HeyGen x Adobe Express
Adobe Express, etkileyici içeriklerin üretildiği yerdir. HeyGen ise statik tasarımları hayata geçirir. Yerel bir Adobe Express eklentisi olarak HeyGen, gerçeğe yakın bir YZ avatarını doğrudan tuvalinizin üzerine yerleştirir.
Bir video oluşturun ve tuvalin üzerine sürükleyin
Çoğu video aracı, tasarım iş akışının tamamen dışında kalır. Adobe Express’te işi bitirir, dışa aktarırsınız; araç değiştirir, varlıkları içe aktarırsınız; bağlamı yeniden kurar ve en baştan başlarsınız. HeyGen ise Express içinde, tasarım yaparken Eklentiler panelinden erişebileceğiniz bir eklenti olarak çalışır.
Express projenizde HeyGen panelini açın, bir avatar seçin, bir metin ekleyin, ses ve dili belirleyin ve oluşturun. Avatar videosu işlenir ve doğrudan tuvalinize taşınabilir, yeniden boyutlandırılabilir bir öğe olarak eklenir; marka tipografiniz, Firefly ile oluşturulmuş görseller, stok varlıklar ve hareket efektleriyle birleştirmeye hazırdır. İşiniz bittiğinde, dosyanızı doğrudan Express üzerinden indirin veya paylaşın.
Adobe Express'i açın ve Eklentiler bölümüne gidin
Adobe Express'te herhangi bir projeyi açın ve sol gezinme panelinde Eklentiler'e tıklayın. Ayrıca Express ana sayfasından da pazarı inceleyebilirsiniz. HeyGen'i arayın ve eklentiyi yüklemek için Ekle'ye tıklayın.
HeyGen hesabınıza giriş yapın
Yükledikten sonra paneli açmak için HeyGen eklentisine tıklayın. Mevcut HeyGen hesabınızla oturum açın veya heygen.com üzerinden yeni bir hesap oluşturun. Özel avatarlarınız, sesleriniz ve plan ayarlarınız panel içinde anında kullanıma hazır olacaktır.
Avatarınızı, metninizi ve sesinizi seçin
HeyGen panelinin içinde, hesap kitaplığınızdan bir avatar seçin, metninizi yazın veya yapıştırın ve bir ses ile dil seçin. Her biri için bu adımı tekrarlayarak tek bir tasarıma birden fazla avatar videosu ekleyebilirsiniz.
Video Oluştur'a tıklayın ve avatarın işlenmesini bekleyin. Tamamlanan videoyu Express tuvalinize sürükleyin, konumlandırın ve yeniden boyutlandırın, ardından tasarımı tamamlamak için Express'in tam araç setini kullanın. Hazır olduğunda indirin veya paylaşın.
Yaratıcı ve pazarlama ekiplerinin oluşturduğu çalışmalar
Bir sunucudan fayda sağlayabilecek her türlü Adobe Express projesi — örneğin bir kampanya lansmanı, sosyal medya reklamı veya eğitim slaydı — artık tuvalden ayrılmadan bir sunucuya sahip olabilir.
Sosyal medya video reklamları
Instagram, TikTok veya LinkedIn için tam ölçülerinde Express’te reklamınızı tasarlayın, ardından bir HeyGen avatar sunucu ekleyip eksiksiz bir video gönderisi olarak dışa aktarın. Tüm bunları tek bir araçta, tek bir oturumda yapın.
Kampanya lansman içeriği
Kampanya görselinizi marka kiti varlıklarınızla Express’te oluşturun, ardından duyuru anlatımını yapmak için bir HeyGen avatarı ekleyin; böylece görsel kampanyanızla birebir uyumlu bir video varlığı elde edin.
Eğitim ve işe alıştırma materyalleri
Express'in kontrol edilen şablonlarını kullanarak her eğitim slaytının marka kimliğinizle uyumlu kalmasını sağlayın, ardından her birine bir HeyGen avatar anlatıcı ekleyerek L&D ekiplerine tutarlı ve ölçeklenebilir bir video prodüksiyon iş akışı sunun.
Çok dilli içerik yerelleştirme
Express'te bir kez tasarlayın, HeyGen aracılığıyla 175+ dil ve lehçede avatar anlatımı oluşturun ve tasarımı yeniden yapmaya gerek kalmadan, tek bir Express projesinden her pazar için yerelleştirilmiş video varlıkları üretin.
Anlatımlı sunumlar ve raporlar
Herhangi bir Express sunumuna veya infografiğine bir HeyGen avatar sunucu ekleyerek, statik bir slayt destesini MP4 olarak paylaşılabilen ya da doğrudan kampanya e-postasına gömülebilen anlatımlı bir videoya dönüştürün.
