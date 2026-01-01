AI آن بورڈنگ ویڈیو میکر کے ساتھ آن بورڈنگ ویڈیوز بنائیں

صرف چند منٹ میں ایک سادہ اسکرپٹ سے پروفیشنل آن بورڈنگ ویڈیو بنائیں۔ نہ کیمروں کی ضرورت، نہ ایڈیٹنگ سافٹ ویئر کی۔ بس اپنا متن پیسٹ کریں، ایک اسٹائل منتخب کریں، اور نئی بھرتیوں یا کسٹمرز کو واضح، برانڈ کے مطابق ویڈیو کے ساتھ خوش آمدید کہیں۔

AI onboarding video maker creating an engaging onboarding video from a script.
141,999,561بنائی گئی ویڈیوز
116,756,600بنائے گئے اواتار
19,584,524ترجمہ شدہ ویڈیوز
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دنیا بھر کے لاکھوں افراد اپنی کہانیوں کو زندہ کرنے کے لیے اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔
اہم خصوصیات

آن بورڈنگ ویڈیو میکر کی خصوصیات

صاف، بے عیب ٹیکز کے لیے اسپیچ کلین اپ

صرف ایک بار ریکارڈ کریں اور ہمیشہ پروفیشنل سنائی دیں۔ Speech Cleanup خودکار طور پر فالتو الفاظ، غیر ضروری وقفے، ادھورے جملے اور دوبارہ لیے گئے ٹیک AI ویڈیو ایڈیٹر کے اندر سے ہٹا دیتا ہے، پھر ہر ٹرانزیشن کو اس طرح ہموار کرتا ہے کہ آپ کی آن بورڈنگ ویڈیو ایک ہی بے عیب شوٹ میں ریکارڈ کی ہوئی لگے۔ نہ دوبارہ شوٹنگ کی ضرورت، نہ ہی ایڈیٹنگ کی مہارت درکار۔

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Speech Cleanup polishing a recorded onboarding video into a flawless take.

صرف ٹیکسٹ سے آن بورڈنگ ویڈیوز بنائیں

کیمرہ اور ٹیم کو چھوڑ دیں۔ بس اسکرپٹ یا پرامپٹ پیسٹ کریں، ایک سادہ اور پروفیشنل اسٹائل منتخب کریں، اور یہ AI سے چلنے والا ویڈیو پلیٹ فارم باقی سب خود کر دیتا ہے۔ ٹیکسٹ ٹو ویڈیو کے ساتھ، HeyGen آپ کو تحریری مراحل اور پالیسیوں سے پروفیشنل آن بورڈنگ مواد بنانے میں مدد دیتا ہے، جو صرف ایک کلک میں شائع کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔

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Creating onboarding videos from text with an AI-powered video platform.

متنوع زبانوں میں AI وائس اوورز

ہر نئی بھرتی کا اپنی زبان میں خیرمقدم کریں۔ اپنے اسکرپٹ سے 175+ زبانوں اور لہجوں میں قدرتی نریشن بنائیں، یا اپنی ٹیم کے انداز سے میل کھاتی کسٹم آواز استعمال کریں۔ بلٹ اِن AI وائس جنریٹر ٹیکسٹ ٹو اسپیچ کے ذریعے بغیر خود کوئی آڈیو ریکارڈ کیے واضح، یکساں انداز میں پیغام رسانی برقرار رکھتا ہے۔

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AI voiceovers generating onboarding narration in diverse languages.

کیپشنز اور اسکرین پر نظر آنے والے متن کو اپنی ضرورت کے مطابق بنائیں

آن بورڈنگ مواد کو کہیں بھی آسانی سے سمجھنے کے قابل بنائیں۔ کیپشن خودکار طور پر بنائے جاتے ہیں اور آپ کی نریشن کے ساتھ ہم آہنگ ہوتے ہیں، تاکہ ہر ناظر خاموش موڈ پر یا شور والی آفس میں بھی ویڈیو دیکھ سکے۔ سب ٹائٹل جنریٹر صاف، حسبِ ضرورت متن تیار کرتا ہے جو ہر ڈیوائس پر بغیر رکاوٹ کے نظر آتا ہے، اور جامع زبانوں کی سپورٹ فراہم کرتا ہے۔

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Customizing captions and on-screen text on an onboarding video.

سلائیڈز اور ٹیمپلیٹس کو ویڈیو میں بدلیں

اپنا موجودہ مواد دوبارہ استعمال کریں۔ بس اپنی سلائیڈ ڈیک، ہینڈبک یا پالیسی ڈاکیومنٹ اپ لوڈ کریں اور اسے خودکار طور پر بیانیہ کے ساتھ آن بورڈنگ ویڈیو میں بدل دیں۔ PPT سے ویڈیو اور آن بورڈنگ ویڈیو ٹیمپلیٹس کے ساتھ، آپ کی ڈیکس اینیمیشن اور مکمل کسٹمائزیشن کے ساتھ دل چسپ walkthroughs بن جاتی ہیں، کسی اضافی ڈیزائن ورک کی ضرورت نہیں۔

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Turning slides and templates into a narrated onboarding video.

Onboarding video ideas and use cases

نئے ملازمین کے لیے آن بورڈنگ

نئے ملازمین کے لیے آن بورڈنگ

Filming orientation takes days and dates fast. Write your welcome flow, pick a layout, and produce a consistent training video that helps introduce company culture, so new hires feel ready from day one.

کسٹمر آن بورڈنگ اور مرحلہ وار رہنمائی

کسٹمر آن بورڈنگ اور مرحلہ وار رہنمائی

Live setup calls don't scale and notes get ignored. Turn your setup guide into a product demo video that shows customers how to get started, lifting satisfaction and retention while cutting support tickets.

محکموں میں جامع کمپلائنس ٹریننگ

محکموں میں جامع کمپلائنس ٹریننگ

Updating compliance decks every year is slow and costly. Drop in your policy notes and build a structured course your team completes across departments, with a course builder that keeps every module current and consistent.

سافٹ ویئر ٹیوٹوریلز اور ہاؤ ٹو گائیڈز

سافٹ ویئر ٹیوٹوریلز اور ہاؤ ٹو گائیڈز

Screen recordings look messy and go stale fast. Describe each step, choose a format, and a tutorial video maker lets you easily create how-to content that helps new users learn features without a live demo.

عالمی ٹیموں کے لیے کثیر لسانی آن بورڈنگ

عالمی ٹیموں کے لیے کثیر لسانی آن بورڈنگ

Reshooting onboarding for every region costs months. Create once and use a video translator to localize into 175+ languages with synced delivery, giving distributed teams a seamless welcome in their own language.

سیلف سروس مدد اور مارکیٹنگ مواد

سیلف سروس مدد اور مارکیٹنگ مواد

Long help articles and manuals go unread. Convert a handbook with PDF to video and give customers and marketing teams a short, narrated asset they can watch on demand, reducing repeat questions and support load.

یہ کیسے کام کرتا ہے

آن بورڈنگ ویڈیو میکر کیسے کام کرتا ہے

صرف چار آسان مراحل میں آن بورڈنگ ویڈیو بنائیں، پہلے ڈرافٹ سے لے کر ایک پالشڈ، شیئر کے لیے تیار ویڈیو تک جسے آپ کی ٹیم آج ہی دیکھ سکتی ہے۔

مرحلہ 1

کوئی ٹیمپلیٹ منتخب کریں

آن بورڈنگ کے لیے تیار کردہ اسٹائل اور لے آؤٹ منتخب کریں، پھر اپنا اسپییکٹ ریشو اور برانڈ کے رنگ سیٹ کریں۔

مرحلہ 2

Add your script

اپنا ویلکم میسج، مراحل یا پالیسی کا متن یہاں پیسٹ کریں، پھر وضاحت کے لیے الفاظ اور رفتار کو بہتر بنائیں۔

مرحلہ 3

اپنی مرضی کے مطابق بنائیں اور صاف کریں

Add narration, captions, and branding, then let Speech Cleanup remove filler words and pauses.

مرحلہ 4

ایکسپورٹ کریں اور شیئر کریں

اپنی تیار شدہ آن بورڈنگ ویڈیو رینڈر کریں اور اسے نئے ملازمین اور کسٹمرز کے ساتھ ڈاؤن لوڈ یا شیئر کریں۔

Picking an onboarding video template with a style and layout.
Adding a script to an onboarding video and refining the pacing.
Customizing narration and captions, then cleaning up an onboarding video.
Exporting a finished onboarding video to share with new hires.

اکثر پوچھے جانے والے سوالات (FAQs)

AI آن بورڈنگ ویڈیو میکر کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے؟

یہ ایک ٹول ہے جو صرف تحریری اسکرپٹ سے آن بورڈنگ ویڈیو بناتا ہے، بغیر کسی فلم بندی یا ایڈیٹنگ کے۔ آپ اپنا متن پیسٹ کریں، ایک اسٹائل منتخب کریں، اور HeyGen خود ہی نریشن اور ٹائمنگ سنبھالتا ہے۔ AI ویڈیو جنریٹر ویڈیو بنانے کے عمل کو چند تیز کلکس تک محدود کر دیتا ہے۔

میں ایک مؤثر آن بورڈنگ ویڈیو کیسے بنا سکتا ہوں؟

اسے مختصر اور واضح رکھیں۔ پرو ٹِپ: ہر سین میں صرف ایک آئیڈیا استعمال کریں۔ صاف ستھرا اسکرپٹ، قدرتی انداز میں بیان کی گئی نریشن، اور کیپشنز مل کر ایسی مؤثر آن بورڈنگ ویڈیو بناتے ہیں جو ناظرین کی توجہ قائم رکھتی ہے۔ اسکرپٹ ٹو ویڈیو ورک فلو پر مبنی مؤثر آن بورڈنگ، دوبارہ شوٹنگ کے بغیر ہی انگیجمنٹ بڑھاتی ہے۔

کیا میں ٹیمپلیٹس کے ساتھ دلکش آن بورڈنگ ویڈیوز بنا سکتا ہوں؟

جی ہاں۔ آن بورڈنگ ویڈیو ٹیمپلیٹس سے شروع کریں، اپنا اسکرپٹ شامل کریں اور انداز کو اپنی ضرورت کے مطابق بنائیں۔ آپ کے پاس مفت آن بورڈنگ ویڈیو ٹیمپلیٹس موجود ہیں جن سے آپ آغاز کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ اینیمیٹڈ پریزنٹیشن لےآؤٹس بھی ہیں جو آپ کو چند منٹوں میں دل چسپ آن بورڈنگ ویڈیوز بنانے میں مدد دیتے ہیں۔

کیا بغیر کسی تجربے کے آن بورڈنگ ویڈیوز بنانا آسان ہے؟

جی ہاں۔ یہ پلیٹ فارم ویڈیو بنانا بے حد آسان بنا دیتا ہے، اس لیے کوئی بھی موجودہ تحریری مواد سے آن بورڈنگ ویڈیوز تیار کر سکتا ہے۔ آپ کو ٹیمپلیٹس کا ایک کنٹینٹ ہب اور فیس لیس ویڈیو کا آپشن ملتا ہے، جس سے بغیر کسی ٹیم کے پیشہ ورانہ، پالشڈ نتائج بنانا بہت آسان ہو جاتا ہے۔

AI آن بورڈنگ ویڈیو میکر کیوں استعمال کریں، اور کیا یہ مفت ہے؟

ایک مفت پلان دستیاب ہے جس کے لیے کریڈٹ کارڈ کی ضرورت نہیں، تاکہ آپ بنیادی ٹولز اور ٹیمپلیٹس کو آسانی سے ایکسپلور کر سکیں۔ پیڈ پلانز تقریباً $29 ماہانہ سے شروع ہوتے ہیں، جن میں لامحدود ویڈیوز، مزید آوازیں، اور AI ڈبنگ شامل ہے، تاکہ ہر نئے ہائر کے لیے آپ کو ہموار آن بورڈنگ کا تجربہ ملے۔

کیا پلیٹ فارم LMS ٹریکنگ اور ڈیٹا پرائیویسی کو سپورٹ کرتا ہے؟

جی ہاں۔ انٹرایکٹو ماڈیولز کوئزز اور ویڈیو کے اندر انٹرایکشن شامل کرتے ہیں، اور انہیں آپ کے LMS کے لیے SCORM فارمیٹ میں ایک تعلیمی ویڈیو کے طور پر ایکسپورٹ کیا جا سکتا ہے۔ محفوظ لاگ ان، آڈٹ لاگز، اور سخت ڈیٹا پرائیویسی ہر آن بورڈنگ ویڈیو کو آپ کے برانڈ کی حقیقی عکاسی بنائے رکھتے ہیں۔

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