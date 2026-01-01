Entegrasyonlar

HeyGen'i API'lere ve MCP istemcilerine bağlayın

İster görevleri otomatikleştirin, ister müşteri temsilcilerini güçlendirin ya da özel çözümler geliştirin, her şey ölçeklenebilir yapay zeka videoları oluşturmak ve sunmak için birlikte çalışır.

Integrate with the world's leading tools
Adobe Express
Airtable
Apollo
Asana
Atlassian
Autohive
Canva
ChatGPT
Claude (Anthropic)
Clay
Cursor
Customer.io
Figma
FlowShare
Gamma
GitHub
Google Drive
Granola
Hexus
Intercom
Hubspot
Linear
Lovable
Make
Manus
Microsoft Copilot
Mindstamp
n8n
Notion
NVIDIA NemoClaw
OpenClaw
Pabbly
Plainly
PostHog
Repurpose.io
Salesforce
Slack
Snowflake
Stripe
Superhuman
Tolstoy
Trupeer
Vercel
viaSocket
Vimeo
Zapier
Zoom
HeyGen'i entegre etmenin dört yolu

Doğrudan entegrasyonlar

HeyGen'i doğrudan araçlarınıza bağlayın. Kod gerekmez. Sadece tıklayın ve yetkilendirin.

Aracı platformlar

YZ ajanınızın HeyGen videolarını otomatik olarak, talep üzerine veya bir iş akışının parçası olarak oluşturmasına izin verin.

YZ iş akışlarında çalışır

Mevcut araçlarınız, bir YZ ajanının içinde verileri HeyGen'e aktarır. Kurulum yok. Sadece hepsini birlikte yükleyin.

HeyGen ile oluşturun

HeyGen'in API'si, MCP sunucusu ve Skills özellikleri üzerine geliştirme yapan yazılım geliştiriciler için tam programatik erişim.

Daha fazla bilgi edinin
Adobe Express logo

Adobe Express

API
OAuth
Direct Integrations
Design & Content

Adobe Express içinde etkileyici görselleri ve tasarımları dinamik video anlatılarına dönüştürün.

Daha fazla bilgi edinin
Airtable logo

Airtable

MCP
AI Workflows
Project & Engineering

Aracı, bir Airtable veritabanından kayıtları çeker, verileri HeyGen'e iletir ve kişiselleştirilmiş bir video oluşturur.

Nasıl çalıştığını görün
Apollo logo

Apollo

MCP
AI Workflows
GTM Intelligence

Temsilci, zenginleştirilmiş potansiyel müşteri verilerini Apollo'dan çeker, HeyGen'e aktarır ve ölçeklenebilir şekilde kişiselleştirilmiş tanıtım videoları oluşturur.

Nasıl çalıştığını görün
Asana logo

Asana

MCP
AI Workflows
Project & Engineering

Agent, Asana'daki proje kilometre taşlarını ve görev güncellemelerini okur, bunları HeyGen'e iletir ve bir video durum güncellemesi oluşturur.

Nasıl çalıştığını görün
Atlassian logo

Atlassian

MCP
AI Workflows
Project & Engineering

Agent, Jira ticket'larını veya Confluence sayfalarını okur, içeriği çıkarır ve HeyGen aracılığıyla avatar anlatımlı bir video güncellemesi oluşturur.

Nasıl çalıştığını görün
Autohive logo

Autohive

API
OAuth
Direct Integrations
Automation

Tekrarlayan görevleri, HeyGen'de video iş akışlarını otomatikleştiren YZ ajanlarına dönüştürün. Kodlama gerekmez.

Daha fazla bilgi edinin
Canva logo

Canva

API
OAuth
Direct Integrations
Design & Content

Statik Canva tasarımlarını, Canva’dan hiç ayrılmadan YZ destekli avatar videolarına dönüştürün.

Daha fazla bilgi edinin
ChatGPT logo

ChatGPT

MCP
OAuth
Agent Platforms
Design & Content

ChatGPT'de bir video metni oluşturun ve onu anında tamamlanmış bir HeyGen videosuna dönüştürün.

Daha fazla bilgi edinin
Claude (Anthropic) logo

Claude (Anthropic)

MCP
OAuth
Agent Platforms

HeyGen'i Claude içinde yerel bir araç olarak ekleyin. Herhangi bir konuşmadan veya otonom iş akışından avatar videoları oluşturun.

Daha fazla bilgi edinin
Clay logo

Clay

API
OAuth
Direct Integrations
GTM

Clay sekanslarından ölçeklenebilir, kişiselleştirilmiş satış ve pazarlama videolarını otomatikleştirin.

Daha fazla bilgi edinin
Cursor logo

Cursor

MCP
OAuth
Coming soon
Agent Platforms

YZ kodlama ortamınızın içinde demo videoları, adım adım anlatımlar ve doküman seslendirmeleri oluşturun.

Nasıl çalıştığını görün
Customer.io logo

Customer.io

MCP
AI Workflows
GTM Intelligence

Aracı, kampanya veya yolculuk verilerini Customer.io'dan alır, HeyGen'e iletir ve ölçeklenebilir şekilde kişiselleştirilmiş videolar oluşturur.

Nasıl çalıştığını görün
Figma logo

Figma

MCP
AI Workflows
Design

Aracı, Figma’daki ekranları veya prototip içeriğini okur, bunları HeyGen’e iletir ve avatar anlatımlı bir tasarım tanıtım videosu oluşturur.

Nasıl çalıştığını görün
FlowShare logo

FlowShare

API
OAuth
Direct Integrations
Design & Content

Adım adım kılavuzları otomatik olarak YZ destekli eğitim ve işe alım videolarına dönüştürün.

Daha fazla bilgi edinin
Gamma logo

Gamma

MCP
AI Workflows
Design

Agent bir Gamma sunumunu okur, içeriğini çıkarır, HeyGen Video Agent'a gönderir ve avatar anlatımlı bir video oluşturur.

Nasıl çalıştığını görün
GitHub logo

GitHub

MCP
AI Workflows
Project & Engineering

Aracı, GitHub'dan pull request özetlerini veya sürüm notlarını alır, bunları HeyGen'e iletir ve paylaşılabilir bir video değişiklik günlüğü oluşturur.

Nasıl çalıştığını görün
Google Drive logo

Google Drive

MCP
AI Workflows
Project & Engineering

Aracı, Google Drive'daki dokümanları veya slayt içeriklerini okur, bunları HeyGen'e iletir ve avatar anlatımlı bir video versiyonu oluşturur.

Nasıl çalıştığını görün
Granola logo

Granola

MCP
AI Workflows
GTM Intelligence

Temsilci, toplantı notlarını Granola'dan alır, HeyGen'e aktarır ve kişiselleştirilmiş video özetleri veya tekrarları oluşturur.

Daha fazla bilgi edinin
Hexus logo

Hexus

API
Direct Integrations
Design & Content

Hexus AI ile demolara ve kılavuzlara avatarlar ekleyerek ürün içeriklerinizi daha etkileşimli ve ölçeklenebilir hale getirin.

Bağlanın
Intercom logo

Intercom

MCP
AI Workflows
Knowledge

Aracı, özetleri veya yardım içeriklerini Intercom'dan çeker, HeyGen'e iletir ve kişiselleştirilmiş bir video oluşturur.

Nasıl çalıştığını görün
Hubspot logo

Hubspot

API
OAuth
Direct Integrations
GTM

Kişiselleştirilmiş YZ videolarını doğrudan HubSpot iş akışları ve e-posta kampanyaları içinde oluşturup gönderin.

Daha fazla bilgi edinin
Linear logo

Linear

MCP
AI Workflows
Project & Engineering

Temsilci, sprint veya değişiklik günlüğü için Linear’a sorgu gönderir, bunu HeyGen’e iletir ve o sürüm için paydaşlara yönelik bir video güncellemesi oluşturur.

Nasıl çalıştığını görün
Sevilebilir logo

Sevilebilir

MCP
OAuth
Agent Platforms

HeyGen'i kişisel bir bağlayıcı olarak entegre ederek, yerel bir ürün özelliği olarak avatar video oluşturmayı tetikleyen uygulamalar geliştirin.

Nasıl çalıştığını görün
Oluştur logo

Oluştur

API
OAuth
Direct Integrations
Automation

HeyGen’in video oluşturma platformuyla Make içinde gelişmiş, çok adımlı otomasyonlar oluşturun.

Daha fazla bilgi edinin
Manus logo

Manus

MCP
OAuth
Agent Platforms

HeyGen'i Manus içinde MCP ile çağrılabilir bir araç olarak ekleyerek, herhangi bir otonom iş akışının içinde tek adımda video oluşturmayı tetikleyin.

Daha fazla bilgi edinin
Microsoft Copilot logo

Microsoft Copilot

MCP
OAuth
Coming soon
Agent Platforms

HeyGen'i Copilot Studio'ya bağlayarak kurumsal ajanların M365 genelinde eğitim ve iletişim videolarını otomatik olarak oluşturmasını sağlayın.

Nasıl çalıştığını görün
Mindstamp logo

Mindstamp

API
Direct Integrations
Design & Content

Videolarınıza butonlar, sınavlar ve daha fazlasıyla etkileşim ekleyerek her izlenmede öğrenenlerin katılımını artırın.

Bağlanın
n8n logo

n8n

API
Direct Integrations
Automation

HeyGen'i n8n'in otomasyon platformu ile 1.000'den fazla uygulama ve servise bağlayarak, güçlü YZ destekli video iş akışlarını zahmetsizce oluşturun.

Daha fazla bilgi edinin
Notion logo

Notion

MCP
AI Workflows
Knowledge

Agent bir Notion sayfasını veya veritabanını okur, içeriği HeyGen'e iletir ve avatar anlatımlı bir video özeti oluşturur.

Nasıl çalıştığını görün
NVIDIA NemoClaw logo

NVIDIA NemoClaw

MCP
OAuth
Coming soon
Agent Platforms

Yerel altyapınızda çalışan otonom YZ ajanlarıyla güvenli, gizlilik kontrollü videolar oluşturmak için HeyGen’i NemoClaw ile devreye alın.

Nasıl çalıştığını görün
OpenClaw logo

OpenClaw

API
Coming soon
Agent Platforms

HeyGen'i ClawHub üzerinde bir yetenek olarak kaydedin; böylece herhangi bir OpenClaw ajanı, HeyGen'in OpenClaw API'sini kullanarak video oluşturabilir.

Bağlanın
Pabbly logo

Pabbly

API
Direct Integrations
Automation

HeyGen'i 2.000'den fazla araçla bağlayarak video iş akışlarını otomatikleştirin ve kesintisiz veri aktarımıyla verimliliğinizi artırın.

Bağlanın
Plainly logo

Plainly

API
Direct Integrations
Design & Content

After Effects şablonlarına HeyGen videolarını otomatik olarak ekleyerek avatarlarla dinamik videolar oluşturun.

Bağlanın
PostHog logo

PostHog

MCP
AI Workflows
Project & Engineering

Agent, ürün analitiği veya feature flag verilerini PostHog'dan okur, bunları HeyGen'e iletir ve avatar anlatımlı bir içgörü videosu oluşturur.

Nasıl çalıştığını görün
Repurpose.io logo

Repurpose.io

API
Direct Integrations
Distribution

HeyGen videonuzu bir gönderiye dönüştürün ve içeriği zahmetsizce dağıtmak için her yerde otomatik olarak paylaşın.

Bağlanın
Salesforce logo

Salesforce

MCP
AI Workflows
GTM Intelligence

Temsilci, Salesforce'tan kişi veya fırsat verilerini alır, bunları HeyGen'e iletir ve kişiselleştirilmiş bir erişim videosu oluşturur.

Nasıl çalıştığını görün
Slack logo

Slack

MCP
OAuth
AI Workflows
Knowledge

Agent bir Slack başlığını okur, bağlamı HeyGen'e iletir, bir video güncellemesi oluşturur ve bunu kanala geri gönderir.

Daha fazla bilgi edinin
Snowflake logo

Snowflake

MCP
AI Workflows
Project & Engineering

Aracı, verileri Snowflake'ten sorgular, sonuçları HeyGen'e iletir ve paydaşlar için avatar anlatımlı bir özet video oluşturur.

Nasıl çalıştığını görün
Stripe logo

Stripe

MCP
AI Workflows
Knowledge

Aracı, Stripe'ten ödeme veya gelir verilerini çeker, bunları HeyGen'e iletir ve faturalandırma veya kilometre taşı videosu oluşturur.

Nasıl çalıştığını görün
Superhuman logo

Superhuman

MCP
OAuth
Agent Platforms

HeyGen'i Superhuman Go Agent Store'da partner ajan olarak kullanarak 1M+ uygulamadan avatar videoları oluşturup gönderin.

Daha fazla bilgi edinin
Tolstoy logo

Tolstoy

API
Direct Integrations
Distribution

HeyGen videolarını web sitelerine, e-postalara veya SMS’lere yerleştirerek görüntülenme sayısını artırın ve tüm kanallarda trafiği yönlendirin.

Bağlanın
Trupeer logo

Trupeer

API
OAuth
Direct Integrations
Design & Content

Ekran kayıtlarınıza insani bir dokunuş ekleyin; metni HeyGen’in YZ avatarlarıyla anında videoya dönüştürün.

Daha fazla bilgi edinin
Vercel logo

Vercel

MCP
AI Workflows
Project & Engineering

Aracı, dağıtım metaverilerini almak için Vercel’e sorgu gönderir, bunları HeyGen’e iletir ve otomatik olarak bir sürüm duyuru videosu oluşturur.

Nasıl çalıştığını görün
viaSocket logo

viaSocket

API
Direct Integrations
Automation

viaSocket’in kodsuz platformuyla araçlar arasında süreçleri otomatikleştirerek, mühendislik desteğine ihtiyaç duymadan video iş akışları oluşturun.

Bağlanın
Vimeo logo

Vimeo

API
OAuth
Direct Integrations
Distribution

HeyGen videolarınızı, otomatik senkronizasyonu etkinleştirme seçeneğiyle birlikte, eşlenmiş Vimeo klasörlerine doğrudan senkronize edin.

Bağlanın
Zapier logo

Zapier

API
OAuth
Direct Integrations
Automation

HeyGen'i 8.000+ uygulamaya bağlayın. İş akışınızdaki herhangi bir olaydan video oluşturmayı tetikleyin.

Daha fazla bilgi edinin
Zoom logo

Zoom

API
Direct Integrations
Distribution

Zoom toplantılarında sizin gibi düşünen ve gerçek zamanlı yanıt veren interaktif avatarlar kullanın.

Bağlanın

HeyGen ile entegrasyon yapmak ister misiniz?

API ve MCP entegrasyonlarını, özel çözümleri ve HeyGen ile iş ortaklığı fırsatlarını keşfetmek için bizimle iletişime geçin; AI videolarını büyük ölçekte oluşturup sunalım.

Bize ulaşın

Sorularınız mı var? Cevaplarımız hazır

HeyGen ile entegre olmanın farklı yolları nelerdir?

HeyGen, API yönetimiyle uğraşmadan Claude gibi YZ asistanlarına bağlanmak için MCP, Claude Code ve Cursor gibi YZ kodlama ajanlarını genişletmek için Skills ve video oluşturma üzerinde tam programatik kontrol için Doğrudan API olmak üzere üç entegrasyon yolu sunar.

Her entegrasyon yolu için kimlik doğrulama nasıl çalışır?

MCP, OAuth kullanır — kullanıcılar API anahtarına gerek olmadan izin ekranı üzerinden yetkilendirme verir. Skills ve Direct API ise, HeyGen kontrol panelinizde Ayarlar → API bölümünden oluşturulan ve X-Api-Key başlığı üzerinden iletilen bir API anahtarı kullanır.

Bir API anahtarına ihtiyacım var mı?

Hayır. Remote MCP, HeyGen hesabınıza (Web Plan) bağlı OAuth kimlik doğrulamasını kullanır. API anahtarı gerekmez.

HeyGen’in MCP özelliği için ekstra ücret ödemek gerekiyor mu?

Hayır. Video oluşturma, mevcut HeyGen planınıza dahil olan premium kredileri kullanır. Ayrı bir API ücreti veya ek faturalandırma yoktur.

Hangi HeyGen planları MCP'yi destekliyor?

MCP, tüm HeyGen paketlerinde kullanılabilir. Daha yoğun kullanım için Creator paketine veya üstüne yükseltmeniz önerilir.

Kendi özel avatarlarımı ve seslerimi kullanabilir miyim?

Evet. HeyGen hesabınızda bulunan tüm avatarlar ve sesler, özel olarak oluşturulmuş varlıklar da dahil olmak üzere, HeyGen MCP üzerinden kullanılabilir.

Bu çözüm ile HeyGen API arasındaki fark nedir?

HeyGen API, programatik kontrol için doğrudan REST uç noktaları sunar. Remote MCP, bu yetenekleri sararak YZ ajanlarının bunları siz entegrasyon kodu yazmadan, sohbet benzeri bir şekilde kullanabilmesini sağlar.

