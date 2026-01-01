HeyGen x FlowShare
FlowShare, herhangi bir süreci adım adım siz gerçekleştirirken her adımı otomatik olarak yakalar. HeyGen, yakalanan bu kılavuzu tamamen anlatımlı bir YZ avatar videosuna dönüştürür. Birlikte, senaryolara, kayıt yazılımlarına veya manuel düzenlemeye ihtiyaç duymadan tüm ekibinize eğitim verirler.
Süreci belgeleyin, anlatımlı bir video elde edin
HeyGen entegrasyonu, FlowShare'in Dışa Aktar menüsünde yer alır; tıpkı bir PDF veya Word belgesini dışa aktardığınız bölümde. Yapılandırmanız gereken bir API yok, açmanız gereken ayrı bir araç yok ve önceden hazırlamanız gereken bir içerik yok. İş akışınız zaten orada.
FlowShare'da bir kılavuz yakaladıktan sonra, Dışa Aktar panelini açın, HeyGen'i seçin, avatarınızı, sesinizi ve dili belirleyin ve oluştur'a tıklayın. FlowShare, adım içeriklerini HeyGen'e gönderir; HeyGen ise her adımın sırayla anlatıldığı bir avatar videosu oluşturur. Tamamlanan video, paylaşmaya hazır şekilde FlowShare'e geri döner.
FlowShare Ayarlarını açın ve Entegrasyonlar bölümüne gidin
FlowShare içinde Ayarlar'ı açın ve Entegrasyonlar sekmesine gidin. HeyGen'in listelendiğini göreceksiniz. Kuruluma başlamak için HeyGen simgesine tıklayın.
HeyGen hesabınızı bağlayın
HeyGen API anahtarınızı — heygen.com/settings/api adresinden temin edebilirsiniz — FlowShare HeyGen yapılandırma paneline girin. FlowShare bağlantıyı doğrular ve kullanılabilir avatarlarınızı ile seslerinizi yükler. Entegrasyon ayarlarınız bir .fss ayar dosyasına aktarılabilir ve tüm ekip örneklerine dağıtılabilir.
Bir iş akışını her zamanki gibi yakalayın
Herhangi bir Windows uygulamasında adımları tek tek gerçekleştirerek sürecinizi FlowShare içinde kaydedin. İşiniz bittiğinde, otomatik oluşturulan adım açıklamalarını gözden geçirin, gerektiğinde düzenleyin ve hassas verileri toplu olarak bulanıklaştırın. Bu adım açıklamaları HeyGen anlatım metni haline gelecektir — bu yüzden net ve eksiksiz olmalarına dikkat edin.
HeyGen'e aktarın ve videonuzu alın
Dışa Aktar panelini açın, HeyGen'i seçin, avatarınızı, sesinizi ve dili seçin ve Oluştur'a tıklayın. FlowShare adım içeriğini HeyGen'e gönderir; HeyGen ise anlatımlı avatar videosunu oluşturup tekrar FlowShare'e geri gönderir. Video artık diğer dışa aktarımlarınızın yanında kullanılabilir — paylaşmaya, Portal'da yayımlamaya veya LMS'inize aktarmaya hazır.
HeyGen düğüm girişleri ve çıkışları
HeyGen entegrasyonu, FlowShare'in mevcut dışa aktarma kitaplığına avatar videosu ekler. Rehberiniz FlowShare'de kalır ve duruma uygun formatlarda, aynı anda birden fazlası da dahil olmak üzere, dışa aktarmaya hazır olur.
Her türlü iş süreci için markalı, yazdırılabilir kılavuzlar
PowerPoint
Ekran görüntüleriyle sunuma hazır eğitim slaytları
Kelime
DOCX formatında düzenlenebilir kılavuzlar
HTML
Web'e gömülebilen etkileşimli demolar
PNG
Her adım için ayrı ekran görüntüleri
MP4
Basit ekran yakalama videosu dışa aktarma
SCORM / xAPI
LMS uyumlu e-öğrenme paketleri
HeyGen
İş akışınızdan YZ avatar anlatımlı video
FlowShare ve HeyGen ile kim ne oluşturuyor
Bir sunucunun süreç rehberine değer katacağı her yerde (ERP eğitimi, yazılım yaygınlaştırma, işe alıştırma materyalleri), HeyGen yazılı rehberi otomatik olarak anlatımlı bir videoya dönüştürür.
ERP ve SAP eğitim videoları
FlowShare, SAP gibi karmaşık yazılımlar için geliştirildi. Bir ERP iş akışını — fatura kaydı, satın alma siparişleri, mal girişleri — yakalayın ve personeli, odada bir eğitmene ihtiyaç duymadan her adımda yönlendiren anlatımlı bir HeyGen videosu oluşturun.
Yazılım ve değişim yönetimi
Yeni bir sistem yayına alındığında, tüm kritik süreçleri FlowShare içinde belgeleyin ve haftalar değil, saatler içinde kapsamlı bir HeyGen video kütüphanesi oluşturun. Her departmana, kendilerini ilgilendiren süreçlerin anlatımlı bir turunu daha ilk günden önce sunun.
Büyük ölçekte çalışan işe alımı ve uyum süreci
İK ve Öğrenme & Gelişim ekipleri, bordro kurulumundan masraf beyanına kadar tüm işe alım görevlerini adım adım dokümante edebilir ve her biri için anlatımlı video rehberler oluşturabilir. Böylece yeni çalışanlar, onları kimin eğitebildiğinden bağımsız olarak tutarlı ve yüksek kaliteli bir yönlendirme deneyimi yaşar.
Çok dilli süreç dokümantasyonu
FlowShare, AutoTranslation eklentisi aracılığıyla birden fazla dile çeviriyi destekler. Bunu HeyGen'in 175+ dildeki sesleriyle birleştirerek, tek bir orijinal akış kaydından aynı süreç rehberini herhangi bir dilde anlatımlı bir video olarak oluşturabilirsiniz.
Müşteri ve iş ortağı etkinleştirme
Yazılım sağlayıcıları ve danışmanlık şirketleri, müşteriyle yüz yüze yürütülen süreçleri FlowShare içinde dokümante edebilir ve yazılı kılavuzların yanında anlatımlı HeyGen video eğitimleri sunarak, üretim süresini katlamadan müşterilere çok daha zengin bir onboarding deneyimi sağlayabilir.
