HeyGen x Make
Video otomasyonunuz dallanma mantığına, yineleyicilere, yönlendiricilere ve gerçek koşullu kontrole ihtiyaç duyuyorsa, bunları oluşturacağınız yer Make'in görsel tuvali üzerindeki HeyGen entegrasyonudur.
Sisteminizin içinde bir modül olarak HeyGen
Diğer otomasyon araçları HeyGen'i bir varış noktası olarak görür. Basit bir zincirin son adımı olarak. Make ise onu yaşayan bir sistemin içindeki bir bileşen olarak ele alır. Herhangi bir tetikleyiciden gelen veriyi HeyGen'e yönlendirebilir, hangi videonun oluşturulacağını belirlemek için koşullu mantık uygulayabilir, bir Yineleyici (Iterator) kullanarak bir veri setinin her satırında HeyGen'i çalıştırabilir, sonuçları birleştirebilir ve videonun başarılı olup olmamasına göre bir sonraki adımın ne olacağını dallandırabilirsiniz.
İşte Make farkı bu. Sadece "X olduğunda bir video oluştur" değil. "X olduğunda Y'yi kontrol et, Z koşulu sağlanıyorsa kayıtlar üzerinde yineleme yap, her segment için farklı şablonlarla videolar oluştur, A dalında hataları yönet ve tamamlanan bağlantıları B dalına yönlendir". Kestirme değil, bir sistem.
“Yeni bir HubSpot kişisi oluşturulduğunda tetikleyin → HeyGen'de bir hoş geldiniz videosu oluşturun → Gmail üzerinden gönderin”
Make'i açın ve yeni bir senaryo oluşturun
make.com adresinde oturum açın ve Create a new scenario seçeneğine tıklayın. Tuvalde ilk modülünüzü eklemek için + simgesine tıklayın ve HeyGen arayın.
HeyGen hesabınızı bağlayın
İstendiğinde yeni bir bağlantı oluşturmak için Add'e tıklayın. Settings → API bölümünün altındaki kontrol panelinizden HeyGen API anahtarınızı girin. Bağlantı kaydedilir ve tekrar kullanılabilir.
Senaryonuzu HeyGen modülünün etrafında oluşturun
Bir tetikleyici ekleyin (Google Sheets, Typeform, HubSpot, webhook), eşleştirilmiş veri alanlarıyla HeyGen eylem modülünüzü yapılandırın, ardından Make'in Router ve filtre modüllerini kullanarak aşağı akış adımlarını ekleyin.
Test edin, hata ayıklayın ve etkinleştirin
Çalıştır'a bir kez tıklayarak senaryoyu yürütün ve her modülün gerçek zamanlı olarak nasıl çalıştığını izleyin. Make'in canlı hata ayıklayıcısını kullanarak giriş ve çıkışları inceleyin. Her şey doğru göründüğünde, Durum'u Etkin olarak değiştirin.
HeyGen bir senaryonun içinde neler yapabilir
HeyGen, Make'in veri eşleme ve mantık kontrolleriyle yapılandırılabilen, tetikleyiciler, eylemler ve aramalardan oluşan yerel Make modülleri seti olarak görünür.
Avatar video klonu
Bir HeyGen videosunun işlenmesi başarıyla tamamlandığında veya başarısız olduğunda tetiklenir ve sonrasındaki yönlendirme ile teslimat adımlarını başlatır.
Avatar videosu oluşturun
Kaydedilmiş bir HeyGen şablonunu kullanarak, her yinelemede veri kaynağınızdaki dinamik değişkenleri ekleyip kişiselleştirilmiş bir video oluşturun.
Şablondan video oluşturun
Gelişmiş YZ destekli hareket ve mimiklerle, tek bir fotoğraftan son derece gerçekçi, konuşan bir avatar videosu oluşturun.
Bir videoyu çevirin
Herhangi bir HeyGen videosunu 175+ dile dudak senkronizasyonuyla çevirerek gönderin; bunu, herhangi bir senaryo dalında üretim sonrası adım olarak kullanabilirsiniz.
Avatar IV videosu oluşturun
Bir betik, avatar kimliği ve ses kullanarak; önceki modüllerden eşlenen tüm dinamik verilerle tam bir avatar anlatımlı video oluşturun.
Varlık yükleyin
Önceki bir modülden bir görsel, video veya ses dosyasını HeyGen depolamasına aktararak, sonraki video oluşturma adımlarında girdi olarak kullanıma hazır hale getirin.
Mevcut avatarları listeleyin
HeyGen hesabınızdaki tüm avatarları dinamik olarak alın. Avatarların koşullu olarak seçildiği senaryolar için kullanışlıdır.
Videoyu ID ile alın
Belirli bir video için durum, URL ve meta verileri alın. Yoklama döngülerinde veya oluşturma sonrasındaki devir adımlarında kullanılır.
Geliştiriciler bunu ne için kullanıyor
Make’in ileri düzey kullanıcıları, ölçeklenen, dallanan ve uç senaryoları yöneten video otomasyonları oluşturur.
Toplu kişiselleştirilmiş videolar
Bir İteratör kullanarak bir Google E-Tablosundaki her satırı işleyin, her kayıt için benzersiz bir HeyGen avatar videosu oluşturun ve tamamlanan video bağlantılarını CRM’inize geri yönlendirin.
Segment bazlı video yönlendirme
Segmentlere göre ayrılmış erişim için bir Router kullanın — kurumsal hesaplara bir şablon, KOBİ’lere başka bir şablon göndererek her segmentin kendisine uygun bir video almasını sağlayın.
Otomatik yerelleştirme
Önce bir ana video oluşturun, ardından her hedef dil için HeyGen'in Translate modülünden geçirmek üzere Make'in Iterator özelliğini kullanın.
Olay tetiklemeli video teslimi
Bir satın alma gerçekleştiğinde, bir web seminerine katılım olduğunda veya bir form gönderildiğinde özel bir HeyGen videosunu tetikleyin.
Hata yönetimli iş akışları
Her HeyGen modülü için hata yolları oluşturun. Bir video başarısız olursa, bunu otomatik olarak kaydedin, Slack üzerinden uyarı gönderin ve yeniden deneme için kuyruğa alın.
