HeyGen x HubSpot
Alıcıların %71'i kişiselleştirme bekliyor. "Hi {first_name}" artık yeterli değil. HeyGen, kişiselleştirilmiş, avatar anlatımlı videoları doğrudan HubSpot iş akışlarınıza getirir.
Videoyu sonradan değil, iş akışınızın merkezinde konumlandırın
Çoğu ekip videoyu ayrı bir prodüksiyon süreci olarak ele alır. Bir şey çekersiniz, biri kurgular, biri yükler ve sonra biri bağlantıyı bir e-postaya yapıştırır. Tüm bunlar gerçekleşene kadar o an çoktan kaçmış olur.
HubSpot Marketplace üzerinden HeyGen yüklendiğinde, video oluşturma yerel bir iş akışı aksiyonuna dönüşür. Tıpkı e-posta göndermek, bir özelliği güncellemek veya bir görev atamak gibidir. Bir kişi kayıt tetikleyicinize ulaştığında, HeyGen CRM verilerini kullanarak kişiselleştirilmiş bir avatar videosu oluşturur, bağlantıyı doğrudan ilgili kişi kaydına yazar ve bir sonraki iş akışı adımınız bu videoyu otomatik olarak bir e-postaya ekleyebilir. Tüm döngü tamamen zahmetsizdir.
“İpucu: Oluşturulan videoya paylaşılabilir bir bağlantı ekleyerek e-postalara yerleştirebilir, fırsat kayıtlarına ekleyebilir veya otomasyon dizilerinde kullanabilirsiniz.”
HeyGen'i HubSpot Marketplace'ten yükleyin
HubSpot Uygulama Pazaryeri'ne gidin, HeyGen'i arayın ve Yükle'ye tıklayın. CRM verilerinizi yönetmek ve görüntülemek için izin verin. İki özel kişi özelliği otomatik olarak oluşturulur.
HeyGen hesabınızı bağlayın
Kurulum sırasında, kontrol panelinizdeki Settings → API bölümünde yer alan HeyGen API tokenınızı girin. Bu işlem, HeyGen'i HubSpot'a bağlar ve avatarlarınızı, şablonlarınızı ve seslerinizi iş akışları içinde kullanılabilir hale getirir.
HeyGen eylemini bir iş akışına ekleyin
HubSpot İş Akışları'nda, bir kişi için HeyGen kişiselleştirilmiş video oluştur adlı özel aksiyonu ekleyin. Bir şablon seçin, HubSpot kişi özelliklerini komut (script) değişkenlerine eşleyin ve dil ile avatar ayarlarını yapılandırın.
E-postanızdaki video bağlantısını kullanın
Pazarlama e-postası göndermek için ikinci bir aksiyon ekleyin. heygen_video_gif özelliğini, heygen_video_url bağlantısına yönlendirilmiş animasyonlu önizleme görseli olarak ekleyin.
Her aşama için kişiselleştirilmiş bir video
Video yalnızca huninin üst kısmındaki farkındalık için değildir. HubSpot iş akışları içinde tetiklenen HeyGen ile, her temas noktasında doğru videoyu otomatik olarak iletebilirsiniz.
Potansiyel müşteri besleme
Yeni bir potansiyel müşteri bir form doldurduğu anda, satış ekibiniz takip etmeden önce, adlarıyla hitap eden ve sektörlerine ile yaşadıkları temel soruna doğrudan konuşan kişiselleştirilmiş bir ürün tanıtım videosunu otomatik olarak tetikleyin.
Etkinlik sonrası takip
Bir web semineri veya konferans sonrasında, katılımcıları, katıldıkları etkinliğe, konuşulan konulara ve net bir sonraki adıma atıfta bulunan kişiselleştirilmiş bir teşekkür videosu oluşturan bir iş akışına dahil edin.
Satış sekansları
Bir anlaşma kritik bir aşamaya geçtiğinde, temsilcinin avatarından görüşmeyi özetleyen, ilgili bir vaka çalışmasını öne çıkaran ve adayı karar vermeye yönlendiren kişiselleştirilmiş bir takip videosu tetikleyin.
Müşteri işe alıştırma
Her yeni müşteriye, adlarını, şirketlerini ve plan türlerini kullanarak, kendi kullanım senaryolarına en uygun temel özellikler boyunca onları yönlendiren, kişiselleştirilmiş bir "Başlarken" videosu sunun.
Ürün benimsenmesi
Bir müşteri önemli bir özelliği hiç kullanmadığında, kullanım eşiğine ulaştığında veya yenileme tarihine yaklaştığında benimseme teşvik videolarını tetikleyerek, yaşam döngüleri boyunca etkileşimi yüksek tutun ve sağladığınız değeri artırın.
Küresel kampanyalar
İletişim dil tercihlerini veya ülke verilerini kullanarak 175’ten fazla dilde videolar oluşturup gönderin; tek bir iş akışından her pazara tamamen yerelleştirilmiş, avatar anlatımlı içerik sunun.
Pazarlama ve satış ekiplerinin oluşturduğu çalışmalar
HubSpot ekipleri, halihazırda yürüttükleri iş akışlarına video eklemek için HeyGen kullanarak mevcut kampanyaları daha kişisel hale getiriyor ve bunu yaparken ek prodüksiyon yükü oluşturmuyor.
Videolu e-posta kampanyaları
Pazarlama e-postalarınıza video eklendiğinde kanıtlanmış %65 tıklama oranı artışını yakalamak için, statik e-posta küçük görselini, fareyle üzerine gelindiğinde oynayan bir HeyGen GIF önizlemesiyle değiştirin.
ABM ve hedefli erişim
Şirketleri, sektörlerini ve belirli sorunlarını referans alan, kişiselleştirilmiş yönetici seviyesinde videolar oluşturan bir iş akışına yüksek değerli hesapları dahil edin; böylece kurumsal erişiminiz tamamen özel hazırlanmış gibi hissettirsin.
Demo sonrası takip sekansları
Her demodan sonra, nelerin ele alındığını özetleyen, en ilgili kullanım senaryosunu öne çıkaran ve adayı sözleşme imzalamaya yönlendiren kişiselleştirilmiş bir video özetini otomatik olarak tetikleyin.
Yeniden etkileşim kampanyaları
Bir kişi soğuduğunda — e-posta açmıyor, tıklamıyor, fırsetle ilgili hiçbir aktivite göstermiyorsa — gürültüyü yarıp geçen ve insan dokunuşuyla sohbeti yeniden alevlendiren kişiselleştirilmiş bir video tetikleyin.
Çok dilli drip serileri
HubSpot'un dil tercih özelliğini kullanarak kişilerin ana dilinde videoları otomatik olarak oluşturup gönderebilirsiniz. Aynı iş akışı, her pazar için yerelleştirilmiş şekilde çalışır.
