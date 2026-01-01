HeyGen'i API'lere ve MCP istemcilerine bağlayın
İster görevleri otomatikleştirin, ister müşteri temsilcilerini güçlendirin ya da özel çözümler geliştirin, her şey ölçeklenebilir yapay zeka videoları oluşturmak ve sunmak için birlikte çalışır.
HeyGen'i entegre etmenin dört yolu
Doğrudan entegrasyonlar
HeyGen'i doğrudan araçlarınıza bağlayın. Kod gerekmez. Sadece tıklayın ve yetkilendirin.
Aracı platformlar
YZ ajanınızın HeyGen videolarını otomatik olarak, talep üzerine veya bir iş akışının parçası olarak oluşturmasına izin verin.
YZ iş akışlarında çalışır
Mevcut araçlarınız, bir YZ ajanının içinde verileri HeyGen'e aktarır. Kurulum yok. Sadece hepsini birlikte yükleyin.
HeyGen ile oluşturun
HeyGen'in API'si, MCP sunucusu ve Skills özellikleri üzerine geliştirme yapan yazılım geliştiriciler için tam programatik erişim.
Adobe Express
Adobe Express içinde etkileyici görselleri ve tasarımları dinamik video anlatılarına dönüştürün.
Airtable
Aracı, bir Airtable veritabanından kayıtları çeker, verileri HeyGen'e iletir ve kişiselleştirilmiş bir video oluşturur.
Apollo
Temsilci, zenginleştirilmiş potansiyel müşteri verilerini Apollo'dan çeker, HeyGen'e aktarır ve ölçeklenebilir şekilde kişiselleştirilmiş tanıtım videoları oluşturur.
Asana
Agent, Asana'daki proje kilometre taşlarını ve görev güncellemelerini okur, bunları HeyGen'e iletir ve bir video durum güncellemesi oluşturur.
Atlassian
Agent, Jira ticket'larını veya Confluence sayfalarını okur, içeriği çıkarır ve HeyGen aracılığıyla avatar anlatımlı bir video güncellemesi oluşturur.
Autohive
Tekrarlayan görevleri, HeyGen'de video iş akışlarını otomatikleştiren YZ ajanlarına dönüştürün. Kodlama gerekmez.
Canva
Statik Canva tasarımlarını, Canva’dan hiç ayrılmadan YZ destekli avatar videolarına dönüştürün.
ChatGPT
ChatGPT'de bir video metni oluşturun ve onu anında tamamlanmış bir HeyGen videosuna dönüştürün.
Claude (Anthropic)
HeyGen'i Claude içinde yerel bir araç olarak ekleyin. Herhangi bir konuşmadan veya otonom iş akışından avatar videoları oluşturun.
Clay
Clay sekanslarından ölçeklenebilir, kişiselleştirilmiş satış ve pazarlama videolarını otomatikleştirin.
Cursor
YZ kodlama ortamınızın içinde demo videoları, adım adım anlatımlar ve doküman seslendirmeleri oluşturun.
Customer.io
Aracı, kampanya veya yolculuk verilerini Customer.io'dan alır, HeyGen'e iletir ve ölçeklenebilir şekilde kişiselleştirilmiş videolar oluşturur.
Figma
Aracı, Figma’daki ekranları veya prototip içeriğini okur, bunları HeyGen’e iletir ve avatar anlatımlı bir tasarım tanıtım videosu oluşturur.
FlowShare
Adım adım kılavuzları otomatik olarak YZ destekli eğitim ve işe alım videolarına dönüştürün.
Gamma
Agent bir Gamma sunumunu okur, içeriğini çıkarır, HeyGen Video Agent'a gönderir ve avatar anlatımlı bir video oluşturur.
GitHub
Aracı, GitHub'dan pull request özetlerini veya sürüm notlarını alır, bunları HeyGen'e iletir ve paylaşılabilir bir video değişiklik günlüğü oluşturur.
Google Drive
Aracı, Google Drive'daki dokümanları veya slayt içeriklerini okur, bunları HeyGen'e iletir ve avatar anlatımlı bir video versiyonu oluşturur.
Granola
Temsilci, toplantı notlarını Granola'dan alır, HeyGen'e aktarır ve kişiselleştirilmiş video özetleri veya tekrarları oluşturur.
Hexus
Hexus AI ile demolara ve kılavuzlara avatarlar ekleyerek ürün içeriklerinizi daha etkileşimli ve ölçeklenebilir hale getirin.
Intercom
Aracı, özetleri veya yardım içeriklerini Intercom'dan çeker, HeyGen'e iletir ve kişiselleştirilmiş bir video oluşturur.
Hubspot
Kişiselleştirilmiş YZ videolarını doğrudan HubSpot iş akışları ve e-posta kampanyaları içinde oluşturup gönderin.
Linear
Temsilci, sprint veya değişiklik günlüğü için Linear’a sorgu gönderir, bunu HeyGen’e iletir ve o sürüm için paydaşlara yönelik bir video güncellemesi oluşturur.
Sevilebilir
HeyGen'i kişisel bir bağlayıcı olarak entegre ederek, yerel bir ürün özelliği olarak avatar video oluşturmayı tetikleyen uygulamalar geliştirin.
Oluştur
HeyGen’in video oluşturma platformuyla Make içinde gelişmiş, çok adımlı otomasyonlar oluşturun.
Manus
HeyGen'i Manus içinde MCP ile çağrılabilir bir araç olarak ekleyerek, herhangi bir otonom iş akışının içinde tek adımda video oluşturmayı tetikleyin.
Microsoft Copilot
HeyGen'i Copilot Studio'ya bağlayarak kurumsal ajanların M365 genelinde eğitim ve iletişim videolarını otomatik olarak oluşturmasını sağlayın.
Mindstamp
Videolarınıza butonlar, sınavlar ve daha fazlasıyla etkileşim ekleyerek her izlenmede öğrenenlerin katılımını artırın.
n8n
HeyGen'i n8n'in otomasyon platformu ile 1.000'den fazla uygulama ve servise bağlayarak, güçlü YZ destekli video iş akışlarını zahmetsizce oluşturun.
Notion
Agent bir Notion sayfasını veya veritabanını okur, içeriği HeyGen'e iletir ve avatar anlatımlı bir video özeti oluşturur.
NVIDIA NemoClaw
Yerel altyapınızda çalışan otonom YZ ajanlarıyla güvenli, gizlilik kontrollü videolar oluşturmak için HeyGen’i NemoClaw ile devreye alın.
OpenClaw
HeyGen'i ClawHub üzerinde bir yetenek olarak kaydedin; böylece herhangi bir OpenClaw ajanı, HeyGen'in OpenClaw API'sini kullanarak video oluşturabilir.
Pabbly
HeyGen'i 2.000'den fazla araçla bağlayarak video iş akışlarını otomatikleştirin ve kesintisiz veri aktarımıyla verimliliğinizi artırın.
Plainly
After Effects şablonlarına HeyGen videolarını otomatik olarak ekleyerek avatarlarla dinamik videolar oluşturun.
PostHog
Agent, ürün analitiği veya feature flag verilerini PostHog'dan okur, bunları HeyGen'e iletir ve avatar anlatımlı bir içgörü videosu oluşturur.
Repurpose.io
HeyGen videonuzu bir gönderiye dönüştürün ve içeriği zahmetsizce dağıtmak için her yerde otomatik olarak paylaşın.
Salesforce
Temsilci, Salesforce'tan kişi veya fırsat verilerini alır, bunları HeyGen'e iletir ve kişiselleştirilmiş bir erişim videosu oluşturur.
Slack
Agent bir Slack başlığını okur, bağlamı HeyGen'e iletir, bir video güncellemesi oluşturur ve bunu kanala geri gönderir.
Snowflake
Aracı, verileri Snowflake'ten sorgular, sonuçları HeyGen'e iletir ve paydaşlar için avatar anlatımlı bir özet video oluşturur.
Stripe
Aracı, Stripe'ten ödeme veya gelir verilerini çeker, bunları HeyGen'e iletir ve faturalandırma veya kilometre taşı videosu oluşturur.
Superhuman
HeyGen'i Superhuman Go Agent Store'da partner ajan olarak kullanarak 1M+ uygulamadan avatar videoları oluşturup gönderin.
Tolstoy
HeyGen videolarını web sitelerine, e-postalara veya SMS’lere yerleştirerek görüntülenme sayısını artırın ve tüm kanallarda trafiği yönlendirin.
Trupeer
Ekran kayıtlarınıza insani bir dokunuş ekleyin; metni HeyGen’in YZ avatarlarıyla anında videoya dönüştürün.
Vercel
Aracı, dağıtım metaverilerini almak için Vercel’e sorgu gönderir, bunları HeyGen’e iletir ve otomatik olarak bir sürüm duyuru videosu oluşturur.
viaSocket
viaSocket’in kodsuz platformuyla araçlar arasında süreçleri otomatikleştirerek, mühendislik desteğine ihtiyaç duymadan video iş akışları oluşturun.
Vimeo
HeyGen videolarınızı, otomatik senkronizasyonu etkinleştirme seçeneğiyle birlikte, eşlenmiş Vimeo klasörlerine doğrudan senkronize edin.
Zapier
HeyGen'i 8.000+ uygulamaya bağlayın. İş akışınızdaki herhangi bir olaydan video oluşturmayı tetikleyin.
Zoom
Zoom toplantılarında sizin gibi düşünen ve gerçek zamanlı yanıt veren interaktif avatarlar kullanın.
HeyGen ile entegrasyon yapmak ister misiniz?
API ve MCP entegrasyonlarını, özel çözümleri ve HeyGen ile iş ortaklığı fırsatlarını keşfetmek için bizimle iletişime geçin; AI videolarını büyük ölçekte oluşturup sunalım.
Sorularınız mı var? Cevaplarımız hazır
HeyGen ile entegre olmanın farklı yolları nelerdir?
HeyGen, API yönetimiyle uğraşmadan Claude gibi YZ asistanlarına bağlanmak için MCP, Claude Code ve Cursor gibi YZ kodlama ajanlarını genişletmek için Skills ve video oluşturma üzerinde tam programatik kontrol için Doğrudan API olmak üzere üç entegrasyon yolu sunar.
Her entegrasyon yolu için kimlik doğrulama nasıl çalışır?
MCP, OAuth kullanır — kullanıcılar API anahtarına gerek olmadan izin ekranı üzerinden yetkilendirme verir. Skills ve Direct API ise, HeyGen kontrol panelinizde Ayarlar → API bölümünden oluşturulan ve X-Api-Key başlığı üzerinden iletilen bir API anahtarı kullanır.
Bir API anahtarına ihtiyacım var mı?
Hayır. Remote MCP, HeyGen hesabınıza (Web Plan) bağlı OAuth kimlik doğrulamasını kullanır. API anahtarı gerekmez.
HeyGen’in MCP özelliği için ekstra ücret ödemek gerekiyor mu?
Hayır. Video oluşturma, mevcut HeyGen planınıza dahil olan premium kredileri kullanır. Ayrı bir API ücreti veya ek faturalandırma yoktur.
Hangi HeyGen planları MCP'yi destekliyor?
MCP, tüm HeyGen paketlerinde kullanılabilir. Daha yoğun kullanım için Creator paketine veya üstüne yükseltmeniz önerilir.
Kendi özel avatarlarımı ve seslerimi kullanabilir miyim?
Evet. HeyGen hesabınızda bulunan tüm avatarlar ve sesler, özel olarak oluşturulmuş varlıklar da dahil olmak üzere, HeyGen MCP üzerinden kullanılabilir.
Bu çözüm ile HeyGen API arasındaki fark nedir?
HeyGen API, programatik kontrol için doğrudan REST uç noktaları sunar. Remote MCP, bu yetenekleri sararak YZ ajanlarının bunları siz entegrasyon kodu yazmadan, sohbet benzeri bir şekilde kullanabilmesini sağlar.
