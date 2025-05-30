دو ویڈیوز کو ملا کر ایک بنائیں

صرف چند کلکس میں اپنے تمام کلپس کو ایک ہموار ویڈیو میں جوڑیں۔ اپنی فائلیں اپ لوڈ کریں، انہیں ترتیب دیں، اور بغیر واٹر مارک یا سائن اپ کے صاف ستھرا MP4 ڈاؤن لوڈ کریں۔ یہ سب کچھ براہِ راست آپ کے براؤزر میں تیزی اور محفوظ طریقے سے ہوتا ہے۔ سوشل پوسٹس، فون کلپس، اسکول پروجیکٹس یا تیز ایڈیٹس کے لیے بہترین۔ سادہ رکھیں، اپنی ویڈیوز مرج کریں، اور چند سیکنڈز میں استعمال کے لیے تیار فائل حاصل کریں۔

128,478,077بنائی گئی ویڈیوز
102,707,039بنائے گئے اواتار
17,652,394ترجمہ شدہ ویڈیوز
دنیا بھر کے لاکھوں افراد اپنی کہانیوں کو زندہ کرنے کے لیے اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔
دو ویڈیوز کو ایک مربوط کہانی میں یکجا کریں

یہ ٹول آپ کو بغیر کچھ انسٹال کیے ویڈیوز کو جوڑنے کا ایک آسان طریقہ دیتا ہے۔ اپنی کلپس اپ لوڈ کریں، ان کی ترتیب بدلیں، غیر ضروری حصے ٹرم کریں اور وہ لے آؤٹ منتخب کریں جو آپ کے پروجیکٹ کے لیے موزوں ہو۔ آپ میوزک شامل کر سکتے ہیں، مختلف اورینٹیشنز کو درست کر سکتے ہیں اور افقی یا عمودی ویڈیوز کو ملا کر ایک صاف ستھری فائل بنا سکتے ہیں۔ یہ MP4، MOV، AVI اور دیگر فارمیٹس کو سپورٹ کرتا ہے اور کسی بھی ڈیوائس پر کام کرتا ہے۔ ہر چیز آپ کے براؤزر میں محفوظ طریقے سے پروسیس ہوتی ہے، اس لیے آپ اپنی ویڈیوز کو تیزی سے مرج کر کے تیار فائل بغیر کسی جھنجھٹ کے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ آپ ایسے ٹولز بھی ایکسپلور کر سکتے ہیں جو آپ کو شروع سے کنٹینٹ بنانے میں مدد دیتے ہیں، مثلاً امیج سے ویڈیو جنریٹر۔

HeyGen کے ساتھ ویڈیوز کو مؤثر طور پر جوڑنے کے بہترین طریقے

چند تیز اور سادہ سیٹنگز سے آپ کی مرج کی ہوئی ویڈیو کہیں زیادہ ہموار لگ سکتی ہے۔ کوشش کریں کہ آپ کے کلپس کی ریزولوشن ایک دوسرے کے قریب ہو تاکہ کوالٹی میں نمایاں فرق محسوس نہ ہو۔ اگر آپ کی ویڈیوز مختلف orientation میں ریکارڈ ہوئی ہیں تو cropping یا layout ٹولز استعمال کریں تاکہ سبجیکٹ درمیان میں رہے اور دیکھنے میں آسان ہو۔ آڈیو لیولز چیک کریں تاکہ ٹرانزیشنز قدرتی محسوس ہوں، اور وہ حصے کاٹ دیں جن کی آپ کو ضرورت نہیں۔ ایسا aspect ratio منتخب کریں جو آپ کے پلیٹ فارم کے مطابق ہو، اور ایکسپورٹ کرنے سے پہلے ویڈیو کا پری ویو دیکھ لیں تاکہ یقین ہو جائے کہ سب کچھ روانی کے ساتھ چل رہا ہے۔

ویڈیوز کو HeyGen کے AI اسٹوڈیو کے ساتھ کیوں جوڑیں؟

یہ آن لائن ویڈیو کمبائنر آپ کو بغیر اکاؤنٹ بنائے، بغیر ڈاؤن لوڈ کیے اور بغیر واٹر مارک کے کلپس کو جوڑنے کی سہولت دیتا ہے۔ یہ ہر ڈیوائس پر کام کرتا ہے اور MP4 اور MOV جیسے مقبول فارمیٹس کو سپورٹ کرتا ہے، تاکہ آپ آسانی سے ویڈیوز اپ لوڈ کر کے انہیں ملا سکیں۔ آپ کئی کلپس کو ایک ساتھ جوڑ سکتے ہیں، کوالٹی تیز اور واضح رکھ سکتے ہیں اور چند ہی سیکنڈز میں اپنی تیار شدہ ویڈیو محفوظ کر سکتے ہیں۔ پروسیسنگ کے دوران آپ کی فائلیں محفوظ رہتی ہیں اور ڈاؤن لوڈ کے بعد حذف کر دی جاتی ہیں۔ یہ کام، تعلیم یا سوشل پلیٹ فارمز کے لیے صاف ستھری، فوراً شیئر کے قابل ویڈیو بنانے کا ایک سادہ طریقہ ہے۔ اگر آپ اپنی ویڈیوز میں زیادہ شخصیت اور انداز لانا چاہتے ہیں تو ہمارا اپنا اواتار بنائیں ٹول آزمائیں۔

یہ کیسے کام کرتا ہے؟

HeyGen میں دو ویڈیوز کو کیسے جوڑیں

دو ویڈیوز کو ایک ساتھ جوڑنا اتنا ہی آسان ہے جتنا کہ انہیں اپ لوڈ کرنا، مناظر کو ترتیب دینا، اور HeyGen کے AI اسٹوڈیو کے اندر سے ایکسپورٹ کرنا۔ بس اپ لوڈ کریں، ترتیب دیں، ایڈٹ کریں، اور چند منٹوں میں اپنی حتمی MP4 ایکسپورٹ کریں۔

مرحلہ 1

اپنی کلپس اپ لوڈ کریں

اپنی ویڈیو فائلیں MP4، MOV، AVI یا کسی بھی دوسرے سپورٹڈ فارمیٹ میں اپ لوڈ کریں۔ یقینی بنائیں کہ وہ تمام کلپس جنہیں آپ مرج کرنا چاہتے ہیں، تیار ہوں۔

مرحلہ 2

اپنی ٹائم لائن ترتیب دیں

اپنی کلپس کو اپنی پسند کے مطابق ترتیب دیں۔ کناروں کو ٹرم کریں، لے آؤٹ کو ایڈجسٹ کریں، اور ہر سین کو اس طرح رکھیں کہ سب کچھ ہمواری سے ایک ساتھ جڑ جائے۔

مرحلہ 3

اپنی ایڈیٹنگ کو حسبِ منشا بنائیں

اپنی ویڈیو کو بہتر بنائیں: آڈیو شامل یا تبدیل کریں، ٹائمنگ ایڈجسٹ کریں، اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ ٹرانزیشنز قدرتی انداز میں چلیں۔ اپنی سیکوئنس کا پری ویو کریں تاکہ تصدیق ہو سکے کہ سب کچھ درست نظر آ رہا ہے۔

مرحلہ 4

مرج کریں اور ڈاؤن لوڈ کریں

جب آپ مطمئن ہوں، تو اپنے تمام کلپس کو ملا کر ایک بے جوڑ ویڈیو بنائیں۔ اپنی حتمی MP4 ایکسپورٹ کریں اور فوراً ڈاؤن لوڈ کریں۔ پورا عمل تیز، سادہ اور مکمل طور پر آن لائن ہے۔

دو ویڈیوز کو جوڑنے سے متعلق عمومی سوالات

میں آن لائن دو ویڈیوز کو کیسے جوڑ سکتا ہوں؟

اپنی کلپس اپ لوڈ کریں، انہیں ایڈیٹر میں ترتیب دیں اور چند منٹوں میں ایک سنگل MP4 ایکسپورٹ کریں۔ اگر آپ مرج کرنے سے پہلے اپنی کلپس کو ٹرم یا صاف کرنا چاہتے ہیں، تو استعمال کریںآن لائن ویڈیو ٹریمر

کیا میں متعدد ویڈیوز کو مفت میں مرج کر سکتا ہوں؟

جی ہاں۔ آپ دو یا اس سے زیادہ کلپس کو بغیر کسی اضافی لاگت کے جوڑ سکتے ہیں اور ایک واٹر مارک سے پاک MP4 ایکسپورٹ کر سکتے ہیں جو سوشل میڈیا، پریزنٹیشنز یا اسکول پروجیکٹس کے لیے بالکل تیار ہو۔

کیا ویڈیوز کو مرج کرنے سے کوالٹی کم ہو جائے گی؟

نہیں۔ آپ کی حتمی مرج کی گئی ویڈیو HD میں تیز اور ہموار پلے بیک کے لیے بہتر رہتی ہے۔ HeyGen پروسیسنگ کے دوران خودکار طور پر وضاحت، رنگ اور ریزولوشن کو برقرار رکھتا ہے۔

میں کون سے ویڈیو فارمیٹس اپ لوڈ کر سکتا ہوں؟

آپ MP4، MOV، AVI اور WebM فائلیں اپ لوڈ کر سکتے ہیں۔ یہ ٹول مکسڈ اورینٹیشنز کو بھی سپورٹ کرتا ہے، جس سے آپ عمودی اور افقی فوٹیج کو ملا کر ایک صاف ستھری ویڈیو بنا سکتے ہیں۔

کیا میں اپنے فون پر ویڈیوز کو آپس میں ملا سکتا ہوں؟

جی ہاں۔ یہ ٹول براہِ راست آپ کے موبائل براؤزر میں iPhone، Android اور ٹیبلیٹس پر، اسی طرح Mac، Windows اور Chromebook پر بھی کام کرتا ہے۔

کیا میں ویڈیوز کو جوڑتے وقت آڈیو شامل یا تبدیل کر سکتا ہوں؟

جی ہاں۔ آپ نیا آڈیو ٹریک اپ لوڈ کر سکتے ہیں یا اصل آواز کو برقرار رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو پلے بیک اسپیڈ ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہو تو استعمال کریں Audio Speed Changer

کیا میری اپ لوڈ کی گئی فائلیں نجی اور محفوظ رہتی ہیں؟

جی ہاں۔ آپ کی ویڈیوز براؤزر میں محفوظ طریقے سے پروسیس کی جاتی ہیں اور ڈاؤن لوڈ کے بعد خودکار طور پر حذف کر دی جاتی ہیں۔ پورے عمل کے دوران آپ ہی کو اپنی کنٹینٹ تک رسائی حاصل ہوتی ہے۔

کیا میں اس ٹول کو TikTok یا YouTube کے لیے مواد بنانے کے لیے استعمال کر سکتا ہوں؟

بالکل۔ آپ TikTok، Instagram Reels، YouTube اور مزید کے لیے کلپس کو ایک ساتھ جوڑ سکتے ہیں۔ اگر آپ بیانیہ ویڈیوز بنانا چاہتے ہیں یا AI آوازیں شامل کرنا چاہتے ہیں، تو استعمال کریں Text to Speech Video Tool

