HeyGen x Zapier
Çoğu ekip videoyu tek seferlik bir görev olarak görür. Zapier ile HeyGen, yığınınızın canlı bir parçası hâline gelir ve diğer uygulamalarınızda bir şey olduğunda, kişiselleştirilmiş, avatar anlatımlı videoları otomatik olarak oluşturur.
HeyGen'i yığınınızın canlı bir parçası haline getirin
Video oluşturma her zaman manuel, tek seferlik bir süreçti. HeyGen × Zapier entegrasyonu bunu değiştiriyor. HeyGen'i Zapier ekosistemindeki herhangi bir uygulamaya bağlayın; böylece video oluşturma, işletmenizde zaten gerçekleşen olaylar tarafından otomatik olarak tetiklenen, olaya dayalı bir aksiyona dönüşsün.
Yeni bir potansiyel müşteri CRM’inize eklendiğinde HeyGen kişiselleştirilmiş bir tanışma videosu gönderir. Bir form gönderildiğinde HeyGen saniyeler içinde bir teşekkür videosu iletir. Bir hesap tablosuna satır eklendiğinde HeyGen buna özel bir eğitim videosunu sıraya alır. Elle iş yok. Gecikme yok. Darboğaz yok.
“Uygulama A'da bu olduğunda → HeyGen bir video oluşturur”
Zapier'a giriş yapın ve bir Zap oluşturun
zapier.com adresine gidin, Create a Zap’e tıklayın ve HeyGen’i arayın. Tüm kullanılabilir tetikleyiciler ve eylemlerle birlikte, yapılandırmaya hazır şekilde listelendiğini göreceksiniz.
Tetikleyicinizi ayarlayın
Video oluşturmayı başlatacak uygulamayı ve olayı seçin — yeni bir CRM potansiyel müşterisi, bir form gönderimi, bir e-tablo satırı, bir takvim etkinliği. Zapier’in 7.000+ uygulamalık kütüphanesindeki herhangi biri olabilir.
HeyGen işleminizi yapılandırın
HeyGen'i işlem uygulamanız olarak seçin ve hesabınızı bağlayın. Şablondan Video Oluştur'u seçin, kaydettiğiniz şablonu belirleyin ve tetikleyici verilerinizi (isimler, şirketler, özel alanlar) senaryoya eşleyin.
Bir teslimat adımı ekleyin ve yayına alın
HeyGen işlemi render etmeyi bitirdiğinde paylaşılabilir video bağlantısını almak için ikinci bir aksiyon ekleyin, ardından bu bağlantıyı gitmesi gereken her yere yönlendirin (e-posta, Slack, CRM’iniz veya bir Google Sheet kaydı). Zap’inizi etkinleştirin ve bundan sonra otomatik olarak çalışsın.
HeyGen, Zapier içinde neler yapabilir
HeyGen, Zapier'de hem tetikleyici hem de aksiyon olarak çalışır; böylece video oluşturmanın ne zaman başlayacağı ve tamamlandıktan sonra neler olacağı üzerinde tam kontrole sahip olursunuz.
Avatar video başarısı
Bir HeyGen videosunun işlenmesi tamamlanıp paylaşmaya hazır olduğunda tetiklenir.
Yeni video etkinliği
Herhangi bir video durum değişikliğinde tetiklenir. İş akışı ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilebilir.
Video çevirisi başarılı
Çevrilmiş bir video hazır olduğunda tetiklenir ve çok dilli dağıtım iş akışlarını mümkün kılar.
Şablondan video oluşturun
Kaydedilmiş bir HeyGen şablonu ve dinamik alanları kullanarak kişiselleştirilmiş bir avatar videosu oluşturun.
Bir videoyu çevirin
Herhangi bir HeyGen videosunu otomatik dudak senkronizasyonu ile 175+ dil ve lehçeye çeviri üzerinden gönderin.
Paylaşılabilir bağlantıyı alın
Bir videonun herkese açık bağlantısını alarak e-posta, CRM, Slack veya diğer tüm aşağı akış uygulamalarına yönlendirin.
WebM avatar videosu oluşturun
Görsellerin veya web yerleştirmelerinin üzerine eklemek için şeffaf arka planlı bir avatar klibi oluşturun.
Bir varlık yükleyin
Aşağıdaki video oluşturma süreçlerinde kullanmak üzere bir görseli, videoyu veya ses dosyasını HeyGen'e aktarın.
Hangi ekipler otomasyon sağlıyor
Satış iletişiminden küresel içerik yerelleştirmeye kadar HeyGen ve Zapier, manuel video prodüksiyon sürecinin yerini kendiliğinden çalışan, olay tetiklemeli iş akışlarıyla alır.
Kişiselleştirilmiş satış iletişimi
Yeni bir potansiyel müşteri HubSpot'a eklendiğinde veya bir Google Sheet satırı oluşturulduğunda, rakibinizden önce adayın gelen kutusuna teslim edilmek üzere otomatik olarak kişiselleştirilmiş bir avatar videosu oluşturun.
Olay tetiklemeli işe alıştırma
Yeni bir müşteri kayıt olur veya bir Typeform gönderilir ve Zapier, tek bir insan müdahalesi olmadan, saniyeler içinde özel bir karşılama ya da onboarding videosu oluşturması için HeyGen’i tetikler.
Otomatik video yerelleştirme
Yeni bir HeyGen videosu tamamlanır tamamlanmaz çok dilli video çevirisini tetikleyin; 175+ dil ve lehçede sürümleri otomatik olarak oluşturup bunları doğru bölgesel kanallara yönlendirin.
İçerik dağıtım iş akışları
Bir HeyGen videosunun oluşturulması tamamlandığında, hiçbir manuel aktarım olmadan videoyu otomatik olarak Google Drive’a yükleyin, bir takip sayfasına kaydedin ve paylaşılabilir bağlantısını Slack’e gönderin.
Ölçeklenebilir eğitim sunumu
Zapier Tables içindeki SSS kayıtları veya kurs içerik verilerinden avatar anlatımlı eğitim videoları oluşturun ve video bağlantılarını LMS'inize veya e-posta platformunuza göndererek öğrenenleri otomatik olarak kaydedin.
YZ ile video oluşturmaya başlayın
Sizin gibi işletmelerin içerik oluşturmayı nasıl ölçeklendirdiğini ve en yenilikçi YZ videosuyla büyümeyi nasıl hızlandırdığını görün.