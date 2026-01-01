HeyGen
HeyGen x Make

Video otomasyonunuz dallanma mantığına, yineleyicilere, yönlendiricilere ve gerçek koşullu kontrole ihtiyaç duyuyorsa, bunları oluşturacağınız yer Make'in görsel tuvali üzerindeki HeyGen entegrasyonudur.

Adobe Express
Airtable
Apollo
Asana
Atlassian
Autohive
Canva
ChatGPT
Claude (Anthropic)
Clay
Cursor
Customer.io
Figma
FlowShare
Gamma
GitHub
Google Drive
Granola
Hexus
Intercom
Hubspot
Linear
Lovable
Make
Manus
Microsoft Copilot
Mindstamp
n8n
Notion
NVIDIA NemoClaw
OpenClaw
Pabbly
Plainly
PostHog
Repurpose.io
Salesforce
Slack
Snowflake
Stripe
Superhuman
Tolstoy
Trupeer
Vercel
viaSocket
Vimeo
Zapier
Zoom
Entegrasyon genel bakış

Sisteminizin içinde bir modül olarak HeyGen

Diğer otomasyon araçları HeyGen'i bir varış noktası olarak görür. Basit bir zincirin son adımı olarak. Make ise onu yaşayan bir sistemin içindeki bir bileşen olarak ele alır. Herhangi bir tetikleyiciden gelen veriyi HeyGen'e yönlendirebilir, hangi videonun oluşturulacağını belirlemek için koşullu mantık uygulayabilir, bir Yineleyici (Iterator) kullanarak bir veri setinin her satırında HeyGen'i çalıştırabilir, sonuçları birleştirebilir ve videonun başarılı olup olmamasına göre bir sonraki adımın ne olacağını dallandırabilirsiniz.

İşte Make farkı bu. Sadece "X olduğunda bir video oluştur" değil. "X olduğunda Y'yi kontrol et, Z koşulu sağlanıyorsa kayıtlar üzerinde yineleme yap, her segment için farklı şablonlarla videolar oluştur, A dalında hataları yönet ve tamamlanan bağlantıları B dalına yönlendir". Kestirme değil, bir sistem.

Yeni bir HubSpot kişisi oluşturulduğunda tetikleyin → HeyGen'de bir hoş geldiniz videosu oluşturun → Gmail üzerinden gönderin

1

Make'i açın ve yeni bir senaryo oluşturun

make.com adresinde oturum açın ve Create a new scenario seçeneğine tıklayın. Tuvalde ilk modülünüzü eklemek için + simgesine tıklayın ve HeyGen arayın.

2

HeyGen hesabınızı bağlayın

İstendiğinde yeni bir bağlantı oluşturmak için Add'e tıklayın. Settings → API bölümünün altındaki kontrol panelinizden HeyGen API anahtarınızı girin. Bağlantı kaydedilir ve tekrar kullanılabilir.

3

Senaryonuzu HeyGen modülünün etrafında oluşturun

Bir tetikleyici ekleyin (Google Sheets, Typeform, HubSpot, webhook), eşleştirilmiş veri alanlarıyla HeyGen eylem modülünüzü yapılandırın, ardından Make'in Router ve filtre modüllerini kullanarak aşağı akış adımlarını ekleyin.

4

Test edin, hata ayıklayın ve etkinleştirin

Çalıştır'a bir kez tıklayarak senaryoyu yürütün ve her modülün gerçek zamanlı olarak nasıl çalıştığını izleyin. Make'in canlı hata ayıklayıcısını kullanarak giriş ve çıkışları inceleyin. Her şey doğru göründüğünde, Durum'u Etkin olarak değiştirin.

Modüller

HeyGen bir senaryonun içinde neler yapabilir

HeyGen, Make'in veri eşleme ve mantık kontrolleriyle yapılandırılabilen, tetikleyiciler, eylemler ve aramalardan oluşan yerel Make modülleri seti olarak görünür.

Tetikleyici

Avatar video klonu

Bir HeyGen videosunun işlenmesi başarıyla tamamlandığında veya başarısız olduğunda tetiklenir ve sonrasındaki yönlendirme ile teslimat adımlarını başlatır.

Eylem

Avatar videosu oluşturun

Kaydedilmiş bir HeyGen şablonunu kullanarak, her yinelemede veri kaynağınızdaki dinamik değişkenleri ekleyip kişiselleştirilmiş bir video oluşturun.

Aksiyon

Şablondan video oluşturun

Gelişmiş YZ destekli hareket ve mimiklerle, tek bir fotoğraftan son derece gerçekçi, konuşan bir avatar videosu oluşturun.

Eylem

Bir videoyu çevirin

Herhangi bir HeyGen videosunu 175+ dile dudak senkronizasyonuyla çevirerek gönderin; bunu, herhangi bir senaryo dalında üretim sonrası adım olarak kullanabilirsiniz.

Aksiyon

Avatar IV videosu oluşturun

Bir betik, avatar kimliği ve ses kullanarak; önceki modüllerden eşlenen tüm dinamik verilerle tam bir avatar anlatımlı video oluşturun.

İşlem

Varlık yükleyin

Önceki bir modülden bir görsel, video veya ses dosyasını HeyGen depolamasına aktararak, sonraki video oluşturma adımlarında girdi olarak kullanıma hazır hale getirin.

Ara

Mevcut avatarları listeleyin

HeyGen hesabınızdaki tüm avatarları dinamik olarak alın. Avatarların koşullu olarak seçildiği senaryolar için kullanışlıdır.

Ara

Videoyu ID ile alın

Belirli bir video için durum, URL ve meta verileri alın. Yoklama döngülerinde veya oluşturma sonrasındaki devir adımlarında kullanılır.

Kullanım alanları

Geliştiriciler bunu ne için kullanıyor

Make’in ileri düzey kullanıcıları, ölçeklenen, dallanan ve uç senaryoları yöneten video otomasyonları oluşturur.

YZ ile oluşturulmuş bir HeyGen videosunu başlatmak için oynat düğmesi simgesi

Toplu kişiselleştirilmiş videolar

Bir İteratör kullanarak bir Google E-Tablosundaki her satırı işleyin, her kayıt için benzersiz bir HeyGen avatar videosu oluşturun ve tamamlanan video bağlantılarını CRM’inize geri yönlendirin.

YZ ile oluşturulmuş bir HeyGen videosunu başlatmak için oynat düğmesi simgesi

Segment bazlı video yönlendirme

Segmentlere göre ayrılmış erişim için bir Router kullanın — kurumsal hesaplara bir şablon, KOBİ’lere başka bir şablon göndererek her segmentin kendisine uygun bir video almasını sağlayın.

Otomatik yerelleştirme

Önce bir ana video oluşturun, ardından her hedef dil için HeyGen'in Translate modülünden geçirmek üzere Make'in Iterator özelliğini kullanın.

Olay tetiklemeli video teslimi

Olay tetiklemeli video teslimi

Bir satın alma gerçekleştiğinde, bir web seminerine katılım olduğunda veya bir form gönderildiğinde özel bir HeyGen videosunu tetikleyin.

Hata yönetimli iş akışları

Hata yönetimli iş akışları

Her HeyGen modülü için hata yolları oluşturun. Bir video başarısız olursa, bunu otomatik olarak kaydedin, Slack üzerinden uyarı gönderin ve yeniden deneme için kuyruğa alın.

