صرف چند منٹ میں HeyGen کے ساتھ اپنی پروڈکٹ کی تفصیل کو پروفیشنل ای کامرس ویڈیوز میں بدلیں۔ نہ کیمروں کی ضرورت، نہ ٹیم کی، نہ ہی ایڈیٹنگ سافٹ ویئر کی۔ بس اپنا ٹیکسٹ پیسٹ کریں، کوئی اسٹائل منتخب کریں، اور پروڈکٹ ویڈیوز، UGC اشتہارات، اور ڈیموز فوراً پبلش کرنے کے لیے تیار پائیں۔
ای کامرس ویڈیو میکر کی خصوصیات
چند منٹ میں پروڈکٹ ویڈیو بنائیں
اپنی پروڈکٹ کی تفصیلات درج کریں اور چند منٹ میں اعلیٰ معیار کی ای کامرس پروڈکٹ ویڈیوز حاصل کریں۔ آئٹم کو بیان کریں، ایک اسٹائل منتخب کریں، اور text to video انجن خودکار طور پر مناظر، نریشن اور موشن تیار کرتا ہے۔ یہ ای کامرس ویڈیو میکر آپ کو بغیر کسی سیکھنے کے جھنجھٹ کے پروفیشنل ویڈیو مواد بنانے میں مدد دیتا ہے۔
بے عیب ریکارڈنگ کے لیے AI اسپیچ کلین اپ
ایک بار ریکارڈ کریں اور AI Speech Cleanup کو خودکار طور پر فالتو الفاظ، لمبے وقفے، غلط شروعات اور دوبارہ لیے گئے ٹیک ہٹانے دیں۔ کسی ایڈیٹنگ مہارت کی ضرورت کے بغیر، یہ آپ کے بہترین لمحات کو پوشیدہ ٹرانزیشنز کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، تاکہ ہر پروڈکٹ ڈیمو ویڈیو بالکل درست ریکارڈ کی ہوئی لگے اور ویڈیو ایڈیٹنگ کے گھنٹوں بچ جائیں۔
کریئیٹر اسٹائل UGC اشتہارات وائس اوور کے ساتھ
Make scroll-stopping ads that feel like real customer posts. Write a hook, add natural voiceovers, and produce testimonial-style clips fast. The built-in AI ad maker and AI tools keep your content native to Instagram feeds and Reels that drive clicks to your product pages.
عالمی برانڈز کے لیے کثیر لسانی ویڈیوز
ہر مارکیٹ میں خریداروں تک پہنچیں، بغیر ایک بھی ویڈیو دوبارہ بنانے کے۔ 175+ زبانوں میں قدرتی نریشن بنائیں، پھر ویڈیو ٹرانسلیٹر کے ذریعے درست lip-sync کے ساتھ تیار شدہ کلپس کو مقامی بنائیں۔ ایک ہی پروڈکٹ ویڈیو ہر ریجن کے لیے اسٹور فرنٹ کے لیے تیار اثاثہ بن جاتی ہے، وہ بھی ایک ہی پلیٹ فارم سے۔
آپ کے براؤزر میں آل اِن ون ایڈیٹر
اپنا بجٹ بڑھائے بغیر مزید کریئیٹیوز ٹیسٹ کریں۔ اپنی ویڈیوز کو اپنی مرضی کے مطابق بنائیں، کسی بھی سائز کے لیے ری سائز کریں یا ہُک تبدیل کریں، پھر ایک ہی پروجیکٹ سے مختلف ویریئشنز بنائیں اور انہیں ڈاؤن لوڈ کریں۔ آل اِن ون AI ویڈیو ایڈیٹر براہِ راست آپ کے براؤزر میں چلتا ہے، اس لیے ای کامرس ویڈیوز ایڈٹ کرنے کے لیے آپ کو ویڈیو ایڈیٹنگ کا کوئی تجربہ درکار نہیں۔
Ecommerce video ideas and use cases
Filming demos for every SKU eats time and budget. Turn product photos and specs into a clean product video for every listing, showcase it on Amazon, and boost conversions on your product pages.
Shooting fresh social creative is slow and costly. Turn a quick idea into ready-to-post clips with the tiktok video generator, then resize them into an Instagram story or Reel to engage shoppers with video marketing.
Chasing customers for recorded reviews rarely scales. Script authentic social proof, pick from a library of AI actors, and produce stunning testimonial videos that attract buyers and lift engagement before checkout.
Seasonal pushes stall when creators are booked out. Spin up a promo video for Black Friday or flash sales in minutes, then repurpose and publish that video content to any platform anytime.
New features are hard to explain in a product photo. Write the key points and build an AI video explainer with animation that shows how your product works in a professional-looking walkthrough before they buy.
Every channel wants a different format. Produce marketing videos once, then resize and export them with the right graphics and text overlay for each platform, from lifestyle Reels to landscape ads.
ای کامرس ویڈیو میکر کیسے کام کرتا ہے
صرف چار آسان مراحل میں ایک ای کامرس ویڈیو بنائیں جو آپ کو پروڈکٹ آئیڈیا سے لے کر مکمل تیار، شائع کرنے کے لیے تیار کلپ تک پہنچا دے۔
اپنی اسٹور کے لیے ٹیمپلیٹ، اسپییکٹ ریشو اور مجموعی انداز منتخب کریں، پھر وہ پروڈکٹ ویڈیو ٹائپ سیٹ کریں جو آپ بنانا چاہتے ہیں۔
اپنی پروڈکٹ کی تفصیلات یا وضاحت یہاں پیسٹ کریں۔ سسٹم خود اسے مناظر میں تقسیم کرتا ہے اور قدرتی رفتار طے کرتا ہے۔
کیپشنز، بیک گراؤنڈز، میوزک، برانڈنگ یا آواز شامل کریں، پھر ٹائمنگ اس طرح ایڈجسٹ کریں کہ پیغام مؤثر انداز میں پہنچے۔
ایک صاف ستھری ویڈیو رینڈر کریں، پھر اسے اپنی اسٹور اور سوشل چینلز کے لیے درست فارمیٹ میں ایکسپورٹ کریں۔
ای کامرس ویڈیو میکر ایک AI پلیٹ فارم ہے جو پروڈکٹ کی تفصیلات کو بغیر کسی فلم بندی کے ویڈیوز میں بدل دیتا ہے۔ کوئی سا اسٹائل منتخب کریں، اپنا متن پیسٹ کریں، اور آپ چند منٹوں میں پروڈکٹ ویڈیوز بنا سکتے ہیں۔ اسکرپٹ سے ویڈیو تک کا ورک فلو آپ کی ہر ضرورت کو ایک ہی جگہ پر لے آتا ہے۔
جی ہاں۔ AI کا استعمال کریں تاکہ آپ ایسے کریئیٹر اسٹائل کلپس بنا سکیں جن میں قدرتی اندازِ گفتگو ہو اور جو خریداروں کی توقع کے مطابق کیژول ٹون سے میل کھاتے ہوں۔ مارکیٹرز ان AI ٹولز پر انحصار کرتے ہیں تاکہ AI سوشل میڈیا ایڈ ٹولز کے ساتھ دل چسپ ویڈیوز بنائیں، Instagram کے مختلف ورژنز ٹیسٹ کریں، اور ان کلپس کو بڑے پیمانے پر چلائیں جو زیادہ کلکس اور بہتر انگیجمنٹ لاتے ہیں۔
بالکل۔ آپ کو کیمرہ یا ایڈیٹنگ کی کوئی مہارت درکار نہیں۔ اپنے اسٹور کے لیے بغیر چہرے والی ویڈیو براہِ راست اپنے براؤزر یا موبائل ایپ میں پریزنٹرز اور ٹیکسٹ کی مدد سے بنائیں۔ بغیر کسی شوٹنگ کے، آن لائن ویڈیو کو کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر شائع کریں۔
ایک پروڈکٹ کی تصویر اپ لوڈ کریں، کوئی اسکرپٹ یا موشن پرامپٹ منتخب کریں، اور image to video ٹول خودکار طور پر سنیماٹک پینز اور زومز کے ساتھ اینیمیشن شامل کر دیتا ہے۔ سادہ کیٹلاگ تصاویر چند لمحوں میں ایسی پروفیشنل ویڈیوز بن جاتی ہیں جنھیں آپ Amazon پر، لائف اسٹائل اشتہارات میں، اور پروڈکٹ لسٹنگز میں آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں۔
جی ہاں۔ اپنی ویڈیوز کو اپنی ضرورت کے مطابق بنائیں، انہیں کسی بھی سائز میں ری سائز کریں، اور ہر چینل کے لیے ہائی کوالٹی فائلز ڈاؤن لوڈ کریں۔ اسے AI وائس کلوننگ کے ساتھ استعمال کریں تاکہ برانڈ کی آواز مستقل رہے، کسی بھی ورژن کو آخری ٹچ کے ساتھ اپ ڈیٹ کریں، اور ٹیسٹنگ اور ویڈیو ایڈیٹنگ پر لگنے والا وقت بچائیں۔
جی ہاں۔ ای کامرس کے لیے بنائے گئے پروفیشنل ٹیمپلیٹس منتخب کریں اور انہیں اس آسان آن لائن ویڈیو ایڈیٹر یا Instagram ویڈیو میکر میں ایڈٹ کریں۔ صرف ایک کلک میں کیپشن یا ٹیکسٹ اوورلے شامل کریں، گرافکس ڈالیں، اور پروفیشنل انداز کے ساتھ شاندار ویڈیوز بنائیں۔
مزید دریافت کریں اے آئی سے چلنے والے ٹولز
Avatar IV کی مدد سے کسی بھی تصویر کو نہایت حقیقی آواز اور حرکات کے ساتھ زندگی بخشیں۔
اپنے پروڈکٹ آئیڈیاز کو AI کی مدد سے پروفیشنل ای کامرس ویڈیوز میں تبدیل کریں۔