهات يوتيوب بالذكاء الاصطناعي تحوّل السكربتات أو الملخصات أو اللقطات الموجودة إلى فيديوهات يوتيوب كاملة باستخدام الذكاء الاصطناعي في العناصر البصرية والصوت والتعليقات النصية وتكوين المشاهد. HeyGen تنشئ محتوى طويل وقصير جاهز للرفع حتى يتمكن صناع المحتوى من التركيز على استراتيجية المحتوى.
نعم. تدعم HeyGen إنشاء الفيديوهات بعدة صيغ. أنشئ فيديو رئيسياً طويل المدة واستخرج منه تلقائياً مقاطع Shorts ولقطات ومقاطع تشويقية بصيغ مختلفة مع تعديلات وعناوين فرعية محسّنة للمشاهدة على الموبايل، مما يعزّز قدرتك على إنشاء YouTube Shorts.أنشأوا فيديوهات 135,807,118 باستخدام منصّة الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا.
نعم. HeyGen تقترح عناوين، وأوصاف، وعلامات (Tags)، وعلامات فصول متوافقة مع أفضل ممارسات YouTube، مما يساعد صُنّاع المحتوى على زيادة فرص اكتشاف محتواهم وأرشفته بشكل أكثر فعالية.
بالتأكيد. يمكنك استيراد اللقطات الموجودة وسيقوم HeyGen تلقائياً بتحريرها، وإضافة الترجمات، وإنشاء لقطات B-roll، وإعادة مزج المحتوى إلى فيديوهات مكتملة وShorts.
HeyGen تُنتج ترجمات نصية تلقائية عالية الدقة، وتدعم الترجمة إلى العديد من اللغات. يمكن تعديل الترجمات النصية والصوتيات المترجمة لضمان الدقة والملاءمة لكل منطقة.
نعم. يمكنك رفع عيّنة من صوتك لاستنساخ الصوت، أو إنشاء أفاتار مخصص ليقدّم النصوص بشكل متّسق عبر الحلقات والسلاسل، مما يجعل إنشاء فيديوهات YouTube أسهل.
صدّر ملفات MP4 بصيغتي العرض القياسي والعمودي، وملفات الترجمة SRT، وصور المعاينة المصغّرة، وحِزم البيانات الوصفية لإنشاء فيديوهات عالية الجودة. تكاملات الـAPI تدعم الرفع الدفعي والجدولة للنشر.
معظم المسودات تُنشأ خلال دقائق. يعتمد وقت الإخراج النهائي على طول الفيديو وتعقيده. تدعم معالجة الدُفعات وعمليات الـ API التعامل مع إنتاج عالي الحجم لصنّاع المحتوى. فعّل مزايا الفيديو بالذكاء الاصطناعي المتقدّمة مع الخطط التي تبدأ من $49 شهرياً.
تحتفظ بالملكية الكاملة وجميع الحقوق لكل الفيديوهات والأصول التي تنشئها باستخدام HeyGen. تأكد من أن أي محتوى تابع لطرف ثالث تقوم بإدراجه حاصل على التراخيص المناسبة.
نعم. تستخدم HeyGen مستوى أمان على مستوى المؤسسات، مع صلاحيات وصول مبنية على الأدوار، وضوابط لمساحات العمل الخاصة لحماية المحتوى وسير عمل الإنتاج.
