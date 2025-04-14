Make any photo, script, or short clip talk. Generate a polished AI avatar video in minutes with no camera, no editing software, and no re-recording, across social, training, ads, and multilingual content.
مزايا مُنشئ الأفاتار المتحدث بالذكاء الاصطناعي
Turn Any Photo Into a Talking Avatar
ارفع صورة مرجعية واضحة واحدة، وسيقوم المحرّك بتحريك الوجه ليلقي نصّك بتعبيرات طبيعية وحركة واقعية للرأس. نفس مسار تحويل الصورة إلى فيديو يتعامل مع صور السيلفي، وتمائم العلامات التجارية، واللوحات التاريخية، والشخصيات المُنشأة بالذكاء الاصطناعي، بحيث تتحول أي صورة ثابتة إلى مقدّم على الشاشة يبدو حقيقياً.
Type a Script, Hear 300+ AI Voices
الصق النص وتصفّح أكثر من 300 صوت بالذكاء الاصطناعي بمختلف اللهجات والأعمار وأنماط الإلقاء. محرّك تحويل النص إلى كلام يروي نص الأفاتار المتحدّث بإيقاع طبيعي وتركيز مناسب، بحيث يبدو التعليق الصوتي وكأنه مسجّل فعلًا وليس مُنشأ آليًا، دون الحاجة إلى توظيف ممثلين صوتيين أو حجز جلسات في الاستوديو.
مزامنة شفاه دقيقة بالإطار بأي لغة
يضبط النموذج كل صوت لغوي مع حركات الفم والفك والتعبيرات الدقيقة، إطارًا تلو الآخر. مبني على نفس محرك مزامنة الشفاه بالذكاء الاصطناعي الذي يقدّم الدبلجة لمقاطع الفيديو الكاملة، ويحافظ على واقعية الكلام في اللقطات القريبة ويدعم دقة عالية عبر أكثر من 175 لغة ولهجة.
استنسخ صوتك من عيّنة قصيرة
سجّل 15 ثانية من الصوت، والمنصّة تنشئ صوتاً يطابق نبرة حديثك وسرعتك ولهجتك. بعد ذلك يقرأ الأفاتار المتحدّث أي نص بهذا الصوت، مع الحفاظ على أسلوب إلقاء متّسق عبر عشرات الفيديوهات من دون أن تسجّل أي سطر جديد.
أنشئ توأمك الرقمي باستخدام Avatar V
Avatar Vينشئ أفاتار رقمي دائم يشبهك انطلاقاً من مقطع واحد مدته 15 ثانية فقط، ويحافظ على ملامحك في اللقطات الواسعة والمتوسطة والقريبة بدون أي انحراف. يمكنك تغيير الملابس أو المكان أو زاوية الكاميرا باستخدام موجّه بسيط باللغة الإنجليزية، دون الحاجة للوقوف أمام الكاميرا مرة أخرى.
النشر اليومي أمام الكاميرا يرهق صنّاع المحتوى. أنشئ مقاطع أفاتار متحدثة لـ TikTok وReels وShorts انطلاقاً من نص مكتوب، واحتفظ بهوية بصرية ثابتة على الشاشة، وانشر محتوى بصرياً جديداً كل يوم من دون أن تسجّل نفسك ولو مرة واحدة.
Booking creators for every ad brief slows testing to weeks. Spin up an AI talking head presenter, swap scripts and hooks per variation, and A/B test dozens of ad angles in one afternoon.
إعادة تصوير الدروس بعد كل تحديث للمنتج تهدر الميزانية. امنح كل دورة إعداد للموظفين أو تعلّم وتطوير (L&D) مُدرّسًا واحدًا ثابتًا من خلال أفاتار، وعدّل النص عندما يتغيّر المحتوى، ثم أعد إنشاء الوحدة التدريبية في دقائق بدلًا من حجز الاستوديو من جديد.
العديد من أصحاب القنوات لا يرغبون في إظهار وجوههم على الإنترنت. يقدّم لك أفاتار متحدث واجهة احترافية لفيديوهاتك، بحيث تحصل القنوات بدون ظهور وجه على مزايا التفاعل والاحتفاظ بالمشاهدين التي يحققها المقدم البشري، من دون كشف هوية أي شخص.
Generic text emails get ignored. Send each prospect a short video message from your video spokesperson that greets them by name and pitches their specific use case, produced in batches rather than one by one.
عادةً ما يتطلّب توطين الفيديو ممثلين جددًا لكل سوق. حوّل فيديو الأفاتار المتحدّث إلى أكثر من 175 لغة مع مزامنة شفاه دقيقة وصوت مستنسخ، وامنح نفسك القدرة على إنتاج فيديوهات محلية على نطاق واسع في نفس اليوم.
كيف يعمل أفاتار التحدث بالذكاء الاصطناعي
أنشئ أول فيديو أفاتار متحدث لك في أربع خطوات، من اختيار الوجه إلى تنزيل ملف MP4 جاهز للمشاركة خلال دقائق.
اختر من أكثر من 1,000 أفاتار جاهز، أو ارفع صورة مرجعية، أو أنشئ توأماً رقمياً من مقطع قصير.
اكتب أو الصق النص الخاص بك، أو ارفع ملفاً صوتياً. اختر صوت ذكاء اصطناعي أو استخدم صوتك المستنسخ.
اختر النبرة، والإيماءات، والخلفية، والترجمة النصية. عاين المشهد قبل عملية الإخراج.
صدّر الفيديو بجودة HD أو 4K، واحفظ ملف MP4 في مساحة العمل الخاصة بك، أو انشره مباشرة على قنواتك على وسائل التواصل الاجتماعي.
الأفاتار المتحدّث هو وجه رقمي يمكن إنشاؤه من صورة، أو من مكتبة جاهزة، أو من تسجيل خاص بك، يتحدّث بالنص الذي تكتبه مع مزامنة حركة الشفاه وتعابير الوجه. يقوم الذكاء الاصطناعي بربط كل صوت في الملف الصوتي بحركات فم وتعابير وجه مطابقة، ثم يُنتج الفيديو النهائي.
Upload one clear, front-facing portrait, type your script, and pick a voice. The AI animates the face to match the audio and renders a downloadable video. Selfies, illustrations, and AI-generated portraits all work as source images, so no studio photo is required.
Yes. HeyGen's free talking avatar maker lets you create videos with stock avatars and AI voices at no cost, no credit card required. Paid plans add longer videos, custom avatars, and higher resolution output when you need them.
درجة الواقعية تعتمد على النموذج. Avatar V من HeyGen يحافظ على هوية متماسكة واحدة عبر جميع المشاهد مع مزامنة شفاه على مستوى الفونيم، وقد تم تصنيفه رقم 1 كأكثر أفاتار ذكاء اصطناعي واقعية على G2، لذلك يبدو الناتج كأنه لقطات مصوَّرة بالكاميرا وليس رسوماً متحركة، حتى في مقاطع الفيديو الطويلة.
Where a basic AI avatar generator stops at animating one face per clip, HeyGen runs on a complete AI video generator, adding scenes, captions, translation into 175+ languages, 4K export, and an API, so nothing breaks when production scales.
يمكنك البدء مجاناً. تبدأ خطط Creator من 24 إلى 29 دولاراً شهرياً للإنتاج المنتظم، وتُسعِّر واجهة برمجة التطبيقات API مخرجات Avatar V بسعر 0.05 دولار لكل ثانية للمطوّرين. تغطي خطط المؤسسات المخصّصة الفرق التي تنشر فيديوهات الأفاتار بكميات كبيرة عبر أسواق متعددة.
For most content, yes. Educator Anton Voroniuk runs his channels with a HeyGen avatar, saving 15.5 hours per week, cutting production costs 40x, and reaching more than 1M students without filming a single lesson himself.
نعم. أفاتار Avatar IV المعتمد على الصور يدعم الوجوه غير البشرية، لذلك يمكن للشخصيات المرسومة، وتمائم العلامات التجارية، والحيوانات إلقاء النصوص مع مزامنة شفاه دقيقة وشخصيتها الخاصة. يستخدمه المبدعون في مقاطع الحيوانات المتحدثة، وعروض التمائم الترويجية، وفيديوهات الشرح المتحركة.
175+ languages and dialects. Generate the original in one language, then use the AI Video Translator to produce localized versions with matched lip sync and your cloned voice, so one script covers every market you sell in.
نعم. LiveAvatar يشغّل الأفاتار الخاص بك في الوقت الفعلي، ليجري محادثات مباشرة داخل وكلاء الصوت، والويبينارات، وويدجتات الدعم. كما يمكن استخدام فيديوهات الأفاتار المتحركة المُعدّة مسبقًا كمقدمات للبث، ومقاطع بأسلوب VTuber، وعروض أولى مجدولة.
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Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
حوّل أي صورة أو نص إلى فيديو أفاتار يتحدّث مع مزامنة شفاه بالذكاء الاصطناعي.