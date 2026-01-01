AI ای کامرس ویڈیو میکر برائے شاندار ای کامرس ویڈیوز

صرف چند منٹ میں HeyGen کے ساتھ اپنی پروڈکٹ کی تفصیل کو پروفیشنل ای کامرس ویڈیوز میں بدلیں۔ نہ کیمروں کی ضرورت، نہ ٹیم کی، نہ ہی ایڈیٹنگ سافٹ ویئر کی۔ بس اپنا ٹیکسٹ پیسٹ کریں، کوئی اسٹائل منتخب کریں، اور پروڈکٹ ویڈیوز، UGC اشتہارات، اور ڈیموز فوراً پبلش کرنے کے لیے تیار پائیں۔

AI ecommerce video maker creating stunning product videos.
141,999,561بنائی گئی ویڈیوز
116,756,600بنائے گئے اواتار
19,584,524ترجمہ شدہ ویڈیوز
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
دنیا بھر کے لاکھوں افراد اپنی کہانیوں کو زندہ کرنے کے لیے اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔
اہم خصوصیات

ای کامرس ویڈیو میکر کی خصوصیات

چند منٹ میں پروڈکٹ ویڈیو بنائیں

اپنی پروڈکٹ کی تفصیلات درج کریں اور چند منٹ میں اعلیٰ معیار کی ای کامرس پروڈکٹ ویڈیوز حاصل کریں۔ آئٹم کو بیان کریں، ایک اسٹائل منتخب کریں، اور text to video انجن خودکار طور پر مناظر، نریشن اور موشن تیار کرتا ہے۔ یہ ای کامرس ویڈیو میکر آپ کو بغیر کسی سیکھنے کے جھنجھٹ کے پروفیشنل ویڈیو مواد بنانے میں مدد دیتا ہے۔

مفت میں شروع کریں →
AI product video creation process for ecommerce listings.

بے عیب ریکارڈنگ کے لیے AI اسپیچ کلین اپ

ایک بار ریکارڈ کریں اور AI Speech Cleanup کو خودکار طور پر فالتو الفاظ، لمبے وقفے، غلط شروعات اور دوبارہ لیے گئے ٹیک ہٹانے دیں۔ کسی ایڈیٹنگ مہارت کی ضرورت کے بغیر، یہ آپ کے بہترین لمحات کو پوشیدہ ٹرانزیشنز کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، تاکہ ہر پروڈکٹ ڈیمو ویڈیو بالکل درست ریکارڈ کی ہوئی لگے اور ویڈیو ایڈیٹنگ کے گھنٹوں بچ جائیں۔

مفت میں شروع کریں →
AI product demo workspace with Speech Cleanup editing.

کریئیٹر اسٹائل UGC اشتہارات وائس اوور کے ساتھ

Make scroll-stopping ads that feel like real customer posts. Write a hook, add natural voiceovers, and produce testimonial-style clips fast. The built-in AI ad maker and AI tools keep your content native to Instagram feeds and Reels that drive clicks to your product pages.

مفت میں شروع کریں →
Social media video ads for ecommerce in creator UGC style.

عالمی برانڈز کے لیے کثیر لسانی ویڈیوز

ہر مارکیٹ میں خریداروں تک پہنچیں، بغیر ایک بھی ویڈیو دوبارہ بنانے کے۔ 175+ زبانوں میں قدرتی نریشن بنائیں، پھر ویڈیو ٹرانسلیٹر کے ذریعے درست lip-sync کے ساتھ تیار شدہ کلپس کو مقامی بنائیں۔ ایک ہی پروڈکٹ ویڈیو ہر ریجن کے لیے اسٹور فرنٹ کے لیے تیار اثاثہ بن جاتی ہے، وہ بھی ایک ہی پلیٹ فارم سے۔

مفت میں شروع کریں →
Multilingual AI video production for global ecommerce brands.

آپ کے براؤزر میں آل اِن ون ایڈیٹر

اپنا بجٹ بڑھائے بغیر مزید کریئیٹیوز ٹیسٹ کریں۔ اپنی ویڈیوز کو اپنی مرضی کے مطابق بنائیں، کسی بھی سائز کے لیے ری سائز کریں یا ہُک تبدیل کریں، پھر ایک ہی پروجیکٹ سے مختلف ویریئشنز بنائیں اور انہیں ڈاؤن لوڈ کریں۔ آل اِن ون AI ویڈیو ایڈیٹر براہِ راست آپ کے براؤزر میں چلتا ہے، اس لیے ای کامرس ویڈیوز ایڈٹ کرنے کے لیے آپ کو ویڈیو ایڈیٹنگ کا کوئی تجربہ درکار نہیں۔

مفت میں شروع کریں →
All-in-one AI video generator editor for product marketing.

Ecommerce video ideas and use cases

پروڈکٹ ڈیمو ویڈیوز جو سیلز میں اضافہ کریں

Filming demos for every SKU eats time and budget. Turn product photos and specs into a clean product video for every listing, showcase it on Amazon, and boost conversions on your product pages.

چند منٹ میں Instagram مارکیٹنگ ویڈیوز

Shooting fresh social creative is slow and costly. Turn a quick idea into ready-to-post clips with the tiktok video generator, then resize them into an Instagram story or Reel to engage shoppers with video marketing.

دلچسپ کسٹمر تعریفیں جو توجہ کھینچیں

Chasing customers for recorded reviews rarely scales. Script authentic social proof, pick from a library of AI actors, and produce stunning testimonial videos that attract buyers and lift engagement before checkout.

پرومو ویڈیوز کو دوبارہ استعمال کریں اور شائع کریں

Seasonal pushes stall when creators are booked out. Spin up a promo video for Black Friday or flash sales in minutes, then repurpose and publish that video content to any platform anytime.

امیج سے ویڈیو تک ایکسپلینر ویڈیوز

New features are hard to explain in a product photo. Write the key points and build an AI video explainer with animation that shows how your product works in a professional-looking walkthrough before they buy.

سائز تبدیل کریں، ایکسپورٹ کریں، اور کیپشن شامل کریں

Every channel wants a different format. Produce marketing videos once, then resize and export them with the right graphics and text overlay for each platform, from lifestyle Reels to landscape ads.

یہ کیسے کام کرتا ہے

ای کامرس ویڈیو میکر کیسے کام کرتا ہے

صرف چار آسان مراحل میں ایک ای کامرس ویڈیو بنائیں جو آپ کو پروڈکٹ آئیڈیا سے لے کر مکمل تیار، شائع کرنے کے لیے تیار کلپ تک پہنچا دے۔

مرحلہ 1

ویڈیو کا انداز منتخب کریں

اپنی اسٹور کے لیے ٹیمپلیٹ، اسپییکٹ ریشو اور مجموعی انداز منتخب کریں، پھر وہ پروڈکٹ ویڈیو ٹائپ سیٹ کریں جو آپ بنانا چاہتے ہیں۔

Step 2

اپنی پروڈکٹ کی تحریر شامل کریں

اپنی پروڈکٹ کی تفصیلات یا وضاحت یہاں پیسٹ کریں۔ سسٹم خود اسے مناظر میں تقسیم کرتا ہے اور قدرتی رفتار طے کرتا ہے۔

مرحلہ 3

Customize the details

کیپشنز، بیک گراؤنڈز، میوزک، برانڈنگ یا آواز شامل کریں، پھر ٹائمنگ اس طرح ایڈجسٹ کریں کہ پیغام مؤثر انداز میں پہنچے۔

مرحلہ 4

بنائیں اور شائع کریں

ایک صاف ستھری ویڈیو رینڈر کریں، پھر اسے اپنی اسٹور اور سوشل چینلز کے لیے درست فارمیٹ میں ایکسپورٹ کریں۔

Choosing a product video style and template for ecommerce.
Adding product copy to create an ecommerce video.
Customizing details of an AI product demo video.
Multi-platform ecommerce product videos ready to publish.

اکثر پوچھے جانے والے سوالات (FAQs)

ای کامرس ویڈیو میکر کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے؟

ای کامرس ویڈیو میکر ایک AI پلیٹ فارم ہے جو پروڈکٹ کی تفصیلات کو بغیر کسی فلم بندی کے ویڈیوز میں بدل دیتا ہے۔ کوئی سا اسٹائل منتخب کریں، اپنا متن پیسٹ کریں، اور آپ چند منٹوں میں پروڈکٹ ویڈیوز بنا سکتے ہیں۔ اسکرپٹ سے ویڈیو تک کا ورک فلو آپ کی ہر ضرورت کو ایک ہی جگہ پر لے آتا ہے۔

کیا AI پروڈکٹ ویڈیوز خریداروں کو زیادہ متوجہ کریں گی اور زیادہ کلکس دلائیں گی؟

جی ہاں۔ AI کا استعمال کریں تاکہ آپ ایسے کریئیٹر اسٹائل کلپس بنا سکیں جن میں قدرتی اندازِ گفتگو ہو اور جو خریداروں کی توقع کے مطابق کیژول ٹون سے میل کھاتے ہوں۔ مارکیٹرز ان AI ٹولز پر انحصار کرتے ہیں تاکہ AI سوشل میڈیا ایڈ ٹولز کے ساتھ دل چسپ ویڈیوز بنائیں، Instagram کے مختلف ورژنز ٹیسٹ کریں، اور ان کلپس کو بڑے پیمانے پر چلائیں جو زیادہ کلکس اور بہتر انگیجمنٹ لاتے ہیں۔

کیا میں بغیر شوٹنگ یا ایڈیٹنگ کی مہارت کے ای کامرس ویڈیوز بنا سکتا ہوں؟

بالکل۔ آپ کو کیمرہ یا ایڈیٹنگ کی کوئی مہارت درکار نہیں۔ اپنے اسٹور کے لیے بغیر چہرے والی ویڈیو براہِ راست اپنے براؤزر یا موبائل ایپ میں پریزنٹرز اور ٹیکسٹ کی مدد سے بنائیں۔ بغیر کسی شوٹنگ کے، آن لائن ویڈیو کو کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر شائع کریں۔

میں پروڈکٹ کی تصاویر کو پروفیشنل ای کامرس ویڈیوز میں کیسے تبدیل کروں؟

ایک پروڈکٹ کی تصویر اپ لوڈ کریں، کوئی اسکرپٹ یا موشن پرامپٹ منتخب کریں، اور image to video ٹول خودکار طور پر سنیماٹک پینز اور زومز کے ساتھ اینیمیشن شامل کر دیتا ہے۔ سادہ کیٹلاگ تصاویر چند لمحوں میں ایسی پروفیشنل ویڈیوز بن جاتی ہیں جنھیں آپ Amazon پر، لائف اسٹائل اشتہارات میں، اور پروڈکٹ لسٹنگز میں آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں۔

کیا میں وقت بچانے کے لیے اپنی مرضی کے مطابق ہائی کوالٹی ویڈیوز بنا کر ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہوں؟

جی ہاں۔ اپنی ویڈیوز کو اپنی ضرورت کے مطابق بنائیں، انہیں کسی بھی سائز میں ری سائز کریں، اور ہر چینل کے لیے ہائی کوالٹی فائلز ڈاؤن لوڈ کریں۔ اسے AI وائس کلوننگ کے ساتھ استعمال کریں تاکہ برانڈ کی آواز مستقل رہے، کسی بھی ورژن کو آخری ٹچ کے ساتھ اپ ڈیٹ کریں، اور ٹیسٹنگ اور ویڈیو ایڈیٹنگ پر لگنے والا وقت بچائیں۔

کیا ایسی پروفیشنل ویڈیو ٹیمپلیٹس موجود ہیں جنہیں میں بغیر کسی تجربے کے بھی ایڈٹ کر سکتا ہوں؟

جی ہاں۔ ای کامرس کے لیے بنائے گئے پروفیشنل ٹیمپلیٹس منتخب کریں اور انہیں اس آسان آن لائن ویڈیو ایڈیٹر یا Instagram ویڈیو میکر میں ایڈٹ کریں۔ صرف ایک کلک میں کیپشن یا ٹیکسٹ اوورلے شامل کریں، گرافکس ڈالیں، اور پروفیشنل انداز کے ساتھ شاندار ویڈیوز بنائیں۔

مزید دریافت کریں اے آئی سے چلنے والے ٹولز

Avatar IV کی مدد سے کسی بھی تصویر کو نہایت حقیقی آواز اور حرکات کے ساتھ زندگی بخشیں۔

اے آئی ویڈیو جنریٹرویڈیو مترجممتن سے ویڈیو بنانے والی اے آئیآڈیو سے ویڈیو اے آئیاے آئی لپ سنکفیس سوآپ اے آئیاے آئی وائس جنریٹراے آئی یو جی سی اشتہاراتویڈیو کا لنکاسکرپٹ سے ویڈیواے آئی ریل جنریٹراے آئی اوتار جنریٹرتصویر سے ویڈیو بنانے والی اے آئیآواز کی نقلیوٹیوب ویڈیو مترجمویڈیو اوتاراے آئی یوٹیوب ویڈیو میکراے آئی ٹک ٹاک ویڈیو جنریٹراے آئی کیپشن جنریٹرویڈیو میں متن شامل کریںاے آئی سب ٹائٹل جنریٹرویڈیو اسکرپٹ جنریٹرٹیکسٹ ٹو اسپیچ اوتارویڈیو میں تصویر شامل کریںاے آئی ویڈیو کمپریسر

HeyGen کے ساتھ تخلیق شروع کریں

اپنے پروڈکٹ آئیڈیاز کو AI کی مدد سے پروفیشنل ای کامرس ویڈیوز میں تبدیل کریں۔

مفت میں شروع کریں →
CTA background