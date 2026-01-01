AI Image Generator для візуалів, готових до відео
Створюйте вражаючі візуали для будь-якого відеопроєкту за допомогою HeyGen's AI Image Generator. Опиште сцену, оберіть стиль — і система створить високоякісні зображення, готові до використання у слайдах, сторібордах та фінальних монтажах. Жодного досвіду в дизайні, жодних пошуків на стокових сайтах, жодних проблем із ліцензуванням. Підходить для маркетингових, навчальних, продуктових і соціальних матеріалів.
Можливості AI Image Generator
Промпт у високоякісне зображення
Опишіть будь-який потрібний Вам візуал і створіть його миттєво. HeyGen AI Image Generator перетворює текстові промпти на високоякісні зображення, спеціально розроблені для використання у відео — від середовищ і фото продуктів до абстрактних фонів та ілюстрованих сцен. На відміну від окремих інструментів для зображень, кожен результат уже має потрібний розмір і формат та готовий до вставки у Вашу відео-таймлінію. Поєднуйте створені зображення з озвученням відAI Voice Generatorі переходами між сценами, щоб створювати повноцінні відео без пошуку стокових фото чи залучення дизайнера.
Стильові пресети та бренд-набори
Створюйте фонові зображення для конкретних локацій або у фірмовому стилі без фотобібліотеки. Опишіть конференц-зал, міський пейзаж, студійний простір або роздрібне середовище — і отримайте індивідуальний фон, що відповідає тону Вашого відео. Використовуйте ці фони позаду ведучого у проєкті Text to Video або додавайте їх у багатосценові пояснювальні відео та product demo video. Кожен створений фон зберігає послідовне освітлення та стиль у всіх кадрах, надаючи результату цілісний, професійний вигляд без жодного композитингу на етапі постпродакшену.
Рух зображення у відео
Створюйте вишукані візуали продукту лише з опису. Створюйте hero-зображення, lifestyle-сцени та контекстні композиції з Вашим продуктом або концепцією без організації фізичної фотосесії. Ці зображення інтегруються з можливостями HeyGen AI Product Placement, що дає змогу створювати повноцінні кампанії product video, які поєднують згенеровані зображення, озвучення та ведучих на екрані в одному робочому процесі. Масштабуйтеся від одного візуалу до сотень у межах кампаній і каналів.
Вбудований редактор та інструменти для ітерацій
Кожне зображення, створене в HeyGen, одразу доступне у Вашому відеоредакторі. Немає жодних кроків із експорту, повторного завантаження чи конвертації файлів. Оберіть створене зображення, призначте його сцені й продовжуйте створювати своє відео разом із AI Lip Sync, озвученням і субтитрами. Така тісна інтеграція означає, що Ваші візуальні матеріали та відеовиробництво працюють на одній часовій шкалі, забезпечуючи швидкі творчі ітерації. Команди, які створюють маркетингові відео або навчальні відео, можуть створювати й розміщувати візуальні матеріали, не виходячи з редактора.
API та пакетний вивід
Створюйте варіації зображень, запускаючи один і той самий промпт кілька разів, щоб підтримувати A/B-тестування, регіональні кампанії або публікацію на кількох платформах. Масово створюйте сезонні фони, локалізовані знімки продуктів або тематичні сценки, а потім поєднуйте кожну варіацію з перекладеним озвученням за допомогою Video Translator, щоб створювати локалізовані відеоактиви. Такий робочий процес перетворює один креативний бриф на десятки унікальних відеоваріацій — кожна з індивідуальним візуальним рядом і багатомовним аудіо, створених у тому самому редакторі, який Ви використовуєте для своїх проєктів у AI Video Generator.
Сфери застосування
Мініатюри та головні візуали
Need unique visuals for every ad variation without a photoshoot? Sourcing and licensing stock images across campaigns is slow and repetitive. With an AI Image Generator built into your video editor, describe the scene and produce on-brand visuals instantly for promo video and AI Ad Maker projects.
Розкадровки та планування сцен
Need lifestyle product shots without a studio? Traditional product photography requires staging, lighting, and editing for every angle. With AI-generated images inside HeyGen, describe the setting and generate contextual product visuals that feed directly into shoppable video content.
Візуальні матеріали для навчання та e-learning
Need scenario illustrations for compliance or process training? Hiring illustrators or searching stock libraries delays course production. With an AI Image Generator, produce custom diagrams, environment visuals, and step-by-step scene images that drop into educational video projects.
Візуальні матеріали для маркетингу продукту
Need fresh visuals for daily posts across platforms? Recycling the same assets leads to audience fatigue and lower engagement. With AI-generated images, produce unique scene visuals for every Reel Generator or TikTok video project without repeating backgrounds.
Стрічки в соціальних мережах
Need personalized visuals for prospect-specific pitches? Generic slides fail to capture attention in competitive deals. With AI-generated product shots and scenario images, create targeted visual narratives that integrate into Script to Video outreach for higher engagement.
Обкладинки блогу та редакційні матеріали
Need custom visuals for company announcements without design resources? Waiting for the creative team to produce supporting graphics slows executive messaging. With an AI Image Generator, produce relevant scene images and branded backgrounds that enrich intro video and update content instantly.
Як це працює
Створюйте унікальні зображення та використовуйте їх у своїх відео всього за чотири кроки — від промпту до опублікованого контенту.
Опишіть зображення
Напишіть короткий промпт. Оберіть співвідношення сторін, стильовий пресет і будь-які бренд-деталі, які Ви хочете застосувати до результату.
Створіть і оберіть
Перегляньте створене зображення. За потреби змініть формулювання, стиль або колір і створіть його знову, щоб досягти саме того вигляду, який Вам потрібен.
Удосконалюйте та редагуйте
Збільшуйте роздільну здатність, відновлюйте або змінюйте стиль окремих ділянок. Коригуйте колір, кадрування чи композицію прямо в редакторі, не виходячи з проєкту.
Експортуйте або анімуйте
Завантажте зображення або надішліть його прямо у відео. Повторно використовуйте промпт і пресет для майбутніх створень, щоб зберігати цілісність бренду.
Поширені запитання
Що таке AI-генератор зображень і чим він відрізняється від стокових фото?
AI Image Generator для відео створює унікальні візуали з текстових описів, розроблений спеціально для використання безпосередньо в робочому процесі відеовиробництва. У HeyGen Ви вводите промпт із описом потрібного зображення, ШІ створює його, і результат одразу доступний у Вашому відеоредакторі. Не потрібно нічого завантажувати чи повторно завантажувати файли. Інструмент спеціально створений для підготовки фонів, візуалів сцен і зображень продуктів, які доповнюють Ваш відеоконтент.
Чи можу я створювати зображення, які відповідають кольорам і стилю мого бренду?
Так. AI Image Generator створює високоякісні зображення, придатні для виведення у форматі HD-відео. Ви керуєте стилем, композицією та кольором за допомогою текстового промпту, тож результати відповідають стандартам Вашого бренду. Команди в компаніях на кшталт PepsiCo та Samsung використовують виробничий конвеєр HeyGen для брендованого контенту, і створені зображення зберігають той самий високий рівень якості, що й інший відеоконтент платформи.
Яка роздільна здатність вихідного відео?
Ви можете описати свій продукт, його оточення та бажаний візуальний стиль, і ШІ створить контекстне зображення продукту. Такі візуали чудово підходять для AI-відеореклами кампаній, e-commerce вітрин та AI-контенту для соцмереж, коли Вам потрібні різні ракурси або оточення без організації студійної зйомки.
Чи можу я редагувати окремі частини зображення, не створюючи його заново?
Створені зображення знаходяться в тому самому редакторі, де Ви збираєте відео. Після створення зображення Ви призначаєте його сцені як фон або візуальний елемент, а потім додаєте закадровий текст, Генератор субтитрів як результат і відео з ведучим. Це означає, що все Ваше відео — від візуальних елементів до озвучення — створюється на одній платформі без перемикання між окремими інструментами для зображень і відео.
Чи можу я перетворити створені зображення на відео?
Так. Запустіть один і той самий промпт із незначними змінами в окремих створеннях, щоб зібрати набір візуальних варіантів, а потім поєднайте кожен із різними сценаріями або перекладеною озвучкою для окремих версій кампанії. Це дає змогу швидко Image to Video тестувати варіанти для різних авдиторій, регіонів і платформ без збільшення часу на продакшн.
Наскільки швидко відбувається створення одного зображення?
Окремі генератори створюють зображення, які Вам потім потрібно завантажувати, змінювати їхній розмір і імпортувати в окремий відеоредактор. AI Image Generator від HeyGen створює візуальні матеріали безпосередньо всередині відео-робочого процесу, тож згенеровані зображення одразу потрапляють на Ваш таймлайн поруч з аватарами, озвученням і переходами. У результаті Ви отримуєте швидший цикл виробництва та менше передавань між інструментами — що особливо важливо, коли Ви створюєте відеоконтент у великому масштабі.
Чи можу я використовувати створені зображення в платній рекламі та комерційних проєктах?
HeyGen пропонує безкоштовний тарифний план без потреби в банківській картці, який надає доступ до основних можливостей платформи, зокрема створення зображень. Ви можете ознайомитися з інструментом, створювати зображення та збирати відео, щоб оцінити робочий процес. Платні плани, починаючи від $24 на місяць, відкривають доступ до вищої роздільної здатності результатів, додаткових кредитів на створення та повного набору інструментів для створення відео.
Як працює ціноутворення для AI Image Generator?
Генератор чудово підходить для фонових зображень, сцен довкілля, контекстів для продуктів, абстрактних текстур та ілюстрованих концепцій. Це візуальні будівельні блоки, які найчастіше потрібні у відеовиробництві. Для відео з ведучим використовуйте створені фони разом із HeyGen's AI Face Swap або з відзнятим відео ведучого. Для пояснювальних відео створюйте покрокові візуальні сцени та поєднуйте їх із закадровим текстом за допомогою робочого процесу AI Video Explainer.
Чи можу Я створювати зображення для кампанії пакетно?
Так. Оскільки створене зображення є візуальним активом, незалежним від мови, воно працює в усіх локалізованих версіях Вашого відео. Створіть один набір візуалів для сцен, а потім скористайтеся AI Dubbing, щоб створити озвучення більш ніж 175 мовами, зберігаючи ті самі зображення. Це робить глобальні кампанії ефективнішими, адже візуали потрібно створювати лише один раз.
Чи є запобіжники для безпечного та відповідного вимогам результату?
Більшість користувачів створюють зображення менш ніж за хвилину, а повне відео з озвученням, субтитрами та переходами — менш ніж за десять хвилин. Швидкість досягається завдяки тому, що все відбувається в одному редакторі. Немає зайвої роботи з файлами, конвертації форматів чи перемикання між застосунками. Команди, які створюють Clip Generator контент або щоденні відео для соцмереж, можуть підтримувати стабільний темп випуску без «вузьких місць».
