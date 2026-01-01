Trupeer x HeyGen
Ham bir ekran kaydı, ne yaptığınızı yakalar. Trupeer, bunun nasıl göründüğünü cilalar. HeyGen, kaydın önüne gerçekçi bir sunucu yerleştirir. Birlikte, kaba bir anlatımı kameraya ihtiyaç duymadan stüdyo kalitesinde bir ürün videosuna dönüştürürler.
Bir kez kaydedin, mükemmelleştirin ve ona bir yüz ekleyin
Çoğu ürün videosu iş akışı iki kritik noktadan birinde başarısız olur: Kayıt, kullanılmayacak kadar amatör göründüğünde ya da pürüzsüz ama sessiz bir anlatım hâlâ soğuk ve kişiliksiz hissettirdiğinde. Trupeer ve HeyGen bu iki anı art arda çözüyor.
Ekran anlatımınızı Trupeer'ın Chrome uzantısında kaydedin. Doğal konuşun ve hatalar konusunda endişelenmeyin. Trupeer metni temizler, görsel efektler uygular ve içeriğinizi yapılandırır. Ardından HeyGen'i bağlayın: bir avatar seçin, bir dil belirleyin ve Trupeer'ın işlediği video, paylaşmaya, gömmeye veya yerelleştirmeye hazır, avatar anlatımlı stüdyo kalitesinde bir ürün videosuna dönüşsün.
Her iki platformda da hesaplar oluşturun
trupeer.ai ve heygen.com adreslerinden kayıt olun. Avatar videoları oluşturmak için bir HeyGen ücretli plana ihtiyacınız olacak. Trupeer, ekran kaydı ve video düzenleme ile başlamanız için ücretsiz bir katman sunar.
Trupeer'e HeyGen API anahtarınızı ekleyin
Trupeer içinde Integrations → Avatar Integration bölümüne gidin ve HeyGen kontrol panelinizde Settings → API altında bulacağınız HeyGen API anahtarınızı buraya yapıştırın. HeyGen avatarlarınız, Trupeer düzenleyicisi içinde anında kullanıma hazır olacaktır.
Trupeer'de videonuzu kaydedin ve mükemmelleştirin
Trupeer'in Chrome uzantısını yükleyin, ekran anlatımınızı kaydedin ve Trupeer'in bunu işlemesine izin verin; metni düzeltsin, otomatik olarak yakınlaştırmalar, vurgular ve altyazılar eklesin. Ardından gözden geçirip ihtiyaç duyduğunuz düzenlemeleri yapın.
Bir HeyGen avatarı seçin ve oluşturun
Trupeer'in avatar ayarlarında HeyGen avatarınızı ve tercih ettiğiniz dili seçin. Trupeer, son hâle getirilmiş metni ve kaydı HeyGen'e iletir; HeyGen de avatar anlatımlı bitmiş videoyu oluşturur.
Ürün ve eğitim ekiplerinin neler oluşturduğu
Bir ekran kaydının insani hissettirmesi gerektiği her durumda (demo, eğitim, onboarding anlatımı gibi), Trupeer ve HeyGen birlikte çalışarak ortaya hazır, son halini çıkarır.
Ölçeklenebilir ürün demoları
Trupeer'de bir kez ürün tanıtım kaydı alın, sunucu olarak bir HeyGen avatarı ekleyin ve hiçbir şeyi yeniden kaydetmeden farklı hedef kitleler veya bölgeler için kişiselleştirilmiş versiyonlar oluşturun.
Yazılım eğitimi ve işe alıştırma
Herhangi bir iç süreci veya araç kullanım turunu, avatar anlatıcılı, profesyonel bir eğitim videosuna dönüştürün. Konu uzmanını her grup için yeniden planlamak zorunda kalmadan, her seferinde tutarlı bir eğitim sunumu sağlayın.
Çok dilli ürün içeriği
Bir kez İngilizce kaydedin. Trupeer altyazıları ve yapıyı halleder. HeyGen, 175+ dil ve lehçede bir avatar ile yeniden anlatım yaparak küresel içerik yerelleştirmesini bir prodüksiyon projesi değil, bir iş akışı haline getirir.
Müşteri başarı ve destek ekibi
Sık karşılaşılan destek soruları için, bilet sayısını azaltacak kadar profesyonel, gerçek bir yanıt kadar samimi ve canlı bir ekibe ihtiyaç duymadan 7/24 erişilebilir avatar anlatımlı nasıl yapılır videoları oluşturun.
Satış potansiyel müşteri bulma ve erişim
Trupeer'de bir potansiyel müşterinin kullanım senaryosuna özel bir ürün tanıtım videosu kaydedin, ardından tüm satış hattınız ölçeğinde kişiselleştirilmiş bir demo gibi hissettiren HeyGen avatar sürümünü oluşturun.
