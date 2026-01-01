HeyGen là gì?
HeyGen là một nền tảng tạo video bằng AI cho phép người dùng tạo nhanh chóng và hiệu quả các video chất lượng cao ở quy mô lớn với hơn 170 ngôn ngữ và phương ngữ. Dù bạn đang tạo nội dung cho marketing, đào tạo, e-learning hay bán hàng, HeyGen giúp việc sản xuất video trở nên nhanh chóng, dễ mở rộng và dễ tiếp cận.
HeyGen được thành lập dựa trên một niềm tin đơn giản: việc tạo video phải thật dễ dàng và ai cũng có thể làm được. Quy trình sản xuất video truyền thống quá tốn kém, chậm chạp và gây áp lực. Nhà sáng lập của chúng tôi, Joshua Xu, nhận ra rằng việc loại bỏ chiếc máy quay bằng công nghệ AI có thể mở khóa sức sáng tạo cho mọi người. Giờ đây, chỉ với một kịch bản, bất kỳ ai cũng có thể tạo ra video chất lượng cao mà không cần quay phim, chỉnh sửa hay lo lắng về chi phí.
Đối tác của bạn trong việc tạo video AI
Nền tảng video AI của HeyGen được thiết kế để đáp ứng nhu cầu kể chuyện hiện đại ở quy mô lớn. Từ việc tạo video với avatar dẫn dắt đến tương tác thời gian thực, dịch thuật và cá nhân hóa, mỗi sản phẩm đều được xây dựng để giúp bạn tương tác với khán giả một cách nhanh chóng, chính xác và dễ dàng.
Không còn phải dùng những công cụ video AI rời rạc nữa
Bộ sản phẩm AI tiên tiến của HeyGen tập hợp mọi thứ vào một nơi, mang đến trải nghiệm liền mạch cho người dùng. Được thiết kế cho cả quy mô lẫn khả năng kể chuyện, HeyGen loại bỏ mọi vướng mắc do phải dùng nhiều công cụ rời rạc, đồng thời âm thầm đáp ứng ngưỡng chất lượng mà khán giả của bạn luôn kỳ vọng. Đây là một giải pháp thay thế mạnh mẽ, trực quan, đặt ra tiêu chuẩn mới cho những gì video AI có thể làm được.
Một nền tảng, vô số trường hợp sử dụng
Tiếp thị
HeyGen mang đến cho các marketer sự tự do tạo video chất lượng chuyên nghiệp theo nhu cầu. Chỉ với một kịch bản và vài cú nhấp chuột, bạn có thể biến mọi nội dung, từ PDF, blog đến slide trình chiếu, thành những video hấp dẫn, đúng chuẩn thương hiệu bất cứ lúc nào, mà không làm vượt ngân sách.
Đào tạo & Phát triển
HeyGen empowers teams to create tailored training experiences from compliance to employee development and ongoing upskilling. Our AI video platform makes it easy to scale impactful learning without sacrificing quality or speed.
Bán hàng
HeyGen giúp các đội ngũ bán hàng triển khai hoạt động tiếp cận cá nhân hóa ở quy mô lớn, từ tìm kiếm khách hàng tiềm năng đến chăm sóc sau đó và demo sản phẩm. Nền tảng video AI của chúng tôi giúp các nhân viên kinh doanh nổi bật trong hộp thư đến đầy ắp, rút ngắn chu kỳ chốt deal và xây dựng mối quan hệ khách hàng bền chặt hơn.
Sử dụng HeyGen API để tích hợp liền mạch việc tạo video AI vào quy trình làm việc của bạn
API trả phí theo mức sử dụng để tạo video bằng Video Agent, dịch video với Video Translation, tạo giọng nói bằng các mô hình Text-to-Speech, và tăng tốc quy trình làm việc của bạn bằng cách tạo avatar, tạo video qua Studio API và xây dựng các mẫu template
Câu hỏi thường gặp
HeyGen là gì?
HeyGen là một nền tảng tạo video bằng AI cho phép bạn tạo ngay lập tức các video chất lượng cao với quy mô lớn. Không cần máy quay, ekip quay phim hay kinh nghiệm chỉnh sửa. Nền tảng hỗ trợ hơn 170 ngôn ngữ và phương ngữ, được thiết kế cho nhiều trường hợp sử dụng như marketing, đào tạo và phát triển, bán hàng và nhiều lĩnh vực khác.
Điều gì khiến HeyGen khác biệt so với các công cụ video AI khác?
HeyGen là một nền tảng tất cả‑trong‑một kết hợp viết kịch bản, avatar, chỉnh sửa và bản địa hóa trong một quy trình làm việc liền mạch. Không giống như các công cụ rời rạc hoặc những nền tảng có đường cong học tập phức tạp, HeyGen trực quan, nhanh chóng và được xây dựng để tạo nội dung chất lượng chuyên nghiệp có thể mở rộng theo nhu cầu của bạn.
Tôi có cần kinh nghiệm sản xuất video để sử dụng HeyGen không?
Hoàn toàn không. Giao diện thân thiện của HeyGen giúp bất kỳ ai cũng có thể tạo ra những video chuyên nghiệp, chỉn chu chỉ với vài cú nhấp chuột.
Tôi có thể tạo avatar tùy chỉnh với HeyGen không?
Có. Bạn có thể chọn từ thư viện phong phú các avatar chân thực hoặc tạo người đại diện kỹ thuật số của riêng bạn phù hợp với thương hiệu. Bạn sẽ có toàn quyền kiểm soát giọng nói, cử chỉ và phong cách thể hiện.
Tính năng dịch video trong HeyGen hoạt động như thế nào?
Với tính năng dịch video tích hợp của HeyGen, bạn có thể chuyển nội dung của mình sang hơn 170 ngôn ngữ và phương ngữ với giọng lồng tiếng chân thực, đồng bộ khẩu hình chính xác và kịch bản có thể chỉnh sửa. Đây là một cách tiết kiệm chi phí để bản địa hóa video mà không cần thu âm lại hoặc thuê diễn viên lồng tiếng.
Video cá nhân hóa là gì và tôi có thể sử dụng nó như thế nào?
Video cá nhân hóa cho phép bạn tạo các video độc nhất cho từng người xem bằng cách sử dụng dữ liệu CRM hoặc các biến khác, như tên, công ty hoặc vị trí. Đây là một công cụ mạnh mẽ để tăng mức độ tương tác trong hoạt động marketing, tiếp cận khách hàng, onboarding và chăm sóc khách hàng.
Avatar tương tác là gì?
Avatar tương tác là những người dẫn chương trình ảo được hỗ trợ bởi AI, có thể tương tác với người xem theo thời gian thực. Chúng có thể trả lời câu hỏi, hướng dẫn người dùng hoặc truyền tải nội dung động bằng cách kết nối với kịch bản hoặc kho tri thức, biến nội dung tĩnh thành những trải nghiệm hai chiều.
Những loại hình công ty nào sử dụng HeyGen?
Hơn 85.000 công ty — từ các startup đến những thương hiệu doanh nghiệp lớn — đang sử dụng HeyGen trong nhiều bộ phận khác nhau như marketing, đào tạo & phát triển (L&D), hỗ trợ khách hàng và bán hàng. Một số khách hàng tiêu biểu gồm có OpenAI, Pepsico, Samsung, HubSpot, Shopify, trivago, Ogilvy và nhiều đơn vị khác.
HeyGen có thể giúp tôi tiết kiệm bao nhiêu thời gian và chi phí?
Trung bình, người dùng ghi nhận giảm 50% thời gian hậu kỳ, tiết kiệm 3 giờ cho mỗi video và cắt giảm 80% chi phí dịch thuật. Hãy sử dụng công cụ tính ROI của chúng tôi để ước tính mức tiết kiệm tiềm năng cho đội ngũ của bạn.
Tôi có thể tích hợp HeyGen với các công cụ hiện có của mình không?
Có. HeyGen cung cấp các tích hợp với những nền tảng phổ biến, CRM và hệ thống đào tạo để giúp bạn tối ưu hóa quy trình làm việc và cá nhân hóa nội dung ở quy mô lớn.