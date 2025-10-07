ابدأ من رابط منتج، أو نص قصير، أو موجز واحد، وأنشئ إعلانات فيديو احترافية بدون كاميرات أو مونتاج يدوي. HeyGen تُنتج تلقائياً الإيقاع، والتعليق الصوتي، والترجمة النصية، وملفات التصدير الجاهزة للمنصات، حتى تتمكن الفرق من إطلاق المزيد من نسخ الإعلانات ومعرفة ما يمكن توسيعه.
مولّد إعلانات الفيديو بالذكاء الاصطناعي يساعدك على إنشاء إعلانات فيديو عالية الأداء بدون تصوير أو تعديل يدوي. ابدأ بنص مكتوب أو فكرة، وHeyGen سيحوّلها تلقائياً إلى إعلانات جاهزة للنشر ومهيّأة للمنصات الاجتماعية، وحملات الأداء، والحملات الرقمية. أنشئ وحدث ووسّع محتوى الإعلانات بسرعة أكبر، بدون قوالب أو جداول زمنية معقدة أو تأخيرات في الإنتاج.
When launches demand speed, traditional shoots create delays, but our AI ad solutions can streamline the process. HeyGen converts product pages or briefs into short, benefit-led launch videos so you can start paid campaigns in hours instead of weeks.
Large SKU catalogs need consistent creativity for every product. HeyGen automates b-roll, closeups, and feature callouts for each item so eCommerce teams can create scalable catalog promos with uniform quality.
Short form content requires immediate hooks and tight pacing. HeyGen builds vertical edits with punchy opening frames, readable captions, and platform-ready timing to improve click through and watch time on Reels and Shorts.
Retargeting needs tailored messages for different audience segments. HeyGen produces personalized variants highlighting discounts, benefits, or testimonials to increase conversions from warm traffic.
Agencies need volume and consistency across clients, especially when generating video ads in minutes. HeyGen enforces brand kits, produces organized exports, and speeds up iteration so agencies deliver more creatives without inflating costs.
Expanding globally requires localized creatives. HeyGen’s video translator regenerates voiceovers, captions, and pacing for each language so teams can test and launch localized campaigns quickly.
لماذا يُعد HeyGen أفضل أداة بالذكاء الاصطناعي لتحويل النص إلى فيديو
تحوّل HeyGen أي نص إلى فيديو عالي الجودة يشبه الواقع خلال دقائق. يمكنك البدء من فكرة أولية، أو سيناريو مكتمل، أو حتى بعض النقاط المختصرة. تنشئ HeyGen مشاهد حوارية واقعية مع أدوات تحكم قوية، لتنتقل من الكلمات إلى فيديو جاهز دون الحاجة إلى سير عمل الإنتاج التقليدي.
حوّل النصوص إلى فيديوهات احترافية في دقائق. العملية أسرع بكثير وأقل تكلفة من التصوير، أو إعادة التصوير، أو جداول المونتاج المعقّدة.
أنشئ فيديوهات بمستوى احترافي من خلال سير عمل بسيط وبديهي. لا تحتاج إلى خبرة في المونتاج. ولا إلى إعدادات تقنية معقدة. فقط اكتب، وأنشئ، ثم حسّن
من أول مسودة حتى التصدير النهائي، يبسّط محرر HeyGen المعتمد على النصوص سير العمل بالكامل. حدّث الجمل، عدّل الإيقاع، راجع المشاهد، وكرّر بسرعة، كما لو كنت تعدّل مستنداً وليس خطاً زمنياً.
اربط بسير عمل الفيديو من صفحات المنتج
الصق رابط صفحة منتج أو صفحة هبوط، وHeyGen يستخرج الصور والمواصفات والرسائل التسويقية لبناء لوحة قصة (Storyboard). سير عمل «من لينك إلى فيديو» يحوّل محتوى الصفحة إلى إعلانات متعددة المشاهد أو مقاطع ترويجية قصيرة مُحسّنة للنشر على السوشيال مع أقل قدر من التدخل اليدوي.
تحويل النص إلى فيديو مع خيارات صوت بشري
اكتب نصًا قصيرًا أو دع HeyGen تقترح لك بدايات جذابة وعبارات دعوة لاتخاذ إجراء (CTAs). يقوم المحرّك بإنشاء تعليق صوتي طبيعي بعدة نبرات ولغات، ويطبّق مزامنة شفاه دقيقة عند استخدام لقطات متحدث أمام الكاميرا أو أصول الأفاتار للحفاظ على تماسك السرد.
أتمتة إبداعية وقوالب تنسيق جاهزة
اختر السمات البصرية، وإيقاع الفيديو، ونِسَب الأبعاد، وHeyGen سيطبّق تلقائياً حركة سلسة، وأنماطاً احترافية للعناوين، وانتقالات منظّمة. تضمن الإعدادات الجاهزة في المنصّة أن يكون كل تصدير مُحسَّناً لموضع الإعلان وانتباه المشاهد، من دون أي مجهود إضافي في تغيير المقاسات.
دعم إنشاء الدُفعات والاختبار والتحليلات
أنشئ مئات نسخ الإعلانات عن طريق تغيير العناوين الجاذبة أو الصور أو عبارات الحث على الإجراء على نطاق واسع باستخدام منصّة الإعلانات بالذكاء الاصطناعي لدينا. يتم تنظيم ملفات التصدير لمديري الإعلانات واختبارات A/B. استخدم الاقتراحات المدمجة للجماهير وتتبع مؤشرات الأداء حتى تتمكّن الفرق من عزل العناصر الإبداعية الفائزة بسرعة.
كيفية استخدام مُنشئ إعلانات الفيديو بالذكاء الاصطناعي
أنشئ فيديوهات جاهزة للإعلانات في أربع خطوات واضحة من الموجز إلى الأصول الجاهزة للنشر.
الصق رابط منتج، أو ارفع صورًا، أو أدخل نصًا قصيرًا. تقوم HeyGen بتحليل المحتوى، واستخلاص المزايا الأساسية، وإعداد لوحة قصة مشهدًا بمشهد لتوجيه عملية الإنشاء.
اختر نسبة العرض إلى الارتفاع، والنمط البصري، وإيقاع الفيديو. طبّق مجموعة هوية علامتك التجارية بحيث تظل الشعارات والخطوط والألوان متسقة عبر كل نسخة وكل موضع عرض.
أنشئ مسودات متعددة بإضافات افتتاحية مختلفة، ومرئيات متنوعة، وعبارات دعوة لاتخاذ إجراء مخصّصة. اعرضها جنبًا إلى جنب، وعدّل النص أو الصور، وأعد إنشاء النُسخ لاختبار A/B بدون تعديل يدوي لخط الزمن باستخدام أداة إنشاء الإعلانات لدينا.
حمّل ملفات MP4 وصورًا مُحسّنة لمنشورات الـFeed والـReels والـStories ومواضع الإعلانات داخل الفيديو. استخدم التصدير الدفعي لرفع الأصول المنظمة مباشرة إلى مديري الإعلانات والبدء في الاختبار فورًا.
مولّد إعلانات فيديو بالذكاء الاصطناعي يحوّل الموجزات، والروابط، والصور، أو النصوص إلى إعلانات جاهزة باستخدام تركيب المشاهد الآلي، وتوليد الصوت، وإضافة الترجمات، وتنسيقات التصدير. تجمع HeyGen بين تحويل النص إلى فيديو وأفاتارات الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى جذّاب.تحويل الصور إلى فيديولإنشاء إعلانات مصقولة بدون كاميرات أو تعديل يدوي.
تركّز HeyGen على الوضوح والتحكّم والسرعة بدلًا من الاعتماد الكبير على القوالب الجاهزة. من خلال إتاحة تحديث النصوص للفرق بدلًا من إعادة إنشاء الفيديوهات من الصفر، يصبح من الأسهل إجراء التحسينات المتكررة، والحفاظ على الاتساق عبر الحملات، وتوسيع إنتاج المواد الإعلانية الإبداعية دون إبطاء سير عمل الإنتاج
يساعدك الذكاء الاصطناعي على إنشاء المزيد من نسخ الإعلانات بسرعة أكبر، مما يحسّن الاختبار والتحسين. ما زال الأداء يعتمد على العرض والرسالة، لكن سرعة التكرار تجعل من الأسهل التعلّم من النتائج وتحسين العناصر الإبداعية بدون عنق زجاجة في الإنتاج.
نعم. HeyGen يدعم إنشاء الإعلانات لـ TikTok وInstagram وFacebook وYouTube وGoogle Ads. تستخدم العديد من الفرق أيضًا ميزة إعادة توظيف الفيديو لتكييف نفس المادة الإعلانية عبر منصات متعددة دون البدء من جديد.
لا. HeyGen مصمَّم للمسوقين والمؤسسين والفرق التي تريد تحقيق نتائج بدون أدوات تعديل معقدة. معظم التغييرات تقتصر على تحديثات نصية بسيطة، مما يجعله مناسبًا حتى إذا لم يسبق لك تعديل فيديو من قبل.
طبّق حزمة الهوية البصرية بعناصر مثل الشعارات والخطوط والألوان. تضمن HeyGen الالتزام بقواعد الهوية عبر المسودات والقوالب المُنشأة، وتسمح بقفل العناصر الأساسية حتى تحافظ الفرق على الاتساق على نطاق واسع.
HeyGen تصدّر ملفات فيديو بصيغة MP4 وصورًا عالية الدقة مهيأة لاستخدامها في Feed وReels وStories وMessenger ومواضع الإعلانات داخل الفيديو. يسهّل التصدير الدفعي تنظيم الملفات بأسماء واضحة لمديري الإعلانات وأدوات الحملات.
تلتزم HeyGen بأفضل الممارسات الشائعة للمنصات مثل نسبة الأبعاد، وسهولة قراءة الترجمات النصية، ونِسَب النص المعتادة، لكن يظل الالتزام النهائي بسياسات المنصات والموافقة على الإعلانات مسؤولية المُعلِن.
يمكنك البدء بسرعة واختبار سير العمل قبل التوسّع. يتيح لك HeyGen إنشاء أول إعلان فيديو بالذكاء الاصطناعي مباشرة في المتصفح، حتى ترى كيف ينسجم مع عملية التسويق لديك قبل الالتزام.الخطط تبدأ من $49 شهرياً.
يمكنك إنشاء إعلانات ترويجية للمنتجات، وإعلانات لزيادة الوعي بالعلامة التجارية، وإبداعات أداء، وإعلانات تعليمية، وإعلانات للإعلانات والتنويهات. بالنسبة للتصميمات ذات البنية الواضحة، تبدأ الكثير من الفرق بـقالب فيديوللحفاظ على اتساق الهوية البصرية عبر الحملات.
