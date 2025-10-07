ابدأ من رابط منتج، أو نص قصير، أو موجز واحد، وأنشئ إعلانات فيديو احترافية بدون كاميرات أو مونتاج يدوي. HeyGen تُنتج تلقائياً الإيقاع، والتعليق الصوتي، والترجمة النصية، وملفات التصدير الجاهزة للمنصات، حتى تتمكن الفرق من إطلاق المزيد من نسخ الإعلانات ومعرفة ما يمكن توسيعه.

١٣٥٬٨٢٢٬٠١٨Videos generated
١١٠٬٣٣٧٬٦١٥Avatars generated
١٨٬٦٩٩٬١٧٦Videos translated
مولّد إعلانات الفيديو بالذكاء الاصطناعي يساعدك على إنشاء إعلانات فيديو عالية الأداء بدون تصوير أو تعديل يدوي. ابدأ بنص مكتوب أو فكرة، وHeyGen سيحوّلها تلقائياً إلى إعلانات جاهزة للنشر ومهيّأة للمنصات الاجتماعية، وحملات الأداء، والحملات الرقمية. أنشئ وحدث ووسّع محتوى الإعلانات بسرعة أكبر، بدون قوالب أو جداول زمنية معقدة أو تأخيرات في الإنتاج.


إعلانات إطلاق منتج سريع

إعلانات إطلاق منتج سريع

When launches demand speed, traditional shoots create delays, but our AI ad solutions can streamline the process. HeyGen converts product pages or briefs into short, benefit-led launch videos so you can start paid campaigns in hours instead of weeks.

حملات الكتالوج والسوق

حملات الكتالوج والسوق

Large SKU catalogs need consistent creativity for every product. HeyGen automates b-roll, closeups, and feature callouts for each item so eCommerce teams can create scalable catalog promos with uniform quality.

إعلانات قصيرة مخصّصة لوسائل التواصل الاجتماعي أولًا

إعلانات قصيرة مخصّصة لوسائل التواصل الاجتماعي أولًا

Short form content requires immediate hooks and tight pacing. HeyGen builds vertical edits with punchy opening frames, readable captions, and platform-ready timing to improve click through and watch time on Reels and Shorts.

إعادة الاستهداف والإبداع الديناميكي

إعادة الاستهداف والإبداع الديناميكي

Retargeting needs tailored messages for different audience segments. HeyGen produces personalized variants highlighting discounts, benefits, or testimonials to increase conversions from warm traffic.

تسليم حملات الوكالات

تسليم حملات الوكالات

Agencies need volume and consistency across clients, especially when generating video ads in minutes. HeyGen enforces brand kits, produces organized exports, and speeds up iteration so agencies deliver more creatives without inflating costs.

إطلاق المنتجات في الأسواق الدولية

إطلاق المنتجات في الأسواق الدولية

Expanding globally requires localized creatives. HeyGen’s video translator regenerates voiceovers, captions, and pacing for each language so teams can test and launch localized campaigns quickly.

لماذا يُعد HeyGen أفضل أداة بالذكاء الاصطناعي لتحويل النص إلى فيديو

تحوّل HeyGen أي نص إلى فيديو عالي الجودة يشبه الواقع خلال دقائق. يمكنك البدء من فكرة أولية، أو سيناريو مكتمل، أو حتى بعض النقاط المختصرة. تنشئ HeyGen مشاهد حوارية واقعية مع أدوات تحكم قوية، لتنتقل من الكلمات إلى فيديو جاهز دون الحاجة إلى سير عمل الإنتاج التقليدي.

إنشاء فائق السرعة

حوّل النصوص إلى فيديوهات احترافية في دقائق. العملية أسرع بكثير وأقل تكلفة من التصوير، أو إعادة التصوير، أو جداول المونتاج المعقّدة.

من دون أي منحنى تعلّم

أنشئ فيديوهات بمستوى احترافي من خلال سير عمل بسيط وبديهي. لا تحتاج إلى خبرة في المونتاج. ولا إلى إعدادات تقنية معقدة. فقط اكتب، وأنشئ، ثم حسّن

محرّر إبداعي متكامل

من أول مسودة حتى التصدير النهائي، يبسّط محرر HeyGen المعتمد على النصوص سير العمل بالكامل. حدّث الجمل، عدّل الإيقاع، راجع المشاهد، وكرّر بسرعة، كما لو كنت تعدّل مستنداً وليس خطاً زمنياً.

اربط بسير عمل الفيديو من صفحات المنتج

الصق رابط صفحة منتج أو صفحة هبوط، وHeyGen يستخرج الصور والمواصفات والرسائل التسويقية لبناء لوحة قصة (Storyboard). سير عمل «من لينك إلى فيديو» يحوّل محتوى الصفحة إلى إعلانات متعددة المشاهد أو مقاطع ترويجية قصيرة مُحسّنة للنشر على السوشيال مع أقل قدر من التدخل اليدوي.

تحويل النص إلى فيديو مع خيارات صوت بشري

اكتب نصًا قصيرًا أو دع HeyGen تقترح لك بدايات جذابة وعبارات دعوة لاتخاذ إجراء (CTAs). يقوم المحرّك بإنشاء تعليق صوتي طبيعي بعدة نبرات ولغات، ويطبّق مزامنة شفاه دقيقة عند استخدام لقطات متحدث أمام الكاميرا أو أصول الأفاتار للحفاظ على تماسك السرد.

أتمتة إبداعية وقوالب تنسيق جاهزة

اختر السمات البصرية، وإيقاع الفيديو، ونِسَب الأبعاد، وHeyGen سيطبّق تلقائياً حركة سلسة، وأنماطاً احترافية للعناوين، وانتقالات منظّمة. تضمن الإعدادات الجاهزة في المنصّة أن يكون كل تصدير مُحسَّناً لموضع الإعلان وانتباه المشاهد، من دون أي مجهود إضافي في تغيير المقاسات.

دعم إنشاء الدُفعات والاختبار والتحليلات

أنشئ مئات نسخ الإعلانات عن طريق تغيير العناوين الجاذبة أو الصور أو عبارات الحث على الإجراء على نطاق واسع باستخدام منصّة الإعلانات بالذكاء الاصطناعي لدينا. يتم تنظيم ملفات التصدير لمديري الإعلانات واختبارات A/B. استخدم الاقتراحات المدمجة للجماهير وتتبع مؤشرات الأداء حتى تتمكّن الفرق من عزل العناصر الإبداعية الفائزة بسرعة.

مستخدم من أكثر من 100,000 فريق يقدّرون الجودة والسهولة والسرعة

Miro
"لقد مكّن كتّابنا من الوصول إلى نفس مستوى الإبداع في عملية العمل الذي أتمتّع به أنا عندما يتعلّق الأمر بوسائط سرد القصص البصرية."

Steve Sowrey, مصمّم وسائط تعليمية
Vision Creative Labs
"اللحظة السحرية بالنسبة لي كانت عندما أصبح لدينا فيلم كنت أقدّمه كل أسبوع. فجأة أدركنا أنني أستطيع كتابة سيناريو، وإرساله، ولن أضطر مطلقًا للوقوف أمام الكاميرا مرة أخرى."

روجر هيرست, الشريك المؤسس
Workday
"ما أحبه في HeyGen هو أنني لم أعد مضطراً لرفض أي مشاريع. الأمر أشبه بأننا عززنا فريقنا. يمكننا الآن إنجاز الكثير أكثر بالموارد المتاحة لدينا."

Justin Meisinger, مدير برنامج
كيف يعمل

كيفية استخدام مُنشئ إعلانات الفيديو بالذكاء الاصطناعي

أنشئ فيديوهات جاهزة للإعلانات في أربع خطوات واضحة من الموجز إلى الأصول الجاهزة للنشر.

الخطوة 1

أضف المصدر الخاص بك

الصق رابط منتج، أو ارفع صورًا، أو أدخل نصًا قصيرًا. تقوم HeyGen بتحليل المحتوى، واستخلاص المزايا الأساسية، وإعداد لوحة قصة مشهدًا بمشهد لتوجيه عملية الإنشاء.

الخطوة 2

اختر الأسلوب والصيغة

اختر نسبة العرض إلى الارتفاع، والنمط البصري، وإيقاع الفيديو. طبّق مجموعة هوية علامتك التجارية بحيث تظل الشعارات والخطوط والألوان متسقة عبر كل نسخة وكل موضع عرض.

الخطوة 3

إنشاء وتحسين النُسَخ المتعددة

أنشئ مسودات متعددة بإضافات افتتاحية مختلفة، ومرئيات متنوعة، وعبارات دعوة لاتخاذ إجراء مخصّصة. اعرضها جنبًا إلى جنب، وعدّل النص أو الصور، وأعد إنشاء النُسخ لاختبار A/B بدون تعديل يدوي لخط الزمن باستخدام أداة إنشاء الإعلانات لدينا.

الخطوة 4

تصدير الحملات وإطلاقها

حمّل ملفات MP4 وصورًا مُحسّنة لمنشورات الـFeed والـReels والـStories ومواضع الإعلانات داخل الفيديو. استخدم التصدير الدفعي لرفع الأصول المنظمة مباشرة إلى مديري الإعلانات والبدء في الاختبار فورًا.

الأسئلة الشائعة (FAQs)

ما هو مُنشئ إعلانات الفيديو بالذكاء الاصطناعي وكيف تستخدمه HeyGen؟

مولّد إعلانات فيديو بالذكاء الاصطناعي يحوّل الموجزات، والروابط، والصور، أو النصوص إلى إعلانات جاهزة باستخدام تركيب المشاهد الآلي، وتوليد الصوت، وإضافة الترجمات، وتنسيقات التصدير. تجمع HeyGen بين تحويل النص إلى فيديو وأفاتارات الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى جذّاب.تحويل الصور إلى فيديولإنشاء إعلانات مصقولة بدون كاميرات أو تعديل يدوي.

ما الذي يميّز HeyGen عن أدوات إعلانات الفيديو بالذكاء الاصطناعي الأخرى؟

تركّز HeyGen على الوضوح والتحكّم والسرعة بدلًا من الاعتماد الكبير على القوالب الجاهزة. من خلال إتاحة تحديث النصوص للفرق بدلًا من إعادة إنشاء الفيديوهات من الصفر، يصبح من الأسهل إجراء التحسينات المتكررة، والحفاظ على الاتساق عبر الحملات، وتوسيع إنتاج المواد الإعلانية الإبداعية دون إبطاء سير عمل الإنتاج

هل يمكن لإعلانات الفيديو المُنشأة بالذكاء الاصطناعي أن تحقق أداءً جيدًا بالفعل؟

يساعدك الذكاء الاصطناعي على إنشاء المزيد من نسخ الإعلانات بسرعة أكبر، مما يحسّن الاختبار والتحسين. ما زال الأداء يعتمد على العرض والرسالة، لكن سرعة التكرار تجعل من الأسهل التعلّم من النتائج وتحسين العناصر الإبداعية بدون عنق زجاجة في الإنتاج.إنشاء فيديو 135,807,118 فيديو باستخدام منصّة الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا.

هل يناسب مولّد إعلانات الفيديو بالذكاء الاصطناعي هذا إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي؟

نعم. HeyGen يدعم إنشاء الإعلانات لـ TikTok وInstagram وFacebook وYouTube وGoogle Ads. تستخدم العديد من الفرق أيضًا ميزة إعادة توظيف الفيديو لتكييف نفس المادة الإعلانية عبر منصات متعددة دون البدء من جديد.

هل أحتاج إلى خبرة في التصميم أو مونتاج الفيديو لاستخدام HeyGen؟

لا. HeyGen مصمَّم للمسوقين والمؤسسين والفرق التي تريد تحقيق نتائج بدون أدوات تعديل معقدة. معظم التغييرات تقتصر على تحديثات نصية بسيطة، مما يجعله مناسبًا حتى إذا لم يسبق لك تعديل فيديو من قبل.

ما هي أدوات التحكم المتاحة للعلامة التجارية؟

طبّق حزمة الهوية البصرية بعناصر مثل الشعارات والخطوط والألوان. تضمن HeyGen الالتزام بقواعد الهوية عبر المسودات والقوالب المُنشأة، وتسمح بقفل العناصر الأساسية حتى تحافظ الفرق على الاتساق على نطاق واسع.

ما هي صيغ التصدير ومواضع العرض المدعومة؟

HeyGen تصدّر ملفات فيديو بصيغة MP4 وصورًا عالية الدقة مهيأة لاستخدامها في Feed وReels وStories وMessenger ومواضع الإعلانات داخل الفيديو. يسهّل التصدير الدفعي تنظيم الملفات بأسماء واضحة لمديري الإعلانات وأدوات الحملات.

هل إعلانات HeyGen متوافقة مع سياسات المنصات؟

تلتزم HeyGen بأفضل الممارسات الشائعة للمنصات مثل نسبة الأبعاد، وسهولة قراءة الترجمات النصية، ونِسَب النص المعتادة، لكن يظل الالتزام النهائي بسياسات المنصات والموافقة على الإعلانات مسؤولية المُعلِن.

هل يمكن تجربة HeyGen مجانًا؟

يمكنك البدء بسرعة واختبار سير العمل قبل التوسّع. يتيح لك HeyGen إنشاء أول إعلان فيديو بالذكاء الاصطناعي مباشرة في المتصفح، حتى ترى كيف ينسجم مع عملية التسويق لديك قبل الالتزام.الخطط تبدأ من $49 شهرياً.

ما أنواع إعلانات الفيديو التي يمكنني إنشاؤها باستخدام هذه الأداة؟

يمكنك إنشاء إعلانات ترويجية للمنتجات، وإعلانات لزيادة الوعي بالعلامة التجارية، وإبداعات أداء، وإعلانات تعليمية، وإعلانات للإعلانات والتنويهات. بالنسبة للتصميمات ذات البنية الواضحة، تبدأ الكثير من الفرق بـقالب فيديوللحفاظ على اتساق الهوية البصرية عبر الحملات.

