HeyGen x Adobe Express

Adobe Express, etkileyici içeriklerin üretildiği yerdir. HeyGen ise statik tasarımları hayata geçirir. Yerel bir Adobe Express eklentisi olarak HeyGen, gerçeğe yakın bir YZ avatarını doğrudan tuvalinizin üzerine yerleştirir.

Integrate with the world's leading tools
Adobe Express
Airtable
Apollo
Asana
Atlassian
Autohive
Canva
ChatGPT
Claude (Anthropic)
Clay
Cursor
Customer.io
Figma
FlowShare
Gamma
GitHub
Google Drive
Granola
Hexus
Intercom
Hubspot
Linear
Lovable
Make
Manus
Microsoft Copilot
Mindstamp
n8n
Notion
NVIDIA NemoClaw
OpenClaw
Pabbly
Plainly
PostHog
Repurpose.io
Salesforce
Slack
Snowflake
Stripe
Superhuman
Tolstoy
Trupeer
Vercel
viaSocket
Vimeo
Zapier
Zoom
Entegrasyon genel bakış

Bir video oluşturun ve tuvalin üzerine sürükleyin

Çoğu video aracı, tasarım iş akışının tamamen dışında kalır. Adobe Express’te işi bitirir, dışa aktarırsınız; araç değiştirir, varlıkları içe aktarırsınız; bağlamı yeniden kurar ve en baştan başlarsınız. HeyGen ise Express içinde, tasarım yaparken Eklentiler panelinden erişebileceğiniz bir eklenti olarak çalışır.

Express projenizde HeyGen panelini açın, bir avatar seçin, bir metin ekleyin, ses ve dili belirleyin ve oluşturun. Avatar videosu işlenir ve doğrudan tuvalinize taşınabilir, yeniden boyutlandırılabilir bir öğe olarak eklenir; marka tipografiniz, Firefly ile oluşturulmuş görseller, stok varlıklar ve hareket efektleriyle birleştirmeye hazırdır. İşiniz bittiğinde, dosyanızı doğrudan Express üzerinden indirin veya paylaşın.

1

Adobe Express'i açın ve Eklentiler bölümüne gidin

Adobe Express'te herhangi bir projeyi açın ve sol gezinme panelinde Eklentiler'e tıklayın. Ayrıca Express ana sayfasından da pazarı inceleyebilirsiniz. HeyGen'i arayın ve eklentiyi yüklemek için Ekle'ye tıklayın.

2

HeyGen hesabınıza giriş yapın

Yükledikten sonra paneli açmak için HeyGen eklentisine tıklayın. Mevcut HeyGen hesabınızla oturum açın veya heygen.com üzerinden yeni bir hesap oluşturun. Özel avatarlarınız, sesleriniz ve plan ayarlarınız panel içinde anında kullanıma hazır olacaktır.

3

Avatarınızı, metninizi ve sesinizi seçin

HeyGen panelinin içinde, hesap kitaplığınızdan bir avatar seçin, metninizi yazın veya yapıştırın ve bir ses ile dil seçin. Her biri için bu adımı tekrarlayarak tek bir tasarıma birden fazla avatar videosu ekleyebilirsiniz.

4

Video Oluştur'a tıklayın ve avatarın işlenmesini bekleyin. Tamamlanan videoyu Express tuvalinize sürükleyin, konumlandırın ve yeniden boyutlandırın, ardından tasarımı tamamlamak için Express'in tam araç setini kullanın. Hazır olduğunda indirin veya paylaşın.

Kullanım alanları

Yaratıcı ve pazarlama ekiplerinin oluşturduğu çalışmalar

Bir sunucudan fayda sağlayabilecek her türlü Adobe Express projesi — örneğin bir kampanya lansmanı, sosyal medya reklamı veya eğitim slaydı — artık tuvalden ayrılmadan bir sunucuya sahip olabilir.

Sosyal medya video reklamları

Sosyal medya video reklamları

Instagram, TikTok veya LinkedIn için tam ölçülerinde Express’te reklamınızı tasarlayın, ardından bir HeyGen avatar sunucu ekleyip eksiksiz bir video gönderisi olarak dışa aktarın. Tüm bunları tek bir araçta, tek bir oturumda yapın.

Kampanya lansman içeriği

Kampanya lansman içeriği

Kampanya görselinizi marka kiti varlıklarınızla Express’te oluşturun, ardından duyuru anlatımını yapmak için bir HeyGen avatarı ekleyin; böylece görsel kampanyanızla birebir uyumlu bir video varlığı elde edin.

Eğitim ve işe alıştırma materyalleri

Eğitim ve işe alıştırma materyalleri

Express'in kontrol edilen şablonlarını kullanarak her eğitim slaytının marka kimliğinizle uyumlu kalmasını sağlayın, ardından her birine bir HeyGen avatar anlatıcı ekleyerek L&D ekiplerine tutarlı ve ölçeklenebilir bir video prodüksiyon iş akışı sunun.

Çok dilli içerik yerelleştirme

Çok dilli içerik yerelleştirme

Express'te bir kez tasarlayın, HeyGen aracılığıyla 175+ dil ve lehçede avatar anlatımı oluşturun ve tasarımı yeniden yapmaya gerek kalmadan, tek bir Express projesinden her pazar için yerelleştirilmiş video varlıkları üretin.

Anlatımlı sunumlar ve raporlar

Anlatımlı sunumlar ve raporlar

Herhangi bir Express sunumuna veya infografiğine bir HeyGen avatar sunucu ekleyerek, statik bir slayt destesini MP4 olarak paylaşılabilen ya da doğrudan kampanya e-postasına gömülebilen anlatımlı bir videoya dönüştürün.

Yapay zeka ile video oluşturmaya başlayın

Sizin gibi işletmelerin içerik oluşturmayı nasıl ölçeklendirdiğini ve en yenilikçi YZ videosuyla büyümeyi nasıl hızlandırdığını görün.

