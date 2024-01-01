Khám phá toàn bộ tiềm năng các trường hợp sử dụng của HeyGen
Người dùng liên tục khám phá những cách mới để sử dụng nền tảng video AI của HeyGen nhằm tiết kiệm thời gian, cắt giảm chi phí và cải thiện quy trình làm việc, bao gồm cả việc xây dựng bộ công cụ công nghệ tiếp thị video tối ưu. Dưới đây là một vài trường hợp sử dụng hàng đầu mà chúng tôi đang ghi nhận.
Giữ cho nhân viên hứng thú với các video đào tạo nội bộ luôn là một thách thức. Những tài liệu truyền thống như PDF, slide tĩnh và các video lỗi thời không thể thu hút sự chú ý. HeyGen đơn giản hóa việc tạo ra các video đào tạo doanh nghiệp hấp dẫn, đúng chuẩn thương hiệu. Dù là đào tạo tuân thủ hay phát triển năng lực lãnh đạo, bạn đều có thể cung cấp các chương trình đào tạo hiệu quả mà không phải vất vả với khâu sản xuất. Hãy xem các số liệu thống kê về mức độ tương tác với video đào tạo nội bộ.
Tốc độ là yếu tố sống còn trong bán hàng, nhưng đội ngũ của bạn không thể có mặt ở mọi nơi cùng lúc. Các avatar AI tương tác của HeyGen đóng vai trò như những đại diện bán hàng ảo, trả lời câu hỏi của khách hàng tiềm năng, đánh giá và phân loại lead, đồng thời đặt lịch hẹn 24/7. Chúng giúp mang lại trải nghiệm mua hàng hấp dẫn và cá nhân hóa hơn trên website và trong các cuộc gọi Zoom của bạn, từ đó tăng tỷ lệ chuyển đổi một cách đáng kể.
Các trải nghiệm bói toán bằng AI và nội dung chiêm tinh học thu hút những khán giả đang tìm kiếm sự định hướng và nguồn cảm hứng. Dù bạn đang cung cấp các bài tử vi cá nhân hóa hay những trải nghiệm xem bói tương tác, HeyGen trao quyền cho các nhà chiêm tinh, người dẫn dắt tâm linh và nhà sáng tạo nội dung tạo ra video bói toán bằng AI chất lượng cao một cách nhanh chóng.
Nội dung video truyền động lực phát triển mạnh nhờ sự nhất quán và khả năng thu hút. Dù bạn đang chia sẻ các mẹo phát triển bản thân, những lời khẳng định tích cực hằng ngày hay các thông điệp truyền cảm hứng, HeyGen đều trao quyền cho diễn giả, tác giả, huấn luyện viên, người ảnh hưởng và nhà sáng tạo nội dung tạo ra các video truyền động lực với chất lượng chuyên nghiệp mà không cần một đội ngũ sản xuất riêng.
Hướng dẫn trực quan luôn dễ làm theo hơn, nhưng việc sản xuất video hướng dẫn thường chậm và tốn kém. Với HeyGen, bạn có thể tạo các video hướng dẫn chuyên nghiệp, hướng dẫn từng bước và cách sử dụng HeyGen cho video hướng dẫn chỉ trong vài phút mà không cần cả một đội ngũ sản xuất. Đào tạo nhân viên, hướng dẫn khách hàng mới hoặc chia sẻ kiến thức với khán giả trên toàn thế giới.
Đơn giản hóa những ý tưởng phức tạp và tăng mức độ tương tác của khách hàng với HeyGen. Dù bạn đang ra mắt một sản phẩm mới hay hướng dẫn người dùng qua một quy trình làm việc, HeyGen giúp bạn tạo các video giải thích chuyên nghiệp, đúng định hướng thương hiệu chỉ trong vài phút mà không cần đội ngũ sản xuất hay chỉnh sửa phức tạp.
Được chứng nhận đáp ứng các tiêu chuẩn bảo mật và tuân thủ toàn cầu
Nền tảng sản xuất video AI tốt nhất cho doanh nghiệp là nền tảng kết hợp được đổi mới, tốc độ và khả năng mở rộng để giúp bạn luôn dẫn trước đối thủ. HeyGen được xây dựng dành cho các tổ chức toàn cầu, cho phép đội ngũ tạo, cá nhân hóa và bản địa hóa video ở quy mô lớn với avatar AI sống động như thật và công nghệ dịch thuật tiên tiến. Khác với quy trình sản xuất truyền thống mất hàng tuần, HeyGen cung cấp nội dung video cho doanh nghiệp chỉ trong vài giờ—giúp doanh nghiệp của bạn ra mắt nhanh hơn, thích ứng linh hoạt hơn và duy trì lợi thế cạnh tranh. Với mức độ bảo mật đạt chuẩn doanh nghiệp, bao gồm tuân thủ SOC 2 và GDPR, HeyGen đảm bảo dữ liệu của bạn luôn được bảo vệ trong khi bạn tăng tốc sản xuất video trên toàn cầu.
Video AI cho marketing giúp quảng bá doanh nghiệp của bạn bằng cách cho phép tạo nội dung nhanh hơn, cá nhân hóa thông điệp và mở rộng quy mô trên toàn cầu. Thay vì phải phụ thuộc vào các agency đắt đỏ hoặc tuyển thêm nhân sự, HeyGen cho phép các đội ngũ marketing sản xuất video chất lượng cao chỉ trong vài giờ, điều chỉnh nội dung phù hợp với từng nhóm đối tượng cụ thể và tái sử dụng video trên nhiều kênh khác nhau. Điều này không chỉ tăng tốc việc triển khai chiến dịch mà còn nâng cao mức độ tương tác và tỷ lệ chuyển đổi bằng cách truyền tải đúng thông điệp video vào đúng thời điểm.
Tiếp thị video bằng AI là việc sử dụng trí tuệ nhân tạo để tạo, cá nhân hóa và phân phối video marketing ở quy mô lớn. Doanh nghiệp chỉ cần cung cấp kịch bản hoặc tải nội dung lên, và các nền tảng như HeyGen sẽ tạo ra video hoàn chỉnh với avatar, lồng tiếng và bản dịch. Sự tự động hóa này giúp doanh nghiệp giảm chi phí sản xuất, rút ngắn thời gian thực hiện và duy trì tính nhất quán thương hiệu trên nhiều khu vực — biến tiếp thị video bằng AI trở thành công cụ thiết yếu cho các doanh nghiệp muốn đổi mới và tăng trưởng nhanh hơn.
Trình tạo video marketing bằng AI hoạt động bằng cách chuyển đổi văn bản hoặc bài thuyết trình thành các video chuyên nghiệp, sử dụng avatar do AI tạo, giọng đọc tự nhiên và chỉnh sửa tự động. Với HeyGen, các doanh nghiệp chỉ cần nhập kịch bản, chọn từ nhiều avatar đa dạng và lập tức tạo ra các video đúng chuẩn thương hiệu, sẵn sàng cho các chiến dịch marketing. Quy trình này loại bỏ các chu kỳ sản xuất kéo dài và giúp đội ngũ có được tốc độ và sự linh hoạt để liên tục tạo ra nội dung video kinh doanh mới mẻ.
Trình tạo video bán hàng bằng AI cho phép các đội ngũ bán hàng tạo ra hàng loạt video tiếp cận được cá nhân hóa, giúp tăng mức độ tương tác và tỷ lệ phản hồi. Thay vì chỉ gửi email tĩnh, các nhân viên kinh doanh có thể dùng HeyGen để tạo những video động được tùy chỉnh cho từng tài khoản hoặc từng khách hàng tiềm năng. Mức độ cá nhân hóa này khiến hoạt động tiếp cận bán hàng trở nên gần gũi, đáng nhớ hơn và cuối cùng hiệu quả hơn trong việc thúc đẩy các cuộc hẹn và tăng trưởng pipeline — mà không cần đến chuyên môn sản xuất video.
Có, một nền tảng video cho doanh nghiệp có thể thay thế nhiều agency truyền thống trong việc sản xuất video. Các nền tảng như HeyGen mang lại thời gian thực hiện nhanh hơn, chi phí thấp hơn và tính linh hoạt cao hơn so với các agency, vốn thường cần nhiều tuần lên kế hoạch và ngân sách lớn. Với quy trình sản xuất video được hỗ trợ bởi AI, các doanh nghiệp có thể tạo và cập nhật video ngay lập tức, bản địa hóa nội dung cho khán giả toàn cầu và duy trì tính nhất quán thương hiệu — tất cả mà không cần phụ thuộc vào nhà cung cấp bên ngoài.
Một nền tảng video doanh nghiệp đáng tin cậy đảm bảo an ninh toàn diện cho dữ liệu nội bộ và dữ liệu khách hàng. HeyGen tuân thủ SOC 2 và GDPR, cung cấp mã hóa cấp độ doanh nghiệp, kiểm soát truy cập dựa trên vai trò và hạ tầng đám mây an toàn. Dữ liệu của bạn cũng sẽ không được sử dụng để huấn luyện các mô hình của chúng tôi. Điều này có nghĩa là các doanh nghiệp có thể tự tin sử dụng video AI cho marketing, đào tạo, bán hàng và truyền thông, với sự bảo đảm rằng mọi dữ liệu nhạy cảm luôn được bảo vệ.
Có — sản xuất video bằng AI là lựa chọn lý tưởng để dịch và bản địa hóa ở quy mô lớn. Với HeyGen, các doanh nghiệp có thể ngay lập tức dịch kịch bản, nhân bản giọng nói và đồng bộ khẩu hình avatar trong hơn 40 ngôn ngữ. Điều này đảm bảo mọi khán giả toàn cầu đều nhận được video chất lượng cao, phù hợp văn hóa mà không tốn thời gian và chi phí như quy trình sản xuất truyền thống — giúp doanh nghiệp dễ dàng cung cấp các video đào tạo, tiếp thị và truyền thông trên toàn thế giới.
Nền tảng video AI tốt nhất cho doanh nghiệp là nền tảng có thể tích hợp liền mạch với các công cụ CRM và tự động hóa marketing. HeyGen kết nối với các hệ thống như HubSpot, cho phép các đội ngũ marketing và bán hàng nhúng video cá nhân hóa trực tiếp vào chiến dịch, theo dõi mức độ tương tác của người xem và đo lường ROI trên toàn bộ hành trình khách hàng.
Có, tiếp thị video bằng AI vẫn an toàn cho các ngành được quản lý chặt chẽ khi bạn sử dụng một nền tảng được xây dựng dành riêng cho bảo mật và tuân thủ ở cấp độ doanh nghiệp. HeyGen được kiểm toán độc lập theo các tiêu chuẩn SOC 2 và GDPR, bảo đảm các biện pháp bảo vệ dữ liệu và kiểm soát quản trị nghiêm ngặt. Các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, chăm sóc sức khỏe và các ngành được quản lý khác có thể tự tin tạo và phân phối video mà không làm ảnh hưởng đến các tiêu chuẩn tuân thủ.
Với trình tạo video bán hàng bằng AI, các doanh nghiệp có thể tạo ra nhiều loại video khác nhau, bao gồm video tiếp cận khách hàng tiềm năng được cá nhân hóa, demo sản phẩm, hướng dẫn onboarding, câu chuyện thành công của khách hàng và các chiến dịch marketing theo tài khoản (ABM). Thư viện avatar và các mẫu tùy chỉnh của HeyGen giúp việc sản xuất video bán hàng trở nên đơn giản, thúc đẩy tương tác ở mọi giai đoạn trong hành trình mua hàng.
Các doanh nghiệp thường thấy được ROI từ một nền tảng video AI cấp doanh nghiệp chỉ trong vài ngày. Bằng cách thay thế các agency đắt đỏ, rút ngắn thời gian sản xuất và cho phép bản địa hóa trên toàn cầu, HeyGen giúp giảm chi phí đồng thời tăng tốc triển khai chiến dịch. Tốc độ đưa sản phẩm ra thị trường nhanh hơn, khả năng cá nhân hóa được cải thiện và phạm vi tiếp cận toàn cầu giúp doanh nghiệp tạo ra tác động doanh thu có thể đo lường được trong thời gian kỷ lục.
Xem cách các doanh nghiệp giống như của bạn mở rộng quy mô sản xuất nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với giải pháp video AI sáng tạo nhất.