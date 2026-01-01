ChatGPT x HeyGen
800 milyon kişi düşünmek, yazmak ve planlamak için ChatGPT kullanıyor. Şimdiye kadar, bu konuşmaları videoya dönüştürmek için oradan ayrılmanız gerekiyordu. HeyGen bunu değiştiriyor. Prompt artık prodüksiyonun kendisi.
Birisi ChatGPT'de bir metni, bir araştırma dizisini ya da kabaca bir fikri her tamamladığında bir boşluk oluşuyordu. “Bunu okumak yerine izlemeyi tercih ederdim” diye düşündüğünüz, sonra da başka bir aracı açıp bağlamı yeniden kurmak ve en baştan başlamak zorunda kaldığınız o an.
HeyGen'in yerel ChatGPT uygulaması bu boşluğu tamamen kapatıyor. Herhangi bir sohbette /heygen yazın ve neye ihtiyacınız olduğunu anlatın. Video Agent, sohbet dizinizin bağlamını alır, bir prodüksiyon planı oluşturur ve sohbet penceresinin içinde, avatarlar, hareketli grafikler, b-roll ve anlatım içeren tamamlanmış bir video oluşturur. Sohbet ederek, tam istediğiniz hale gelene kadar üzerinde çalışın. Dışa aktarma yok. Yeni sekme yok.
“Uzaktan çalışan ekipler için asenkron videonun en önemli 3 faydasını araştırın, ardından /heygen komutuyla bunu 60 saniyelik bir açıklayıcı videoya dönüştürün.”
ChatGPT Uygulama Mağazası'nda HeyGen'i bulun
ChatGPT'yi açın ve App Store'a gidin. HeyGen'i arayın ve uygulama listesini açmak için tıklayın. Ayrıca HeyGen kontrol panelinizde Entegrasyonlar → ChatGPT bölümünden doğrudan bağlantı da kurabilirsiniz.
HeyGen hesabınızı bağlayın
ChatGPT'ye Ekle'ye tıklayın ve hesabınızla HeyGen'e yetki verin. Ücretsiz bir HeyGen hesabına ihtiyacınız olacak — eğer yoksa heygen.com üzerinden kayıt olun. Özel avatarlarınız ve ses ayarlarınız anında aktarılır.
HeyGen'i her türlü görüşmede etkinleştirin
Herhangi bir ChatGPT sohbetinde, video açıklamanızın önüne /heygen yazarak başlayın. HeyGen, konuşmanızın tüm bağlamını kullanır. Üzerinde çalıştığınız şeyi yeniden açıklamanıza gerek yoktur. Render işlemi başlamadan önce incelemeniz için bir prodüksiyon planı görünecektir.
İzleyin, iyileştirin ve paylaşın
Tamamlanan videonuz doğrudan ChatGPT içinde işlenir ve oynatılır. Sohbet ederek iyileştirin — uzunluğu ayarlayın, görselleri değiştirin, tonu farklılaştırın — bunların hepsini sohbetten ayrılmadan yapın. Gelişmiş düzenlemeler, 4K dışa aktarma veya 175+ dile çeviri için HeyGen'e tıklayın.
Her konuşma bir videoyu hak eder
Bir ChatGPT konuşmasını bitirip “Keşke bunu doğrudan video olarak gönderebilseydim” diye düşündüyseniz, bu entegrasyon tam da bunun için var.
Fikirden açıklayıcı videoya
Bir konuyu ChatGPT'de araştırın, ardından tüm sohbet dizisini kusursuz bir açıklayıcı videoya dönüştürmek için /heygen yazın. Kopyala-yapıştır yok. Bağlam değiştirme yok.
Sunum ve yatırımcı videoları
Sunum metninizi ChatGPT'de taslağını hazırlayın, ardından Video Agent bunu hareketli grafikler, veri görselleştirmeleri ve güçlü bir harekete geçirici mesaj içeren, profesyonel avatar anlatımlı bir sunum videosuna dönüştürsün.
Eğitim ve öğretici içerik
ChatGPT'den bir ders taslağı oluşturmasını isteyin, ardından aynı konuşmadan yapılandırılmış, avatar anlatımlı bir eğitim videosu oluşturup bunu dakikalar içinde eksiksiz bir ders modülüne dönüştürün.
Sosyal medya video reklamları
Dikkat çeken sosyal medya metinleri için ChatGPT'ye prompt yazın, ardından sohbet ekranından ayrılmadan HeyGen ile TikTok, Instagram veya LinkedIn için boyutlandırılmış, metinlendirilmiş ve üretilmiş video versiyonunu oluşturun.
Ürün demoları ve güncellemeler
ChatGPT'de bir ürün güncellemesi duyurusu taslağı hazırlayın, ardından zaten yazmış olduğunuz sohbet dizisinden doğrudan müşterileriniz, ekibiniz veya paydaşlarınız için avatar anlatımlı bir videoya dönüştürün.
