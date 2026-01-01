Canva x HeyGen

Tasarım ekipleri zaten Canva içinde çalışıyor. Bu entegrasyon sayesinde artık yeni bir araç öğrenmek zorunda kalmadan, statik görselleri hazırladıkları hızda video içerik de üretebiliyorlar.

Sosyal medya video reklamları Instagram, TikTok veya LinkedIn için mükemmel boyutlandırılmış sosyal medya reklamınızı Canva'da tasarlayın, ardından dakikalar içinde yayına hazır bir video reklama dönüştürmek için bir avatar sunucu ve ses ekleyin.

Anlatımlı sunumlar Bir Canva slayt destesini anlatımlı bir video sunumuna dönüştürün. Her slayt bir sahneye dönüşür, avatarınız izleyicileri içerik boyunca yönlendirir ve ortaya çıkan video tek, paylaşılabilir bir MP4 dosyası olarak dışa aktarılır.

Ürün tanıtım videoları Marka varlıklarınızla Canva'da bir ürün görseli oluşturun, ardından başlıca özellikleri anlatması için bir HeyGen avatarı ekleyin; böylece stüdyo, kamera veya editöre ihtiyaç duymadan profesyonel bir ürün videosu ortaya çıkarın.

Eğitim ve işe alıştırma içerikleri Canva'da eğitim slaytlarını tasarlayın, HeyGen'de bir avatar anlatıcı ekleyin ve her derste görsel kimliği koruyarak, ölçeklenebilir şekilde tutarlı ve marka uyumlu eğitim videoları oluşturun.