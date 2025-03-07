Діліться чіткими оновленнями від керівництва з працівниками та акціонерами

Своєчасна й прозора комунікація є критично важливою для керівних команд. Незалежно від того, чи Ви ділитеся новинами компанії, звертаєтеся до акціонерів або проводите співробітників через зміни, HeyGen дає змогу лідерам ефективно створювати високоякісні лідерські відео без потреби в продакшн-команді.

Понад 1 000 відгуків
Переваги та цінність

Оптимізуйте оновлення комунікації для керівництва за допомогою відео зі ШІ

Quickly produce clear, concise CEO and leadership updates

Leadership communication requires speed and clarity. Traditional video production can be costly and slow, making it challenging to share timely updates. HeyGen simplifies the process, allowing executives to deliver professional, on-brand leadership videos in minutes.

executive leadership updates using ai video

Enhance engagement with polished, lifelike AI avatars of execs

Use lifelike AI avatars, including their own, to present leadership videos in a polished, credible manner. Add captions, motion graphics, and branding elements to make CEO messages, shareholder updates, and crisis communications more engaging and accessible.

leadership update video templates

Personalize and translate leadership updates for every employee

Quickly update messaging, modify scripts, and personalize leadership videos in over 170 languages and dialects with HeyGen. Tailor videos for employees, investors, or the public without the need for reshoots or expensive production edits.

translate leadership updates into any language

Дізнайтеся, як команди з комунікацій доносять оновлення від керівництва

Würth Group delivers leadership updates to over 88,000 employees in 80 countries

Discover how Würth Group uses HeyGen to streamline its leadership communication process, reducing video production costs by 50% and translation costs by 80%.

«HeyGen докорінно змінив те, як ми створюємо відеоконтент, і допоміг нам використовувати відео як форму комунікації. Це зробило спілкування значно доступнішим і набагато більш особистим»

Andreas Henschel

Керівник групи корпоративних комунікацій і керівник мовних сервісів у Würth Group

Як створювати оновлення для керівництва за допомогою HeyGen

  1. Відкрийте HeyGen

Увійдіть до HeyGen і почніть створювати професійні лідерські відео-оновлення зі ШІ всього за кілька хвилин.

  1. Знайдіть ідеальний шаблон відео
  1. Додайте сценарії виступу, аватари та фони
  1. Налаштуйте своє відео зі ШІ
  1. Доповніть більш креативними елементами
  1. Експортуйте фінальне відео

Поширені запитання

Що таке HeyGen і як його можна використовувати для лідерських оновлень?

HeyGen — це платформа для створення відео зі ШІ, яка допомагає керівникам і лідерам створювати професійні лідерські відео для співробітників, акціонерів і стейкхолдерів. Вона спрощує лідерську комунікацію без потреби в повноцінній команді відеовиробництва.

Як HeyGen покращує створення лідерських відео порівняно з традиційними методами?

HeyGen усуває потребу в живих відеозйомках, дорогих продакшн-командах і тривалих етапах монтажу. AI-аватари можуть професійно й послідовно доносити Ваші повідомлення, забезпечуючи своєчасні та ефективні відеозвернення від керівництва.

Чи можу я налаштувати AI-аватари так, щоб вони відображали мою команду керівництва?

Так! HeyGen дає змогу налаштовувати аватари відповідно до тону Вашого бренду та стилю лідерства. Лідери можуть обирати аватари, змінювати їхній зовнішній вигляд і створювати сценарії персоналізованих лідерських відео для будь-якої авдиторії.

Чи підходить HeyGen для відео кризових комунікацій?

Безумовно. HeyGen дає змогу лідерам швидко створювати та поширювати відео для кризових комунікацій, забезпечуючи прозорість і зрозумілість у складні часи.

Як оновлювати звернення керівництва, якщо обставини змінюються?

З HeyGen оновлювати відео для керівництва швидко й просто. Змініть сценарій, відкоригуйте візуальні елементи та створіть нову версію за лічені хвилини — без повторних зйомок і тривалого постпродакшену.

Чи можна ділитися лідерськими відео HeyGen на кількох платформах?

Так, відео HeyGen можна оптимізувати для внутрішніх порталів, презентацій для інвесторів, email-комунікацій, вебсайтів і соціальних мереж, щоб охопити потрібну авдиторію.

Як швидко я можу створити відео з оновленням для керівництва за допомогою HeyGen?

HeyGen дає змогу керівникам створювати професійні відеозвернення з оновленнями від лідерства всього за кілька годин, залежно від складності контенту та потреб у кастомізації.

Чи потрібні мені навички відеовиробництва, щоб використовувати HeyGen для оновлень для керівництва?

Зовсім ні. Інтуїтивний інтерфейс HeyGen спрощує створення відео для бізнес-лідерів, HR-команд і корпоративних комунікаторів, не вимагаючи технічної експертизи.

Які типи лідерських звернень найбільше виграють від використання HeyGen?

HeyGen ідеально підходить для звернень CEO, брифінгів для інвесторів, загальних зборів співробітників, кризових комунікацій, оголошення організаційних змін і повідомлень про стратегічне бачення — скрізь, де потрібна чітка й захоплива комунікація від керівництва.

Як мені почати користуватися HeyGen для створення лідерських відео?

Зареєструйтеся в HeyGen, ознайомтеся з його інструментами для створення відео на основі ШІ та почніть уже сьогодні створювати змістовні лідерські оновлення для співробітників, інвесторів і стейкхолдерів.

