HeyGen
Integration partner

HeyGen x FlowShare

FlowShare, herhangi bir süreci adım adım siz gerçekleştirirken her adımı otomatik olarak yakalar. HeyGen, yakalanan bu kılavuzu tamamen anlatımlı bir YZ avatar videosuna dönüştürür. Birlikte, senaryolara, kayıt yazılımlarına veya manuel düzenlemeye ihtiyaç duymadan tüm ekibinize eğitim verirler.

Adobe Express
Airtable
Apollo
Asana
Atlassian
Autohive
Canva
ChatGPT
Claude (Anthropic)
Clay
Cursor
Customer.io
Figma
FlowShare
Gamma
GitHub
Google Drive
Granola
Hexus
Intercom
Hubspot
Linear
Lovable
Make
Manus
Microsoft Copilot
Mindstamp
n8n
Notion
NVIDIA NemoClaw
OpenClaw
Pabbly
Plainly
PostHog
Repurpose.io
Salesforce
Slack
Snowflake
Stripe
Superhuman
Tolstoy
Trupeer
Vercel
viaSocket
Vimeo
Zapier
Zoom
Entegrasyon genel bakış

Süreci belgeleyin, anlatımlı bir video elde edin

HeyGen entegrasyonu, FlowShare'in Dışa Aktar menüsünde yer alır; tıpkı bir PDF veya Word belgesini dışa aktardığınız bölümde. Yapılandırmanız gereken bir API yok, açmanız gereken ayrı bir araç yok ve önceden hazırlamanız gereken bir içerik yok. İş akışınız zaten orada.

FlowShare'da bir kılavuz yakaladıktan sonra, Dışa Aktar panelini açın, HeyGen'i seçin, avatarınızı, sesinizi ve dili belirleyin ve oluştur'a tıklayın. FlowShare, adım içeriklerini HeyGen'e gönderir; HeyGen ise her adımın sırayla anlatıldığı bir avatar videosu oluşturur. Tamamlanan video, paylaşmaya hazır şekilde FlowShare'e geri döner.

1

FlowShare Ayarlarını açın ve Entegrasyonlar bölümüne gidin

FlowShare içinde Ayarlar'ı açın ve Entegrasyonlar sekmesine gidin. HeyGen'in listelendiğini göreceksiniz. Kuruluma başlamak için HeyGen simgesine tıklayın.

2

HeyGen hesabınızı bağlayın

HeyGen API anahtarınızı — heygen.com/settings/api adresinden temin edebilirsiniz — FlowShare HeyGen yapılandırma paneline girin. FlowShare bağlantıyı doğrular ve kullanılabilir avatarlarınızı ile seslerinizi yükler. Entegrasyon ayarlarınız bir .fss ayar dosyasına aktarılabilir ve tüm ekip örneklerine dağıtılabilir.

3

Bir iş akışını her zamanki gibi yakalayın

Herhangi bir Windows uygulamasında adımları tek tek gerçekleştirerek sürecinizi FlowShare içinde kaydedin. İşiniz bittiğinde, otomatik oluşturulan adım açıklamalarını gözden geçirin, gerektiğinde düzenleyin ve hassas verileri toplu olarak bulanıklaştırın. Bu adım açıklamaları HeyGen anlatım metni haline gelecektir — bu yüzden net ve eksiksiz olmalarına dikkat edin.

4

HeyGen'e aktarın ve videonuzu alın

Dışa Aktar panelini açın, HeyGen'i seçin, avatarınızı, sesinizi ve dili seçin ve Oluştur'a tıklayın. FlowShare adım içeriğini HeyGen'e gönderir; HeyGen ise anlatımlı avatar videosunu oluşturup tekrar FlowShare'e geri gönderir. Video artık diğer dışa aktarımlarınızın yanında kullanılabilir — paylaşmaya, Portal'da yayımlamaya veya LMS'inize aktarmaya hazır.

Dışa aktarma formatları

HeyGen düğüm girişleri ve çıkışları

HeyGen entegrasyonu, FlowShare'in mevcut dışa aktarma kitaplığına avatar videosu ekler. Rehberiniz FlowShare'de kalır ve duruma uygun formatlarda, aynı anda birden fazlası da dahil olmak üzere, dışa aktarmaya hazır olur.

PDF

Her türlü iş süreci için markalı, yazdırılabilir kılavuzlar

PowerPoint

Ekran görüntüleriyle sunuma hazır eğitim slaytları

Kelime

DOCX formatında düzenlenebilir kılavuzlar

HTML

Web'e gömülebilen etkileşimli demolar

PNG

Her adım için ayrı ekran görüntüleri

MP4

Basit ekran yakalama videosu dışa aktarma

SCORM / xAPI

LMS uyumlu e-öğrenme paketleri

HeyGen

İş akışınızdan YZ avatar anlatımlı video

Kullanım alanları

FlowShare ve HeyGen ile kim ne oluşturuyor

Bir sunucunun süreç rehberine değer katacağı her yerde (ERP eğitimi, yazılım yaygınlaştırma, işe alıştırma materyalleri), HeyGen yazılı rehberi otomatik olarak anlatımlı bir videoya dönüştürür.

ERP ve SAP eğitim videoları

FlowShare, SAP gibi karmaşık yazılımlar için geliştirildi. Bir ERP iş akışını — fatura kaydı, satın alma siparişleri, mal girişleri — yakalayın ve personeli, odada bir eğitmene ihtiyaç duymadan her adımda yönlendiren anlatımlı bir HeyGen videosu oluşturun.

Yazılım ve değişim yönetimi

Yeni bir sistem yayına alındığında, tüm kritik süreçleri FlowShare içinde belgeleyin ve haftalar değil, saatler içinde kapsamlı bir HeyGen video kütüphanesi oluşturun. Her departmana, kendilerini ilgilendiren süreçlerin anlatımlı bir turunu daha ilk günden önce sunun.

Büyük ölçekte çalışan işe alımı ve uyum süreci

İK ve Öğrenme & Gelişim ekipleri, bordro kurulumundan masraf beyanına kadar tüm işe alım görevlerini adım adım dokümante edebilir ve her biri için anlatımlı video rehberler oluşturabilir. Böylece yeni çalışanlar, onları kimin eğitebildiğinden bağımsız olarak tutarlı ve yüksek kaliteli bir yönlendirme deneyimi yaşar.

Çok dilli süreç dokümantasyonu

FlowShare, AutoTranslation eklentisi aracılığıyla birden fazla dile çeviriyi destekler. Bunu HeyGen'in 175+ dildeki sesleriyle birleştirerek, tek bir orijinal akış kaydından aynı süreç rehberini herhangi bir dilde anlatımlı bir video olarak oluşturabilirsiniz.

Müşteri ve iş ortağı etkinleştirme

Yazılım sağlayıcıları ve danışmanlık şirketleri, müşteriyle yüz yüze yürütülen süreçleri FlowShare içinde dokümante edebilir ve yazılı kılavuzların yanında anlatımlı HeyGen video eğitimleri sunarak, üretim süresini katlamadan müşterilere çok daha zengin bir onboarding deneyimi sağlayabilir.

