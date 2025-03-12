اپنی 15 سیکنڈ کی ویڈیو ریکارڈ کریں اور ایک کسٹم اواتار حاصل کریں جو بالکل آپ جیسا دکھائی دے، حرکت کرے اور بولے۔ بس اسکرپٹ ٹائپ کریں، پروفیشنل ویڈیو بنائیں، اور دوبارہ کبھی لمبی شوٹنگ سیشنز میں وقت ضائع نہ کریں۔
Features of HeyGen Custom Avatars
ایک 15 سیکنڈ کی ویڈیو، ایک ڈیجیٹل جڑواں
صرف ایک 15 سیکنڈ کی ویڈیو کلپ اپ لوڈ کریں اور Avatar V ایک مستقل ذاتی اواتار بناتا ہے جو آپ کے چہرے، آواز اور باریک تاثرات کو وائڈ، میڈیم اور کلوز اپ شاٹس میں برقرار رکھتا ہے۔ شناخت 30 منٹ تک کی ویڈیوز میں بھی یکساں رہتی ہے، اس لیے ہر کسٹم اواتار ویڈیو بالکل آپ ہی جیسی محسوس ہوتی ہے۔
Custom Avatar Looks Without Re-Filming
Avatar V آپ کی شخصیت کو آپ کے لباس سے الگ کر دیتا ہے۔ ایڈیٹر میں بغیر کوئی نئی ریکارڈنگ کیے، آؤٹ فٹس، سیٹنگز اور کیمرہ اینگلز بدلیں۔ ایک ہی ریکارڈنگ سیشن آپ کی پروڈکٹ لانچ، سہ ماہی بزنس اپ ڈیٹ اور سوشل کلپس سب کو کور کر لیتا ہے، ہر ایک کو اس کے چینل اور آڈیئنس کے مطابق اسٹائل کیا ہوا۔
آپ کی کاپی شدہ آواز 175+ زبانوں میں
اپنے ڈیجیٹل ٹوئن کو جوڑیں AI وائس کلوننگ کے ساتھ تاکہ آواز بالکل آپ جیسی لگے، کسی اسٹاک نریٹر جیسی نہیں۔ فونیم لیول lip-sync 175+ زبانوں اور لہجوں میں ہونٹوں کی حرکت کو بالکل ہم آہنگ رکھتا ہے، یعنی ایک ہی اسکرپٹ کے ذریعے آپ ہر اُس مارکیٹ تک پہنچ سکتے ہیں جہاں آپ بیچتے ہیں، وہ بھی بغیر کسی لائن کو دوبارہ ریکارڈ کیے۔
سادہ انگریزی میں براہِ راست اشارے
Custom Motion آپ کو وہ ہدایات ٹائپ کرنے دیتا ہے جو ایک پروڈیوسر دیتا ہے: کیمرے کی طرف دیکھیں، آگے کی طرف جھکیں، توانائی کم رکھیں۔ یہی کسٹم اواتار ایک ہی اسکرپٹ سے یا تو متوازن، پروفیشنل ایگزیکٹو اپ ڈیٹ دیتا ہے یا ہائی انرجی سوشل ویڈیو کٹ، تاکہ پیشکش آپ کی شخصیت سے میل کھائے، بغیر دوبارہ شوٹ کیے۔
اپنے ہم شکل کے ساتھ سنیما جیسی مناظر
اپنے اواتار کو سنیماٹک فوٹیج کے اندر رکھیں Seedance 2.0، واحد انٹیگریشن جو ماڈل کو حقیقی، تصدیق شدہ انسانی چہروں پر چلاتی ہے۔ فزکس کے عین مطابق موشن اور ڈائریکٹر لیول کی کیمرا کنٹرول ایک سادہ ویب کیم ریکارڈنگ کو ایسے برانڈ فلمز، اشتہارات اور B-roll میں بدل دیتے ہیں جو شائع کرنے کے قابل ہوں۔
ہر ماڈیول کے لیے ٹرینرز کی شوٹنگ L&D کیلنڈرز کو سست کر دیتی ہے۔ اس کے بجائے ہر ٹریننگ ویڈیو اپنے ماہر کے کسٹم اواتار کے ساتھ بنائیں: اسکرپٹ اپ ڈیٹ کریں، سبق دوبارہ جنریٹ کریں، اور ایک بھی ری شوٹ بُک کیے بغیر اپنے کورسز کو ہمیشہ تازہ رکھیں۔
کریئیٹر اسٹائل اشتہارات کو ہمیشہ نئی شخصیات اور تازہ آئیڈیاز کی ضرورت ہوتی ہے۔ روزانہ اپنے اواتار کے ساتھ مختلف لباس اور سیٹنگز میں اسکرول کے لیے تیار کلپس بنائیں، ہکس کو تیزی سے ٹیسٹ کریں، اور فیڈز کو متحرک رکھیں جبکہ آپ کے حریف شوٹس کے مکمل ہونے کا انتظار کر رہے ہوں۔
عام سا ٹیکسٹ آؤٹ ریچ نظر انداز ہو جاتا ہے۔ ہر پروسپیکٹ کو ایک ویڈیو بھیجیں جس میں آپ کا اواتار انہیں نام لے کر خوش آمدید کہے، اور یہ سب بغیر ایک بھی ریکارڈنگ کیے، تاکہ ذاتی انداز اتنے بڑے پیمانے پر پہنچ سکے جتنا کوئی کیلنڈر سنبھال نہیں سکتا۔
ڈبنگ ایجنسیاں مہینوں لگا دیتی ہیں اور آپ کی اصل آواز کھو جاتی ہے۔ اپنی تیار شدہ ویڈیوز کو AI ویڈیو ٹرانسلیٹر سے گزاریں اور آپ کا کسٹم اواتار 175+ زبانوں میں پریزنٹ کرے، لب کی ہم آہنگی برقرار رہے اور آپ کی کلون کی ہوئی آواز کا لہجہ بھی محفوظ رہے۔
لیڈرز ہر کاروباری پیغام کے لیے گھنٹوں بلاک کر دیتے ہیں۔ ایک ڈیجیٹل جڑواں چند منٹوں میں ہفتہ وار اپ ڈیٹس، آل ہینڈز ریکَیپس اور انویسٹر نوٹس پہنچا دیتا ہے، جس سے رابطہ مسلسل رہتا ہے جبکہ کیلنڈر فیصلوں کے لیے خالی رہتا ہے۔
کورس بنانے والے ویک اینڈز ویڈیوز ریکارڈ کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں۔ بس اپنے ماڈیولز AI ویڈیو جنریٹر میں ٹائپ کریں اور آپ کا اواتار ہر سبق پڑھائے گا، جس سے ایک اکیلا ایجوکیٹر بغیر کیمرہ چھوئے مکمل نصاب شائع کر سکتا ہے۔
کسٹم اواتار بنانے والا کیسے کام کرتا ہے
صرف چار آسان مراحل میں فون سے ریکارڈ کی گئی ویڈیو کو مکمل تیار شدہ کسٹم اواتار ویڈیو میں بدلیں، جن میں سے زیادہ تر صرف چند منٹوں میں مکمل ہو جاتے ہیں۔
خود کو فون یا ویب کیم پر کسی روشن جگہ میں ریکارڈ کریں۔ قدرتی انداز میں بولیں؛ حرکت اسی کلپ سے سیکھی جاتی ہے۔
کیمرہ پر ایک منفرد رضامندی کوڈ پڑھیں۔ یہ آپ کی شناخت کی تصدیق کرتا ہے اور غیر مجاز اواتار بنانے کو روکتا ہے۔
آؤٹ فٹس، بیک گراؤنڈز اور کیمرہ اینگلز منتخب کریں۔ اپنی کاپی کی گئی آواز شامل کریں یا 300+ دستیاب آوازوں میں سے کوئی ایک چنیں۔
اسکرپٹ پیسٹ کریں، رفتار ایڈٹ کریں اور رینڈر کریں۔ تیار شدہ ویڈیو کو HD یا 4K میں ڈاؤن لوڈ کریں اور کہیں بھی شائع کریں۔
ایک کسٹم AI اواتار کسی حقیقی شخص کی ڈیجیٹل نمائندگی ہوتا ہے، جسے کبھی کبھی پرسنل اواتار یا ڈیجیٹل ٹوئن بھی کہا جاتا ہے۔ ماڈل آپ کے چہرے، آواز اور انداز و اطوار کو ایک مختصر ویڈیو کلپ سے سیکھتا ہے، پھر آپ جو بھی اسکرپٹ text to video ورک فلو کے ذریعے چلائیں، اس پر عمل کرتا ہے اور بغیر نئی شوٹنگ کے بولتے ہوئے اواتار کی ویڈیو تیار کرتا ہے۔
Avatar V آپ کے ریفرنس کلپ سے موشن سیکھتا ہے، بجائے اس کے کہ کسی تصویر سے اندازہ لگائے، جس سے پرانے ماڈلز میں نظر آنے والی سختی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ G2 پر سب سے زیادہ حقیقی AI اواتارز کے لیے نمبر 1 ریٹنگ رکھتا ہے، اور آپ کی ایک ایکسپریسیو 15 سیکنڈ کی ریکارڈنگ سے ایک انتہائی اظہاریت سے بھرپور جڑواں اواتار بنتا ہے۔
صرف ایک 15 سیکنڈ کی کلپ کافی ہے۔ فون یا ویب کیم پر یکساں روشنی میں ریکارڈ کریں، قدرتی انداز میں بولیں، اور ویسے ہی اشارے کریں جیسے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ذاتی اواتار کرے، کیونکہ ماڈل اسی ریکارڈنگ میں جو دیکھتا ہے اسے بالکل ویسے ہی دہراتا ہے۔
دیگر AI ویڈیو پلیٹ فارمز کو کسٹم اواتار بنانے کے لیے اسٹوڈیو میں شوٹنگ یا کئی دنوں کی پروسیسنگ درکار ہوتی ہے۔ HeyGen کو صرف 15 سیکنڈ اور چند منٹ کی پروسیسنگ چاہیے، یہ عام 100 سے 160 کے مقابلے میں 175+ زبانوں کو سپورٹ کرتا ہے، اور آپ کو بغیر دوبارہ ریکارڈنگ کے آؤٹ فٹس کو دوبارہ اسٹائل کرنے کی سہولت دیتا ہے۔
جی ہاں، اور یہ اعداد و شمار بالکل واضح ہیں۔ ایجوکیٹر Anton Voroniuk ہر ہفتے 15.5 گھنٹے بچاتے ہیں اور اپنے اواتار کے ذریعے 1M+ طلبہ تک پہنچ چکے ہیں، جو روایتی فلم بندی کے مقابلے میں 40 گنا سستی پروڈکشن ہے۔ مکمل تفصیل کے لیے ان کی کسٹمر اسٹوری پڑھیں۔
آپ مفت میں شروع کر سکتے ہیں اور ادائیگی سے پہلے پلیٹ فارم کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ تخلیق کاروں کے لیے پیڈ پلانز $24 ماہانہ سے شروع ہوتے ہیں، اور بزنس ٹیمیں ویڈیو اواتار سلاٹس کو ایڈ آنز کے طور پر شامل کرتی ہیں، اس لیے قیمت اس بات کے ساتھ بڑھتی ہے کہ آپ کتنے لوگوں کو اواتار میں تبدیل کرتے ہیں۔
صرف ان کی آن کیمرا اجازت کے ساتھ۔ ویڈیو میں موجود شخص کو اپنی زبانی اجازت کا بیان خود ریکارڈ کرنا ہوتا ہے، جسے تصدیقی نظام ٹریننگ کلپ کے ساتھ ملا کر چیک کرتا ہے۔ تیار شدہ اواتار آپ کے اکاؤنٹ تک محدود رہتا ہے اور کسی بھی عوامی لائبریری میں شامل نہیں کیا جاتا۔
جی ہاں۔ آپ کی کاپی کی گئی آواز 175+ زبانوں اور لہجوں میں کام کرتی ہے، اور فونیم لیول lip-sync کے ساتھ لبوں کی ہم آہنگی رکھتی ہے، اس طرح ہر زبان کے مطابق منہ کی حرکت فطری لگتی ہے، ڈبنگ جیسی نہیں۔ ٹیمیں عام طور پر ایک تیار شدہ ویڈیو کو ایک ہی دوپہر میں درجنوں مارکیٹس کے لیے مقامی شکل میں ڈھال لیتی ہیں۔
نہیں۔ فون کا کیمرا یا ویب کیم کافی ہے، اور اکثر فون کے کیمرے لیپ ٹاپ ویب کیم سے بہتر ہوتے ہیں۔ ریکارڈنگ آسان ہے: کوئی پرسکون جگہ منتخب کریں جہاں آپ کے چہرے پر یکساں روشنی ہو، پس منظر ساکن رکھیں، اور چھوٹی، قدرتی حرکتیں کریں۔ گرین اسکرین یا کسی ٹیم کی ضرورت نہیں۔
منٹوں میں، دنوں میں نہیں۔ عام طور پر آپ کا کلپ اور consent code اپ لوڈ کرنے کے تقریباً 10 سے 15 منٹ کے اندر پروسیسنگ مکمل ہو جاتی ہے۔ وہ پلیٹ فارم جو اسٹوڈیو پائپ لائنز پر انحصار کرتے ہیں، اسی کام کے لیے 5 سے 15 ورکنگ دن کا وقت بتاتے ہیں۔
مزید دریافت کریں اے آئی سے چلنے والے ٹولز
Avatar IV کی مدد سے کسی بھی تصویر کو نہایت حقیقی آواز اور حرکات کے ساتھ زندگی بخشیں۔
اپنے خیالات کو مصنوعی ذہانت کے ساتھ پروفیشنل ویڈیوز میں بدلیں۔