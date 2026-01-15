پروڈکٹ لانچ ویڈیوز پہلے ہی دن جاری کریں، تیسویں دن نہیں
فیچر اعلانات، پروڈکٹ ڈیموز، سیلز اینیبلمنٹ، مسابقتی پوزیشننگ — ایسا گو ٹو مارکیٹ کنٹینٹ بنائیں جو پروڈکٹ کے ساتھ ہی جاری ہو، پروڈکٹ میں تبدیلی آتے ہی اپ ڈیٹ ہو جائے، اور ہر مارکیٹ تک اُن کی اپنی زبان میں پہنچے۔
- جب مصنوعات میں تبدیلی آئے تو فوراً مواد اپ ڈیٹ کریں
پروڈکٹ مارکیٹنگ کا مسئلہ
دیکھیے کہ آپ جیسے کاروبار کس طرح مواد کی تخلیق کو وسعت دیتے ہیں اور سب سے جدید ٹیکسٹ ٹو AI ویڈیو پلیٹ فارم کے ساتھ اپنی ترقی کو آگے بڑھاتے ہیں۔
پروڈکٹ مارکیٹنگ کنٹینٹ کا خلا
آپ کی پروڈکٹ اگلے ہفتے لانچ ہو رہی ہے۔ سیلز ٹیم کو enablement چاہیے، مارکیٹنگ کو لانچ ویڈیوز درکار ہیں، سپورٹ کو دستاویزات چاہئیں، اور آپ اب بھی اس ڈیمو کی پروڈکشن کے مکمل ہونے کا انتظار کر رہے ہیں جو آپ نے پچھلے مہینے ریکویسٹ کیا تھا۔ روایتی ویڈیو پروڈکٹ کی رفتار کے ساتھ قدم نہیں ملا سکتی — جب تک کنٹینٹ تیار ہوتا ہے، فیچر پہلے ہی بدل چکا ہوتا ہے۔ آپ مسلسل اس کشمکش میں رہتے ہیں کہ وقت پر بغیر ویڈیو لانچ کریں یا دیر سے پرانے کنٹینٹ کے ساتھ۔ اسی دوران، آپ کی گلوبل ٹیمیں صرف English میں میٹیریلز کے ساتھ لانچ کرتی ہیں کیونکہ لوکلائزیشن ٹائم لائن میں ایک اور مہینہ بڑھا دیتی ہے۔ یوں پروڈکٹ مارکیٹنگ ایک accelerator بننے کے بجائے bottleneck بن جاتی ہے۔
HeyGen کا حل
HeyGen آپ کی پروڈکٹ مارکیٹنگ ٹیم کو ایک ایسا کنٹینٹ انجن بنا دیتا ہے جو آپ کی پروڈکٹ کی رفتار کے ساتھ چلتا ہے۔ اپنا میسجنگ خود لکھیں — یا اپنی پوزیشننگ ڈاکیومنٹس سے AI کو خودکار طور پر تیار کرنے دیں — ایک AI اواتار منتخب کریں اور چند منٹوں میں پروفیشنل پروڈکٹ ویڈیوز بنائیں۔ لانچ کے دن کا کنٹینٹ، لانچ کے دن ہی تیار ہو جاتا ہے۔ بیٹا میں فیچر بدل گیا؟ اسکرپٹ اپ ڈیٹ کریں اور دوبارہ جنریٹ کریں۔ گلوبل لانچ ہے؟ 175+ زبانوں میں ترجمہ کریں ، آواز کی کاپی اور لب کی ہم آہنگی کے ساتھ۔ مکمل گو ٹو مارکیٹ کنٹینٹ لائبریری بنائیں — اعلانات، ڈیموز، اینیبلمنٹ، مقابلہ جاتی مواد — بغیر اس کے کہ پروڈکشن پر انحصار آپ کے روڈمیپ کو سست کرے۔
پروڈکٹ مارکیٹنگ ٹیموں کو تیزی سے لانچ کرنے کے لیے درکار ہر چیز
شروع سے آخر تک ٹولز، ورک فلو اور بصیرتیں جو پلاننگ، عمل درآمد اور لانچ کے ہر مرحلے سے رکاوٹیں دور کرتی ہیں تاکہ ٹیمیں کم ہینڈ آف کے ساتھ تیزی سے کام مکمل کر سکیں۔
تیزی سے لانچ ہونے والا مواد
جس دن آپ کا پروڈکٹ ریلیز ہو، اسی دن ویڈیو مواد بھیجیں۔ بنائیں پروڈکٹ اعلانات، فیچر ڈیموز اور لانچ ویڈیوز چند منٹوں میں، نہ کہ ان ہفتوں میں جو روایتی پروڈکشن کو درکار ہوتے ہیں۔ آپ کی گو ٹو مارکیٹ ٹائم لائن اب ویڈیو پروڈکشن کی پابند نہیں رہی۔
• چند منٹ میں لانچ ویڈیوز بنائیں
• پروڈکشن پر کسی قسم کا انحصار نہیں
• پروڈکٹ کے ساتھ مواد شائع کریں
فوری مواد کی اپ ڈیٹس
پروڈکٹس بدلتی رہتی ہیں، آپ کا مواد بھی بدلنا چاہیے۔ جب فیچرز تبدیل ہوں، قیمتوں میں اپ ڈیٹ آئے یا میسجنگ بدلے، تو بس اپنی اسکرپٹ اپ ڈیٹ کریں اور دوبارہ جنریٹ کریں۔ نہ دوبارہ شوٹنگ کی ضرورت، نہ پروڈکشن کی کوآرڈینیشن — ایسا مواد جو آپ کی پروڈکٹ کے ساتھ ساتھ تازہ رہے۔
• اسکرپٹس اپ ڈیٹ کریں اور دوبارہ جنریٹ کریں
• دوبارہ شوٹنگ کی ضرورت نہیں
• ہمیشہ تازہ ترین میسجنگ
سیلز انیبلمنٹ لائبریری
اپنی سیلز ٹیم کو وہ مواد دیں جس کی انہیں کامیابی کے لیے ضرورت ہے۔ پروڈکٹ ڈیموز، فیچر کی گہری وضاحتیں، مسابقتی پوزیشننگ، اعتراضات سے نمٹنے کے طریقے — ایک مکمل اینیبلمنٹ لائبریری جو آپ کی پروڈکٹ کی رفتار سے ہی اپ ڈیٹ ہوتی رہتی ہے۔
• مرکزی کنٹینٹ لائبریری
• مستقل مزاج سیلز میسجنگ
• پروڈکٹ میں ہونے والی تبدیلیوں کے ساتھ اپ ڈیٹ کریں
گلوبل لانچ سپورٹ
ہر جگہ بیک وقت لانچ کریں۔ مصنوعی ذہانت سے بنی ویڈیو کا ترجمہ آپ کے go-to-market مواد کو آواز کی کاپی اور لب کی ہم آہنگی کے ساتھ 175+ زبانوں میں مقامی بناتا ہے۔ آپ کی EMEA لانچ کو آپ کی NA لانچ کے ختم ہونے کا انتظار نہیں کرنا پڑتا۔
• وائس کلوننگ آپ کی برانڈ کی آواز کو برقرار رکھتی ہے
• لب کی ہم آہنگی چہرے کی حرکات سے میل کھاتی ہے
• ایک ہی سورس، عالمی سطح پر تقسیم
فیچر اعلان ویڈیوز
ہر فیچر ایک مناسب تعارف کا مستحق ہے۔ اعلانیہ ویڈیوز بنائیں جو یہ واضح کریں کہ نیا کیا ہے، یہ کیوں اہم ہے، اور اسے کیسے استعمال کرنا ہے — جو فیچر ریلیز کے ساتھ ہی بھیجی جائیں، ریلیز نوٹس میں ایمبیڈ ہوں، اور مختلف چینلز پر تقسیم کی جائیں۔
• ہر ریلیز کے لیے اعلان کی ویڈیوز
• ریلیز نوٹس میں ایمبیڈ کریں
• ملٹی چینل تقسیم
مقابلتی پوزیشننگ کا مواد
اپنی ٹیم کو ایسی ویڈیو مواد سے لیس کریں جو آپ کو حریفوں کے مقابلے میں مضبوط پوزیشن میں لائے۔ بیٹل کارڈز ویڈیو وضاحتوں کے ساتھ حقیقت کا روپ دھار لیتے ہیں، جنہیں سیلز ٹیم آسانی سے شیئر کر سکتی ہے اور گاہک بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔
• مسابقتی موازنہ ویڈیوز
• سیلز بیٹل کارڈ کا مواد
• کسٹمر کے لیے واضح پوزیشننگ
پوزیشننگ ڈاکیومنٹ سے لانچ ویڈیو تک صرف 3 مراحل میں
اپنے میسیجنگ سے آغاز کریں
اپنی پوزیشننگ ڈاکیومنٹ، فیچر بریف یا لانچ اعلان یہاں پیسٹ کریں، یا AI اسکرپٹ جنریٹر کو اجازت دیں کہ وہ آپ کی پروڈکٹ کی تفصیل سے ویڈیو اسکرپٹ بنا دے۔ وہیں سے شروع کریں جو آپ کی پروڈکٹ مارکیٹنگ پہلے ہی تیار کرتی ہے۔
اپنا پریزنٹر منتخب کریں
ایسا AI اواتار منتخب کریں جو آپ کے برانڈ کی نمائندگی کرے، یا اپنے تمام پروڈکٹ کنٹینٹ کے لیے ایک مستقل پروڈکٹ ترجمان بنائیں۔ آواز اور بصری انداز کو اپنے برانڈ گائیڈ لائنز کے مطابق ہم آہنگ کریں۔
تخلیق کریں اور تقسیم کریں
Generate پر کلک کریں۔ چند منٹ میں آپ کے پاس پروفیشنل پروڈکٹ ویڈیو ہوگی۔ صرف ایک کلک سے اسے عالمی لانچز کے لیے ترجمہ کریں۔ اپنی ویب سائٹ، سوشل میڈیا، ای میل، سیلز اینیبلمنٹ پلیٹ فارمز اور ریلیز نوٹس پر آسانی سے شیئر کریں۔
ہر پروڈکٹ مارکیٹنگ کی ضرورت کے لیے تیار کیا گیا
پروڈکٹ لانچ ویڈیوز
لانچ کے دن ہی لانچ کا مواد شائع کریں۔ پروڈکٹ کے اعلان کی ویڈیوز جو نیا کیا ہے اسے واضح کریں، قدر کو نمایاں کریں، اور اپنانے کی رفتار بڑھائیں—یہ سب چند گھنٹوں میں تیار ہو، مہینوں میں نہیں۔
استعمال کی مثال: پروڈکٹ ریلیز کے وقت پر، بعد کی کئی ہفتوں کے بجائے، مکمل لانچ ویڈیو پیکیج (اعلان، ڈیمو، FAQ) بنائیں۔
تصدیق شدہ نتیجہ: Attention Grabbing Media نے پروڈکشن کا وقت 3 دن سے گھٹا کر چند گھنٹوں تک کر دیا، جبکہ 10+ نئی زبانوں تک اپنی پہنچ بڑھائی۔
نئی فیچر کی اعلانات
ہر ریلیز ایک ویڈیو کی مستحق ہے۔ ایسا فیچر اعلان کنٹینٹ بنائیں جو پروڈکٹ کے ساتھ ہی جاری ہو، ریلیز نوٹس میں ایمبیڈ ہو، سوشل پر شیئر ہو، اور گاہکوں تک پہنچایا جائے۔
استعمال کا کیس: ہر اسپرنٹ ریلیز کے لیے فیچر اعلان کی ویڈیوز بنائیں تاکہ گاہکوں کو مسلسل بہتریوں کے بارے میں باخبر رکھا جا سکے۔
سیلز اینیبلمنٹ کنٹینٹ
سیلز ٹیم کو تازہ، مؤثر اور دلکش مواد سے لیس کریں۔ پروڈکٹ ڈیموز، استعمال کے کیس کی وضاحتیں، مسابقتی پوزیشننگ — ایسا مواد جو سیلز کو ڈیلز بند کرنے میں مدد دے۔
استعمال کی مثال: تمام پروڈکٹس، پرسناز، اور مسابقتی صورتحال کو کور کرتی ہوئی مکمل سیلز اینیبلمنٹ ویڈیو لائبریری بنائیں۔
تصدیق شدہ نتیجہ: Advantive نے مواد بنانے کے وقت میں 50% کمی حاصل کی، اور وائس اوور تیار کرنے کا عمل کئی دنوں سے گھٹ کر صرف 2-3 گھنٹے رہ گیا۔
پروڈکٹ کی وضاحتیں
گاہکوں کو یہ سمجھنے میں مدد دیں کہ آپ کی پروڈکٹ کیا کرتی ہے اور یہ کیوں اہم ہے۔ وضاحتی ویڈیوز ویب سائٹ، آن بورڈنگ اور کسٹمر ایجوکیشن کے لیے۔
استعمال کی مثال: ہر کسٹمر سیگمنٹ کے لیے پروڈکٹ explainer ویڈیو بنائیں جو ان کے مخصوص مسائل اور استعمال کے کیسز کو براہِ راست ایڈریس کرے۔
گلوبل پروڈکٹ لانچز
ہر مارکیٹ میں بیک وقت لانچ کریں۔ بین الاقوامی لانچز کے لیے اپنے تمام go-to-market مواد کو مقامی بنائیں، بغیر اس کے کہ ہر ریجن کے لیے الگ پروڈکشن کرنی پڑے۔
استعمال کی مثال: عالمی پروڈکٹ لانچ کے لیے مکمل لانچ پیکیج کا 15 زبانوں میں ترجمہ کریں۔
تصدیق شدہ نتیجہ: Workday نے لوکلائزیشن کے عمل کو ہفتوں سے گھٹا کر چند منٹ کر دیا، اور ہر ویڈیو میں 10-15 زبانوں میں مواد تیار کیا۔
مقابلتی پوزیشننگ
ایسی ویڈیو کنٹینٹ کے ساتھ مزید ڈیلز جیتیں جو آپ کی پروڈکٹ کو متبادل آپشنز کے مقابلے میں نمایاں کرے۔ بیٹل کارڈز، موازنہ جاتی کنٹینٹ، اور مسابقتی میسجنگ تیار کریں جسے سیلز ٹیم واقعی استعمال کر سکے۔
استعمال کی مثال: اپنے سرفہرست 5 حریفوں کے لیے ویڈیو بیٹل کارڈز بنائیں، اور جب بھی مسابقتی صورتحال بدلے تو انہیں ہر سہ ماہی میں اپ ڈیٹ کریں۔
G2 پر سب سے تیزی سے بڑھنے والا پروڈکٹ — ایک مضبوط وجہ کے ساتھ
گلوبل ٹریننگ سے لے کر ویڈیو اشتہارات تک، HeyGen ہر کسی کو (جی ہاں، آپ کو بھی) یہ طاقت دیتا ہے کہ آپ ہر ضرورت کے لیے اعلیٰ معیار، بڑے پیمانے پر بننے والی ویڈیو کنٹینٹ تخلیق کریں۔ یہاں وہ چند فائدے ہیں جو ہمارے صارفین کو سب سے زیادہ پسند ہیں:
100,000+ سے زائد ٹیمیں جو معیار، آسانی اور رفتار کو اہمیت دیتی ہیں، HeyGen استعمال کرتی ہیں
دیکھیے کہ آپ جیسے کاروبار مارکیٹ میں سب سے جدید image to video پلیٹ فارم کے ساتھ کس طرح مواد کی تخلیق کو وسعت دیتے ہیں اور ترقی کو آگے بڑھاتے ہیں۔
سوال ہیں؟ ہمارے پاس جوابات موجود ہیں
پروڈکٹ مارکیٹنگ ویڈیوز کیا ہوتی ہیں؟
AI ویڈیو تخلیق میں مصنوعی ذہانت استعمال ہوتی ہے تاکہ روایتی پروڈکشن کی ضرورت کے بغیر پروفیشنل مارکیٹنگ ویڈیوز بنائی جا سکیں۔ HeyGen AI اواتارز، وائس سنتھیسز، اور خودکار ایڈیٹنگ کو یکجا کر کے اسکرپٹس کو تیار شدہ ویڈیو کنٹینٹ میں بدل دیتا ہے—کیمرے، اسٹوڈیوز یا فلم کریو کی ضرورت نہیں پڑتی۔ مارکیٹنگ ٹیمیں ہفتوں کے بجائے چند منٹوں میں پروڈکٹ ویڈیوز، سوشل کنٹینٹ اور اشتہاری کریئیٹو تیار کر سکتی ہیں۔
میں پروڈکٹ لانچ ویڈیوز تیزی سے کیسے بنا سکتا ہوں؟
اپنا لانچ میسج لکھیں یا اپنی پوزیشننگ ڈاکیومنٹ یہاں پیسٹ کریں۔ ایک AI اواتار کو پریزنٹر کے طور پر منتخب کریں، اپنا ویژول اسٹائل چنیں، اور ویڈیو بنائیں۔ زیادہ تر لانچ ویڈیوز چند منٹوں میں تیار ہو جاتی ہیں۔ جب پروڈکٹ لانچ سے پہلے بدل جائے (اور ایسا ہمیشہ ہوتا ہے)، تو بس اسکرپٹ اپ ڈیٹ کریں اور دوبارہ جنریٹ کریں۔ نہ دوبارہ شوٹنگ کی ضرورت، نہ پروڈکشن کوآرڈینیشن — ایسا کنٹینٹ جو اسی وقت ریلیز ہو جب آپ کا پروڈکٹ ریلیز ہو۔
کیا میں پروڈکٹ میں تبدیلی آنے پر ویڈیوز کو اپ ڈیٹ کر سکتا ہوں؟
جی ہاں — یہ پروڈکٹ مارکیٹنگ کے لیے HeyGen کے اہم فوائد میں سے ایک ہے۔ جب فیچرز بدلتے ہیں، قیمتیں تبدیل ہوتی ہیں یا میسجنگ میں تبدیلی آتی ہے، تو بس اپنا اسکرپٹ اپ ڈیٹ کریں اور ویڈیو دوبارہ جنریٹ کریں۔ آپ کا مواد آپ کی پروڈکٹ کے ساتھ تازہ رہتا ہے، بغیر اس کے کہ نئی پروڈکشن سائیکلز کی ضرورت پڑے۔ ٹیمیں بتاتی ہیں کہ روایتی ویڈیو کے مقابلے میں اپ ڈیٹ کے سائیکلز کہیں زیادہ تیزی سے مکمل ہوتے ہیں۔
میں HeyGen کے ساتھ سیلز اینیبلمنٹ مواد کیسے بنا سکتا ہوں؟
ہر پروڈکٹ، پرسنہ، مسابقتی صورتحال اور سیلز اسٹیج کے لیے ویڈیوز بنا کر اپنی سیلز اینیبلمنٹ لائبریری تیار کریں۔ پروڈکٹ ڈیموز، فیچر کی وضاحتیں، اعتراضات کا جواب دینا، اور مسابقتی پوزیشننگ — یہ سب آپ کی پروڈکٹ مارکیٹنگ ٹیم کے پہلے سے تیار کردہ اسکرپٹس سے۔ جب پروڈکٹس یا میسجنگ میں تبدیلی آئے تو اپ ڈیٹ کریں اور دوبارہ جنریٹ کریں تاکہ اینیبلمنٹ ہمیشہ تازہ رہے۔
کیا میں عالمی لانچز کے لیے پروڈکٹ کا مواد مقامی زبانوں اور مارکیٹس کے مطابق ڈھال سکتا ہوں؟
جی ہاں۔ اپنا پروڈکٹ کنٹینٹ اپنی بنیادی زبان میں بنائیں، پھر HeyGen کی translation feature استعمال کر کے 175+ سپورٹڈ زبانوں میں اس کے ورژن بنائیں۔ ترجمے میں آواز کی کاپی (تاکہ آپ کی برانڈ وائس ہر زبان میں قدرتی لگے) اور لب کی ہم آہنگی / lip-sync شامل ہے۔ EMEA، APAC، اور LATAM میں بیک وقت لانچ کریں، ایک کے بعد ایک نہیں۔
میں کتنی تیزی سے پروڈکٹ مارکیٹنگ ویڈیوز بنا سکتا ہوں؟
زیادہ تر پروڈکٹ ویڈیوز چند منٹوں میں بن جاتی ہیں۔ Advantive نے مواد بنانے کے وقت میں 50% کمی رپورٹ کی۔ Attention Grabbing Media نے پروڈکشن کے لیے 3 دن سے چند گھنٹوں تک کا سفر طے کیا۔ روایتی پروڈکشن ٹائم لائنز (ہفتوں سے مہینوں) سے اسی دن ڈیلیوری پر منتقل ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کا مواد آپ کی پروڈکٹ کے ساتھ ہی جاری ہو سکتا ہے۔
کیا میں ہر نئی ریلیز کے لیے فیچر اعلان کی ویڈیوز بنا سکتا ہوں؟
جی ہاں۔ HeyGen ناموں، کمپنیوں اور کسٹم تفصیلات کے لیے ویری ایبل فیلڈز کے ساتھ ڈائنامک پرسنلائزیشن کو سپورٹ کرتا ہے۔ ایک ٹیمپلیٹ بنائیں، پھر اس سے ہزاروں ذاتی نوعیت کی ویڈیوز تخلیق کریں برائے اکاؤنٹ بیسڈ مارکیٹنگ، سیلز آؤٹ ریچ یا کسٹمر انگیجمنٹ کیمپینز۔ Videoimagem نے اسی طریقہ کار کو استعمال کرتے ہوئے AB InBev کے لیے 50,000+ پرسنلائزڈ ویڈیوز تیار کیں۔
میں اپنے تمام پروڈکٹ کنٹینٹ میں برانڈ کی یکسانیت کیسے برقرار رکھوں؟
HeyGen کا Brand Kit آپ کی بصری شناخت کو ایک جگہ منظم کرتا ہے — منظور شدہ رنگ، فونٹس، لوگوز اور اواتار کے انتخاب۔ Brand Glossary پروڈکٹ کے ناموں، فیچر ٹرمز اور تکنیکی اصطلاحات کی درست ادائیگی کو کنٹرول کرتا ہے۔ چاہے آپ لانچ ویڈیوز بنا رہے ہوں، enablement کنٹینٹ تیار کر رہے ہوں یا competitive positioning، ہر ویڈیو میں آپ کے برانڈ کے معیارات مستقل طور پر برقرار رہتے ہیں۔
کیا میری PMM ٹیم کے متعدد افراد مواد بنا سکتے ہیں؟
جی ہاں۔ HeyGen for Business میں ٹیم ورک اسپیسز شامل ہیں جہاں پروڈکٹ مارکیٹرز، انیبلمنٹ مینیجرز اور کنٹینٹ کریئیٹرز مل کر کام کر سکتے ہیں۔ مشترکہ اثاثہ لائبریریاں منظور شدہ برانڈ عناصر اور ٹیمپلیٹس کو سب کے لیے دستیاب رکھتی ہیں۔ ایڈمن کنٹرولز یہ یقینی بناتے ہیں کہ میسجنگ میں یکسانیت برقرار رہے جبکہ آپ کی ٹیم بڑے پیمانے پر تخلیق کر سکے۔
میں کس قسم کا پروڈکٹ مارکیٹنگ مواد بنا سکتا ہوں؟
HeyGen تقریباً ہر قسم کی پروڈکٹ مارکیٹنگ ویڈیو فارمیٹ کو سپورٹ کرتا ہے: لانچ اعلانات، فیچر ڈیموز، پروڈکٹ ایکسپلینرز، سیلز اینیبلمنٹ، مسابقتی پوزیشننگ، کسٹمر کیس اسٹڈیز، یوز کیس ویڈیوز، انٹیگریشن گائیڈز، پرائسنگ کی وضاحتیں، اور بہت کچھ۔ اگر آپ کی پروڈکٹ مارکیٹنگ ٹیم کو ویڈیو کنٹینٹ کی ضرورت ہے، تو HeyGen آپ کے روڈمیپ کی رفتار کے مطابق اسے تیار کر سکتا ہے۔
یہ روایتی ویڈیو پروڈکشن کے مقابلے میں کیسا ہے؟
روایتی پروڈکٹ ویڈیو پروڈکشن میں اسکرپٹنگ، اسٹوری بورڈنگ، ٹیلنٹ کی کوآرڈینیشن، فلم بندی اور ایڈیٹنگ شامل ہوتی ہے — عام طور پر کم از کم 4-8 ہفتے لگتے ہیں۔ اب اسے ہر اُس زبان سے ضرب دیں جس میں آپ کو گلوبل لانچز کے لیے ویڈیوز چاہیے ہوں۔ HeyGen چند منٹوں سے چند گھنٹوں میں اسی معیار کی ویڈیوز بناتا ہے، اور کسی بھی زبان میں فوری ترجمہ فراہم کرتا ہے۔ پروڈکٹ مارکیٹنگ ٹیمیں بتاتی ہیں کہ وہ پہلی بار لانچ کنٹینٹ وقت پر جاری کر پا رہی ہیں، اور پروڈکٹس میں تبدیلی کے ساتھ ساتھ کنٹینٹ کو اپ ڈیٹ بھی کر سکتی ہیں۔
کیا میری پروڈکٹ کا مواد محفوظ ہے؟
HeyGen کے پاس SOC 2 Type II سرٹیفیکیشن ہے اور یہ GDPR کے مطابق ہے۔ آپ کا مواد ٹرانزٹ کے دوران اور اسٹوریج میں دونوں صورتوں میں انکرپٹ کیا جاتا ہے۔ پروڈکٹ مارکیٹنگ ٹیموں کے لیے جو پری لانچ معلومات یا مسابقتی مواد ہینڈل کرتی ہیں، HeyGen انٹرپرائز سکیورٹی فیچرز فراہم کرتا ہے جن میں SSO انٹیگریشن اور مرکزی رسائی مینجمنٹ شامل ہیں۔ ہم اپنے AI ماڈلز کو آپ کے مواد پر ٹرین نہیں کرتے۔
آج ہی پروڈکٹ مارکیٹنگ ویڈیوز بنانا شروع کریں
اب وقت پر لانچ کرنے اور ویڈیو کے ساتھ لانچ کرنے کے درمیان انتخاب چھوڑ دیں۔ چند منٹوں میں پروفیشنل پروڈکٹ کنٹینٹ بنائیں، جب پروڈکٹس بدلیں تو فوراً اپ ڈیٹ کریں، اور لوکلائزیشن کی تاخیر کے بغیر عالمی سطح پر لانچ کریں۔ HubSpot، Miro اور دیگر انٹرپرائز کمپنیوں کی پروڈکٹ مارکیٹنگ ٹیموں میں شامل ہوں جنہوں نے اپنی گو ٹو مارکیٹ اسپیڈ کو بدل کر رکھ دیا ہے۔
