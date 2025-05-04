اپنی اسکرین، ویب کیم اور آڈیو کو HeyGen کے AI اسکرین ریکارڈر کے ساتھ کیپچر کریں۔ مکمل ہم آہنگی کے ساتھ ریکارڈ کریں، پس منظر کا شور صاف کریں، اور خودکار طور پر کیپشنز بنائیں۔ بغیر کسی ڈاؤن لوڈ یا ایڈیٹنگ سافٹ ویئر کے چند منٹوں میں اعلیٰ معیار کی، شیئر کرنے کے قابل ویڈیوز تیار کریں۔
زیادہ ذہانت سے، تیزی سے اور بہتر ریکارڈ کریں
HeyGen کا AI Screen Recorder آپ کو ایک ہی سادہ اور طاقتور پلیٹ فارم میں وہ سب کچھ دیتا ہے جس کی آپ کو ضرورت ہے تاکہ آپ پروفیشنل معیار کی ویڈیوز ریکارڈ، بہتر اور شیئر کر سکیں۔ چاہے آپ ٹیوٹوریلز بنا رہے ہوں، پروڈکٹ ڈیموز، آن بورڈنگ ویڈیوز یا ٹیم پریزنٹیشنز، HeyGen آپ کو وقت بچانے، پیداواریت بڑھانے اور براہِ راست اپنے براؤزر سے اسٹوڈیو کے معیار کی کوالٹی برقرار رکھنے میں مدد دیتا ہے۔
AI سے چلنے والی بہتر خصوصیات، ملٹی سورس ریکارڈنگ، اور فوری شیئرنگ ٹولز کے ساتھ، آپ کی ریکارڈ کی گئی ہر ویڈیو پروفیشنل طور پر تیار شدہ نظر آتی ہے اور آواز بالکل صاف سنائی دیتی ہے۔
مصنوعی ذہانت کے ساتھ خودکار بہتری
اپنی ریکارڈنگز کو خودکار طور پر سادہ سے شاندار بنائیں۔ HeyGen کی جدید AI پس منظر کا شور ختم کر کے، آواز کی سطح کو متوازن بنا کر، اور فالتو الفاظ کاٹ کر آپ کی آڈیو کو ریئل ٹائم میں صاف کرتی ہے۔ کسی ایڈیٹنگ کی ضرورت نہیں۔ آپ کو ہر بار ہموار، پروفیشنل معیار کی ریکارڈنگز ملتی ہیں۔
آپ بلٹ اِن اینہانسمنٹ سیٹنگز کے ساتھ اپنے آؤٹ پٹ کو فائن ٹیون کر سکتے ہیں جو آپ کی آواز کو تیز، واضح اور قدرتی رکھتی ہیں، جو تخلیق کاروں، اساتذہ اور پروفیشنلز کے لیے بالکل موزوں ہیں۔
بلا رکاوٹ ملٹی سورس کیپچر
اپنی اسکرین، ویب کیم اور مائیکروفون کو ایک ہی وقت میں مکمل ہم آہنگی کے ساتھ ریکارڈ کریں۔ ریکارڈنگ کے دوران مختلف ویوز کے درمیان آسانی سے سوئچ کریں تاکہ اہم ویژولز یا چہرے کے تاثرات کو نمایاں کر سکیں۔
ریکارڈنگ سے پہلے، اپنا اسکرپٹ پلان کریں AI ویڈیو اسکرپٹ جنریٹر استعمال کر کے تاکہ آپ اپنا پیغام واضح طور پر ترتیب دے سکیں اور وقت بچا سکیں۔
یہ لچکدار سیٹ اپ ٹیوٹوریلز، پروڈکٹ واک تھروز یا ریموٹ پریزنٹیشنز کے لیے بہترین ہے، جو آپ کی ویڈیوز کو ذاتی انداز دیتا ہے اور ناظرین کو مسلسل متوجہ رکھتا ہے۔ سادہ اور منظم انٹرفیس اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ کوئی لیگ یا آڈیو میں تاخیر نہ ہو، چاہے آپ ریکارڈنگ کے دوران ہی سورسز تبدیل کر رہے ہوں۔
صرف 4 آسان مراحل میں اپنی اسکرین ریکارڈ کریں
آسانی سے اپنی اسکرین ریکارڈ کریں اور ریکارڈنگز کو HeyGen کے AI Screen Recorder کے ساتھ دلکش، پروفیشنل ویڈیوز میں بدل دیں۔
اپنے براؤزر میں براہِ راست HeyGen اسکرین ریکارڈر لانچ کریں۔ کسی ڈاؤن لوڈ یا انسٹالیشن کی ضرورت نہیں، بس ٹول کھولیں اور چند سیکنڈ میں ریکارڈنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔
بالکل وہی چیز منتخب کریں جو آپ ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں: اپنی اسکرین، ویب کیم، یا دونوں آڈیو کے ساتھ۔ آپ کسی بھی وقت ویو تبدیل کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا ناظرین ہمیشہ اسی چیز پر توجہ مرکوز رکھے جو سب سے زیادہ اہم ہے۔
جیسے ہی آپ ریکارڈ پر کلک کرتے ہیں، HeyGen کی AI خودکار طور پر بیک گراؤنڈ میں کام کرتی ہے۔ یہ بیک گراؤنڈ شور ختم کرتی ہے، لمبے وقفے ٹرم کرتی ہے، آڈیو کو بیلنس کرتی ہے، اور یہاں تک کہ کیپشن بھی شامل کرتی ہے تاکہ آپ کی ویڈیو بغیر کسی دستی ایڈیٹنگ کے ہموار اور پروفیشنل لگے۔
جب آپ کام مکمل کر لیں، تو اپنی ریکارڈنگ کا پری ویو دیکھیں اور چند سیکنڈز میں اسے ایکسپورٹ کریں۔ اپنی تیار شدہ ویڈیو کو HD یا 4K میں ڈاؤن لوڈ کریں، یا اسے فوراً ایک محفوظ لنک کے ذریعے شیئر کریں، جو ٹیوٹوریلز، پریزنٹیشنز اور ٹیم اپ ڈیٹس کے لیے بہترین ہے۔
AI اسکرین ریکارڈر آپ کی اسکرین، ویب کیم اور آڈیو کو ریکارڈ کرتا ہے اور خودکار طور پر آپ کی ویڈیو کو بہتر بناتا ہے۔ HeyGen شور کم کر کے، خاموش حصوں کو ٹرم کر کے، اور کیپشن بنا کر وضاحت میں اضافہ کرتا ہے تاکہ آپ کی ریکارڈنگز بغیر دستی ایڈیٹنگ کے پروفیشنل نظر آئیں۔
جی ہاں۔ HeyGen بیک وقت اسکرین، ویب کیم اور مائیکروفون ریکارڈ کرنے کی سہولت دیتا ہے، وہ بھی مکمل ہم آہنگی کے ساتھ۔ آپ ریکارڈنگ کے دوران مختلف لےآؤٹس کے درمیان سوئچ کر سکتے ہیں، جس سے یہ اُن ٹیوٹوریلز، ڈیموز اور واک تھروز کے لیے بہترین ہے جن میں بصری مواد کے ساتھ پریزنٹر کا تناظر بھی درکار ہو۔
بالکل۔ HeyGen مکمل طور پر آن لائن چلتا ہے، کسی انسٹالیشن یا سیٹ اپ کی ضرورت نہیں۔ آپ فوراً Windows، Mac یا موبائل براؤزرز پر ریکارڈ کر سکتے ہیں، اور تمام فائلیں آسان رسائی کے لیے محفوظ طریقے سے کلاؤڈ میں محفوظ ہو جاتی ہیں۔
جی ہاں۔ بلٹ اِن AI خودکار طور پر پس منظر کا شور ہٹا دیتی ہے، آواز کی سطح کو متوازن کرتی ہے، فالتو الفاظ کو ٹرم کرتی ہے اور وضاحت کو بہتر بناتی ہے۔ مزید صاف نتیجے کے لیے، آپ بعد میں آڈیو کو بہتر بنا سکتے ہیں Increase Volume of Video Tool
جی ہاں۔ HeyGen ریکارڈنگ کے دوران خودکار طور پر درست کیپشنز اور ٹرانسکرپٹس بناتا ہے۔ اس سے آپ کی ویڈیوز زیادہ قابلِ رسائی، آسانی سے سمجھ آنے والی، اور YouTube، Reels، اور اندرونی ٹریننگ پورٹلز جیسے پلیٹ فارمز کے لیے فوراً تیار ہو جاتی ہیں۔
آپ خاموشی ہٹانے، سین ڈیٹیکشن، ٹرمنگ اور کیپشن ایڈجسٹمنٹ جیسے AI فیچرز کے ذریعے تیزی سے ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں۔ مزید باریک تبدیلیوں کے لیے—جیسے حصے کاٹنا، استعمال کریں Online Video Trimmer
جی ہاں۔ آپ بنیادی ورژن کے ساتھ مفت میں ویڈیوز ریکارڈ، بہتر، اور ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ اپ گریڈ کرنے سے ٹیموں کے لیے پریمیم فیچرز، زیادہ طویل ریکارڈنگز، اور جدید ورک فلو ان لاک ہو جاتے ہیں۔ آپ یہاں سائن اپ کریں
