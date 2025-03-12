AI Explainer Video Maker, No Camera Needed

Make an AI explainer video without filming or design skills. Paste a script, upload a document, or type an idea, then choose an AI avatar and get a narrated, captioned video ready to share in minutes. It works for marketing, training, and education.

Presenter creating an AI explainer video on a laptop with a HeyGen overlay.
145,973,860بنائی گئی ویڈیوز
121,029,216بنائے گئے اواتار
20,177,110ترجمہ شدہ ویڈیوز
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دنیا بھر کے لاکھوں افراد اپنی کہانیوں کو زندہ کرنے کے لیے اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔
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AI ایکسپلینر ویڈیو کی خصوصیات

یہ AI explainer ویڈیو جنریٹر ویڈیو بنانے کے عمل کو اتنا ہی آسان بنا دیتا ہے جتنا کوئی دستاویز لکھنا، اور AI ویڈیو میکر آپ کو اسکرپٹ یا موجودہ فائل سے پروفیشنل explainer ویڈیوز بنانے میں مدد دیتا ہے جو پیچیدہ خیالات کو آسان بنا دیتی ہیں۔

کسی اسکرپٹ، PDF، یا پرامپٹ سے شروع کریں

ویڈیو اسکرپٹ پیسٹ کریں، کوئی PDF یا سلائیڈ ڈیک اپ لوڈ کریں، کوئی URL پیسٹ کریں، یا صرف ایک پرامپٹ ٹائپ کریں۔ AI ویڈیو جنریٹر آپ کے موجودہ مواد کو اسٹوری بورڈ اور سین کے متن میں بدل دیتا ہے، تاکہ آپ ٹیکسٹ سے ویڈیوز بنا سکیں اور چند منٹوں میں مکمل دیکھنے کے قابل explainer تیار کر لیں۔

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A friendly professional at a laptop turns a script, PDF, and prompt into a video storyboard with scene thumbnails.

ہر لہجے میں قدرتی AI وائس اوور

آپ کا اسکرپٹ ایک واضح، انسانی لہجے جیسی آواز میں بولی جانے والی نریشن بن جاتا ہے۔ چاہے آپ کو پُرسکون ٹیوٹوریل کا انداز چاہیے یا جوش سے بھرپور پروڈکٹ پِچ، 300+ وائس اوورز میں سے انتخاب کریں اور ایسی ایکسپلینر ویڈیوز بنائیں جن کے وائس اوورز آپ کی رفتار کے مطابق ہوں، وہ بھی بغیر ریکارڈنگ بوتھ یا کرائے کے وائس ایکٹر کے۔

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A person speaking near a studio microphone beside a UI panel showing an audio waveform and voice-tone options.

Animated scenes and explainer templates

کوئی بھی لے آؤٹ منتخب کریں اور AI ویڈیو explainer خودکار طور پر اسے اینیمیشن، visuals اور ایسے transitions سے بھر دیتا ہے جو آپ کی اسکرپٹ کی ہر لائن کے مطابق ہوں۔ کسی بھی سین کو تبدیل کریں، ٹائمنگ ایڈجسٹ کریں یا پوری ویڈیو کو دوبارہ اسٹائل کریں تاکہ برانڈ کے مطابق اور بصری طور پر دلکش رہے، وہ بھی بغیر کسی ایڈیٹنگ سافٹ ویئر کے۔

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A creator selects an animated explainer scene layout from a grid of template thumbnails in a clean UI.

خودکار کیپشنز اور اسکرین پر نظر آنے والا متن

Every word in the narration is transcribed into synced captions as the video renders. On-screen titles and key phrases appear at the right moment, and you can make changes to any line, so the explainer stays clear for viewers watching on mute or following along in a second language.

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A presenter in a video frame with synced captions along the bottom and an on-screen title chip, with a caption-edit panel.

175+ سے زائد زبانوں میں ایک وضاحتی ویڈیو

ایک ہی بار explainer ویڈیو بنائیں، پھر پوری ویڈیو کو 175+ زبانوں میں lip-synced ڈبنگ اور آواز کی کاپی کے ساتھ ترجمہ کریں۔ پریزنٹر کا چہرہ اور لہجہ ہر مارکیٹ میں ایک جیسا رہتا ہے، اس لیے ایک ہی اسکرپٹ سے بغیر شوٹنگ یا دوبارہ ریکارڈنگ کے عالمی ناظرین کے لیے اعلیٰ معیار کی ویڈیوز تیار ہوتی ہیں۔

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A smiling presenter beside a language list panel with country flags and a 175+ languages chip.
Green gift box icon.استعمال کی صورتیں

Use cases for the AI explainer video maker

ایک مارکیٹر لینڈنگ پیج پر پلے بٹن کے ساتھ 60 سیکنڈ کی پروڈکٹ ایکسپلینر ویڈیو لانچ کرتا ہے۔

مارکیٹنگ اور پروڈکٹ کی وضاحت کرنے والی ویڈیوز

Agency explainers take weeks and thousands of dollars. Write the angle, run it through script to video, and launch a 60-second product explainer for a landing page or ad the same day.

ایک دوستانہ پریزنٹر نئے صارف کی آن بورڈنگ میں رہنمائی کر رہا ہے، ساتھ میں چیک لسٹ پینل ہے جس میں پہلا مرحلہ مکمل دکھایا گیا ہے۔

نئے کسٹمر آن بورڈنگ ویڈیوز

New users sign up and then get lost in setup. A short explainer walks them through the first key action, cuts support tickets, and turns a confusing onboarding into a clear path to the product's value.

An educator turns a lesson plan into a narrated video with concept visuals in a lesson panel.

کورس اور کلاس روم کی وضاحتیں

اساتذہ اور مواد بنانے والے ایک لیسن پلان کو ہر تصور کے لیے بصری عناصر کے ساتھ بیان کردہ تعلیمی ویڈیو میں بدل دیتے ہیں۔ طلبہ گھنی سلائیڈز پڑھنے یا طویل لیکچر سننے کے بجائے صرف دو منٹ کی واضح وضاحتی ویڈیو دیکھتے ہیں۔

ایک L&D پروفیشنل پالیسی اپ ڈیٹ کے ساتھ ٹریننگ ماڈیول کو اپ ڈیٹ کرتا ہے اور ری جنریٹ بٹن استعمال کرتا ہے۔

ملازمین کی تربیت اور تعمیل

L&D ٹیمیں پرانے سلائیڈ ڈیکس کی جگہ ایسی وضاحتی ویڈیوز استعمال کرتی ہیں جو اسٹاف واقعی مکمل دیکھتا ہے۔ بس اسکرپٹ اپ ڈیٹ کریں، ویڈیو دوبارہ بنائیں، اور نیا ورژن اسی دن دوبارہ شائع کریں، تاکہ پالیسی اور پروسیس کی ٹریننگ ہر لوکیشن پر ہمیشہ تازہ اور موجودہ رہے۔

A person converts a dense manual into a narrated explainer, a PDF page transforming into a video.

مینولز اور دستاویزات کو ویڈیو میں بدلیں

موٹی موٹی مینولز اور رپورٹس اکثر پڑھے بغیر رہ جاتی ہیں۔ انہیں PDF to video کے ذریعے چلائیں اور پلیٹ فارم خود بخود اسی دستاویز سے ایک بیان کردہ explainer ویڈیو بنا دیتا ہے، تاکہ اہم مراحل 40 صفحات کے بجائے صرف 3 منٹ میں سمجھ آ جائیں۔

ایک ہی پریزنٹر کو تین مختلف زبانوں کے کارڈز میں دکھایا گیا ہے، جن پر USA، اسپین اور جاپان کے جھنڈے ہیں۔

ہر مارکیٹ کے لیے عالمی وضاحتی ویڈیوز

عالمی ٹیموں کو ایک ہی وضاحتی ویڈیو بیک وقت کئی زبانوں میں درکار ہوتی ہے۔ اسے پہلے انگریزی میں بنائیں، پھر 175+ زبانوں میں لب کی ہم آہنگی کے ساتھ ڈب کریں، اور ایک ہی سورس ویڈیو سے دنیا کے ہر خطے تک پہنچیں۔

ہلکے نیلے پس منظر پر پلے بٹن کے ساتھ دھندلا سفید دستاویز کا آئیکن۔یہ کیسے کام کرتا ہے

AI explainer ویڈیو میکر کیسے کام کرتا ہے

صرف چار آسان مراحل میں تحریری آئیڈیا سے مکمل AI explainer ویڈیو تک جائیں، کسی قسم کی فلم بندی یا ایڈیٹنگ کی ضرورت نہیں۔

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مرحلہ 1: اپنا مواد شامل کریں

کوئی اسکرپٹ پیسٹ کریں، PDF یا سلائیڈ ڈیک اپ لوڈ کریں، لنک پیسٹ کریں، یا شروع کرنے کے لیے کوئی موضوع ٹائپ کریں۔

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مرحلہ 2: ایک پریزنٹر منتخب کریں

کوئی اواتار اور آواز منتخب کریں، یا صاف ستھرا walkthrough explainer بنانے کے لیے اپنی اسکرین ریکارڈ کریں۔

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مرحلہ 3: ویڈیو کو اپنی ضرورت کے مطابق بنائیں

اسکرپٹ میں ترمیم کریں، مناظر تبدیل کریں، B-roll اور برانڈنگ شامل کریں، پھر صرف ایک کلک سے ترجمہ کریں۔

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مرحلہ 4: ایکسپورٹ کریں اور شیئر کریں

HD یا 4K میں رینڈر کریں، MP4 کے طور پر ڈاؤن لوڈ کریں، اور کسی بھی ویب سائٹ، سوشل پلیٹ فارم یا LMS پر شائع کریں۔

AI explainer ویڈیو میکر سے متعلق FAQs (اکثر پوچھے جانے والے سوالات)

AI explainer ویڈیو کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتی ہے؟

AI explainer ویڈیو ایک مختصر، مصنوعی ذہانت سے بنی ویڈیو ہوتی ہے جو کسی ایک آئیڈیا، پروڈکٹ یا عمل کو آسان انداز میں سمجھاتی ہے، اور یہ فلم کریو کے بجائے سافٹ ویئر کے ذریعے تیار کی جاتی ہے۔ AI سے چلنے والے explainer ویڈیو میکر کے ساتھ explainer ویڈیو بنانے کا آغاز کسی اسکرپٹ، دستاویز یا پرامپٹ سے ہوتا ہے، اور پھر AI ٹیکنالوجی خودکار طور پر visuals، voiceover اور captions تیار کرتی ہے۔ یہ آپ کے براؤزر میں ایک آن لائن ٹول کے طور پر چلتی ہے۔

کیا AI explainer ویڈیو عام سی یا کارٹون روبوٹ جیسی لگے گی؟

حقیقی AI پریزنٹر کے ساتھ نہیں۔ Avatar V صرف 15 سیکنڈ کی کلپ سے جیتی جاگتی AI اواتار ویڈیوز بناتا ہے اور ہر سین میں ایک ہی چہرہ اور آواز برقرار رکھتا ہے، جسے G2 پر حقیقت کے لحاظ سے نمبر 1 ریٹنگ ملی ہے۔ آپ ایسے explainer ویڈیوز بنا سکتے ہیں جن میں AI اواتار بالکل فلمائی ہوئی ویڈیو کی طرح لگیں، نہ کہ اینیمیٹڈ کلپ آرٹ کی طرح۔

میں PDF یا سلائیڈ ڈیک کو وضاحتی ویڈیو میں کیسے تبدیل کروں؟

فائل اپ لوڈ کریں اور AI اسے پڑھ کر اہم نکات نکالتا ہے اور ہر منظر کے لیے الگ الگ اسٹوری بورڈ بناتا ہے جس میں نریشن بھی شامل ہوتی ہے۔ یہ ٹیکسٹ ٹو ویڈیو ورک فلو آپ کو ڈرافٹ اسکرپٹ کا جائزہ لینے، ویژولز تبدیل کرنے یا حصے کم کرنے کی سہولت دیتا ہے، پھر چند منٹ میں ویڈیو بنائیں۔

ایک explainer ویڈیو کو مؤثر کیا بناتا ہے؟

موثر explainer ویڈیوز ناظر کے مسئلے سے شروع ہوتی ہیں، ایک ہی خیال پر مرکوز رہتی ہیں اور پیچیدہ موضوعات کو آسان بنانے کے لیے بصری عناصر استعمال کرتی ہیں۔ دلکش explainer ویڈیوز بنانے کے لیے سادہ زبان میں مضبوط کہانیاں لکھیں، کیپشنز شامل کریں اور آخر میں اگلے واضح قدم کی ایک ہی کال دیں۔ AI تخلیق کا پورا عمل سنبھالتا ہے تاکہ آپ پیغام پر توجہ دے سکیں۔

دیگر AI explainer ویڈیو ٹولز کے مقابلے میں HeyGen کا انتخاب کیوں کریں؟

زیادہ تر ٹولز ایک وقت میں صرف ایک زبان میں ایک ویڈیو بناتے ہیں۔ HeyGen ایک بار حقیقت سے قریب اواتار کے ساتھ explainer ویڈیو بناتا ہے، پھر اسے 175+ زبانوں میں lip sync کے ساتھ ڈب کرتا ہے اور صرف ٹیکسٹ سے اپ ڈیٹ کر دیتا ہے، تاکہ آپ ہر مارکیٹ کے لیے بغیر دوبارہ شوٹ کیے مؤثر explainer ویڈیوز تیار کر سکیں۔

کیا AI explainer ویڈیوز وقت اور پروڈکشن بجٹ بچاتی ہیں؟

جی ہاں، اکثر بہت نمایاں طور پر۔ ایجوکیٹر Anton Voroniuk نے رپورٹ کیا کہ HeyGen پر منتقل ہونے کے بعد ان کی ویڈیو پروڈکشن کی لاگت 40 گنا کم ہوگئی اور ہر ہفتے 15.5 گھنٹے کی بچت ہوئی، جس سے ان کی ٹیم نے تیزی سے ویڈیوز بنائیں اور دس لاکھ سے زائد طلبہ تک پہنچ سکے۔ Anton Voroniuk کی مکمل کہانی دیکھیں۔

کیا AI ویڈیو بنانا سیکھنا مشکل ہے؟

نہیں۔ اس AI سے چلنے والے پلیٹ فارم پر AI ویڈیو بنانا بالکل کسی دستاویز کو ایڈٹ کرنے جیسا ہے، اس لیے آپ کو کچھ انسٹال کرنے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی کسی ٹائم لائن کو سیکھنے کی۔ بس اپنا مواد ٹائپ یا پیسٹ کریں، ایک AI پریزنٹر منتخب کریں، اور پلیٹ فارم خود بخود ڈائنامک ویڈیوز تیار کر دیتا ہے جنہیں آپ صرف ٹیکسٹ بدل کر مزید بہتر بنا سکتے ہیں۔

کیا میں ادائیگی سے پہلے مفت میں AI explainer ویڈیو بنا سکتا ہوں؟

جی ہاں۔ فری پلان کے ساتھ آپ ایک مفت ویڈیو بنا سکتے ہیں، مختلف پریزنٹرز اور آوازیں آزما سکتے ہیں، اور MP4 ایکسپورٹ کر سکتے ہیں تاکہ اپگریڈ کرنے سے پہلے پورا ورک فلو ٹیسٹ کر لیں۔ پیڈ پلانز میں HD اور 4K ایکسپورٹ، لمبی ویڈیوز، مزید زبانیں، اور ٹیم کے لیے اضافی فیچرز شامل ہوتے ہیں۔

توجہ برقرار رکھنے کے لیے AI explainer ویڈیو کتنی لمبی ہونی چاہیے؟

مارکیٹنگ کے لیے 60 سے 90 سیکنڈ کی ویڈیو سب سے بہتر رہتی ہے اور عموماً ناظرین جتنا وقت دیکھتے ہیں، اسی کے مطابق ہوتی ہے۔ ٹریننگ اور تعلیمی ایکسپلینر ویڈیوز، اگر موضوع کی ضرورت ہو، تو 3 سے 5 منٹ تک چل سکتی ہیں۔ ویڈیو کی شروعات ایک مضبوط ہُک سے کریں تاکہ توجہ فوراً حاصل ہو، ہر ویڈیو میں صرف ایک ہی بنیادی خیال رکھیں، اور جو چیز اس خیال کو مضبوط نہ بنائے اسے کاٹ دیں۔

آج ایک explainer ویڈیو بنانے کی لاگت کتنی ہے؟

ایک کسٹم ایجنسی explainer عام طور پر 3,000 سے 15,000 ڈالر تک کا خرچ آتا ہے اور اسے تیار کرنے میں کئی ہفتے لگتے ہیں۔ AI کے ساتھ یہی explainer بنانا اس خرچ کو ایک ماہانہ سبسکرپشن اور فی ویڈیو چند منٹ تک لے آتا ہے، اس لیے جیسے ہی آپ ایک سے زیادہ explainer بناتے ہیں تو فی explainer لاگت نمایاں طور پر کم ہو جاتی ہے۔

کیا یہ ٹول خودکار طور پر کیپشنز اور سب ٹائٹلز شامل کرتا ہے؟

جی ہاں۔ جیسے ہی ویڈیو رینڈر ہوتی ہے، نریشن کو ہم آہنگ کیپشنز میں ٹرانسکرائب کر دیا جاتا ہے، اور سب ٹائٹل جنریٹر آپ کو الفاظ، اسٹائلنگ اور ٹائمنگ میں ترمیم کرنے کی سہولت دیتا ہے۔ کیپشنز اُن ناظرین کے لیے مکمل دیکھنے کی شرح بڑھاتے ہیں جو ویڈیو کو میوٹ پر دیکھ رہے ہوں۔

کیا مجھے explainer ویڈیو بنانے کے لیے خود کچھ فلمانا یا ریکارڈ کرنا پڑے گا؟

کسی قسم کی فلم بندی یا ریکارڈنگ کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ بس اپنا مواد ٹائپ کریں یا اپ لوڈ کریں، ایک پریزنٹر اور آواز منتخب کریں، اور پلیٹ فارم خود بخود ویڈیو، نریشن اور کیپشنز بنا دیتا ہے۔ کیمرا، مائیکروفون اور ایڈیٹنگ سافٹ ویئر سب اختیاری ہیں۔

کیا میں explainer ویڈیو میں اپنی خود کی کلون کی ہوئی آواز استعمال کر سکتا ہوں؟

جی ہاں۔ وائس کلوننگ آپ کی آواز کو ایک مختصر نمونے سے ریکارڈ کرتی ہے اور اسی آواز سے کسی بھی اسکرپٹ کو بیان کرتی ہے، تاکہ ہر explainer بالکل آپ ہی کی طرح سنائی دے۔ جب ویڈیو کا ترجمہ دوسری زبانوں میں کیا جائے تو آپ اپنی کلون کی ہوئی آواز کو بھی مستقل رکھ سکتے ہیں۔

کیا میں ایک ہی explainer ویڈیو کو کئی زبانوں میں بنا سکتا ہوں؟

جی ہاں۔ ایک بار explainer بنائیں، پھر AI ویڈیو translator اسے 175+ زبانوں میں لب کی ہم آہنگی اور آواز کی کاپی کے ساتھ ڈب کرتا ہے۔ پریزنٹر کی شکل وہی رہتی ہے، اس لیے ہر ورژن سب ٹائٹل کے بجائے مقامی ویڈیو جیسا محسوس ہوتا ہے۔

کیا میں explainer بننے کے بعد اسے ایڈٹ یا اپ ڈیٹ کر سکتا ہوں؟

جی ہاں۔ چونکہ ویڈیو ٹیکسٹ سے بنائی جاتی ہے، آپ اسکرپٹ میں تبدیلی، سین بدلنے یا آواز تبدیل کرنے کے ذریعے ویڈیوز کو ایڈٹ کر سکتے ہیں، پھر چند منٹوں میں دوبارہ جنریٹ کر سکتے ہیں۔ دوبارہ شوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے آپ قیمت یا پالیسی میں تیز ترمیم کر کے اپنی explainer ویڈیوز کو فوراً اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں۔

میں AI explainer ویڈیو کن قسم کے ان پٹس سے شروع کر سکتا ہوں؟

آپ ایک تحریری اسکرپٹ، PDF یا سلائیڈ ڈیک، کسی ویب پیج کے URL، یا موضوع کو بیان کرنے والے ایک ہی پرامپٹ سے شروع کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس جو بھی اِن پٹ ہو، آپ اس سے ایسی ویڈیو بنا سکتے ہیں جو اسے بیان کردہ، کیپشن والی explainer ویڈیو میں بدل دے، تاکہ آپ اسی مواد سے کام کریں جو آپ کے پاس پہلے سے موجود ہے۔

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