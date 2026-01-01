Free Online Business Video Maker for Your Brand

Turn any script into a polished business video in minutes with an AI business video maker. No cameras, no crews, no editing software. Paste your text, pick a style, and publish across every channel.

Business video maker turning a script into a polished business video for your brand.
141,999,561بنائی گئی ویڈیوز
116,756,600بنائے گئے اواتار
19,584,524ترجمہ شدہ ویڈیوز
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دنیا بھر کے لاکھوں افراد اپنی کہانیوں کو زندہ کرنے کے لیے اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔
اہم خصوصیات

Features of the business video maker

بے عیب پیشکش کے لیے Speech Cleanup

Record once and skip the endless retakes. The AI video editor removes filler words, pauses, and false starts, then stitches your best video clips together with invisible transitions, so your high-quality business video looks recorded perfectly the first time with no jarring jump cuts.

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Speech Cleanup removing filler words and stitching business video clips into one seamless take.

بزنس ویڈیو ٹیمپلیٹس اور AI ویڈیو

Start from a ready-made template instead of a blank page. The text to video engine builds scenes and pacing automatically, so you create professional videos and speed up video production, turning any business video template into finished output in minutes.

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Business video templates and AI video engine building scenes automatically.

175+ زبانوں میں AI وائس اوورز

ہر آن لائن ویڈیو کو واضح، پُراعتماد وائس اوور دیں، بغیر کسی وائس ٹیلنٹ کو ہائر کیے۔ AI وائس جنریٹر آپ کی AI اسکرپٹ کو قدرتی لہجے میں پڑھتا ہے، اور آپ اپنی آواز کو ایک بار کلون کر کے 175 زبانوں میں مختلف ریجنز، مہمات اور اپ ڈیٹس کے دوران بیانیہ یکساں رکھ سکتے ہیں۔

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AI voiceover generator narrating a business video in 175+ languages.

آن لائن ویڈیو میکر مصنوعی ذہانت کے ٹولز کے ساتھ

فُٹیج اپ لوڈ کریں، ٹیکسٹ شامل کریں، بیک گراؤنڈ ہٹائیں، اور آن لائن ویڈیو ایڈیٹر میں ایک صاف ستھرے ڈیش بورڈ سے سینز کو اینیمیٹ کریں جو نان ایڈیٹرز کے لیے بنایا گیا ہے۔ سب ٹائٹل جنریٹر ایک کلک میں کیپشنز بنا دیتا ہے، اور ایڈیٹنگ ٹولز کے ساتھ برانڈ کِٹ ہر بزنس ویڈیو کو آپ کے برانڈ کے مطابق رکھتی ہے۔

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Online video maker dashboard with AI editing tools and a brand kit.

ایک پروفیشنل بزنس ویڈیو کو مقامی بنائیں

ہر مارکیٹ تک پہنچیں، بغیر ایک بھی ویڈیو دوبارہ بنائے۔ اپنے اسکرپٹ کو AI ڈبنگ کے ذریعے چلائیں تاکہ بزنس ویڈیو کو نئی زبانوں میں ترجمہ کیا جا سکے، جہاں آواز اور lip-sync پوری طرح ہم آہنگ ہوں، یوں ایک ہی ریکارڈنگ آپ کے ویڈیو کنٹینٹ کی درجنوں مقامی شکلوں میں بدل جاتی ہے جو مقامی بولنے والوں جیسی لگتی ہیں۔

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AI dubbing localizing a professional business video into new languages.

بزنس ویڈیو آئیڈیاز اور استعمال کے کیسز

مارکیٹنگ مہمات اور پروموز

مارکیٹنگ مہمات اور پروموز

Agency production drags on for weeks and burns budget. Write your script, pick a style, and generate marketing videos and a promo in minutes that reach your target audience and drive results.

ٹریننگ اور آن بورڈنگ ویڈیوز

ٹریننگ اور آن بورڈنگ ویڈیوز

Filming step-by-step instruction eats time and money, and updates mean reshoots. Drop in your notes to build a training video the team watches right away, then edit the script anytime to keep video content current.

ذاتی نوعیت کی سیلز آؤٹ ریچ ویڈیو

ذاتی نوعیت کی سیلز آؤٹ ریچ ویڈیو

Generic email blasts get ignored, and recording a clip per prospect does not scale. Spin up an AI talking head that delivers a tailored pitch, so reps send personal video at volume to lift replies.

کارپوریٹ ویڈیو اور اندرونی کمیونی کیشن

کارپوریٹ ویڈیو اور اندرونی کمیونی کیشن

Long memos get skimmed and leadership filming takes hours. Convert a deck with ppt to video into a corporate video, the simplest of videos for your business to share company-wide in seconds.

پروڈکٹ ڈیموز اور پروڈکٹ لانچز

پروڈکٹ ڈیموز اور پروڈکٹ لانچز

Filming a demo needs planning, a presenter, and edits. Describe the workflow and generate a product demo video for new features and product launches, an eye-catching, dynamic video that helps customers understand the value quickly.

کاروبار کے لیے سوشل میڈیا مواد

کاروبار کے لیے سوشل میڈیا مواد

Posting daily clips is slow and hard to keep consistent. Turn quick ideas into AI social media content for TikTok and Instagram Reels, so your brand stays active across social media platforms.

یہ کیسے کام کرتا ہے

بزنس ویڈیو میکر کیسے کام کرتا ہے

صرف چار مراحل میں ایک بزنس ویڈیو بنائیں جو آپ کو خالی اسکرپٹ سے لے کر مکمل تیار، شیئر کے لیے تیار ویڈیو تک پہنچا دے۔

مرحلہ 1

Choose a style

کوئی ٹیمپلیٹ منتخب کریں، فارمیٹ اور اسپییکٹ ریشو سیٹ کریں، اور وہ انداز چنیں جو آپ کے بزنس کے اہداف کے مطابق ہو۔

مرحلہ 2

اپنی اسکرپٹ لکھیں

اپنا اسکرپٹ پیسٹ کریں یا ٹائپ کریں، پھر لہجے، رفتار اور زور کو بہتر بنائیں تاکہ پیغام بالکل واضح انداز میں پہنچے۔

مرحلہ 3

ویڈیو کو اپنی ضرورت کے مطابق بنائیں

کیپشنز، برانڈنگ اور بیک گراؤنڈز شامل کریں، پھر ایڈیٹر میں ٹیکز کو صاف کریں اور ٹائمنگ ایڈجسٹ کریں۔

مرحلہ 4

بنائیں اور شیئر کریں

حتمی ویڈیو کو HD یا 4K میں رینڈر کریں، پھر چند منٹوں میں اسے ڈاؤن لوڈ کریں یا اپنے چینلز پر شائع کریں۔

Choose a style step illustration.
Write your script step illustration.
Customize the video step illustration.
Generate and share step illustration.

اکثر پوچھے جانے والے سوالات (FAQs)

آن لائن بزنس ویڈیو میکر کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے؟

An online business video maker is an AI video generator that turns a script into a professional business video without filming. With HeyGen, you create business videos and complete video production in minutes, no video editing software or studio required.

کیا یہ میری ریکارڈنگ سے فالتو الفاظ اور دوبارہ لی گئی ٹیکز کو ہٹا سکتا ہے؟

Yes. Speech Cleanup automatically cuts filler words, pauses, and false starts, then bridges the gaps so there are no jump cuts. Paired with AI lip sync, your video editing flows together into one seamless, high-quality video with no manual trimming.

کیا میں مفت بزنس ویڈیو ٹیمپلیٹس اور اسٹاک میڈیا سے شروع کر سکتا ہوں؟

جی ہاں۔ اچھی طرح ڈیزائن کیے گئے ویڈیو ٹیمپلیٹس کی لائبریری سے کوئی تیار شدہ بزنس ویڈیو ٹیمپلیٹ منتخب کریں، پھر image to video کے ساتھ اپنی ویڈیو کلپس شامل کریں، یا اسٹاک لائبریری اور میڈیا لائبریری سے اسٹاک فوٹیج اور اسٹاک ویڈیوز استعمال کریں۔ کچھ بھی اپ لوڈ کریں اور ایک کلک میں ویڈیو شامل کریں۔ مفت بزنس ویڈیو ٹیمپلیٹس آپ کو ایک پروفیشنل آغاز فراہم کرتے ہیں۔

میں پرامپٹ سے AI کے ذریعے بزنس ویڈیوز کیسے بنا سکتا ہوں؟

اپنا آئیڈیا ٹائپ کریں یا کوئی ٹیمپلیٹ منتخب کریں، ایک AI اواتار یا حقیقی پریزنٹر چنیں، اور AI آپ کی ویڈیو بنا دے گا۔ اینیمیشن شامل کریں، فونٹ منتخب کریں، اپنی پیلیٹ کے رنگ استعمال کریں، اور بیک گراؤنڈ میوزک کے ساتھ موسیقی اور ساؤنڈ ایفیکٹس کی تہہ لگائیں، پھر ویڈیو میں معمولی تبدیلیاں کریں اور اسے رینڈر ہونے دیں تاکہ ایک مؤثر بزنس ویڈیو تیار ہو جو واقعی اثر چھوڑے۔

کیا مفت بزنس ویڈیو میکر واقعی استعمال کے لیے بالکل مفت ہے؟

جی ہاں۔ ایک مفت ویڈیو پلان کے ساتھ آپ بغیر کریڈٹ کارڈ کے ایک مفت بزنس ویڈیو بنا اور ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور فیس لیس ویڈیو کے لیے بالکل بھی کیمرے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کوئی بھی تیار شدہ ویڈیو ایڈیٹنگ ٹولز کے ذریعے آن لائن ویڈیو کا کام آسان بنا سکتا ہے، چاہے وہ تیز رفتار پرومو ہو یا بزنس ویڈیو ٹیمپلیٹس کا مکمل سیٹ۔ پیڈ پلانز $24 فی مہینہ سے شروع ہوتے ہیں۔

کیا میں اپنے برانڈ کی تشہیر کے لیے اپنی بزنس ویڈیو کو ایمبیڈ اور شیئر کر سکتا ہوں؟

جی ہاں۔ تیار شدہ ویڈیو کو اپنی ویب سائٹ یا آن لائن اسٹور پر ایمبیڈ کریں، اور واضح CTAs کے ساتھ کسی بھی پروموشن کے لیے شیئر کریں۔ AI ویڈیو ٹرانسلیٹر ایک ہی ویڈیو کو عالمی مارکیٹس کے لیے دوبارہ استعمال کرنا بے حد آسان بنا دیتا ہے، تاکہ آپ اپنی کہانی سنائیں، اپنے پروڈکٹس اور سروسز کی مارکیٹنگ کریں، اور جدید ترین AI کے ساتھ اپنی ویڈیو کو واقعی نمایاں بنائیں۔

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Avatar IV کی مدد سے کسی بھی تصویر کو نہایت حقیقی آواز اور حرکات کے ساتھ زندگی بخشیں۔

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