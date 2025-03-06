Познайомтеся з Avatar V — найреалістичнішим аватаром, який будь-коли створювали. Створіть свій безкоштовно

Привертайте увагу яскравими презентаціями продукту на основі ШІ, про які всі говоритимуть

Забудьте про довгі листи та блоги. З HeyGen Ви зможете швидко створювати якісні продуктові відео, щоб презентувати нові продукти, пояснювати ключові функції та залучати клієнтів — і все це без продакшн-команди.

G24.8Понад 1 000 відгуків
Переваги та цінність

Масштабуйте свої маркетингові відео про продукт без затримок у виробництві

Simplify your message with show-stopping announcement videos

Static images and text can’t capture the excitement of a new product launch. HeyGen helps you create sizzle reels and polished videos that turn heads, spark curiosity, and leave a lasting impression. Make your product announcement unforgettable with visuals that wow your audience.

a woman is smiling in front of a banner that says beta

Keep up with stakeholder timelines without the stress

Product launches move fast, and traditional video production often can’t keep up. HeyGen allows you to create high-quality, on-brand announcement videos in minutes without stress or delays. Stay on track and deliver a launch that’s as polished as your product.

a screen shows a product demo with a man and a woman

Localize your product announcements for global launches

Translating and localizing product content is resource-intensive. HeyGen streamlines the process by automatically generating localized versions of your product videos with AI-powered voiceovers and lip-syncing, ensuring consistency across markets without additional production costs or effort.

a phone screen shows a product announcement in spanish chinese and french

Дізнайтеся, як маркетингові команди створюють продуктові відео

Tomorrow.io revolutionizes marketing and content creation with HeyGen

Tomorrow.io revolutionizes marketing and content creation with HeyGen

From product explainers to personalized campaigns, AI tools enable small teams to compete with industry giants, drive innovation, and transform how they connect with audiences.

Як
створювати анонси продукту за допомогою HeyGen

  1. Відкрийте HeyGen

Увійдіть до HeyGen і підготуйтеся створювати вражаючі, професійні продуктові відео за лічені хвилини.

  1. Знайдіть ідеальний шаблон продуктового відео або почніть з нуля
  1. Додайте свій сценарій і AI-аватар, щоб створити переконливе відео про продукт
  1. Налаштуйте своє відео
  1. Покращуйте відео про свій продукт за допомогою дизайнерських елементів
  1. Експортуйте та діліться своїм відео про продукт

Поширені запитання

Що таке відео з анонсом продукту?

Відео-анонс продукту — це коротке, захопливе відео, яке презентує новий продукт, функцію або послугу. Воно допомагає бізнесу донести ключові переваги, викликати зацікавлення та стимулювати використання.

Чому продакт-маркетологам варто використовувати відео для анонсів продукту?

Відео про продукт — один із найефективніших способів залучити авдиторію та пояснити нові продукти. Порівняно зі статичним контентом, відео підвищують запам’ятовуваність, покращують зрозумілість і роблять анонси переконливішими. HeyGen дає змогу продакт-маркетологам швидко створювати якісні відео без потреби в окремій відеокоманді.

Як HeyGen допомагає створювати відео для анонсів продукту?

HeyGen надає інструменти для створення відео на основі ШІ, які дають продакт-маркетологам змогу за лічені хвилини створювати професійні продуктові відео. Завдяки настроюваним шаблонам, реалістичним AI-аватарам і простим інструментам редагування HeyGen спрощує створення відео, водночас зберігаючи цілісність бренду.

Чи можу я налаштувати своє відео з анонсом продукту відповідно до стилю мого бренду?

Так. HeyGen дає змогу додати фірмові кольори, шрифти, логотипи та інші візуальні елементи, щоб Ваші продуктові відео відповідали айдентиці Вашої компанії. Ви також можете налаштовувати тон і стиль під різні авдиторії.

Чи можу я локалізувати свої відео запуску продукту за допомогою HeyGen?

Так. HeyGen підтримує переклад і локалізацію відео з AI-озвученням і синхронізацією губ кількома мовами. Це дає змогу легко масштабувати продуктові відео для глобальних авдиторій без додаткових витрат на виробництво.

Чи потрібен мені досвід відеомонтажу, щоб користуватися HeyGen?

Ні. HeyGen створено для маркетологів без досвіду відеомонтажу. Інтуїтивні інструменти з перетягуванням елементів дають змогу швидко створювати професійні продуктові відео без потреби в технічних навичках.

Які типи продуктових відео я можу створювати за допомогою HeyGen?

HeyGen можна використовувати для створення продуктових відео для запуску нових продуктів, оновлень функцій, розширення послуг, анонсів бета-програм і внутрішніх оновлень для підвищення ефективності команди. Ви можете адаптувати своє відео для зовнішніх клієнтів, відділів продажу або внутрішніх стейкхолдерів.

Якої тривалості має бути відео з анонсом продукту?

Ідеальна тривалість продуктового відео — від 30 до 90 секунд. Це допомагає утримувати увагу Вашої авдиторії та водночас лаконічно передавати ключову інформацію. За допомогою HeyGen Ви можете швидко створювати кілька версій відео для різних платформ, зокрема соціальних мереж, email-розсилок і цільових сторінок.

Де я можу поділитися своїм відео з анонсом продукту?

Ви можете ділитися своїми продуктовими відео в різних каналах, зокрема в email-кампаніях, на сайті компанії, лендингах, у LinkedIn, YouTube, X, а також у внутрішніх інструментах комунікації, таких як Slack або Microsoft Teams.

Як швидко я можу створити відео-анонс продукту за допомогою HeyGen?

З HeyGen Ви можете створювати високоякісні відео про продукт за лічені хвилини. Використання AI-аватарів, шаблонів і автоматичних озвучок усуває потребу в тривалому відеовиробництві та допомагає встигати навіть у дуже стислі терміни запуску.

Start creating videos with AI

See how businesses like yours scale content creation and drive growth with the most innovative AI video.

Book a meeting
CTA background