AI کارٹون ویڈیو میکر: کسی بھی اسکرپٹ کو اینیمیٹ کریں

یہ AI کارٹون ویڈیو میکر آپ کی اسکرپٹ کو مکمل اینیمیٹڈ ویڈیو میں بدل دیتا ہے، جس میں کارٹون کردار، قدرتی وائس اوور اور بیک گراؤنڈ میوزک شامل ہوتا ہے۔ نہ کیمروں کی ضرورت، نہ ویڈیو ایڈیٹنگ، اور نہ ہی پہلے سے اینیمیشن سیکھنے کی شرط۔ تخلیق کاروں، اساتذہ اور فیس لیس چینلز کے لیے تیار کردہ۔

AI cartoon video maker interface turning a script prompt into an animated video with an original cartoon character speaking.
147,769,403بنائی گئی ویڈیوز
122,876,236بنائے گئے اواتار
20,442,333ترجمہ شدہ ویڈیوز
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
دنیا بھر کے لاکھوں افراد اپنی کہانیوں کو زندہ کرنے کے لیے اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔
Stylized white car icon on a blue background.اہم خصوصیات

Features of the AI Cartoon Video Maker

AI Cartoon Video Maker from Any Script

متن سے AI کی مدد سے اینیمیشنز بنائیں، بالکل اسی text to video ورک فلو کے ساتھ جو 120M+ ویڈیوز کو پاور کرتا ہے۔ AI کارٹون ویڈیو جنریٹر آپ کی اسکرپٹ یا سادہ ٹیکسٹ پرامپٹ کو اینیمیٹڈ شاٹس میں تقسیم کرتا ہے، ہر لائن کے مطابق ویژولز ملاتا ہے، اور چند منٹوں میں شیئر کے لیے تیار اینیمیٹڈ ویڈیوز فراہم کرتا ہے۔

Get Started for Free →
A script panel with a Generate button turning text into a storyboard row of original cartoon scenes.

ایک تصویر سے بولتے کارٹون کردار

کوئی illustration، mascot یا drawing اپ لوڈ کریں اور Avatar IV اسے phoneme-level lip-sync کے ساتھ بولتا ہوا کردار بنا دیتا ہے۔ یہ ماڈل cartoon، 2D، 3D اور non-human designs کے لیے تیار کیا گیا ہے، اس لیے آپ کے animated characters ہر ویڈیو جو آپ بنائیں، اس کے ہر منظر میں بالکل ایک جیسے نظر آتے ہیں۔

Get Started for Free →
An uploaded original cartoon mascot illustration becoming an animated speaking character with lip-sync markers.

Natural AI Voiceovers in 175+ Languages

Give every character a distinct voice with the built-in AI voice generator, then localize the full video with AI voiceovers in 175+ languages and matched lip-sync. Most cartoon makers stop at subtitles in a few dozen languages rather than natural, dubbed speech.

مفت میں شروع کریں →
An original cartoon character beside a voice panel and a language list with flags and matched lip-sync.

Cartoon Video Templates, Scenes, and Styles

جنریٹر میں تیار شدہ ویڈیو ٹیمپلیٹس اور سینز شامل ہیں جو آپ کو پہلے ہی فریم سے پروفیشنل اور پالشڈ ویڈیو بنانے میں مدد دیتے ہیں۔ کوئی اینیمیٹڈ یا Pixar اسٹائل منتخب کریں، پھر YouTube، TikTok یا پریزنٹیشنز کے لیے برانڈ کے رنگ، فونٹس اور ایسپیکٹ ریشوز اپنی ضرورت کے مطابق سیٹ کریں۔

Get Started for Free →
A gallery of original animated style templates with a brand-kit panel of color swatches and aspect-ratio chips.

صرف ایک پرامپٹ سے مکمل کارٹون

Video Agent handles the heavy lifting: hand it a single prompt and it drafts the script, storyboards the scenes, and composes the finished cut, showing you an editable creative blueprint before rendering. One idea becomes a complete AI animation video without touching a timeline or keyframe.

مفت میں شروع کریں →
A Video Agent panel showing one prompt flowing through an editable Script to Scenes to Final cut blueprint.
سبز تحفے کے ڈبے کا آئیکن۔استعمال کی صورتیں

AI کارٹون ویڈیو میکر کے استعمالات

ایک عمودی فون پری ویو جس میں اصل کارٹون شارٹ دکھائی دے رہا ہے، جس کے ساتھ چیک مارکس والے کنٹینٹ کیلنڈر موجود ہے۔

شارٹس کے لیے بغیر چہرے والی کارٹون ویڈیوز

فیس لیس چینلز کو روزانہ سوشل میڈیا کنٹینٹ کی ضرورت ہوتی ہے، وہ بھی بغیر شوٹنگ کے۔ ویڈیو اسکرپٹ جنریٹر سے ایپی سوڈز کا ڈرافٹ بنائیں، ایپی سوڈ آئیڈیاز کو اینیمیٹڈ کٹس میں بدلیں، اور مختصر ویڈیوز کو TikTok، Reels اور Shorts پر ایسے شیڈول کے ساتھ شائع کریں جسے ایک ہی شخص آسانی سے برقرار رکھ سکے۔

ایک اصل کارٹون راوی جو وائٹ بورڈ کی طرف اشارہ کر رہا ہے جس پر سادہ پروڈکٹ ورک فلو کا ڈایاگرام بنا ہوا ہے۔

بزنس کے لیے اینیمیٹڈ ایکسپلینر ویڈیوز

کارٹون نریٹرز مشکل موضوعات کو سمجھنا آسان بنا دیتے ہیں۔ کسی فیچر walkthrough کو اینیمیٹڈ پریزنٹیشن میں بدلیں اور قیمتوں، ورک فلو یا پالیسیوں کو ایک دل چسپ ویڈیو فارمیٹ میں سمجھائیں جسے لوگ آخر تک دیکھیں۔

ایک پُراثر اور دل کو چھو لینے والا اصل اسٹوری بُک کارٹون منظر، جس میں دوستانہ، عام سے جانور ایک سبق کے اسکرپٹ والے پینل کے ساتھ کھڑے ہیں۔

تعلیمی کارٹون اور بچوں کی کہانیاں

اساتذہ اور کورس بنانے والے جامد سلائیڈز بیان کرنے کے بجائے اپنے اسباق اور کہانیوں کی کتابوں سے دل چسپ اینیمیٹڈ ویڈیوز بناتے ہیں۔ ایک ہی سبق کا اسکرپٹ دوپہر کے چند گھنٹوں میں مکمل اینیمیٹڈ قسط بن جاتا ہے، وہ بھی کسی اینیمیٹر کی ضرورت کے بغیر۔

ایک یکساں اصل اینیمیٹڈ پریزنٹر جو ٹریننگ ماڈیول پیش کر رہا ہے، جس میں پالیسی دستاویز کو ویڈیو میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔

ٹریننگ اور آن بورڈنگ اینیمیشنز

پالیسی ڈیکس اور پروسیس ڈاکیومنٹس شاذ و نادر ہی پڑھے جاتے ہیں۔ انہیں مختصر کارٹون ٹریننگ ویڈیوز میں تبدیل کریں جن میں ایک مستقل اینیمیٹڈ پریزنٹر ہو، پھر جب بھی کوئی پروسیس بدلے تو صرف اسکرپٹ اپ ڈیٹ کریں اور ویڈیو دوبارہ جنریٹ کریں، دوبارہ شوٹنگ کی کوئی ضرورت نہیں۔

ایک عام، بغیر برانڈ والا پروڈکٹ جسے کارٹون اشتہار میں اینیمیٹ کیا گیا ہے اور دو مختلف پری ویو کارڈز کی صورت میں دکھایا گیا ہے۔

کارٹون اشتہارات اور پروڈکٹ پروموز

اینیمیٹڈ اشتہارات روایتی فلمائی گئی ویڈیو پروڈکشن کے مقابلے میں تیزی سے ٹیسٹ ہوتے ہیں اور کم لاگت آتی ہے۔ امیج ٹو ویڈیو کے ساتھ اپنے پروڈکٹ شاٹس یا برانڈ میسکوٹس کو زندگی دیں، اور اپنی مہم کے آئیڈیاز کو ہر ٹیسٹ کے لیے دلکش کارٹون اشتہاری ویریئشنز میں بدلیں۔

ایک منفرد کارٹون کردار جو زبان کے کارڈز سے گھرا ہوا ہے جن پر ES، FR، JA، DE لکھا ہے اور پس منظر میں مدھم دنیا کا نقشہ ہے۔

کثیر لسانی کارٹونز عالمی رسائی کے لیے

ہر مارکیٹ کے لیے کارٹون کی ڈبنگ کا مطلب پہلے ہر زبان کے لیے نئے وائس ایکٹرز رکھنا ہوتا تھا۔ اب کارٹون ویڈیوز کو کلون کی گئی آوازوں کے ساتھ 175+ زبانوں میں ترجمہ کریں اور ہر مارکیٹ میں ایک ہی ہفتے کے اندر مقامی ویڈیو مواد جاری کریں۔

ہلکے نیلے پس منظر پر پلے بٹن کے ساتھ دھندلا سفید دستاویز کا آئیکن۔یہ کیسے کام کرتا ہے

AI کارٹون ویڈیو میکر کیسے کام کرتا ہے

صرف چار مراحل میں کارٹون ویڈیو بنائیں اور ایک ہی براؤزر ٹیب میں رہتے ہوئے اپنی تخلیقی سوچ کو حقیقت میں بدلیں۔

step icon

مرحلہ 1: اپنا آئیڈیا درج کریں

کوئی اسکرپٹ پیسٹ کریں یا پرامپٹ ٹائپ کریں، پھر AI کو اجازت دیں کہ وہ رفتار اور بیانیہ کے ساتھ خودکار طور پر اسے مناظر میں تقسیم کرے۔

step icon

مرحلہ 2: کوئی انداز منتخب کریں

ایک اینیمیٹڈ انداز، اسپییکٹ ریشو اور ٹیمپلیٹ منتخب کریں، اور اپنے برانڈ کے رنگ اور فونٹس لاگو کریں۔

step icon

Step 3: Cast your characters

اسٹاک کریکٹرز منتخب کریں، کریکٹر بلڈر میں اپنا کردار ڈیزائن کریں، یا اینیمیٹ کرنے کے لیے کوئی تصویر اپ لوڈ کریں۔

step icon

Step 4: Generate and export

پری ویو کریں، کسی بھی سین کو ایڈجسٹ کریں، پھر MP4 میں 4K تک ایکسپورٹ کریں یا کسی بھی پلیٹ فارم کے لیے سائز تبدیل کریں۔

اکثر پوچھے جانے والے سوالات

AI کارٹون ویڈیو میکر کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے؟

AI کارٹون ویڈیو میکر، جسے بعض اوقات AI animation maker بھی کہا جاتا ہے، ایسا سافٹ ویئر ہے جو آپ کو ٹیکسٹ سے اینیمیٹڈ ویڈیوز بنانے کی سہولت دیتا ہے۔ اینیمیشن بنانے کے لیے بس اپنا اسکرپٹ یا پرامپٹ درج کریں، اور یہ چند منٹوں میں جدید AI ماڈلز کی مدد سے ہر شاٹ تیار کرتے ہوئے مناظر، کردار، وائس اوور اور میوزک تخلیق کر دیتا ہے۔

کیا میری AI کارٹون ویڈیوز سستی یا کم محنت والی لگیں گی؟

نہیں، جب تک کردار ایک جیسے رہیں اور آڈیو انسانی آواز جیسی لگے، جو اعلیٰ معیار کے نتیجے کی دو اہم نشانیاں ہیں۔ HeyGen ہر سین میں ایک ہی کردار کا ڈیزائن برقرار رکھتا ہے اور اسے قدرتی آوازوں کے ساتھ جوڑتا ہے، اسی لیے یہ G2 کی Summer 2026 رپورٹس میں 281 بیجز اور 23 نمبر 1 رینکنگز کے ساتھ سرفہرست ہے۔

میں کسی تصویر یا ڈرائنگ کو بولتا ہوا کارٹون کردار کیسے بنا سکتا ہوں؟

اپنا کسٹم کارٹون کردار بنانے کے لیے، تصویر اپ لوڈ کریں، ایک آواز منتخب کریں، اور اپنی اسکرپٹ پیسٹ کریں۔ Avatar IV چہرے کو اس طرح اینیمیٹ کرتا ہے کہ ہر لفظ کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائے، اس طرح آپ کا میسکوٹ، السٹریشن یا اسٹوری بُک کردار ہر ویڈیو میں اپنا اصل ڈیزائن برقرار رکھتے ہوئے آپ کی لائنیں بولتا ہے۔

دیگر AI کارٹون ویڈیو ٹولز کے مقابلے میں HeyGen کا انتخاب کیوں کریں؟

زیادہ تر اینیمیشن ٹولز صرف ٹیمپلیٹس اور اسٹاک کریکٹرز تک محدود رہتے ہیں۔ HeyGen وہ بہترین AI آپشن ہے جب آپ کو اپنی تصاویر سے کسٹم کریکٹرز، Video Agent کے ساتھ صرف ایک پرامپٹ سے ویڈیو بنانا، 175+ زبانوں میں ترجمہ، اور 4K ایکسپورٹ کی ضرورت ہو، اور اسے Fortune 100 کی 85% کمپنیوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔

کیا ایک ہی کریئیٹر AI کے ساتھ بڑے پیمانے پر اینیمیٹڈ چینل چلا سکتا ہے؟

جی ہاں۔ جیسا کہ Anton Voroniuk کی کسٹمر اسٹوری میں تفصیل سے بتایا گیا ہے، یہ ایجوکیٹر AI کا استعمال کرتے ہوئے کورس ویڈیوز 40 گنا کم پروڈکشن لاگت پر بناتے ہیں، ہر ہفتے 15.5 گھنٹے بچاتے ہوئے 1M+ طلبہ تک پہنچتے ہیں۔

کیا HeyGen کا AI کارٹون ویڈیو میکر مفت ہے، اور پیڈ پلانز میں اضافی کیا ملتا ہے؟

جی ہاں، آپ مفت پلان پر بغیر کسی قیمت کے کارٹون بنا سکتے ہیں، جو ٹیسٹنگ کے لیے ایک مفت AI animation generator کے طور پر کام کرتا ہے۔ کریئیٹر پلانز $24 فی مہینہ سے شروع ہوتے ہیں، جن میں زیادہ ویڈیو منٹس اور ایڈوانسڈ فیچرز شامل ہیں، اور بڑی ٹیموں کے لیے جو ویڈیو کریئیشن کو اسکیل کر رہی ہوں، کسٹم انٹرپرائز پرائسنگ بھی دستیاب ہے۔

کیا مجھے اسے استعمال کرنے کے لیے اینیمیشن کی مہارت یا کوئی سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کرنے کی ضرورت ہے؟

نہیں۔ یہ AI ٹول آپ کے براؤزر اور موبائل ایپ میں ایک آن لائن اینیمیشن میکر کے طور پر کام کرتا ہے، جو ہر اس شخص کے لیے بنایا گیا ہے جو سادہ ٹیکسٹ سے پروفیشنل اینیمیٹڈ ویڈیوز بنا سکے۔ اگر آپ اسکرپٹ لکھ سکتے ہیں، تو آپ کارٹون شائع کر سکتے ہیں۔

کیا میں AI کے ذریعے کارٹون ویڈیو بننے کے بعد اسے ایڈٹ کر سکتا ہوں؟

جی ہاں، تخلیقی کنٹرول مکمل طور پر آپ کے پاس رہتا ہے۔ ہر سین قابلِ تدوین رہتا ہے، تاکہ آپ جملے دوبارہ لکھ سکیں، آوازیں بدل سکیں یا شاٹس کی ترتیب تبدیل کر سکیں،AI ویڈیو ایڈیٹر میں اور نتیجے کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال سکیں، پھر چند منٹوں میں دوبارہ ایکسپورٹ کریں۔

کیا میں اپنی کارٹون ویڈیوز کا ترجمہ دوسری زبانوں میں کر سکتا ہوں؟

جی ہاں۔ ہماری AI ویڈیو ترجمہ سروس استعمال کریں اور ایک ہی کارٹون کو 175+ زبانوں اور لہجوں میں تبدیل کریں، جہاں ہر زبان کے لیے آواز کی کاپی اور لب کی ہم آہنگی (lip-sync) بالکل میچ ہو، تاکہ کردار ہر زبان میں قدرتی انداز سے بولیں، نہ کہ ایسی آواز کے ساتھ جو ہونٹوں کی حرکت سے میل نہ کھاتی ہو۔

AI کون کون سے کارٹون اور اینیمیشن اسٹائل بنا سکتی ہے؟

کارٹون اینیمیشن میکر آپ کو Pixar اسٹائل اور اینیمیٹڈ اسٹاک کریکٹرز فراہم کرتا ہے، یا آپ اپنی 2D، 3D یا ہاتھ سے بنائی گئی ڈیزائنز سے اینیمیشنز بنا سکتے ہیں۔ AI اینیمیشنز آپ کے برانڈ کِٹ کے مطابق چلتی ہیں، اس لیے رنگ اور فونٹس پوری سیریز میں ایک جیسے اور ہم آہنگ رہتے ہیں۔

مزید دریافت کریں اے آئی سے چلنے والے ٹولز

Avatar IV کی مدد سے کسی بھی تصویر کو نہایت حقیقی آواز اور حرکات کے ساتھ زندگی بخشیں۔

اے آئی ویڈیو جنریٹرویڈیو مترجممتن سے ویڈیو بنانے والی اے آئیآڈیو سے ویڈیو اے آئیاے آئی لپ سنکفیس سوآپ اے آئیاے آئی وائس جنریٹراے آئی یو جی سی اشتہاراتویڈیو کا لنکاسکرپٹ سے ویڈیواے آئی ریل جنریٹراے آئی اوتار جنریٹرتصویر سے ویڈیو بنانے والی اے آئیآواز کی نقلیوٹیوب ویڈیو مترجمویڈیو اوتاراے آئی یوٹیوب ویڈیو میکراے آئی ٹک ٹاک ویڈیو جنریٹراے آئی کیپشن جنریٹرویڈیو میں متن شامل کریںاے آئی سب ٹائٹل جنریٹرویڈیو اسکرپٹ جنریٹرٹیکسٹ ٹو اسپیچ اوتارویڈیو میں تصویر شامل کریںاے آئی ویڈیو کمپریسر

HeyGen کے ساتھ تخلیق شروع کریں

اپنی اسکرپٹ کو کارٹون کرداروں، وائس اوور اور میوزک کے ساتھ مکمل اینیمیٹڈ ویڈیو میں بدلیں۔

تخلیق شروع کریں →
CTA background