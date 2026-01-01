Canva x HeyGen
Tasarımınız zaten etkileyici. Şimdi onlara bir ses verin. Herhangi bir Canva tasarımına gerçekçi bir YZ avatarı ekleyin ve tuvalden ayrılmadan anlatımlı, son haline gelmiş bir video oluşturun.
Siz tasarlayın, sunucuyu HeyGen eklesin
Statik tasarımlar insanları okumaya yönlendirir. Video ise izletir. HeyGen × Canva entegrasyonu bu ikisi arasındaki köprüyü kurar. Canva görseliniz slayta dönüşür, HeyGen'in YZ avatarı da onu anlatan sunucu olur.
Canva içinde HeyGen AI Avatars uygulamasını açın, avatarınızı seçin, metninizi ekleyin ve oluşturun. Ortaya çıkan video Canva’dan doğrudan MP4 olarak dışa aktarılır. Marka kimliğinize uygun, ses tonunuzla uyumlu ve yayına hazır. Ayrı bir video aracına gerek yok. Varlıkları yeniden içe aktarma yok. Baştan başlama yok.
“İpucu: Tasarımınızı HeyGen'in editöründe görsel arka plan olarak içe aktarın.”
HeyGen'i Canva Uygulama pazarında bulun
Herhangi bir Canva tasarımında, sol kenar çubuğundaki Uygulamalar panelini açın. HeyGen AI Avatars'ı arayın ve açmak için tıklayın. Ayrıca canva.com/apps adresinde bulabilir ve oradan çalışma alanınıza ekleyebilirsiniz.
HeyGen hesabınızı bağlayın
İstendiğinde Bağlan'a tıklayın. Bir oturum açma penceresi görünecektir. Entegrasyonu yetkilendirmek için HeyGen hesabınızla giriş yapın. Bağlantı kurulduktan sonra özel avatarlarınız, sesleriniz ve kredileriniz doğrudan Canva içinde kullanılabilir olacaktır.
Avatarınızı ve metninizi ekleyin
Canva kenar çubuğunda HeyGen açıkken hesabınızdaki bir YZ sunucusunu seçin, metninizi yazın veya yapıştırın ve bir ses ile dil seçin. Avatar, tasarımınıza etkin bir video öğesi olarak yerleştirilecektir.
Videonuzu oluşturun ve dışa aktarın
Tasarımınız ve metniniz hazır olduğunda, HeyGen panelinde Video Oluştur’a tıklayın. İşleme tamamlandığında, Canva’nın üst çubuğunda Paylaş → İndir’e tıklayın ve bitmiş videonuzu indirmek için MP4’ü seçin.
Yaratıcı ve pazarlama ekiplerinin oluşturdukları
Tasarım ekipleri zaten Canva içinde çalışıyor. Bu entegrasyon sayesinde artık yeni bir araç öğrenmek zorunda kalmadan, statik görselleri hazırladıkları hızda video içerik de üretebiliyorlar.
Sosyal medya video reklamları
Instagram, TikTok veya LinkedIn için mükemmel boyutlandırılmış sosyal medya reklamınızı Canva'da tasarlayın, ardından dakikalar içinde yayına hazır bir video reklama dönüştürmek için bir avatar sunucu ve ses ekleyin.
Anlatımlı sunumlar
Bir Canva slayt destesini anlatımlı bir video sunumuna dönüştürün. Her slayt bir sahneye dönüşür, avatarınız izleyicileri içerik boyunca yönlendirir ve ortaya çıkan video tek, paylaşılabilir bir MP4 dosyası olarak dışa aktarılır.
Ürün tanıtım videoları
Marka varlıklarınızla Canva'da bir ürün görseli oluşturun, ardından başlıca özellikleri anlatması için bir HeyGen avatarı ekleyin; böylece stüdyo, kamera veya editöre ihtiyaç duymadan profesyonel bir ürün videosu ortaya çıkarın.
Eğitim ve işe alıştırma içerikleri
Canva'da eğitim slaytlarını tasarlayın, HeyGen'de bir avatar anlatıcı ekleyin ve her derste görsel kimliği koruyarak, ölçeklenebilir şekilde tutarlı ve marka uyumlu eğitim videoları oluşturun.
Kampanya lansman videoları
Kampanya kreatiflerinizi hayata geçirin. Ekibinizin zaten onayladığı Canva tasarımlı lansman varlıklarını alın ve bunları avatar odaklı bir duyuru videosuna dönüştürün. Aynı görseller, şimdi bir sesle.