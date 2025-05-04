AI اسکرین ریکارڈر

اپنی اسکرین، ویب کیم اور آڈیو کو HeyGen کے AI اسکرین ریکارڈر کے ساتھ کیپچر کریں۔ مکمل ہم آہنگی کے ساتھ ریکارڈ کریں، پس منظر کا شور صاف کریں، اور خودکار طور پر کیپشنز بنائیں۔ بغیر کسی ڈاؤن لوڈ یا ایڈیٹنگ سافٹ ویئر کے چند منٹوں میں اعلیٰ معیار کی، شیئر کرنے کے قابل ویڈیوز تیار کریں۔

Tool featured image
128,480,642بنائی گئی ویڈیوز
102,707,217بنائے گئے اواتار
17,652,573ترجمہ شدہ ویڈیوز
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
دنیا بھر کے لاکھوں افراد اپنی کہانیوں کو زندہ کرنے کے لیے اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔
AI اسکرین ریکارڈر

زیادہ ذہانت سے، تیزی سے اور بہتر ریکارڈ کریں

HeyGen کا AI Screen Recorder آپ کو ایک ہی سادہ اور طاقتور پلیٹ فارم میں وہ سب کچھ دیتا ہے جس کی آپ کو ضرورت ہے تاکہ آپ پروفیشنل معیار کی ویڈیوز ریکارڈ، بہتر اور شیئر کر سکیں۔ چاہے آپ ٹیوٹوریلز بنا رہے ہوں، پروڈکٹ ڈیموز، آن بورڈنگ ویڈیوز یا ٹیم پریزنٹیشنز، HeyGen آپ کو وقت بچانے، پیداواریت بڑھانے اور براہِ راست اپنے براؤزر سے اسٹوڈیو کے معیار کی کوالٹی برقرار رکھنے میں مدد دیتا ہے۔

AI سے چلنے والی بہتر خصوصیات، ملٹی سورس ریکارڈنگ، اور فوری شیئرنگ ٹولز کے ساتھ، آپ کی ریکارڈ کی گئی ہر ویڈیو پروفیشنل طور پر تیار شدہ نظر آتی ہے اور آواز بالکل صاف سنائی دیتی ہے۔

مفت میں شروع کریں →
Screen recording software shows a woman speaking, with a pink cursor on the 'Start Recording' button.
AI اسکرین ریکارڈر

مصنوعی ذہانت کے ساتھ خودکار بہتری

اپنی ریکارڈنگز کو خودکار طور پر سادہ سے شاندار بنائیں۔ HeyGen کی جدید AI پس منظر کا شور ختم کر کے، آواز کی سطح کو متوازن بنا کر، اور فالتو الفاظ کاٹ کر آپ کی آڈیو کو ریئل ٹائم میں صاف کرتی ہے۔ کسی ایڈیٹنگ کی ضرورت نہیں۔ آپ کو ہر بار ہموار، پروفیشنل معیار کی ریکارڈنگز ملتی ہیں۔

آپ بلٹ اِن اینہانسمنٹ سیٹنگز کے ساتھ اپنے آؤٹ پٹ کو فائن ٹیون کر سکتے ہیں جو آپ کی آواز کو تیز، واضح اور قدرتی رکھتی ہیں، جو تخلیق کاروں، اساتذہ اور پروفیشنلز کے لیے بالکل موزوں ہیں۔

مفت میں شروع کریں →
A video player interface showing a presentation slide titled "Q4 Market Expansion Results" with a bar chart and key metrics.
AI اسکرین ریکارڈر

بلا رکاوٹ ملٹی سورس کیپچر

اپنی اسکرین، ویب کیم اور مائیکروفون کو ایک ہی وقت میں مکمل ہم آہنگی کے ساتھ ریکارڈ کریں۔ ریکارڈنگ کے دوران مختلف ویوز کے درمیان آسانی سے سوئچ کریں تاکہ اہم ویژولز یا چہرے کے تاثرات کو نمایاں کر سکیں۔

ریکارڈنگ سے پہلے، اپنا اسکرپٹ پلان کریں AI ویڈیو اسکرپٹ جنریٹر استعمال کر کے تاکہ آپ اپنا پیغام واضح طور پر ترتیب دے سکیں اور وقت بچا سکیں۔

یہ لچکدار سیٹ اپ ٹیوٹوریلز، پروڈکٹ واک تھروز یا ریموٹ پریزنٹیشنز کے لیے بہترین ہے، جو آپ کی ویڈیوز کو ذاتی انداز دیتا ہے اور ناظرین کو مسلسل متوجہ رکھتا ہے۔ سادہ اور منظم انٹرفیس اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ کوئی لیگ یا آڈیو میں تاخیر نہ ہو، چاہے آپ ریکارڈنگ کے دوران ہی سورسز تبدیل کر رہے ہوں۔

مفت میں شروع کریں →
Video player displaying a "Q4 Market Expansion Results" presentation slide with a bar chart, a man's headshot, and key metrics for partnerships and revenue.
یہ کیسے کام کرتا ہے؟

صرف 4 آسان مراحل میں اپنی اسکرین ریکارڈ کریں

آسانی سے اپنی اسکرین ریکارڈ کریں اور ریکارڈنگز کو HeyGen کے AI Screen Recorder کے ساتھ دلکش، پروفیشنل ویڈیوز میں بدل دیں۔

مرحلہ 1

AI اسکرین ریکارڈر کھولیں

اپنے براؤزر میں براہِ راست HeyGen اسکرین ریکارڈر لانچ کریں۔ کسی ڈاؤن لوڈ یا انسٹالیشن کی ضرورت نہیں، بس ٹول کھولیں اور چند سیکنڈ میں ریکارڈنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔

مرحلہ 2

یہ منتخب کریں کہ کیا ریکارڈ کرنا ہے

بالکل وہی چیز منتخب کریں جو آپ ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں: اپنی اسکرین، ویب کیم، یا دونوں آڈیو کے ساتھ۔ آپ کسی بھی وقت ویو تبدیل کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا ناظرین ہمیشہ اسی چیز پر توجہ مرکوز رکھے جو سب سے زیادہ اہم ہے۔

مرحلہ 3

اپنی ریکارڈنگ کو بہتر بنانے کے لیے AI کا استعمال کریں

جیسے ہی آپ ریکارڈ پر کلک کرتے ہیں، HeyGen کی AI خودکار طور پر بیک گراؤنڈ میں کام کرتی ہے۔ یہ بیک گراؤنڈ شور ختم کرتی ہے، لمبے وقفے ٹرم کرتی ہے، آڈیو کو بیلنس کرتی ہے، اور یہاں تک کہ کیپشن بھی شامل کرتی ہے تاکہ آپ کی ویڈیو بغیر کسی دستی ایڈیٹنگ کے ہموار اور پروفیشنل لگے۔

مرحلہ 4

فوری طور پر پری ویو کریں اور شیئر کریں

جب آپ کام مکمل کر لیں، تو اپنی ریکارڈنگ کا پری ویو دیکھیں اور چند سیکنڈز میں اسے ایکسپورٹ کریں۔ اپنی تیار شدہ ویڈیو کو HD یا 4K میں ڈاؤن لوڈ کریں، یا اسے فوراً ایک محفوظ لنک کے ذریعے شیئر کریں، جو ٹیوٹوریلز، پریزنٹیشنز اور ٹیم اپ ڈیٹس کے لیے بہترین ہے۔

اسکرین ریکارڈر سے متعلق عمومی سوالات

AI اسکرین ریکارڈر کیا ہے؟

AI اسکرین ریکارڈر آپ کی اسکرین، ویب کیم اور آڈیو کو ریکارڈ کرتا ہے اور خودکار طور پر آپ کی ویڈیو کو بہتر بناتا ہے۔ HeyGen شور کم کر کے، خاموش حصوں کو ٹرم کر کے، اور کیپشن بنا کر وضاحت میں اضافہ کرتا ہے تاکہ آپ کی ریکارڈنگز بغیر دستی ایڈیٹنگ کے پروفیشنل نظر آئیں۔

کیا میں ایک ہی وقت میں اپنی اسکرین اور ویب کیم ریکارڈ کر سکتا ہوں؟

جی ہاں۔ HeyGen بیک وقت اسکرین، ویب کیم اور مائیکروفون ریکارڈ کرنے کی سہولت دیتا ہے، وہ بھی مکمل ہم آہنگی کے ساتھ۔ آپ ریکارڈنگ کے دوران مختلف لےآؤٹس کے درمیان سوئچ کر سکتے ہیں، جس سے یہ اُن ٹیوٹوریلز، ڈیموز اور واک تھروز کے لیے بہترین ہے جن میں بصری مواد کے ساتھ پریزنٹر کا تناظر بھی درکار ہو۔

کیا AI اسکرین ریکارڈر براہِ راست براؤزر میں کام کرتا ہے؟

بالکل۔ HeyGen مکمل طور پر آن لائن چلتا ہے، کسی انسٹالیشن یا سیٹ اپ کی ضرورت نہیں۔ آپ فوراً Windows، Mac یا موبائل براؤزرز پر ریکارڈ کر سکتے ہیں، اور تمام فائلیں آسان رسائی کے لیے محفوظ طریقے سے کلاؤڈ میں محفوظ ہو جاتی ہیں۔

کیا HeyGen میری ریکارڈنگز میں آڈیو کوالٹی بہتر بنا سکتا ہے؟

جی ہاں۔ بلٹ اِن AI خودکار طور پر پس منظر کا شور ہٹا دیتی ہے، آواز کی سطح کو متوازن کرتی ہے، فالتو الفاظ کو ٹرم کرتی ہے اور وضاحت کو بہتر بناتی ہے۔ مزید صاف نتیجے کے لیے، آپ بعد میں آڈیو کو بہتر بنا سکتے ہیں Increase Volume of Video Tool

کیا اسکرین ریکارڈر خودکار طور پر کیپشنز بناتا ہے؟

جی ہاں۔ HeyGen ریکارڈنگ کے دوران خودکار طور پر درست کیپشنز اور ٹرانسکرپٹس بناتا ہے۔ اس سے آپ کی ویڈیوز زیادہ قابلِ رسائی، آسانی سے سمجھ آنے والی، اور YouTube، Reels، اور اندرونی ٹریننگ پورٹلز جیسے پلیٹ فارمز کے لیے فوراً تیار ہو جاتی ہیں۔

کیا میں ریکارڈنگ کرنے کے بعد اپنی ریکارڈنگز میں ترمیم کر سکتا ہوں؟

آپ خاموشی ہٹانے، سین ڈیٹیکشن، ٹرمنگ اور کیپشن ایڈجسٹمنٹ جیسے AI فیچرز کے ذریعے تیزی سے ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں۔ مزید باریک تبدیلیوں کے لیے—جیسے حصے کاٹنا، استعمال کریں Online Video Trimmer

کیا HeyGen کا AI اسکرین ریکارڈر استعمال کرنے کے لیے مفت ہے؟

جی ہاں۔ آپ بنیادی ورژن کے ساتھ مفت میں ویڈیوز ریکارڈ، بہتر، اور ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ اپ گریڈ کرنے سے ٹیموں کے لیے پریمیم فیچرز، زیادہ طویل ریکارڈنگز، اور جدید ورک فلو ان لاک ہو جاتے ہیں۔ آپ یہاں سائن اپ کریں

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

HeyGen کے ساتھ تخلیق کرنا شروع کریں

اپنے خیالات کو مصنوعی ذہانت کے ساتھ پروفیشنل ویڈیوز میں بدلیں۔

مفت میں شروع کریں →
CTA background