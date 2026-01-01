Turn any script into a polished business video in minutes with an AI business video maker. No cameras, no crews, no editing software. Paste your text, pick a style, and publish across every channel.
Features of the business video maker
بے عیب پیشکش کے لیے Speech Cleanup
Record once and skip the endless retakes. The AI video editor removes filler words, pauses, and false starts, then stitches your best video clips together with invisible transitions, so your high-quality business video looks recorded perfectly the first time with no jarring jump cuts.
بزنس ویڈیو ٹیمپلیٹس اور AI ویڈیو
Start from a ready-made template instead of a blank page. The text to video engine builds scenes and pacing automatically, so you create professional videos and speed up video production, turning any business video template into finished output in minutes.
175+ زبانوں میں AI وائس اوورز
ہر آن لائن ویڈیو کو واضح، پُراعتماد وائس اوور دیں، بغیر کسی وائس ٹیلنٹ کو ہائر کیے۔ AI وائس جنریٹر آپ کی AI اسکرپٹ کو قدرتی لہجے میں پڑھتا ہے، اور آپ اپنی آواز کو ایک بار کلون کر کے 175 زبانوں میں مختلف ریجنز، مہمات اور اپ ڈیٹس کے دوران بیانیہ یکساں رکھ سکتے ہیں۔
آن لائن ویڈیو میکر مصنوعی ذہانت کے ٹولز کے ساتھ
فُٹیج اپ لوڈ کریں، ٹیکسٹ شامل کریں، بیک گراؤنڈ ہٹائیں، اور آن لائن ویڈیو ایڈیٹر میں ایک صاف ستھرے ڈیش بورڈ سے سینز کو اینیمیٹ کریں جو نان ایڈیٹرز کے لیے بنایا گیا ہے۔ سب ٹائٹل جنریٹر ایک کلک میں کیپشنز بنا دیتا ہے، اور ایڈیٹنگ ٹولز کے ساتھ برانڈ کِٹ ہر بزنس ویڈیو کو آپ کے برانڈ کے مطابق رکھتی ہے۔
ایک پروفیشنل بزنس ویڈیو کو مقامی بنائیں
ہر مارکیٹ تک پہنچیں، بغیر ایک بھی ویڈیو دوبارہ بنائے۔ اپنے اسکرپٹ کو AI ڈبنگ کے ذریعے چلائیں تاکہ بزنس ویڈیو کو نئی زبانوں میں ترجمہ کیا جا سکے، جہاں آواز اور lip-sync پوری طرح ہم آہنگ ہوں، یوں ایک ہی ریکارڈنگ آپ کے ویڈیو کنٹینٹ کی درجنوں مقامی شکلوں میں بدل جاتی ہے جو مقامی بولنے والوں جیسی لگتی ہیں۔
بزنس ویڈیو آئیڈیاز اور استعمال کے کیسز
Agency production drags on for weeks and burns budget. Write your script, pick a style, and generate marketing videos and a promo in minutes that reach your target audience and drive results.
Filming step-by-step instruction eats time and money, and updates mean reshoots. Drop in your notes to build a training video the team watches right away, then edit the script anytime to keep video content current.
Generic email blasts get ignored, and recording a clip per prospect does not scale. Spin up an AI talking head that delivers a tailored pitch, so reps send personal video at volume to lift replies.
Long memos get skimmed and leadership filming takes hours. Convert a deck with ppt to video into a corporate video, the simplest of videos for your business to share company-wide in seconds.
Filming a demo needs planning, a presenter, and edits. Describe the workflow and generate a product demo video for new features and product launches, an eye-catching, dynamic video that helps customers understand the value quickly.
Posting daily clips is slow and hard to keep consistent. Turn quick ideas into AI social media content for TikTok and Instagram Reels, so your brand stays active across social media platforms.
بزنس ویڈیو میکر کیسے کام کرتا ہے
صرف چار مراحل میں ایک بزنس ویڈیو بنائیں جو آپ کو خالی اسکرپٹ سے لے کر مکمل تیار، شیئر کے لیے تیار ویڈیو تک پہنچا دے۔
کوئی ٹیمپلیٹ منتخب کریں، فارمیٹ اور اسپییکٹ ریشو سیٹ کریں، اور وہ انداز چنیں جو آپ کے بزنس کے اہداف کے مطابق ہو۔
اپنا اسکرپٹ پیسٹ کریں یا ٹائپ کریں، پھر لہجے، رفتار اور زور کو بہتر بنائیں تاکہ پیغام بالکل واضح انداز میں پہنچے۔
کیپشنز، برانڈنگ اور بیک گراؤنڈز شامل کریں، پھر ایڈیٹر میں ٹیکز کو صاف کریں اور ٹائمنگ ایڈجسٹ کریں۔
حتمی ویڈیو کو HD یا 4K میں رینڈر کریں، پھر چند منٹوں میں اسے ڈاؤن لوڈ کریں یا اپنے چینلز پر شائع کریں۔
An online business video maker is an AI video generator that turns a script into a professional business video without filming. With HeyGen, you create business videos and complete video production in minutes, no video editing software or studio required.
Yes. Speech Cleanup automatically cuts filler words, pauses, and false starts, then bridges the gaps so there are no jump cuts. Paired with AI lip sync, your video editing flows together into one seamless, high-quality video with no manual trimming.
جی ہاں۔ اچھی طرح ڈیزائن کیے گئے ویڈیو ٹیمپلیٹس کی لائبریری سے کوئی تیار شدہ بزنس ویڈیو ٹیمپلیٹ منتخب کریں، پھر image to video کے ساتھ اپنی ویڈیو کلپس شامل کریں، یا اسٹاک لائبریری اور میڈیا لائبریری سے اسٹاک فوٹیج اور اسٹاک ویڈیوز استعمال کریں۔ کچھ بھی اپ لوڈ کریں اور ایک کلک میں ویڈیو شامل کریں۔ مفت بزنس ویڈیو ٹیمپلیٹس آپ کو ایک پروفیشنل آغاز فراہم کرتے ہیں۔
اپنا آئیڈیا ٹائپ کریں یا کوئی ٹیمپلیٹ منتخب کریں، ایک AI اواتار یا حقیقی پریزنٹر چنیں، اور AI آپ کی ویڈیو بنا دے گا۔ اینیمیشن شامل کریں، فونٹ منتخب کریں، اپنی پیلیٹ کے رنگ استعمال کریں، اور بیک گراؤنڈ میوزک کے ساتھ موسیقی اور ساؤنڈ ایفیکٹس کی تہہ لگائیں، پھر ویڈیو میں معمولی تبدیلیاں کریں اور اسے رینڈر ہونے دیں تاکہ ایک مؤثر بزنس ویڈیو تیار ہو جو واقعی اثر چھوڑے۔
جی ہاں۔ ایک مفت ویڈیو پلان کے ساتھ آپ بغیر کریڈٹ کارڈ کے ایک مفت بزنس ویڈیو بنا اور ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور فیس لیس ویڈیو کے لیے بالکل بھی کیمرے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کوئی بھی تیار شدہ ویڈیو ایڈیٹنگ ٹولز کے ذریعے آن لائن ویڈیو کا کام آسان بنا سکتا ہے، چاہے وہ تیز رفتار پرومو ہو یا بزنس ویڈیو ٹیمپلیٹس کا مکمل سیٹ۔ پیڈ پلانز $24 فی مہینہ سے شروع ہوتے ہیں۔
جی ہاں۔ تیار شدہ ویڈیو کو اپنی ویب سائٹ یا آن لائن اسٹور پر ایمبیڈ کریں، اور واضح CTAs کے ساتھ کسی بھی پروموشن کے لیے شیئر کریں۔ AI ویڈیو ٹرانسلیٹر ایک ہی ویڈیو کو عالمی مارکیٹس کے لیے دوبارہ استعمال کرنا بے حد آسان بنا دیتا ہے، تاکہ آپ اپنی کہانی سنائیں، اپنے پروڈکٹس اور سروسز کی مارکیٹنگ کریں، اور جدید ترین AI کے ساتھ اپنی ویڈیو کو واقعی نمایاں بنائیں۔
مزید دریافت کریں اے آئی سے چلنے والے ٹولز
Avatar IV کی مدد سے کسی بھی تصویر کو نہایت حقیقی آواز اور حرکات کے ساتھ زندگی بخشیں۔
اپنی اسکرپٹس کو مصنوعی ذہانت کی مدد سے پروفیشنل بزنس ویڈیوز میں تبدیل کریں۔