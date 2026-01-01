HeyGen x Make

Diğer otomasyon araçları HeyGen'i bir varış noktası olarak görür. Basit bir zincirin son adımı olarak. Make ise onu yaşayan bir sistemin içindeki bir bileşen olarak ele alır. Herhangi bir tetikleyiciden gelen veriyi HeyGen'e yönlendirebilir, hangi videonun oluşturulacağını belirlemek için koşullu mantık uygulayabilir, bir Yineleyici (Iterator) kullanarak bir veri setinin her satırında HeyGen'i çalıştırabilir, sonuçları birleştirebilir ve videonun başarılı olup olmamasına göre bir sonraki adımın ne olacağını dallandırabilirsiniz.

İşte Make farkı bu. Sadece "X olduğunda bir video oluştur" değil. "X olduğunda Y'yi kontrol et, Z koşulu sağlanıyorsa kayıtlar üzerinde yineleme yap, her segment için farklı şablonlarla videolar oluştur, A dalında hataları yönet ve tamamlanan bağlantıları B dalına yönlendir". Kestirme değil, bir sistem.