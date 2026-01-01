HeyGen x Slack
Ekibiniz zaten Slack'te çalışıyor. Artık HeyGen de orada. Herhangi bir kanal, DM veya slash komutundan, çalışma alanınızdan ayrılmadan avatar anlatımlı videolar oluşturun.
Slack'ten ayrılmadan videolar oluşturun
Çoğu video aracı, ekibinizin gerçekten kullandığı araçların dışında kalır. Birisi onları açana kadar fırsat çoktan kaçmış olur. HeyGen artık bir kez kurulan ve çalışma alanınızın her yerinde kullanılabilen yerel bir Slack uygulaması.
@mention ile herhangi bir kanalda veya DM'de HeyGen'i bir prompt ile etiketleyin, tamamlanmış video doğrudan ilgili ileti dizisine gönderilsin. Tam kontrol için slash komutunu kullanın. Otomatik video bildirimlerini ayarlayarak tamamlanan HeyGen videolarının hazır oldukları anda doğru kanalda görünmesini sağlayın. Elle paylaşım yok. Link yönlendirme yok.
“@HeyGen yeni işe başlayanlar için bir hoş geldiniz videosu yap”
HeyGen'i Slack çalışma alanınıza ekleyin
Yukarıdaki Add to Slack düğmesine tıklayın ve çalışma alanınızda HeyGen’i yetkilendirin. Bunun için Slack yönetici izinlerine ihtiyacınız olacak. Uygulama birkaç saniye içinde kurulur ve ekibinizin tamamı tarafından hemen kullanılabilir.
HeyGen hesabınızı bağlayın
Kurulumdan sonra kimlik doğrulaması için HeyGen hesabınızı bağlayın. Henüz hesabınız yoksa heygen.com adresinden ücretsiz olarak kayıt olabilirsiniz. Ücretli bir plan, tam kapsamlı video oluşturma ve dijital ikizinizi kullanma imkânı sunar.
İlk videonuzu oluşturun
Herhangi bir kanal veya DM'e gidin ve ihtiyacınızı yazarak @HeyGen etiketini kullanın. HeyGen, avatar anlatımlı bir video oluşturup doğrudan ilgili başlıkta paylaşacaktır. Genellikle 2-5 dakika sürer.
Kanal bildirimlerini ayarlayın
İsteğe bağlı olarak HeyGen'i, belirli kanallara video hazır bildirimleri gönderecek şekilde yapılandırın; böylece içerik ekibiniz, satış ekibiniz veya L&D liderleriniz yeni videolar hazır olduğunda her zaman haberdar olsun.
Slack'te video oluşturmanın üç yolu
HeyGen çalışma alanınıza kurulduğunda, tüm ekibinizin video oluşturup alması için üç yerel yöntem kullanıma hazır olur. Uygulamalar arasında geçiş yok. Manuel adımlar yok.
Herhangi bir kanalda @bahsetme
Herhangi bir kanalda @HeyGen etiketleyin veya düz metin bir prompt ile DM gönderin. Tamamlanmış video birkaç dakika içinde oluşturulur ve doğrudan ilgili ileti dizisine gönderilir.
/heygen komutu
/heygen komutunu tam kontrol için kullanın. Avatarı, dili, tonu ve metni belirtin. Ekibinizin düzenli olarak kullandığı şablonlu veya tekrarlanabilir video türleri için idealdir.
Otomatik bildirimler
HeyGen video olaylarını Slack kanallarına bağlayarak ekibinizin, bir video işlenmeyi tamamladığı anda doğrudan bağlantı içeren bir bildirim almasını sağlayın; paylaşmaya veya incelemeye hazır olsun.
Bunu hangi ekipler kullanıyor
Gerçekten izlenen liderlik güncellemelerinden, yeni işe başlayanları isimleriyle karşılayan işe alım videolarına kadar.
Yönetici duyuruları
Bir Slack mesajını, CEO'nun veya ürün yöneticisinin #announcements kanalına düşen bir video duyurusuna dönüştürün. Gözden kaçması imkânsız ve metin yığınından çok daha etkileyici.
Yeni işe alım karşılama videoları
Biri bir kanala katıldığında, adını kullanarak otomatik olarak kişiselleştirilmiş bir hoş geldiniz videosu oluşturup paylaşın; böylece her yeni ekip üyesi daha ilk günden itibaren kendini değerli hissetsin.
Satış kazanımlarını kutlama
CRM'inizde bir anlaşma kapandığında, temsilciyi adıyla onurlandırmak ve kısa bir takdir anı yaratmak için #sales-wins kanalına kişiselleştirilmiş bir avatar videosu gönderin.
İsteğe bağlı eğitim klipleri
Ekip üyelerinin bir konuyla birlikte HeyGen’i @mention etmesine izin verin; anında paylaşılmak üzere kısa bir eğitim veya açıklayıcı video oluşturulsun. Sohbet içinde oluşturulan, self-servis bir bilgi bankası.
Yüksek öncelikli uyarı özetleri
Acil Slack mesajlarını, #incidents veya #security-alerts gibi yüksek öncelikli kanallar için avatar anlatımlı video özetlerine dönüştürerek kritik bilgilerin gereken ilgiyi görmesini sağlayın.
