HeyGen
Integration partner

HeyGen x HubSpot

Alıcıların %71'i kişiselleştirme bekliyor. "Hi {first_name}" artık yeterli değil. HeyGen, kişiselleştirilmiş, avatar anlatımlı videoları doğrudan HubSpot iş akışlarınıza getirir.

Bağlanın
Integrate with the world's leading tools
Adobe Express
Airtable
Apollo
Asana
Atlassian
Autohive
Canva
ChatGPT
Claude (Anthropic)
Clay
Cursor
Customer.io
Figma
FlowShare
Gamma
GitHub
Google Drive
Granola
Hexus
Intercom
Hubspot
Linear
Lovable
Make
Manus
Microsoft Copilot
Mindstamp
n8n
Notion
NVIDIA NemoClaw
OpenClaw
Pabbly
Plainly
PostHog
Repurpose.io
Salesforce
Slack
Snowflake
Stripe
Superhuman
Tolstoy
Trupeer
Vercel
viaSocket
Vimeo
Zapier
Zoom
Adobe Express
Airtable
Apollo
Asana
Atlassian
Autohive
Canva
ChatGPT
Claude (Anthropic)
Clay
Cursor
Customer.io
Figma
FlowShare
Gamma
GitHub
Google Drive
Granola
Hexus
Intercom
Hubspot
Linear
Lovable
Make
Manus
Microsoft Copilot
Mindstamp
n8n
Notion
NVIDIA NemoClaw
OpenClaw
Pabbly
Plainly
PostHog
Repurpose.io
Salesforce
Slack
Snowflake
Stripe
Superhuman
Tolstoy
Trupeer
Vercel
viaSocket
Vimeo
Zapier
Zoom
Entegrasyon genel bakışı

Videoyu sonradan değil, iş akışınızın merkezinde konumlandırın

Çoğu ekip videoyu ayrı bir prodüksiyon süreci olarak ele alır. Bir şey çekersiniz, biri kurgular, biri yükler ve sonra biri bağlantıyı bir e-postaya yapıştırır. Tüm bunlar gerçekleşene kadar o an çoktan kaçmış olur.

HubSpot Marketplace üzerinden HeyGen yüklendiğinde, video oluşturma yerel bir iş akışı aksiyonuna dönüşür. Tıpkı e-posta göndermek, bir özelliği güncellemek veya bir görev atamak gibidir. Bir kişi kayıt tetikleyicinize ulaştığında, HeyGen CRM verilerini kullanarak kişiselleştirilmiş bir avatar videosu oluşturur, bağlantıyı doğrudan ilgili kişi kaydına yazar ve bir sonraki iş akışı adımınız bu videoyu otomatik olarak bir e-postaya ekleyebilir. Tüm döngü tamamen zahmetsizdir.

İpucu: Oluşturulan videoya paylaşılabilir bir bağlantı ekleyerek e-postalara yerleştirebilir, fırsat kayıtlarına ekleyebilir veya otomasyon dizilerinde kullanabilirsiniz.

1

HeyGen'i HubSpot Marketplace'ten yükleyin

HubSpot Uygulama Pazaryeri'ne gidin, HeyGen'i arayın ve Yükle'ye tıklayın. CRM verilerinizi yönetmek ve görüntülemek için izin verin. İki özel kişi özelliği otomatik olarak oluşturulur.

2

HeyGen hesabınızı bağlayın

Kurulum sırasında, kontrol panelinizdeki Settings → API bölümünde yer alan HeyGen API tokenınızı girin. Bu işlem, HeyGen'i HubSpot'a bağlar ve avatarlarınızı, şablonlarınızı ve seslerinizi iş akışları içinde kullanılabilir hale getirir.

3

HeyGen eylemini bir iş akışına ekleyin

HubSpot İş Akışları'nda, bir kişi için HeyGen kişiselleştirilmiş video oluştur adlı özel aksiyonu ekleyin. Bir şablon seçin, HubSpot kişi özelliklerini komut (script) değişkenlerine eşleyin ve dil ile avatar ayarlarını yapılandırın.

4

E-postanızdaki video bağlantısını kullanın

Pazarlama e-postası göndermek için ikinci bir aksiyon ekleyin. heygen_video_gif özelliğini, heygen_video_url bağlantısına yönlendirilmiş animasyonlu önizleme görseli olarak ekleyin.

İş akışı tetikleyicileri

Her aşama için kişiselleştirilmiş bir video

Video yalnızca huninin üst kısmındaki farkındalık için değildir. HubSpot iş akışları içinde tetiklenen HeyGen ile, her temas noktasında doğru videoyu otomatik olarak iletebilirsiniz.

Form gönderimi

Potansiyel müşteri besleme

Yeni bir potansiyel müşteri bir form doldurduğu anda, satış ekibiniz takip etmeden önce, adlarıyla hitap eden ve sektörlerine ile yaşadıkları temel soruna doğrudan konuşan kişiselleştirilmiş bir ürün tanıtım videosunu otomatik olarak tetikleyin.

Etkinlik katılımı

Etkinlik sonrası takip

Bir web semineri veya konferans sonrasında, katılımcıları, katıldıkları etkinliğe, konuşulan konulara ve net bir sonraki adıma atıfta bulunan kişiselleştirilmiş bir teşekkür videosu oluşturan bir iş akışına dahil edin.

Anlaşma aşaması değişikliği

Satış sekansları

Bir anlaşma kritik bir aşamaya geçtiğinde, temsilcinin avatarından görüşmeyi özetleyen, ilgili bir vaka çalışmasını öne çıkaran ve adayı karar vermeye yönlendiren kişiselleştirilmiş bir takip videosu tetikleyin.

Yeni müşteri oluşturuldu

Müşteri işe alıştırma

Her yeni müşteriye, adlarını, şirketlerini ve plan türlerini kullanarak, kendi kullanım senaryolarına en uygun temel özellikler boyunca onları yönlendiren, kişiselleştirilmiş bir "Başlarken" videosu sunun.

Ürün kilometre taşı

Ürün benimsenmesi

Bir müşteri önemli bir özelliği hiç kullanmadığında, kullanım eşiğine ulaştığında veya yenileme tarihine yaklaştığında benimseme teşvik videolarını tetikleyerek, yaşam döngüleri boyunca etkileşimi yüksek tutun ve sağladığınız değeri artırın.

Herhangi bir iş akışı tetikleyicisi

Küresel kampanyalar

İletişim dil tercihlerini veya ülke verilerini kullanarak 175’ten fazla dilde videolar oluşturup gönderin; tek bir iş akışından her pazara tamamen yerelleştirilmiş, avatar anlatımlı içerik sunun.

Kullanım alanları

Pazarlama ve satış ekiplerinin oluşturduğu çalışmalar

HubSpot ekipleri, halihazırda yürüttükleri iş akışlarına video eklemek için HeyGen kullanarak mevcut kampanyaları daha kişisel hale getiriyor ve bunu yaparken ek prodüksiyon yükü oluşturmuyor.

Videolu e-posta kampanyaları

Videolu e-posta kampanyaları

Pazarlama e-postalarınıza video eklendiğinde kanıtlanmış %65 tıklama oranı artışını yakalamak için, statik e-posta küçük görselini, fareyle üzerine gelindiğinde oynayan bir HeyGen GIF önizlemesiyle değiştirin.

ABM ve hedefli erişim

ABM ve hedefli erişim

Şirketleri, sektörlerini ve belirli sorunlarını referans alan, kişiselleştirilmiş yönetici seviyesinde videolar oluşturan bir iş akışına yüksek değerli hesapları dahil edin; böylece kurumsal erişiminiz tamamen özel hazırlanmış gibi hissettirsin.

Demo sonrası takip sekansları

Demo sonrası takip sekansları

Her demodan sonra, nelerin ele alındığını özetleyen, en ilgili kullanım senaryosunu öne çıkaran ve adayı sözleşme imzalamaya yönlendiren kişiselleştirilmiş bir video özetini otomatik olarak tetikleyin.

Yeniden etkileşim kampanyaları

Yeniden etkileşim kampanyaları

Bir kişi soğuduğunda — e-posta açmıyor, tıklamıyor, fırsetle ilgili hiçbir aktivite göstermiyorsa — gürültüyü yarıp geçen ve insan dokunuşuyla sohbeti yeniden alevlendiren kişiselleştirilmiş bir video tetikleyin.

Çok dilli drip serileri

Çok dilli drip serileri

HubSpot'un dil tercih özelliğini kullanarak kişilerin ana dilinde videoları otomatik olarak oluşturup gönderebilirsiniz. Aynı iş akışı, her pazar için yerelleştirilmiş şekilde çalışır.

Yapay zeka ile video oluşturmaya başlayın

Sizin gibi işletmelerin içerik oluşturmayı nasıl ölçeklendirdiğini ve en yenilikçi YZ videosuyla büyümeyi nasıl hızlandırdığını görün.

Ücretsiz başlayın
CTA background