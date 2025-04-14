وحدات التدريب والتعلّم الإلكتروني

إعادة تصوير الدروس بعد كل تحديث للمنتج تهدر الميزانية. امنح كل دورة إعداد للموظفين أو تعلّم وتطوير (L&D) مُدرّسًا واحدًا ثابتًا من خلال أفاتار، وعدّل النص عندما يتغيّر المحتوى، ثم أعد إنشاء الوحدة التدريبية في دقائق بدلًا من حجز الاستوديو من جديد.