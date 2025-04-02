Ваш бренд — це більше, ніж логотип; це історія. Виділитися в перенасиченому цифровому просторі може бути складно. З HeyGen Ви можете за лічені хвилини створювати брендовані відео студійної якості, проморолики та контент для сторітелінгу. Жодна продакшн-команда не потрібна.

Переваги та цінність

Брендові відео студійної якості без Studio

Build trust and credibility with compelling storytelling

People crave engaging narratives—not static content. According to our 2025 AI Sentiment Report, 54.2% note that premium AI video enhances trust. Use HeyGen to develop compelling branding video storytelling that humanizes your business, highlights your core values, and establishes credibility without a blockbuster budget.


Capture global attention and boost brand awareness

Connecting with global audiences is essential for any modern brand. With HeyGen, you can create and translate your branding videos into more than 170 languages and dialects, boosting brand awareness and ensuring your message resonates anywhere in the world.



Drive action and increase conversions with brand awareness

A well-crafted branding video does more than build awareness; it inspires action. From website traffic and sign-ups to purchases and recruiting initiatives, HeyGen helps you produce videos that convert engagement into measurable business results.


Дізнайтеся, як провідні бренди використовують відео, щоб підвищити впізнаваність

Ogilvy & Milka use HeyGen to create a personalized brand experience

With HeyGen’s AI video technology, Ogilvy and Milka delivered a one-of-a-kind brand experience—turning emotions into personalized songs and videos.

Як
створювати брендовані відео з HeyGen

  1. Відкрийте HeyGen

Почніть за лічені хвилини — Вам не потрібен професійний монтаж чи велика знімальна команда, щоб створювати вражаючі брендовані відео.


  1. Виберіть шаблон або почніть з нуля
  1. Додайте свій сценарій і виберіть аватар (або створіть власний)
  1. Налаштуйте своє відео з урахуванням бренду та візуальних елементів
  1. Перекладайте та персоналізуйте для різних авдиторій
  1. Надішліть своє відео

Поширені запитання

Що таке HeyGen і як він допомагає створювати брендовані відео?

HeyGen — це платформа для створення відео зі ШІ, яка дає змогу створювати професійні сторітелінг-відео та проморолики без великих бюджетів і тривалих виробничих циклів. AI-аватари, гнучкі налаштування дизайну та миттєвий переклад допомагають Вам опублікувати якісне брендове відео всього за кілька хвилин.

Які типи брендових відео я можу створювати з HeyGen?

HeyGen ідеально підходить для створення:

  • Sizzle reels – динамічні, енергійні відео, які яскраво презентують Ваш бренд
  • Історія бренду – Розкажіть про місію, бачення та цінності Вашої компанії
  • Відео для запуску продукту – Анонсуйте нові пропозиції за допомогою привабливого відеоконтенту
  • Історії успіху клієнтів – Підкресліть відгуки та кейси
  • Відео для бренду роботодавця – Приваблюйте найкращих фахівців, демонструючи культуру Вашої компанії

Чим HeyGen відрізняється від традиційного відеовиробництва?

Традиційне виробництво може бути дорогим і тривалим. Підхід HeyGen на основі ШІ усуває потребу в знімальних групах, акторах і постпродакшні, допомагаючи Вам швидко та економно створювати брендові відео.

Чи можу Я налаштувати свій брендований відеоролик під стиль і айдентику моєї компанії?

Так! Ви можете додати логотип, кольори, шрифти та візуальні елементи свого бренду, щоб Ваші відео залишалися послідовними з айдентикою бренду.

Чи можу я створювати брендовані відео кількома мовами?

Авжеж! Технології перекладу та синхронізації губ зі ШІ від HeyGen підтримують понад 170 мов і діалектів, тож Ви легко зможете створювати брендовані відео для глобальної авдиторії.

Чи потрібен мені досвід відеомонтажу, щоб користуватися HeyGen?

Ні! HeyGen створено для маркетологів, креаторів та бізнес-лідерів, а не для професійних відеоредакторів. Платформа інтуїтивно зрозуміла й проста у використанні, з простим редактором drag-and-drop для кастомізації Ваших відео.

Як мені поділитися своїм бренд-відео після його створення?

Експортуйте його в кількох форматах і діліться ним у соціальних мережах, на своєму вебсайті, в email-кампаніях, рекламних каналах або для внутрішніх комунікацій.

Чи можу я використовувати AI-аватари для сторітелінгу бренду?

Так! Обирайте з понад 700 реалістичних AI-аватарів або створіть власного цифрового двійника, щоб донести Ваше повідомлення персоналізовано та захопливо.

Скільки часу потрібно, щоб створити брендове відео з HeyGen?

Ви можете завершити брендове відео за лічені хвилини, тоді як традиційними методами на це йдуть тижні або навіть місяці.

Як HeyGen може допомогти підвищити впізнаваність бренду та залученість авдиторії?

Динамічні візуали та високоякісні брендовані відео HeyGen привертають увагу, допомагаючи Вам підвищити впізнаваність бренду, зміцнити довіру та забезпечити залучення, що веде до конверсій.

