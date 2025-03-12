کسٹم اواتار میکر

اپنی 15 سیکنڈ کی ویڈیو ریکارڈ کریں اور ایک کسٹم اواتار حاصل کریں جو بالکل آپ جیسا دکھائی دے، حرکت کرے اور بولے۔ بس اسکرپٹ ٹائپ کریں، پروفیشنل ویڈیو بنائیں، اور دوبارہ کبھی لمبی شوٹنگ سیشنز میں وقت ضائع نہ کریں۔

Person recording a 15-second clip on a phone as HeyGen builds a consistent custom avatar digital twin across wide, medium, and close-up shots.
151,321,350بنائی گئی ویڈیوز
126,692,037بنائے گئے اواتار
21,042,496ترجمہ شدہ ویڈیوز
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دنیا بھر کے لاکھوں افراد اپنی کہانیوں کو زندہ کرنے کے لیے اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔
نیلے پس منظر پر اسٹائلائزڈ سفید کار کا آئیکن۔Key Features

Features of HeyGen Custom Avatars

ایک 15 سیکنڈ کی ویڈیو، ایک ڈیجیٹل جڑواں

صرف ایک 15 سیکنڈ کی ویڈیو کلپ اپ لوڈ کریں اور Avatar V ایک مستقل ذاتی اواتار بناتا ہے جو آپ کے چہرے، آواز اور باریک تاثرات کو وائڈ، میڈیم اور کلوز اپ شاٹس میں برقرار رکھتا ہے۔ شناخت 30 منٹ تک کی ویڈیوز میں بھی یکساں رہتی ہے، اس لیے ہر کسٹم اواتار ویڈیو بالکل آپ ہی جیسی محسوس ہوتی ہے۔

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HeyGen custom avatar panel showing one 15-second recording turned into a consistent digital twin across wide, medium, and close-up shots.

Custom Avatar Looks Without Re-Filming

Avatar V آپ کی شخصیت کو آپ کے لباس سے الگ کر دیتا ہے۔ ایڈیٹر میں بغیر کوئی نئی ریکارڈنگ کیے، آؤٹ فٹس، سیٹنگز اور کیمرہ اینگلز بدلیں۔ ایک ہی ریکارڈنگ سیشن آپ کی پروڈکٹ لانچ، سہ ماہی بزنس اپ ڈیٹ اور سوشل کلپس سب کو کور کر لیتا ہے، ہر ایک کو اس کے چینل اور آڈیئنس کے مطابق اسٹائل کیا ہوا۔

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The same HeyGen custom avatar shown in different outfits and backgrounds, restyled in the editor without re-filming.

آپ کی کاپی شدہ آواز 175+ زبانوں میں

اپنے ڈیجیٹل ٹوئن کو جوڑیں AI وائس کلوننگ کے ساتھ تاکہ آواز بالکل آپ جیسی لگے، کسی اسٹاک نریٹر جیسی نہیں۔ فونیم لیول lip-sync 175+ زبانوں اور لہجوں میں ہونٹوں کی حرکت کو بالکل ہم آہنگ رکھتا ہے، یعنی ایک ہی اسکرپٹ کے ذریعے آپ ہر اُس مارکیٹ تک پہنچ سکتے ہیں جہاں آپ بیچتے ہیں، وہ بھی بغیر کسی لائن کو دوبارہ ریکارڈ کیے۔

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HeyGen voice cloning panel with a language list and audio waveform, showing a custom avatar speaking in 175+ languages with accurate lip-sync.

سادہ انگریزی میں براہِ راست اشارے

Custom Motion آپ کو وہ ہدایات ٹائپ کرنے دیتا ہے جو ایک پروڈیوسر دیتا ہے: کیمرے کی طرف دیکھیں، آگے کی طرف جھکیں، توانائی کم رکھیں۔ یہی کسٹم اواتار ایک ہی اسکرپٹ سے یا تو متوازن، پروفیشنل ایگزیکٹو اپ ڈیٹ دیتا ہے یا ہائی انرجی سوشل ویڈیو کٹ، تاکہ پیشکش آپ کی شخصیت سے میل کھائے، بغیر دوبارہ شوٹ کیے۔

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HeyGen Custom Motion panel with plain-English direction chips like look at camera, lean in, and keep energy low over a custom avatar.

اپنے ہم شکل کے ساتھ سنیما جیسی مناظر

اپنے اواتار کو سنیماٹک فوٹیج کے اندر رکھیں Seedance 2.0، واحد انٹیگریشن جو ماڈل کو حقیقی، تصدیق شدہ انسانی چہروں پر چلاتی ہے۔ فزکس کے عین مطابق موشن اور ڈائریکٹر لیول کی کیمرا کنٹرول ایک سادہ ویب کیم ریکارڈنگ کو ایسے برانڈ فلمز، اشتہارات اور B-roll میں بدل دیتے ہیں جو شائع کرنے کے قابل ہوں۔

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HeyGen custom avatar placed inside a cinematic film frame with director-level camera controls powered by Seedance 2.0.
سبز تحفے کے ڈبے کا آئیکن۔استعمال کی صورتیں

استعمال کی صورتیں

An expert's custom avatar delivering an employee training and onboarding module in HeyGen.

ملازمین کی تربیت اور آن بورڈنگ

ہر ماڈیول کے لیے ٹرینرز کی شوٹنگ L&D کیلنڈرز کو سست کر دیتی ہے۔ اس کے بجائے ہر ٹریننگ ویڈیو اپنے ماہر کے کسٹم اواتار کے ساتھ بنائیں: اسکرپٹ اپ ڈیٹ کریں، سبق دوبارہ جنریٹ کریں، اور ایک بھی ری شوٹ بُک کیے بغیر اپنے کورسز کو ہمیشہ تازہ رکھیں۔

HeyGen میں مختلف ملبوسات کے ساتھ کسٹم اواتار کے ذریعے بنائے گئے عمودی کریئیٹر اسٹائل UGC اور سوشل اشتہاری کلپس۔

کسٹم اواتار UGC اور سوشل اشتہارات

کریئیٹر اسٹائل اشتہارات کو ہمیشہ نئی شخصیات اور تازہ آئیڈیاز کی ضرورت ہوتی ہے۔ روزانہ اپنے اواتار کے ساتھ مختلف لباس اور سیٹنگز میں اسکرول کے لیے تیار کلپس بنائیں، ہکس کو تیزی سے ٹیسٹ کریں، اور فیڈز کو متحرک رکھیں جبکہ آپ کے حریف شوٹس کے مکمل ہونے کا انتظار کر رہے ہوں۔

HeyGen میں ایک کسٹم اواتار جو سیلز آؤٹ ریچ کی ذاتی نوعیت کی ویڈیو میں ممکنہ خریدار کو اس کے نام سے مخاطب کر رہا ہے۔

ذاتی نوعیت کی سیلز آؤٹ ریچ ویڈیوز

عام سا ٹیکسٹ آؤٹ ریچ نظر انداز ہو جاتا ہے۔ ہر پروسپیکٹ کو ایک ویڈیو بھیجیں جس میں آپ کا اواتار انہیں نام لے کر خوش آمدید کہے، اور یہ سب بغیر ایک بھی ریکارڈنگ کیے، تاکہ ذاتی انداز اتنے بڑے پیمانے پر پہنچ سکے جتنا کوئی کیلنڈر سنبھال نہیں سکتا۔

ایک کسٹم اواتار جو HeyGen AI ویڈیو ٹرانسلیٹر کے ذریعے متعدد زبانوں میں مقامی شکل میں تیار کیا گیا ہو، اور جس میں وائس کلوننگ کے ذریعے اصل آواز برقرار رکھی گئی ہو۔

کثیر لسانی مواد کی مقامی سازی

ڈبنگ ایجنسیاں مہینوں لگا دیتی ہیں اور آپ کی اصل آواز کھو جاتی ہے۔ اپنی تیار شدہ ویڈیوز کو AI ویڈیو ٹرانسلیٹر سے گزاریں اور آپ کا کسٹم اواتار 175+ زبانوں میں پریزنٹ کرے، لب کی ہم آہنگی برقرار رہے اور آپ کی کلون کی ہوئی آواز کا لہجہ بھی محفوظ رہے۔

ایک ایگزیکٹو کا ڈیجیٹل جڑواں جو HeyGen میں ریکارڈنگ کیے بغیر ہفتہ وار کمپنی اپ ڈیٹ پیش کر رہا ہے۔

بغیر ریکارڈنگ کے ایگزیکٹو اپ ڈیٹس

لیڈرز ہر کاروباری پیغام کے لیے گھنٹوں بلاک کر دیتے ہیں۔ ایک ڈیجیٹل جڑواں چند منٹوں میں ہفتہ وار اپ ڈیٹس، آل ہینڈز ریکَیپس اور انویسٹر نوٹس پہنچا دیتا ہے، جس سے رابطہ مسلسل رہتا ہے جبکہ کیلنڈر فیصلوں کے لیے خالی رہتا ہے۔

HeyGen میں ایک استاد کا کسٹم اواتار بغیر کیمرہ استعمال کیے آن لائن کورس ماڈیول پڑھا رہا ہے۔

آن لائن کورسز اور کریئیٹر کنٹینٹ

کورس بنانے والے ویک اینڈز ویڈیوز ریکارڈ کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں۔ بس اپنے ماڈیولز AI ویڈیو جنریٹر میں ٹائپ کریں اور آپ کا اواتار ہر سبق پڑھائے گا، جس سے ایک اکیلا ایجوکیٹر بغیر کیمرہ چھوئے مکمل نصاب شائع کر سکتا ہے۔

ہلکے نیلے پس منظر پر پلے بٹن کے ساتھ دھندلا سفید دستاویز کا آئیکن۔یہ کیسے کام کرتا ہے

کسٹم اواتار بنانے والا کیسے کام کرتا ہے

صرف چار آسان مراحل میں فون سے ریکارڈ کی گئی ویڈیو کو مکمل تیار شدہ کسٹم اواتار ویڈیو میں بدلیں، جن میں سے زیادہ تر صرف چند منٹوں میں مکمل ہو جاتے ہیں۔

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مرحلہ 1: 15 سیکنڈ ریکارڈ کریں

خود کو فون یا ویب کیم پر کسی روشن جگہ میں ریکارڈ کریں۔ قدرتی انداز میں بولیں؛ حرکت اسی کلپ سے سیکھی جاتی ہے۔

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مرحلہ 2: رضامندی کی تصدیق کریں

کیمرہ پر ایک منفرد رضامندی کوڈ پڑھیں۔ یہ آپ کی شناخت کی تصدیق کرتا ہے اور غیر مجاز اواتار بنانے کو روکتا ہے۔

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مرحلہ 3: اپنے اواتار کو اسٹائل کریں

آؤٹ فٹس، بیک گراؤنڈز اور کیمرہ اینگلز منتخب کریں۔ اپنی کاپی کی گئی آواز شامل کریں یا 300+ دستیاب آوازوں میں سے کوئی ایک چنیں۔

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مرحلہ 4: ٹائپ کریں اور بنائیں

اسکرپٹ پیسٹ کریں، رفتار ایڈٹ کریں اور رینڈر کریں۔ تیار شدہ ویڈیو کو HD یا 4K میں ڈاؤن لوڈ کریں اور کہیں بھی شائع کریں۔

کسٹم اواتار سے متعلق سوالات

کسٹم AI اواتار کیا ہوتا ہے اور اسے کیسے بنایا جاتا ہے؟

ایک کسٹم AI اواتار کسی حقیقی شخص کی ڈیجیٹل نمائندگی ہوتا ہے، جسے کبھی کبھی پرسنل اواتار یا ڈیجیٹل ٹوئن بھی کہا جاتا ہے۔ ماڈل آپ کے چہرے، آواز اور انداز و اطوار کو ایک مختصر ویڈیو کلپ سے سیکھتا ہے، پھر آپ جو بھی اسکرپٹ text to video ورک فلو کے ذریعے چلائیں، اس پر عمل کرتا ہے اور بغیر نئی شوٹنگ کے بولتے ہوئے اواتار کی ویڈیو تیار کرتا ہے۔

کیا میرا کسٹم اواتار غیر فطری یا بے جان سا لگے گا، جیسے 'انکینی ویلی' میں آ جاتا ہے؟

Avatar V آپ کے ریفرنس کلپ سے موشن سیکھتا ہے، بجائے اس کے کہ کسی تصویر سے اندازہ لگائے، جس سے پرانے ماڈلز میں نظر آنے والی سختی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ G2 پر سب سے زیادہ حقیقی AI اواتارز کے لیے نمبر 1 ریٹنگ رکھتا ہے، اور آپ کی ایک ایکسپریسیو 15 سیکنڈ کی ریکارڈنگ سے ایک انتہائی اظہاریت سے بھرپور جڑواں اواتار بنتا ہے۔

کسٹم اواتار بنانے کے لیے مجھے کتنی ویڈیو فوٹیج درکار ہوگی؟

صرف ایک 15 سیکنڈ کی کلپ کافی ہے۔ فون یا ویب کیم پر یکساں روشنی میں ریکارڈ کریں، قدرتی انداز میں بولیں، اور ویسے ہی اشارے کریں جیسے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ذاتی اواتار کرے، کیونکہ ماڈل اسی ریکارڈنگ میں جو دیکھتا ہے اسے بالکل ویسے ہی دہراتا ہے۔

دیگر کسٹم اواتار پلیٹ فارمز کے مقابلے میں HeyGen کو کیوں منتخب کریں؟

دیگر AI ویڈیو پلیٹ فارمز کو کسٹم اواتار بنانے کے لیے اسٹوڈیو میں شوٹنگ یا کئی دنوں کی پروسیسنگ درکار ہوتی ہے۔ HeyGen کو صرف 15 سیکنڈ اور چند منٹ کی پروسیسنگ چاہیے، یہ عام 100 سے 160 کے مقابلے میں 175+ زبانوں کو سپورٹ کرتا ہے، اور آپ کو بغیر دوبارہ ریکارڈنگ کے آؤٹ فٹس کو دوبارہ اسٹائل کرنے کی سہولت دیتا ہے۔

کیا تخلیق کاروں کو کسٹم اواتار سے واقعی نتائج ملتے ہیں؟

جی ہاں، اور یہ اعداد و شمار بالکل واضح ہیں۔ ایجوکیٹر Anton Voroniuk ہر ہفتے 15.5 گھنٹے بچاتے ہیں اور اپنے اواتار کے ذریعے 1M+ طلبہ تک پہنچ چکے ہیں، جو روایتی فلم بندی کے مقابلے میں 40 گنا سستی پروڈکشن ہے۔ مکمل تفصیل کے لیے ان کی کسٹمر اسٹوری پڑھیں۔

HeyGen پر کسٹم اواتار بنانے کی قیمت کتنی ہے؟

آپ مفت میں شروع کر سکتے ہیں اور ادائیگی سے پہلے پلیٹ فارم کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ تخلیق کاروں کے لیے پیڈ پلانز $24 ماہانہ سے شروع ہوتے ہیں، اور بزنس ٹیمیں ویڈیو اواتار سلاٹس کو ایڈ آنز کے طور پر شامل کرتی ہیں، اس لیے قیمت اس بات کے ساتھ بڑھتی ہے کہ آپ کتنے لوگوں کو اواتار میں تبدیل کرتے ہیں۔

کیا میں اپنے کسی ساتھی یا کسی اور شخص کا کسٹم اواتار بنا سکتا ہوں؟

صرف ان کی آن کیمرا اجازت کے ساتھ۔ ویڈیو میں موجود شخص کو اپنی زبانی اجازت کا بیان خود ریکارڈ کرنا ہوتا ہے، جسے تصدیقی نظام ٹریننگ کلپ کے ساتھ ملا کر چیک کرتا ہے۔ تیار شدہ اواتار آپ کے اکاؤنٹ تک محدود رہتا ہے اور کسی بھی عوامی لائبریری میں شامل نہیں کیا جاتا۔

کیا میرا کسٹم اواتار وہ زبانیں بول سکتا ہے جو میں خود نہیں بولتا؟

جی ہاں۔ آپ کی کاپی کی گئی آواز 175+ زبانوں اور لہجوں میں کام کرتی ہے، اور فونیم لیول lip-sync کے ساتھ لبوں کی ہم آہنگی رکھتی ہے، اس طرح ہر زبان کے مطابق منہ کی حرکت فطری لگتی ہے، ڈبنگ جیسی نہیں۔ ٹیمیں عام طور پر ایک تیار شدہ ویڈیو کو ایک ہی دوپہر میں درجنوں مارکیٹس کے لیے مقامی شکل میں ڈھال لیتی ہیں۔

کیا مجھے اواتار کی ویڈیو ریکارڈ کرنے کے لیے اسٹوڈیو یا گرین اسکرین کی ضرورت ہے؟

نہیں۔ فون کا کیمرا یا ویب کیم کافی ہے، اور اکثر فون کے کیمرے لیپ ٹاپ ویب کیم سے بہتر ہوتے ہیں۔ ریکارڈنگ آسان ہے: کوئی پرسکون جگہ منتخب کریں جہاں آپ کے چہرے پر یکساں روشنی ہو، پس منظر ساکن رکھیں، اور چھوٹی، قدرتی حرکتیں کریں۔ گرین اسکرین یا کسی ٹیم کی ضرورت نہیں۔

میرا کسٹم اواتار ویڈیوز بنانے کے لیے کب تک تیار ہو جائے گا؟

منٹوں میں، دنوں میں نہیں۔ عام طور پر آپ کا کلپ اور consent code اپ لوڈ کرنے کے تقریباً 10 سے 15 منٹ کے اندر پروسیسنگ مکمل ہو جاتی ہے۔ وہ پلیٹ فارم جو اسٹوڈیو پائپ لائنز پر انحصار کرتے ہیں، اسی کام کے لیے 5 سے 15 ورکنگ دن کا وقت بتاتے ہیں۔

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Avatar IV کی مدد سے کسی بھی تصویر کو نہایت حقیقی آواز اور حرکات کے ساتھ زندگی بخشیں۔

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