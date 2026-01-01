HeyGen x Clay
Clay, potansiyel müşteriniz hakkında her şeyi bilir. HeyGen, bu bilgiyi kişiselleştirilmiş bir videoya dönüştürür. Birlikte, sıradan soğuk erişimi, potansiyel müşterilerin gerçekten yanıt verdiği bir iletişime dönüştürürler.
Veri odaklı kişisel video, ölçeklenebilir şekilde
Eski müşteri kazanma yöntemi — liste oluştur, bir şablon yaz, toplu gönder — artık işe yaramıyor. Alıcılar uzaktan bile sıradan ve genel mesajları fark edebiliyor. HeyGen × Clay entegrasyonu bu sorunu kökünden çözüyor.
Clay, kişiselleştirmeyi gerçekten mümkün kılan bağlamla her bir potansiyel müşteriyi zenginleştirir: şirketlerinin aldığı son yatırım, kullandıkları teknoloji yığını, yeni açtıkları pozisyon, sektörleriyle en ilgili acı noktası. HeyGen bu verileri kullanarak, her bir potansiyel müşteri için adlarının yüksek sesle söylendiği, şirketlerinin bağlam içinde anıldığı ve gerçekten onlar hakkında olduğu için hedefe tam isabet eden bir mesaj içeren benzersiz bir avatar videosu oluşturur. Her video sanki yalnızca onlar için kaydedilmiş gibi hissettirir. Hiçbiri öyle değildir.
“Clay içindeki herhangi bir alan, HeyGen senaryonuzda bir değişken haline gelebilir.”
Aday müşteri tablonuzu Clay'de oluşturun ve zenginleştirin
Müşteri adaylarınızı içe aktarın veya Clay'in İMÜ filtrelerini ve 150+ veri kaynağını kullanarak bir liste oluşturun. Yatırım sinyallerini, teknoloji yığınlarını ve işe alım niyetini çekmek için waterfall zenginleştirme çalıştırın.
HeyGen'i zenginleştirme eylemi olarak ekleyin
Clay tablonuzda Add enrichment'e tıklayın ve HeyGen'i arayın. Hesabınızı API anahtarınızı kullanarak bağlayın. Create Avatar Video veya Generate Video from Template seçeneklerinden birini seçin.
Kişiselleştirilmiş senaryo şablonunuzu oluşturun
Tablonuzda bir metin senaryosu alanı oluşturun. Clay'in zenginleştirilmiş sütunlarını dinamik değişkenler olarak kullanın — ad, şirket haberleri, yatırım turu veya diğer herhangi bir alana referans vererek.
Çalıştırın, bağlantıları toplayın ve erişim için dağıtın
Tablonuzda HeyGen zenginleştirmesini çalıştırın. Video bağlantıları otomatik olarak geri yazılır. Bu bağlantıları e-posta sekanslarınıza, CRM’inize veya erişim/iletişim platformunuza aktarın.
Listeden teslim edilen videoya
Veri zekâsını Clay yönetir. Video prodüksiyonunu HeyGen üstlenir. İş akışını bir kez yapılandırırsınız ve her potansiyel müşteri için otomatik olarak çalışır.
Listenizi oluşturun
150'den fazla kaynaktaki İMÇ filtrelerini kullanarak potansiyel müşterileri içe aktarın veya sıfırdan bir liste oluşturun.
Sinyallerle zenginleştirin
Waterfall zenginleştirme, fonlama verilerini, teknoloji yığınını ve niyet sinyallerini çeker.
Metni oluşturun
Zenginleştirilmiş alanları kullanarak kişiselleştirilmiş bir video senaryosu şablonu oluşturun.
Video oluşturun
HeyGen, metni ve avatarınızı kullanarak her satır için benzersiz bir avatar videosu oluşturur.
Bağlantıyı iletin
Paylaşılabilir bir video bağlantısı, iletişime geçmeye hazır şekilde Clay tablonuza geri yazılır.
GTM ekipleri neler oluşturur
Daha fazla toplantı getiren soğuk outbound çalışmalardan, kurumsal müşteriler kazandıran ABM kampanyalarına kadar.
Kişiselleştirilmiş soğuk erişim
Genel geçer soğuk e-postalar yerine, potansiyel müşterinizin son yatırım turuna, işe alım faaliyetlerine veya teknoloji yığınına atıfta bulunan 30 saniyelik bir video gönderin.
Ölçeklenebilir ABM kampanyaları
Hedef hesap listesi oluşturun, firmografik sinyallerle zenginleştirin ve her karar verici için özel uyarlanmış HeyGen videoları oluşturun.
Etkinlik ve web semineri takipleri
Bir potansiyel müşteri bir etkinliğe katıldıktan sonra, Clay'in etkinlik katılım verilerini kullanarak kişiselleştirilmiş bir teşekkür videosu ile otomatik olarak iletişime geçin.
Demo sonrası yeniden etkileşim
Duran anlaşmaları yeni niyet sinyalleriyle zenginleştirin, ardından demoyu özetleyen ve ilgili bir vaka çalışmasını öne çıkaran kişiselleştirilmiş bir HeyGen videosu gönderin.
Çok dilli küresel erişim
Clay'i kullanarak bölge ve dile göre segmentasyon yapın, ardından HeyGen'in 175'ten fazla dilde kişiselleştirilmiş videolar oluşturup çevirmesini sağlayın.
