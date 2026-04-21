Додаток для створення AI highlight-відео
Перетворюйте своє довге відео на кілька коротких хайлайтів в один клік. Завантажте матеріал, оберіть стиль субтитрів і формат експорту — і за кілька хвилин отримайте готові до публікації ролики. Жодного досвіду монтажу не потрібно, жодного виснажливого перегляду годин відео.
Можливості Instant Highlights
Створення AI-хайлайтів в один клік
Завантажте своє відео, перетягнувши файл або вставивши конкретну URL-адресу в AI Video Generator, і Instant Highlights сканує весь запис, щоб автоматично виявити найцікавіші моменти. ШІ створює кілька нарізок хайлайтів з одного довгого відео за лічені хвилини, замінюючи години ручного перегляду й обрізання завдяки робочому процесу URL to Video.
Стилі субтитрів, створені, щоб зупиняти прокручування
Кожному хайлайт-відео потрібні субтитри, які відповідають платформі та контенту. Instant Highlights містить бібліотеку оформлених пресетів субтитрів — від лаконічних варіантів на кшталт Subtle Gray і Subtle Cyan до виразних стилів на кшталт Block Dark і Retro Gold — у вбудованому Subtitle Generator. Оберіть стиль, і кожен кліп у пакеті буде експортовано з цим оформленням.
Керування тривалістю кліпу та форматом
Установіть тривалість кліпу на авто або виберіть власну довжину, що відповідає Вашій платформі. Перемикайтеся між вертикальним форматом 9:16 для Reels і TikTok, горизонтальним 16:9 для YouTube або квадратним 1:1 для LinkedIn і Facebook за допомогою AI Video Editor. Один аплоуд — усі формати покрито, без зміни розміру чи повторного експорту.
Розширюйте свої найкращі моменти за допомогою AI-інструментів HeyGen
Багатомовний озвучення для кожного хайлайту
Щойно Ваші хайлайти будуть створені, поєднайте їх з AI Voice Cloning від HeyGen для озвучення 175+ мовами та точною по кадрах AI Lip Sync. Локалізуйте свої найкращі моменти для глобальної авдиторії без повторного запису чи найму дикторів, перетворюючи один ролик‑хайлайт на багатомовну бібліотеку контенту.
Спеціальні інструкції для редакційного контролю
Введіть конкретні вказівки в полі інструкцій, щоб пояснити ШІ, що потрібно залишити, що пропустити і як подати ключові моменти. Reel Generator використовує Ваші редакторські настанови, щоб віддати пріоритет моментам, які відповідають голосу Вашого бренду, очікуванням авдиторії або брифу кампанії.
Сфери використання
Найцікавіші моменти маркетингового заходу
Filming an event is expensive. Getting the recap out quickly is harder. Upload the full recording and Instant Highlights generates marketing videos with platform-ready clips for email campaigns, landing pages, and social channels in minutes.
Найцікавіші моменти вебінарів і подкастів
Webinars and podcasts generate hours of content that audiences will not rewatch. Turn the best moments into highlight reels with captions and music, ready to drive registrations and grow your subscriber base across every channel.
Корпоративні комунікації та загальні збори
Executives record all-hands meetings that employees skip. Extract the key announcements and updates with an AI Spokesperson overlay, delivering the highlights that matter in a format teams will watch and share.
Шорти та рілси для соціальних мереж
Manually cutting content for each social platform kills your publishing cadence. Generate vertical highlights for YouTube Shorts and TikTok video formats directly from your upload with captions and branding already applied.
Презентації продукту та відгуки клієнтів
Long demo recordings bury the best moments. Upload the full session and the AI surfaces the most compelling product features and customer quotes, exporting them as promo video clips with your AI Avatar Generator branding.
Контент для навчання та адаптації персоналу
Full-length training sessions lose learner attention. Break them into focused, digestible highlight clips with captions for accessibility using the training video workflow, ready to embed in any LMS or internal knowledge base.
Як це працює
Перетворюйте довгі відео на кілька коротких хайлайтів, готових до публікації на різних платформах, у чотири кроки. Більшість користувачів створюють свої перші хайлайти менш ніж за п’ять хвилин.
Завантажте Ваше відео
Перетягніть і відпустіть свій відеофайл (MP4, MOV або WEBM розміром до 10GB) або вставте конкретну URL-адресу. Instant Highlights приймає вихідні відео тривалістю до 2 годин.
Встановіть тривалість і формат
Оберіть автоматичну тривалість кліпу або задайте власну. Виберіть формат 9:16 Vertical, 16:9 Landscape або 1:1 Square для Вашої цільової платформи.
Оберіть стиль субтитрів і додайте інструкції
Перегляньте бібліотеку стилів субтитрів і виберіть пресет, який відповідає Вашому бренду. Введіть будь-які власні інструкції, щоб підказати ШІ, на чому варто зосередитися, а що можна пропустити.
Створіть і опублікуйте
Instant Highlights аналізує Ваше відео та створює кілька хайлайт-роликів. Переглядайте, завантажуйте та діліться ними на будь-якій платформі.
Поширені запитання
Чим функція Instant Highlights відрізняється від ручного обрізання кліпів?
Ручне редагування означає, що Вам потрібно переглянути весь запис, відмітити часові мітки, вирізати кожен фрагмент і експортувати кліпи по одному. Instant Highlights сканує все відео та створює кілька готових до публікації роликів за один прохід через Clip Generator робочий процес, причому до кожного кліпу вже застосовано субтитри та обраний Вами формат кадру.
Як ШІ визначає, які моменти варто виділити?
ШІ аналізує мовні патерни, візуальну динаміку, зміни сцен і сигнали залученості авдиторії у Вашому записі. Вона визначає фрагменти, які з найбільшою ймовірністю утримають увагу на соціальних платформах, і збирає їх у окремі кліпи за допомогою двигуна відео-хайлайтів. Ви можете уточнити, що саме має бути в пріоритеті, ввівши інструкції на кшталт «зосередься на демо продукту» або «пропусти секцію Q&A».
Чи можу я керувати тривалістю та форматом кожного хайлайт-кліпу?
Установіть тривалість кліпу на авто, і ШІ підбере ідеальну довжину для кожного моменту, або задайте фіксовану тривалість, щоб усі кліпи були однаковими. Перемикач формату виводу дозволяє обирати між вертикальним 9:16 для Reels і TikTok, горизонтальним 16:9 для YouTube та квадратним 1:1 для LinkedIn і Facebook. Змініть будь-який із параметрів і створіть кліпи заново без повторного завантаження відео.
Які стилі субтитрів доступні, і чи можу я переглянути їх перед створенням відео?
Instant Highlights містить прокручувану бібліотеку пресетів субтитрів — від мінімалістичних стилів на кшталт Subtle Gray до виразних оформлень на кшталт Block Dark, Racing та Retro Gold. Кожен пресет показує приклад тексту, щоб Ви могли оцінити вигляд перед створенням, а стиль, який Ви обираєте за допомогою Додати субтитри до відео, застосовується послідовно до кожного кліпу в пакеті.
Чи підходить це для записів спортивних ігор та хайлайт-відео?
Завантажте повний запис матчу, і ШІ визначить найдинамічніші моменти, зокрема голи, яскраві епізоди, святкування та переломні моменти гри. Використайте поле інструкцій, щоб указати ім’я гравця або номер його футболки, і ШІ надасть таким моментам вищий пріоритет. Експортуйте у форматі 9:16 Vertical для Reels і TikTok, де спортивні хайлайти отримують найбільшу залученість.
Чи можу я перетворити один ролик‑дайджест на кілька мов для глобальної авдиторії?
Кожен кліп, створений за допомогою Instant Highlights, можна локалізувати за допомогою AI Video Translator, використовуючи AI Dubbing більш ніж 175 мовами. Голос за кадром клонують цільовою мовою із синхронізованим рухом губ, тож один набір хайлайтів перетворюється на багатомовну бібліотеку контенту без повторного озвучування чи найму перекладачів.
Чим Instant Highlights відрізняється від інструментів на кшталт OpusClip або VEED?
Більшість інструментів для хайлайтів просто вирізають сирі фрагменти з базовими субтитрами й без контролю аудіо. Instant Highlights додає повну бібліотеку стилів субтитрів і можливість давати редакційні інструкції природною мовою. Далі Ви можете поєднати результат із багатомовним озвученням, синхронізацією губ (lip sync) та генератором відеосценаріїв разом з інструментами аватарів із ширшої платформи HeyGen.
Чи отримують маркетингові команди вимірювані результати від повторного використання контенту таким чином?
Attention Grabbing Media повідомила про втричі швидше створення контенту у своїх кампаніях завдяки відеоінструментам HeyGen. Перетворення кожного вебінару, події та довгого запису на пакет готових до публікації хайлайтів ще більше прискорює роботу, усуваючи вузьке місце з покліповим монтажем.
Які типи файлів я можу завантажувати та чи є обмеження за розміром?
Instant Highlights приймає файли MP4, MOV і WEBM розміром до 10GB. Ви також можете вставити пряме посилання на відео замість завантаження файлу. Інструмент обробляє вихідні відео тривалістю до 2 годин, тож як 30-хвилинний вебінар, так і 90-хвилинний тренінг працюватимуть без потреби попередньо обрізати вихідний файл.
Чи можна безкоштовно користуватися Instant Highlights?
HeyGen пропонує безкоштовний тарифний план, який включає доступ до Instant Highlights. Завантажте відео, створіть хайлайти та протестуйте повний робочий процес, зокрема стилі субтитрів, варіанти форматів і інструкції, перш ніж переходити на платний план. Тарифні плани для креаторів починаються від $24/місяць і передбачають вищі ліміти використання та експортування без водяних знаків.
Почніть створювати з HeyGen
Перетворюйте будь-яке довге відео на готові до публікації хайлайт-ролики для будь-якої платформи в один клік. Жодного досвіду монтажу не потрібно.