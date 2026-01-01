Bir sunucudan fayda sağlayabilecek her türlü Adobe Express projesi — örneğin bir kampanya lansmanı, sosyal medya reklamı veya eğitim slaydı — artık tuvalden ayrılmadan bir sunucuya sahip olabilir.

Sosyal medya video reklamları Instagram, TikTok veya LinkedIn için tam ölçülerinde Express’te reklamınızı tasarlayın, ardından bir HeyGen avatar sunucu ekleyip eksiksiz bir video gönderisi olarak dışa aktarın. Tüm bunları tek bir araçta, tek bir oturumda yapın.

Kampanya lansman içeriği Kampanya görselinizi marka kiti varlıklarınızla Express’te oluşturun, ardından duyuru anlatımını yapmak için bir HeyGen avatarı ekleyin; böylece görsel kampanyanızla birebir uyumlu bir video varlığı elde edin.

Eğitim ve işe alıştırma materyalleri Express'in kontrol edilen şablonlarını kullanarak her eğitim slaytının marka kimliğinizle uyumlu kalmasını sağlayın, ardından her birine bir HeyGen avatar anlatıcı ekleyerek L&D ekiplerine tutarlı ve ölçeklenebilir bir video prodüksiyon iş akışı sunun.

Çok dilli içerik yerelleştirme Express'te bir kez tasarlayın, HeyGen aracılığıyla 175+ dil ve lehçede avatar anlatımı oluşturun ve tasarımı yeniden yapmaya gerek kalmadan, tek bir Express projesinden her pazar için yerelleştirilmiş video varlıkları üretin.