اپنا اواتار خود بنائیں

اپنی تصویر یا مختصر ویڈیو کو اپنی ہی جیتی جاگتی ڈیجیٹل شکل میں بدلیں۔ HeyGen کے ساتھ، آپ ایسا AI اواتار بنا سکتے ہیں جو 175+ سے زیادہ زبانوں میں بولتا، حرکت کرتا اور دوسروں سے جڑتا ہے۔ یہ تیز، حقیقت کے قریب اور ویڈیوز، ٹریننگ یا سوشل میڈیا کے لیے بہترین ہے۔

128,478,077بنائی گئی ویڈیوز
102,707,039بنائے گئے اواتار
17,652,394ترجمہ شدہ ویڈیوز
دنیا بھر کے لاکھوں افراد اپنی کہانیوں کو زندہ کرنے کے لیے اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔
اپنی ویڈیوز کے لیے ایک منفرد AI اواتار چاہتے ہیں؟

HeyGen کے AI Avatar Generator کے ساتھ، آپ اپنے آپ کا ایک حقیقت کے قریب ڈیجیٹل ورژن بنا سکتے ہیں یا اپنی برانڈ کی نمائندگی کرنے والا مکمل طور پر حسبِ ضرورت کردار ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ چاہے آپ مارکیٹنگ ویڈیوز بنا رہے ہوں، ٹریننگ میٹیریلز تیار کر رہے ہوں یا سوشل میڈیا کے لیے مواد تخلیق کر رہے ہوں، آپ کا پرسنلائزڈ اواتار آپ کو کیمرے پر آئے بغیر ہر جگہ موجود ہونے میں مدد دیتا ہے۔

HeyGen آپ کو یہ سہولت دیتا ہے کہ آپ اپنے اواتار کی شکل و صورت، آواز اور تاثرات کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالیں تاکہ وہ آپ کے لہجے اور شخصیت سے بالکل مطابقت رکھے۔ چہرے کی خصوصیات، لباس اور حرکات ایسے منتخب کریں جو آپ کی برانڈ شناخت کو ظاہر کریں۔ آپ کا اواتار 175 سے زائد زبانوں میں بول بھی سکتا ہے، جس سے عالمی سطح پر رابطہ آسان اور حقیقی محسوس ہوتا ہے۔

HeyGen کی AI سے چلنے والی ویڈیو تخلیق کے ساتھ، آپ بغیر کیمروں، اداکاروں یا پیچیدہ ایڈیٹنگ ٹولز کے پروفیشنل اواتار ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ یہ دلکش، توسیع پذیر ویڈیو مواد بنانے کا سب سے آسان طریقہ ہے جو آپ کے ناظرین سے مضبوط رابطہ قائم کرتا ہے۔

اپنا AI اواتار بنانے کے بہترین طریقے

اپنا کسٹم اواتار قدرتی اور پروفیشنل دکھانے کے لیے، یہ آسان ٹپس فالو کریں:

✓ اعلی معیار کی ویڈیو یا تصاویر استعمال کریں: صاف، روشن فوٹیج سب سے زیادہ حقیقی نتائج دیتی ہے۔
✓ روشن، یکساں روشنی میں ریکارڈ کریں: سائے سے بچیں تاکہ AI درست تفصیلات کو کیپچر کر سکے۔
✓ پس منظر سادہ رکھیں: سادہ، بغیر خلل والے بیک گراؤنڈز زیادہ صاف حتمی ویڈیو بناتے ہیں۔
✓ آواز کی کاپی (voice cloning) آزمائیں: HeyGen کی AI voice cloning استعمال کریں تاکہ آپ کا اواتار بالکل آپ جیسا لگے۔
✓ لباس اور تاثرات کو حسبِ ضرورت بنائیں: کپڑوں، لہجے اور حرکات کو اپنی برانڈ کے مطابق ایڈجسٹ کریں۔
✓ متعدد زبانیں شامل کریں: 175+ زبانوں اور لہجوں میں قدرتی انداز سے بولیں اور عالمی ناظرین تک پہنچیں

کیا آپ اپنے اواتار کے ساتھ ٹیوٹوریلز یا پروڈکٹ ڈیموز ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں؟ AI اسکرین ریکارڈر آزمائیں اور اپنی ویڈیوز براہِ راست اپنے براؤزر میں ریکارڈ کریں

AI اواتارز کے ساتھ انگیجمنٹ میں اضافہ

HeyGen آپ کو پروفیشنل، بالکل حقیقی جیسے اواتار بنانے میں آسانی فراہم کرتا ہے، وہ بھی بغیر کیمروں، اداکاروں یا ایڈیٹنگ کی مہارت کے۔ ہر چیز آپ کے براؤزر میں چلتی ہے، اس لیے آپ چند منٹوں میں شاندار نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔

✓ قدرتی تاثرات اور حرکات: اواتار آپ کے لہجے کے مطابق حقیقت کے قریب چہرے کے تاثرات کے ساتھ بولتے اور حرکت کرتے ہیں۔
✓ AI وائس کلوننگ: جدید اسپیچ سنتھیسز کے ذریعے اپنے اواتار کو اپنی ہی آواز دیں۔
✓ عالمی زبانوں کی سپورٹ: 175+ زبانوں اور لہجوں میں قدرتی انداز میں بات چیت کریں۔
✓ سادہ براؤزر ورک فلو: بغیر کسی سافٹ ویئر کے، آن لائن ویڈیوز بنائیں، حسبِ ضرورت ڈھالیں اور رینڈر کریں۔

HeyGen کا Create Your Own Avatar فیچر آپ کے کرداروں کو جاندار بناتا ہے، جس میں بھرپور حرکات، قدرتی آواز کی ادائیگی اور حقیقت سے قریب تر جزئیات شامل ہیں جو آپ کو اپنی آڈینس کے ساتھ بہتر طور پر جڑنے میں مدد دیتی ہیں۔

یہ کیسے کام کرتا ہے؟

صرف 4 آسان مراحل میں اپنا کسٹم AI اواتار بنائیں

ایک مختصر ویڈیو سے لے کر آپ کی مکمل طور پر ذاتی نوعیت کی، بولنے کے لیے تیار ڈیجیٹل شخصیت تک۔ HeyGen کے ساتھ اپنا AI اواتار بنانا تیز اور بالکل آسان ہے۔ آپ کو صرف شروع کرنے کے لیے ایک مختصر ویڈیو یا تصویر کی ضرورت ہے۔ چند ہی منٹوں میں، آپ کا کسٹم AI اواتار آپ کے ناظرین سے بات کرنے، پریزنٹیشن دینے اور جڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔

مرحلہ 1

ایک مختصر ویڈیو ریکارڈ کریں

خود کی ایک واضح، روشن ویڈیو ریکارڈ کریں اور اسکرین پر دی گئی سادہ ہدایات پر عمل کریں۔

مرحلہ 2

اپنی ویڈیو اور رضامندی کا فارم اپ لوڈ کریں

آپ کی فوٹیج کو محفوظ طریقے سے پروسیس کیا جاتا ہے تاکہ آپ کا ذاتی اواتار تیار کیا جا سکے۔

مرحلہ 3

اپنی شکل و صورت اور آواز کو اپنی مرضی کے مطابق بنائیں

اپنی شخصیت یا برانڈ کے مطابق اپنا انداز، تاثرات اور لہجہ ایڈجسٹ کریں۔

مرحلہ 4

ویڈیوز بنانا شروع کریں

اپنا اسکرپٹ ٹائپ کریں، اور آپ کا اواتار کسی بھی زبان میں آپ کا پیغام بالکل قدرتی انداز میں پیش کرے گا۔

اپنا اواتار بنانے سے متعلق عمومی سوالات

HeyGen کا "Create Your Own Avatar" ٹول کیا ہے؟

یہ ایک AI سے چلنے والا ٹول ہے جو آپ کی ویڈیو یا تصویر کو آپ ہی کا بولتا ہوا ڈیجیٹل ورژن بنا دیتا ہے۔ آپ اسے بزنس ویڈیوز، پریزنٹیشنز اور کانٹینٹ بنانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔

کیا میں کسی تصویر یا ویڈیو سے اواتار بنا سکتا ہوں؟

جی ہاں۔ ایک واضح تصویر یا ایک مختصر ویڈیو کلپ اپ لوڈ کریں، اور HeyGen چند منٹوں میں آپ کا بالکل حقیقی سا اواتار بنا دے گا۔

کیا میرا اواتار مختلف زبانوں میں بول سکتا ہے؟

جی ہاں۔ آپ کا اواتار 175 سے زائد زبانوں اور لہجوں میں بول سکتا ہے، جس سے یہ عالمی ناظرین کے لیے بالکل موزوں بن جاتا ہے۔

کیا میں بعد میں اپنا اواتار اپ ڈیٹ یا دوبارہ بنا سکتا ہوں؟

جی ہاں۔ آپ اپنے سبسکرپشن لیول کے مطابق جب چاہیں اپنے ڈیش بورڈ سے اواتارز کو حذف، دوبارہ تخلیق یا اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں۔

کیا یہ فیچر تمام پلانز میں دستیاب ہے؟

کسٹم اواتار بنانے کی سہولت پریمیئم پلانز میں دستیاب ہے، اور کچھ پلانز میں مفت آزمائش یا محدود رسائی شامل ہوتی ہے۔

