پروڈکٹ ڈیمو ویڈیو جنریٹر برائے فوری آن لائن ڈیموز

HeyGen کے AI ویڈیو جنریٹر کی مدد سے صرف ٹیکسٹ سے براہِ راست پروفیشنل پروڈکٹ ڈیمونسٹریشن بنائیں۔ اسکرپٹس کو واضح، آپ کے برانڈ کے مطابق ڈیموز میں بدلیں جن میں آواز، ویژولز، کیپشنز اور ترجمے شامل ہوں، وہ بھی کیمروں، دوبارہ شوٹنگ یا دستی ایڈیٹنگ کے بغیر۔

128,478,077بنائی گئی ویڈیوز
102,707,039بنائے گئے اواتار
17,652,394ترجمہ شدہ ویڈیوز
دنیا بھر کے لاکھوں افراد اپنی کہانیوں کو زندہ کرنے کے لیے اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔

ایک اواتار منتخب کریں
جنریشن کے بعد لب کی ہم آہنگی لاگو کی گئی
اپنی اسکرپٹ ٹائپ کریں
کسی بھی زبان میں ٹائپ کریں
سیلز پروڈکٹ ڈیموز

Live demos are hard to scale and inconsistent across reps. With product demo video creation, sales teams send clear, on-demand demos that explain features, workflows, and value propositions consistently and accelerate deal cycles.

پروڈکٹ مارکیٹنگ لانچز

Launching new features usually requires multiple recordings and edits to produce the best product demo. AI video generation turns launch scripts into product demo videos quickly, helping marketing teams publish updates faster across websites, email, and social channels.

کسٹمر آن بورڈنگ

New users often struggle to understand product workflows. Product demo videos convert onboarding documentation into visual walkthroughs that guide users step by step and improve activation without scheduling live sessions.

کسٹمر سپورٹ اور مدد کا مواد

Support teams spend time repeating the same explanations. Create product demo videos from support scripts to show solutions visually, reduce ticket volume, and give customers clear self-serve guidance.

اندرونی تربیت اور معاونت

Training teams need repeatable product education to effectively demonstrate the product in action. Product demo video creation transforms internal guides into structured explainer videos for onboarding, updates, and enablement without relying on presenters or recording sessions.

گلوبل پروڈکٹ ایجوکیشن

Scaling demos across regions is expensive with traditional video. AI video generator workflows allow teams to localize one product demo video into multiple languages while keeping visuals and messaging aligned, ensuring an effective product demo for the target audience.

HeyGen پروڈکٹ ڈیمو ویڈیو بنانے کا بہترین جنریٹر کیوں ہے

HeyGen ٹیموں کو اینڈ ٹو اینڈ ویڈیو کریئیشن کو خودکار بنا کر اعلیٰ معیار کی پروڈکٹ ڈیمو ویڈیو مواد تیزی سے بنانے میں مدد دیتا ہے۔ اسکرپٹس سے لے کر ویژولز، آواز اور لوکلائزیشن تک، ہر چیز درستگی کے ساتھ تخلیق ہوتی ہے اور مختلف ٹیموں اور مارکیٹس میں بڑے پیمانے پر استعمال کے لیے تیار ہوتی ہے۔

تیز ڈیمو پروڈکشن

دنوں کے بجائے چند منٹ میں مکمل پروڈکٹ ڈیمو ویڈیو بنائیں۔ AI نریشن، ویژولز، کیپشنز اور ٹائمنگ سب خود سنبھالتا ہے تاکہ آپ کی ٹیم آئیڈیا سے تیار شدہ ڈیمو تک بغیر کسی پروڈکشن تاخیر کے پہنچ سکے، اور آپ کو بہترین پروڈکٹ ڈیمو کا تجربہ ملے۔

واضح، رہنمائی شدہ کہانی سنانا

اپنے تحریری پروڈکٹ فلو کو منظم ڈیمو ویڈیوز میں بدلیں جو فیچرز کو مرحلہ وار واضح انداز میں سمجھائیں۔ آپ کے اسکرپٹس بصری کہانیوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں جو بغیر لائیو ریکارڈنگ یا پیچیدہ walkthroughs کے، ویلیو کو صاف طور پر نمایاں کرتے ہیں۔

گلوبل مارکیٹس کے لیے تیار ڈیموز

متعدد زبانوں میں قدرتی آواز اور درست lip-sync کے ساتھ ڈیمو ویڈیوز بنائیں۔ پروڈکٹ ڈیموز کو فوراً مقامی بنائیں جبکہ ویژولز، رفتار اور برانڈ کی ہم آہنگی کو برقرار رکھیں۔

اسکرپٹ سے ویڈیو ڈیمو تخلیق

اپنی پروڈکٹ کا اسکرپٹ لکھیں یا پیسٹ کریں اور HeyGen خودکار طور پر آپ کے لیے مکمل پروڈکٹ ڈیمو ویڈیو بنا دیتا ہے۔ AI ویڈیو جنریٹر مناظر، ویژولز، نریشن، کیپشنز اور ٹرانزیشنز تیار کرتا ہے تاکہ آپ بغیر اسکرین ریکارڈنگ یا ٹائم لائن ایڈیٹنگ کے اپنی فیچرز کو واضح طور پر سمجھا سکیں۔

پروفیشنل AI آواز اور لب کی ہم آہنگی

قدرتی AI آوازیں منتخب کریں یا اپنی برانڈ سے مطابقت کے لیے آواز کی کاپی (وائس کلوننگ) استعمال کریں۔ ہر پروڈکٹ ڈیمو ویڈیو میں حقیقت کے قریب اندازِ گفتگو اور درست لب کی ہم آہنگی (lip-sync) شامل ہوتی ہے، جس سے ایک پالشڈ اور پروفیشنل نتیجہ ملتا ہے جو سیلز، آن بورڈنگ اور مارکیٹنگ کے تمام استعمالات میں مؤثر ثابت ہوتا ہے۔

بصری تخصیص اور برانڈ پر مکمل کنٹرول

ہر پروڈکٹ ڈیمو ویڈیو پر اپنے برانڈ کے رنگ، لوگو، لے آؤٹس اور اسٹائلز لاگو کریں۔ بیک گراؤنڈز، رفتار، کیپشنز اور سین اسٹرکچر کو اس طرح ایڈجسٹ کریں کہ وہ آپ کی پروڈکٹ اسٹوری سے میل کھائیں، جبکہ مختلف ٹیموں اور ریجنز میں ڈیموز کو ہم آہنگ اور یکساں رکھیں۔

کثیر لسانی ڈیمو ویڈیو لوکلائزیشن

مصنوعی ذہانت پر مبنی وائس اور ویڈیو ترجمہ کے ساتھ اپنی پروڈکٹ ڈیمو ویڈیوز کو 175 سے زائد زبانوں میں ترجمہ کریں۔ HeyGen لہجے اور ٹائمنگ کو برقرار رکھتا ہے تاکہ دنیا بھر کے ناظرین کو بغیر نیا مواد بنائے وہی واضح پروڈکٹ تجربہ ملے۔

100,000+ سے زائد ٹیمیں جو معیار، آسانی اور رفتار کو اہمیت دیتی ہیں، HeyGen استعمال کرتی ہیں

دیکھیے کہ آپ جیسے کاروبار مارکیٹ میں سب سے جدید image to video پلیٹ فارم کے ساتھ کس طرح مواد کی تخلیق کو وسعت دیتے ہیں اور ترقی کو آگے بڑھاتے ہیں۔

Miro
"اس نے ہمارے رائٹرز کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ تخلیقی عمل میں اسی سطح کی تخلیقی صلاحیت دکھا سکیں جو میں بصری کہانی سنانے کے مختلف ذرائع میں استعمال کرتا ہوں۔"

Steve Sowrey, لرننگ میڈیا ڈیزائنر
ویژن کریئیٹو لیبز
"میرے لیے جادوئی لمحہ وہ تھا جب ہمیں احساس ہوا کہ جو فلم میں ہر ہفتے کر رہا تھا، اب میں اس کے لیے بس ایک اسکرپٹ لکھ کر بھیج سکتا ہوں اور مجھے دوبارہ کبھی کیمرے کے سامنے جانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔"

روجر ہرِسٹ, شریک بانی
Workday
"مجھے HeyGen کے بارے میں جو چیز سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہ ہے کہ اب مجھے کسی پروجیکٹ کو نہ نہیں کہنا پڑتا۔ یہ ایسے ہے جیسے ہم نے اپنی ٹیم کو بڑھا لیا ہو۔ اب ہم اپنے موجودہ وسائل کے ساتھ کہیں زیادہ کام کر سکتے ہیں۔"

جسٹن مائزنگر, پروگرام مینیجر
یہ کیسے کام کرتا ہے

AI پروڈکٹ ڈیمو ویڈیو جنریٹر کو کیسے استعمال کریں

صرف چار آسان مراحل پر مشتمل سادہ ورک فلو کے ذریعے بہترین پروڈکٹ ڈیمو ویڈیو بنائیں جو آپ کے متن کو مکمل، شیئر کے لیے تیار ویڈیو میں بدل دے۔

مرحلہ 1

ایک ڈیمو فارمیٹ منتخب کریں

اپنی پروڈکٹ ڈیمو ویڈیو کے لیے کوئی لے آؤٹ، اسٹائل اور اسپییکٹ ریشو منتخب کریں۔ ویژولز، برانڈنگ اور زبان کی ترجیحات اس طرح کنفیگر کریں کہ وہ آپ کے ناظرین اور استعمال کے کیس سے مطابقت رکھیں۔

مرحلہ 2

اپنی اسکرپٹ شامل کریں

اپنی پروڈکٹ کی وضاحت یا walkthrough کا متن یہاں پیسٹ کریں۔ HeyGen ساخت، رفتار اور زور کو تجزیہ کر کے ایسے سین تیار کرتا ہے جو فیچرز اور ورک فلو کو واضح طور پر دکھاتے ہیں۔

مرحلہ 3

ویژولز اور آواز کو اپنی ضرورت کے مطابق بنائیں

پس منظر، کیپشنز، آواز کے انداز اور برانڈنگ کو ایڈجسٹ کریں۔ وضاحت اور مختلف خطوں میں آسان رسائی کو یقینی بنانے کے لیے ویڈیو میں امیج عناصر، سب ٹائٹلز یا تراجم شامل کریں۔

مرحلہ 4

بنائیں اور شیئر کریں

HeyGen مکمل پروڈکٹ ڈیمو ویڈیو تیار کرتا ہے جس میں بصری عناصر اور نریشن ہم آہنگ ہوتے ہیں۔ ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کریں، ایمبیڈ کریں یا اسے سیلز، مارکیٹنگ اور سپورٹ چینلز پر تقسیم کریں۔

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

اکثر پوچھے جانے والے سوالات (FAQs)

پروڈکٹ ڈیمو ویڈیو جنریٹر کیا ہے؟

پروڈکٹ ڈیمو ویڈیو جنریٹر مصنوعی ذہانت سے بنی ویڈیو / AI ویڈیو جنریشن استعمال کرتا ہے تاکہ تحریری اسکرپٹس کو مکمل ڈیمو ویڈیوز میں بدل سکے۔ یہ خودکار طور پر ویژولز، آواز، کیپشنز اور ٹائمنگ بناتا ہے، جس سے لائیو اسکرین ریکارڈنگ، فلم بندی یا دستی ویڈیو ایڈیٹنگ کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے۔

AI سے بنی پروڈکٹ ڈیمو ویڈیوز کتنی حقیقت کے قریب ہوتی ہیں؟

HeyGen پیشہ ورانہ معیار کی ویڈیوز بناتا ہے جن میں قدرتی آواز کی ادائیگی، درست لب کی ہم آہنگی اور ہموار رفتار ہوتی ہے۔ نتیجہ نہایت نفیس اور یکساں نظر آتا ہے، جس سے یہ کسٹمر کے سامنے پیش کیے جانے والے ڈیموز، آن بورڈنگ اور اندرونی ٹریننگ و اینیبلمنٹ کے لیے موزوں بن جاتا ہے۔

کیا میں متعدد زبانوں میں ڈیموز بنا سکتا ہوں؟

جی ہاں۔ HeyGen 175 سے زائد زبانوں میں کثیر لسانی ویڈیو تخلیق اور ویڈیو ترجمہ کرنے کی صلاحیت فراہم کرتا ہے video translator کے ساتھ۔ آپ ایک ہی پروڈکٹ ویڈیو کو مقامی بنا سکتے ہیں جبکہ ویژولز، ساخت اور برانڈ پریزنٹیشن کو وہی برقرار رکھتے ہوئے۔

کیا مجھے ویڈیو ایڈیٹنگ کا تجربہ ہونا ضروری ہے؟

نہیں۔ یہ پلیٹ فارم خاص طور پر ایسے صارفین کے لیے بنایا گیا ہے جو ویڈیو ایڈیٹر نہیں ہیں۔ آپ اسکرپٹ پر مبنی انٹرفیس میں کام کرتے ہیں جبکہ AI خودکار طور پر سین کی ترتیب، ٹرانزیشنز، کیپشنز اور آڈیو ہم آہنگی سنبھالتا ہے۔

کیا میں اپنی ڈیمو ویڈیوز میں برانڈنگ کو کنٹرول کر سکتا ہوں؟

جی ہاں۔ آپ لوگوز، رنگ، فونٹس، لے آؤٹس اور دوبارہ استعمال ہونے والے ٹیمپلیٹس لاگو کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی ٹیم کے ذریعے بنائی جانے والی ہر پروڈکٹ ڈیمو ویڈیو میں برانڈ کی یکسانیت برقرار رہے۔

میں کن فارمیٹس میں ایکسپورٹ کر سکتا ہوں؟

پروڈکٹ ڈیمو ویڈیوز کو معیاری MP4 فائلوں کی صورت میں ایکسپورٹ کیا جا سکتا ہے جو ویب سائٹس، سیلز آؤٹ ریچ، لرننگ پلیٹ فارمز اور سوشل چینلز کے لیے موزوں ہوتی ہیں۔ ویڈیوز اضافی پروسیسنگ کے بغیر شیئر کرنے کے لیے تیار ہوتی ہیں۔

ڈیمو ویڈیو کو اپ ڈیٹ کرنا کتنا آسان ہے؟

اپ ڈیٹ کرنا بہت آسان ہے۔ بس اسکرپٹ، ویژولز یا آواز میں ترمیم کریں اور ویڈیو دوبارہ جنریٹ کریں۔ دوبارہ ریکارڈ کرنے یا سینز کو شروع سے بنانے کی ضرورت نہیں، جس سے جیسے جیسے پروڈکٹس بدلتے ہیں، ڈیموز ہمیشہ تازہ اور موجودہ رہتے ہیں۔

کیا میرا مواد محفوظ ہے؟

HeyGen کو انٹرپرائز سطح کے سکیورٹی معیارات کے ساتھ تیار کیا گیا ہے تاکہ آپ کے پروڈکٹ ویڈیو کنٹینٹ کو محفوظ رکھا جا سکے۔ آپ کے اسکرپٹس، میڈیا، اور بنائی گئی ویڈیوز نجی رہتی ہیں اور آپ کے کنٹرول میں ہوتی ہیں، واضح استعمال کے حقوق کے ساتھ تاکہ آپ بزنس کنٹینٹ کریئیشن، بشمول ویڈیو ڈیموز، کے لیے انہیں استعمال کر سکیں۔

پروڈکٹ ڈیمو ویڈیوز کے لیے بہترین طریقہ کار کیا ہیں؟

اسکرپٹس کو صارف کی قدر پر مرکوز رکھیں، اہم ورک فلو کو نمایاں کریں، اور واضح ساخت استعمال کریں۔ مختصر، متوازن رفتار والی ڈیموز سب سے بہتر کارکردگی دکھاتی ہیں۔ مصنوعی ذہانت سے بنی ویڈیو کی مدد سے وقت کے ساتھ ڈیموز کو ٹیسٹ کرنا، اپ ڈیٹ کرنا اور بہتر بنانا آسان ہو جاتا ہے۔

