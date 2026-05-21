Seedance 2.0 مصنوعی ذہانت ویڈیو جنریٹر از ByteDance
ByteDance کا سب سے جدید ویڈیو ماڈل، اب HeyGen پر دستیاب۔ ٹیکسٹ اور تصاویر کو حقیقت کے قریب حرکت کے ساتھ ہموار، ملٹی شاٹ کلپس میں بدلیں۔ چند سیکنڈ میں جنریشن شروع کریں، بالکل مفت۔
- اعلیٰ معیار کی حرکت
- ملٹی شاٹ تسلسل
- حسبِ ضرورت پرامپٹس
Seedance 2.0 کے ساتھ آپ کیا بنا سکتے ہیں
Seedance 2.0 ایک AI ویڈیو ماڈل ہے جو تخلیق کاروں اور ٹیموں کے لیے بنایا گیا ہے۔ ٹیکسٹ اور تصاویر کو سنیما معیار کی کلپس میں بدلیں، ہر شاٹ کو خود ڈائریکٹ کریں، اور HeyGen سے باہر گئے بغیر پروڈکشن کے لیے تیار ویڈیو تیار کریں۔
سنیماٹک اواتار مناظر
اپنے AI ڈیجیٹل ٹوئن کو مکمل طور پر ڈائریکٹڈ سینز میں استعمال کریں، جن میں کسٹم لوکیشنز، ملبوسات، لائٹنگ، حرکات اور کیمرہ موومنٹ شامل ہوں۔ Seedance 2.0 ہر کٹ میں آپ کی شکل و صورت کو ایک ہی ماڈل پر برقرار رکھتا ہے، تاکہ ہر AI اواتار ویڈیو ایسے محسوس ہو جیسے وہی شخص، اسی شوٹ کے دن فلمایا گیا ہو۔
مصنوعی ذہانت سے بنی B-roll ویڈیو
صرف ایک سادہ تحریری پرامپٹ سے سینیمیٹک کٹ اویز، پروڈکٹ ویژولز، سوشل کلپس، ٹرانزیشنز اور موشن سینز بنائیں۔ Seedance 2.0 ایک AI b-roll جنریٹر کے طور پر کام کرتا ہے جو آپ کے متن کو بغیر کسی اسٹاک لائبریری کے براہِ راست ایڈیٹنگ کے لیے تیار فوٹیج میں بدل دیتا ہے۔
شاٹس کو تسلسل کے ساتھ جوڑیں اور ہر کٹ میں کردار، لباس اور ماحول کو مسلسل ایک جیسا برقرار رکھیں۔
لامحدود تخلیقی انداز
صرف ٹیکسٹ سے ایسی ویڈیو تک جائیں جو آپ کے بیان کردہ ہر انداز میں ہو سکتی ہے۔ اسی ایک ماڈل سے پروڈکٹ ڈیموز، فاؤنڈر ویڈیوز، غیر حقیقی (surreal) ویژولز، لائف اسٹائل شاٹس، تعلیمی وضاحتی ویڈیوز اور سنیماٹک اشتہارات بنائیں، سب کچھ HeyGen میں۔
اسٹائل لاکس کردار کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں — ایک جیسی لائٹنگ، ایک جیسا لباس، ایک جیسا انداز، چاہے کیمرہ اور ماحول بدل ہی کیوں نہ جائے۔
ڈائریکٹر لیول پرامپٹنگ
صرف ایک پرامپٹ میں موضوع، منظر، کیمرا، لائٹنگ، حرکت، موڈ اور رفتار پر مکمل کنٹرول رکھیں۔ Seedance 2.0 کیمرا لینگویج کو سمجھتا ہے، اس لیے سلو ڈولی، ڈچ اینگل یا میکرو پل بیک بالکل ویسے ہی بنتا ہے جیسے آپ اسے بیان کرتے ہیں۔
کیپشن خودکار طور پر شامل ہو جاتے ہیں اور عمودی، مربع اور افقی کٹس کے لیے درست سائز میں ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں۔
کریئیٹرز اور برانڈز Seedance 2.0 کو کیسے استعمال کرتے ہیں
فاؤنڈر میسجز اور پروڈکٹ لانچز سے لے کر ایکسپلینر ویڈیوز اور شارٹ فارم سوشل تک، Seedance 2.0 جدید ٹیموں کے ویڈیو بنانے کے انداز کے عین مطابق ہے۔ کسی بھی چینل، فارمیٹ یا آڈینس کے لیے سنیماٹک AI ویڈیو بنائیں، وہ بھی ایک ہی ورک فلو میں HeyGen کے اندر۔
سوشل فرسٹ تخلیقی کلپس
TikTok، Instagram، YouTube Shorts اور LinkedIn کے لیے موزوں شارٹ فارم ویڈیوز بنائیں۔ ہُکس، ٹرانزیشنز، بصری استعارے، اواتار مناظر اور برانڈڈ سوشل میڈیا ویڈیوز تخلیق کریں، وہ بھی بغیر کسی مکمل ایڈیٹ ٹیم کی ضرورت کے۔
بانی اور برانڈ ویڈیوز
اعلانات، پروڈکٹ اپ ڈیٹس، تھاٹ لیڈرشپ اور فاؤنڈر کے پیغامات کو اپنے AI ڈیجیٹل ٹوئن کے ذریعے سنیماٹک فاؤنڈر ویڈیوز میں بدلیں۔ ایسی موشن، ماحول اور بی رول شامل کریں جو ہر پیغام کو پریمیم محسوس کرائے۔
تعلیمی اور وضاحتی ویڈیوز
پیچیدہ خیالات کو بصری مثالوں، اینیمیٹڈ تصورات، لائف اسٹائل مناظر اور سپورٹنگ بی رول کے ساتھ سمجھنا آسان بنائیں۔ کورسز، AI explainer ویڈیوز، آن بورڈنگ، ٹریننگ اور تعلیمی ویڈیو مواد کے لیے بہترین۔
پروڈکٹ لانچ کنٹینٹ
سنیماٹک پروڈکٹ شاٹس، فیچر ڈیموز، ایبسٹریکٹ ویژولز اور پروفیشنل ٹرانزیشنز کے ساتھ ایسی پروڈکٹ لانچ ویڈیوز بنائیں جو اسکرول روک دیں۔ سوشل پوسٹس، لینڈنگ پیجز، اشتہارات اور پروڈکٹ ڈیمو ویڈیو مہمات کے لیے تیار کردہ۔
Seedance 2.0 کے ساتھ ٹیمیں تیزی سے کام مکمل کرتی ہیں
جانیے کہ وہ تخلیق کار اور برانڈز کیا کہتے ہیں جو Seedance 2.0 کے ذریعے اپنی کہانی سنانے کو وسعت دیتے ہیں اور چند گھنٹوں میں مہمات لانچ کرتے ہیں۔
اکثر پوچھے جانے والے سوالات
Seedance 2.0 کیا ہے؟
Seedance 2.0 ByteDance کا سینیماٹک AI ویڈیو ماڈل ہے جو ٹیکسٹ اور تصاویر کو حقیقت کے قریب، بھرپور موشن والی ویڈیو کلپس میں بدل دیتا ہے۔ یہ کیمرہ ڈائریکشن، کردار کی مستقل مزاجی، اور پیچیدہ مناظر کو ایک ہی جنریشن میں سنبھال لیتا ہے۔ HeyGen پر آپ Seedance 2.0 کو اپنے AI ڈیجیٹل ٹوئن اور دوسرے ماڈلز کے ساتھ ایک ہی ورک فلو میں استعمال کر سکتے ہیں۔
میں Seedance 2 کے ساتھ کیا بنا سکتا ہوں؟
Seedance 2 ٹیکسٹ پرامپٹس، ریفرنس امیجری اور اسٹوری بورڈز سے سنیماٹک، آپ کے برانڈ کے مطابق ویڈیو بناتا ہے۔ اسے اشتہارات، ٹریلرز، ایکسپلینر ویڈیوز، سوشل کٹس اور فل لینتھ مناظر کے لیے استعمال کریں، جن میں کردار اور کیمرہ ڈائریکشن مسلسل ایک جیسی رہے۔
کیا Seedance 2.0 کو مفت آزمایا جا سکتا ہے؟
جی ہاں۔ آپ Seedance 2.0 کو HeyGen پر بالکل مفت آزما سکتے ہیں، ہر اکاؤنٹ میں شامل کریڈٹس کے ساتھ، اور شروع کرنے کے لیے کسی کریڈٹ کارڈ کی ضرورت نہیں۔ جب آپ اسے ٹیسٹ کر لیں، تو پیڈ پلانز میں آپ کو زیادہ ریزولوشن، لمبی ویڈیوز، اور ہر ماہ زیادہ جنریشنز کی سہولت ملتی ہے۔
میں HeyGen پر Seedance 2.0 کو کیسے استعمال کروں؟
HeyGen میں سائن ان کریں، ویڈیو ایڈیٹر کھولیں، اور ماڈل پکر میں سے Seedance 2.0 منتخب کریں۔ ایک پرامپٹ ٹائپ کریں یا کوئی ریفرنس امیج ڈریگ اینڈ ڈراپ کریں، اپنا شاٹ ڈائریکشن سیٹ کریں، اور ویڈیو بنائیں۔ آپ Seedance 2.0 کے کلپس کو اسی پروجیکٹ میں اپنے AI اواتار، بی رول، آواز، اور میوزک کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں۔
کیا Seedance 2 متعدد اسپییکٹ ریشوز کو سپورٹ کرتا ہے؟
ایک ہی پرامپٹ سے 16:9، 9:16، 1:1 اور 4:5 فارمیٹ میں ویڈیوز بنائیں۔ کٹس براہِ راست YouTube، TikTok، Reels، Shorts اور پیڈ سوشل کے لیے تیار ملتی ہیں — دوبارہ کراپ کرنے کی ضرورت نہیں۔
کیا آؤٹ پٹ تجارتی استعمال کے لیے محفوظ ہے؟
HeyGen پر Seedance 2.0 سے بنائی گئی ویڈیوز کو آپ اپنے HeyGen پلان کے کمرشل لائسنس کے تحت تجارتی کام کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، جن میں اشتہارات، سوشل پوسٹس، پروڈکٹ لانچز اور کلائنٹ ڈیلیوریبلز شامل ہیں۔ فری پلان کی ویڈیوز پر واٹر مارکس ہوتے ہیں۔ پیڈ پلانز ان واٹر مارکس کو ہٹا دیتے ہیں اور آپ کو مکمل کمرشل حقوق فراہم کرتے ہیں۔
کیا Seedance 2.0 لب کی ہم آہنگی، آواز اور موسیقی بنا سکتا ہے؟
جی ہاں۔ Seedance 2.0 ایک ہی جنریشن میں ہم آہنگ لب کی حرکت، پس منظر کی آواز اور برانڈ کے مطابق میوزک کو سپورٹ کرتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ آپ کو الگ وائس اوور یا آڈیو پاس کی ضرورت نہیں پڑتی۔ HeyGen پر، اگر آپ مکمل کنٹرول چاہتے ہیں تو آپ اپنی AI آواز کی کاپی استعمال کر سکتے ہیں یا کسٹم آڈیو اپ لوڈ کر سکتے ہیں۔
Seedance 2.0 کا Sora، Veo اور Kling کے مقابلے میں کیا فرق ہے؟
Seedance 2.0 بصری کوالٹی اور موشن ریئلزم کے لحاظ سے OpenAI کے Sora، Google Veo اور Kling کے مقابلے میں کسی طرح کم نہیں، اور کٹس کے درمیان کردار کی مستقل مزاجی اور اسی پاس میں نیٹو آڈیو کے معاملے میں سب سے آگے ہے۔ HeyGen پر اصل برتری ورک فلو ہے۔ آپ کو Seedance 2.0 کے ساتھ اواتارز، آواز، کیپشنز اور ایڈیٹنگ سب کچھ ایک ہی جگہ ملتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ مختلف ٹولز کے آؤٹ پٹس کو جوڑتے پھریں۔
