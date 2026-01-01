HeyGen x Superhuman
HeyGen Agent, Superhuman Go'yu tarayıcınızdan, üzerinde çalıştığınız işten hiç ayrılmadan, profesyonel kalitede video ve ses dosyaları oluşturabileceğiniz tam kapsamlı bir yaratıcı stüdyoya dönüştürür.
Tarayıcınız artık yaratıcı bir stüdyo
HeyGen Agent, Superhuman Go panelinin içinde, hâlihazırda web genelinde YZ desteği için kullandığınız aynı kenar çubuğunda yer alır. Açmanız gereken yeni bir araç, dışa aktarmanız gereken bir dosya ya da ayrı bir uygulamada yeniden kurmanız gereken bir bağlam yok.
Chrome veya Edge'de herhangi bir sayfadan Go'yu açın, Agent Store içinden HeyGen Agent'a gidin, metninizi yazın veya ne istediğinizi tarif edin ve video ya da ses çıktısını seçin. Agent, HeyGen hesabınızı kullanarak oluşturma yapar; avatarınız, sesiniz, kredileriniz dahil edilir ve paylaşmaya, gömmeye veya göndermeye hazır bitmiş dosyayı teslim eder. Tüm süreç, zaten içinde bulunduğunuz tarayıcıda gerçekleşir.
Chrome veya Edge eklenti mağazasından Go'yu yükleyin
Chrome Web Mağazası veya Microsoft Edge Eklentileri'nden Superhuman Go uzantısını indirin. Superhuman hesabınızla oturum açın. Go, tarayıcınızda etkinleşecek ve herhangi bir web sayfasında uzantı araç çubuğundan erişilebilir olacaktır.
Agent Store'u açın ve HeyGen Agent'ı ekleyin
Paneli açmak için tarayıcı araç çubuğunuzdaki Superhuman Go simgesine tıklayın. Agent Store'a gidin, HeyGen Agent'ı bulun ve Ekle'ye tıklayın. Agent anında Go panelinizde görünecek ve bundan sonra tüm sayfalarda kullanılabilir olacaktır.
HeyGen hesabınızı bağlayın
HeyGen Agent'i ilk kez kullandığınızda, sizden HeyGen hesabınıza giriş yapmanız istenecektir. OAuth ile kimlik doğrulaması yapın. Özel avatarlarınız, ses klonlarınız ve plan kredileriniz anında Go panelinde kullanıma hazır olur. Ayrı bir uygulama yok, API anahtarı yok, ek faturalama yok.
İlk video veya ses mesajınızı oluşturun
Herhangi bir sayfadan Go'yu açın, HeyGen Agent'ı seçin, Video veya Audio tercih edin, metninizi yazın ve Generate'a tıklayın. Ortaya çıkan dosya, bulunduğunuz sayfadan ayrılmadan indirmeye veya paylaşmaya hazırdır. En iyi sonuçlar için önce heygen.com/avatar adresinde özel bir avatar ve ses klonlama ayarı yapın.
Uzun bir e-posta yazmak yerine ne oluşturursunuz
Bir proje güncellemesi, müşteri özeti veya açıklayıcı içerik gibi, metin yerine video ya da sesli mesajın daha etkili olacağı her anda, HeyGen Agent zaten tarayıcınızda, bunu oluşturmak için hazır bekliyor.
Kişiselleştirilmiş tanıtım videoları
CRM'inizde veya e-postanızdayken Go'yu açın ve adayın adı, şirketi ve yaşadığı sorun dahil olmak üzere ona özel, 30 saniyelik bir HeyGen avatar videosu oluşturun. Sekmeyi kapatmadan önce hemen gönderin.
Paydaş güncellemeleri
Uzun bir proje durum e-postası yazmak yerine, Notion, Linear, Google Docs gibi içinde çalıştığınız herhangi bir araçtan HeyGen Agent'ı açın ve bilmesi gereken kişiler için anlatımlı bir video güncellemesi oluşturun.
Eşzamansız ekipler için mesajlar
Video fazla geldiğinde, HeyGen Agent'in ses çıktısını kullanarak, senaryodan ve klonlanmış sesinizden üretilen bir sesli mesaj gönderin. Bu, hızlı bir brifing, bir karar açıklaması veya bir müşteri güncellemesi olabilir.
Müşteri özetleri ve takipleri
Görüşmeden sonra, hâlâ not aldığınız araçtayken Go’yu açın ve müşteri için alınan kararları, sonraki adımları ve onlardan neye ihtiyaç duyduğunuzu özetleyen anlatımlı bir özet video oluşturun.
Çok dilli iletişim
Uluslararası müşterilerle veya ekiplerle mi çalışıyorsunuz? Video veya sesli mesajı bir kez oluşturun, ardından aynı Go oturumu içinde HeyGen'in 175+ dil ve lehçesini kullanarak mesajı onların dilinde üretin.
