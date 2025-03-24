Створюйте переконливі комерційні презентації за допомогою відео зі ШІ, які продають 24/7

Продажні демо не мають відчуватися як рутина ні для Вас, ні для Ваших клієнтів. Стандартизуйте свій пітч, забезпечте послідовність роботи всієї команди та залучайте потенційних клієнтів за допомогою постійно доступних відеодемо. HeyGen дає змогу створювати масштабовані, високоефективні презентації для відділу продажів, які навчають покупців і просувають угоди вперед ще до того, як Ви вийдете з ними на дзвінок.

Переваги та цінність

Продавайте ефективніше з постійно доступними презентаціями для продажів

Educate buyers ahead of time and streamline calls

Far too many sales calls begin with repetitive questions that could have been addressed beforehand. By leveraging HeyGen, you can create an avatar of yourself and provide pre-call videos 24/7 that walk prospects through your pitch or demo, ensuring they’re fully informed and prepared to move forward.


an advertisement for smarty pillow shows a man in a suit

Scale personalized outreach without repeating yourself

Reps frequently spend hours repeating the same discovery pitch. With HeyGen, you can create one engaging video presentation and reuse it for every prospect, preserving both personalization and impact without repetitive work.



an advertisement for chronos keep shows a phone and says hey debora check out this pitch deck for you

Accelerate conversations and keep deals moving

Buyers often feel inundated by text-heavy emails and traditional slide decks. HeyGen can transform your sales presentations into a concise, engaging video that grabs attention, holds interest, and accelerates deal progression. Use as a leave-behind for stakeholders and the buying groups to review.


A digital sales pitch presentation for "Chronos Keep," featuring an AI-generated avatar of a woman in the bottom left corner. The interface includes a smartphone displaying a futuristic-themed video with a play button, indicating an interactive pitch deck.

Дізнайтеся, як бізнеси масштабують свої продажні презентації

How TechMix uses HeyGen to enhance communication with global distributors

To bridge the language and learning gap between TechMix and its international distribution partners, TechMix turned to HeyGen to deliver localized, engaging video content.

Як
створювати презентації з продажу за допомогою HeyGen

  1. Відкрийте HeyGen

Почніть створювати ефективні відеопрезентації продажів і демо за лічені хвилини — без команди відеовиробництва чи навичок монтажу.

  1. Виберіть шаблон або почніть з нуля
  1. Додайте свій сценарій і виберіть аватар (або створіть власний)
  1. Налаштуйте своє відео з урахуванням бренду та візуальних елементів
  1. Перекладіть і персоналізуйте для різних авдиторій
  1. Надішліть своє відео

Поширені запитання

Що таке HeyGen і як він може допомогти з продажними презентаціями?

HeyGen — це платформа для створення відео зі ШІ, яка дає змогу командам продажів і розвитку доходів створювати захопливі, завжди доступні презентації та демо продажів за лічені хвилини. Замість того щоб повторювати одну й ту саму промову на кожному дзвінку, менеджери з продажу можуть заздалегідь надіслати якісну відеопрезентацію, щоб потенційні клієнти вже були поінформовані до зустрічі.

Як HeyGen може покращити мій процес продажів?

HeyGen допомагає стандартизувати й масштабувати Ваші продажні презентації, перетворюючи пітчі та демо на професійні відео. Це дає змогу Вашій команді продажів:

  • Заощаджуйте час автоматизуючи повторювані презентації
  • Забезпечте послідовність для всіх представників і регіонів
  • Залучайте потенційних клієнтів ще до дзвінка щоб зосередитися на укладанні угод, а не на поясненнях

Які типи продажних відео я можу створювати за допомогою HeyGen?

HeyGen ідеально підходить для створення:

  • Продажні презентації – персоналізовані відео-звернення для нових потенційних клієнтів
  • Демонстрації продукту – захопливі покрокові огляди функцій і переваг
  • Подальші презентації – підсумуйте та підкріпіть ключові висновки після дзвінка
  • Конкурентна диференціація – Покажіть, чому Ваше рішення краще за конкурентів

Як HeyGen масштабує персоналізовані звернення?

HeyGen дає змогу вашим сейлз-репам створювати персоналізовані відеопрезентації, які відчуваються по-справжньому особистими — без потреби щоразу перезаписувати відео. Репи можуть швидко змінювати меседж, замінювати візуальні матеріали або перекладати відео різними мовами, щоб відповідати потребам кожного потенційного клієнта.

Чи можете Ви додати брендинг до продажних відео?

Так! HeyGen дає змогу налаштовувати відео під Ваш бренд: кольори, шрифти, логотипи та візуальні елементи, щоб кожна презентація з продажів відповідала айдентиці Вашої компанії.

Як мені поділитися своїм відео для продажів із потенційними клієнтами?

Відео HeyGen можна вбудовувати в електронні листи, ділитися ними в LinkedIn, додавати до CRM-платформ або надсилати через пряме посилання. Це гарантує, що Ваш пітч потрапить до потенційних клієнтів ще до дзвінка з відділом продажів, тож вони прийдуть поінформованими й готовими рухатися далі.

Чи може він підтримувати багатомовні презентації з продажу для глобальних потенційних клієнтів?

Безумовно. HeyGen пропонує переклад і синхронізацію губ на основі ШІ, тож Ви можете миттєво створювати продажні відео кількома мовами — без повторних зйомок і без найму перекладачів.

Скільки часу потрібно, щоб створити відеопрезентацію для продажів?

З HeyGen Ви можете створити повністю готове, високоякісне відео для продажів за лічені хвилини. Просто оберіть шаблон, додайте свій скрипт, виберіть AI-аватар і налаштуйте брендинг — без потреби в дорогому продакшні.

Чим HeyGen відрізняється від традиційного відеовиробництва для відділів продажу?

Традиційне виробництво відео є дорогим, тривалим і складним в оновленні. HeyGen усуває потребу у зйомці, озвучуванні та постпродакшні, дозволяючи відділам продажу швидко створювати й оновлювати відеопрезентації за невелику частину вартості.

Як оновити презентацію з продажу?

Оновлювати контент з HeyGen просто — просто відредагуйте сценарій, оновіть візуальні елементи й за кілька хвилин створіть відео заново. Без повторних зйомок, без затримок, без дорогого монтажу.

