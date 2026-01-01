HeyGen
Integration partner

HeyGen x Slack

Ekibiniz zaten Slack'te çalışıyor. Artık HeyGen de orada. Herhangi bir kanal, DM veya slash komutundan, çalışma alanınızdan ayrılmadan avatar anlatımlı videolar oluşturun.

HeyGen'i Slack'e ekleyin
Integrate with the world's leading tools
Adobe Express
Airtable
Apollo
Asana
Atlassian
Autohive
Canva
ChatGPT
Claude (Anthropic)
Clay
Cursor
Customer.io
Figma
FlowShare
Gamma
GitHub
Google Drive
Granola
Hexus
Intercom
Hubspot
Linear
Lovable
Make
Manus
Microsoft Copilot
Mindstamp
n8n
Notion
NVIDIA NemoClaw
OpenClaw
Pabbly
Plainly
PostHog
Repurpose.io
Salesforce
Slack
Snowflake
Stripe
Superhuman
Tolstoy
Trupeer
Vercel
viaSocket
Vimeo
Zapier
Zoom
Entegrasyon genel bakış

Slack'ten ayrılmadan videolar oluşturun

Çoğu video aracı, ekibinizin gerçekten kullandığı araçların dışında kalır. Birisi onları açana kadar fırsat çoktan kaçmış olur. HeyGen artık bir kez kurulan ve çalışma alanınızın her yerinde kullanılabilen yerel bir Slack uygulaması.

@mention ile herhangi bir kanalda veya DM'de HeyGen'i bir prompt ile etiketleyin, tamamlanmış video doğrudan ilgili ileti dizisine gönderilsin. Tam kontrol için slash komutunu kullanın. Otomatik video bildirimlerini ayarlayarak tamamlanan HeyGen videolarının hazır oldukları anda doğru kanalda görünmesini sağlayın. Elle paylaşım yok. Link yönlendirme yok.

@HeyGen yeni işe başlayanlar için bir hoş geldiniz videosu yap

1

HeyGen'i Slack çalışma alanınıza ekleyin

Yukarıdaki Add to Slack düğmesine tıklayın ve çalışma alanınızda HeyGen’i yetkilendirin. Bunun için Slack yönetici izinlerine ihtiyacınız olacak. Uygulama birkaç saniye içinde kurulur ve ekibinizin tamamı tarafından hemen kullanılabilir.

2

HeyGen hesabınızı bağlayın

Kurulumdan sonra kimlik doğrulaması için HeyGen hesabınızı bağlayın. Henüz hesabınız yoksa heygen.com adresinden ücretsiz olarak kayıt olabilirsiniz. Ücretli bir plan, tam kapsamlı video oluşturma ve dijital ikizinizi kullanma imkânı sunar.

3

İlk videonuzu oluşturun

Herhangi bir kanal veya DM'e gidin ve ihtiyacınızı yazarak @HeyGen etiketini kullanın. HeyGen, avatar anlatımlı bir video oluşturup doğrudan ilgili başlıkta paylaşacaktır. Genellikle 2-5 dakika sürer.

4

Kanal bildirimlerini ayarlayın

İsteğe bağlı olarak HeyGen'i, belirli kanallara video hazır bildirimleri gönderecek şekilde yapılandırın; böylece içerik ekibiniz, satış ekibiniz veya L&D liderleriniz yeni videolar hazır olduğunda her zaman haberdar olsun.

Özellikler

Slack'te video oluşturmanın üç yolu

HeyGen çalışma alanınıza kurulduğunda, tüm ekibinizin video oluşturup alması için üç yerel yöntem kullanıma hazır olur. Uygulamalar arasında geçiş yok. Manuel adımlar yok.

@bahset

Herhangi bir kanalda @bahsetme

Herhangi bir kanalda @HeyGen etiketleyin veya düz metin bir prompt ile DM gönderin. Tamamlanmış video birkaç dakika içinde oluşturulur ve doğrudan ilgili ileti dizisine gönderilir.

Kısayol komutu

/heygen komutu

/heygen komutunu tam kontrol için kullanın. Avatarı, dili, tonu ve metni belirtin. Ekibinizin düzenli olarak kullandığı şablonlu veya tekrarlanabilir video türleri için idealdir.

Bildirimler

Otomatik bildirimler

HeyGen video olaylarını Slack kanallarına bağlayarak ekibinizin, bir video işlenmeyi tamamladığı anda doğrudan bağlantı içeren bir bildirim almasını sağlayın; paylaşmaya veya incelemeye hazır olsun.

Kullanım alanları

Bunu hangi ekipler kullanıyor

Gerçekten izlenen liderlik güncellemelerinden, yeni işe başlayanları isimleriyle karşılayan işe alım videolarına kadar.

Yönetici duyuruları

Yönetici duyuruları

Bir Slack mesajını, CEO'nun veya ürün yöneticisinin #announcements kanalına düşen bir video duyurusuna dönüştürün. Gözden kaçması imkânsız ve metin yığınından çok daha etkileyici.

Yeni işe alım karşılama videoları

Yeni işe alım karşılama videoları

Biri bir kanala katıldığında, adını kullanarak otomatik olarak kişiselleştirilmiş bir hoş geldiniz videosu oluşturup paylaşın; böylece her yeni ekip üyesi daha ilk günden itibaren kendini değerli hissetsin.

Satış kazanımlarını kutlama

Satış kazanımlarını kutlama

CRM'inizde bir anlaşma kapandığında, temsilciyi adıyla onurlandırmak ve kısa bir takdir anı yaratmak için #sales-wins kanalına kişiselleştirilmiş bir avatar videosu gönderin.

İsteğe bağlı eğitim klipleri

İsteğe bağlı eğitim klipleri

Ekip üyelerinin bir konuyla birlikte HeyGen’i @mention etmesine izin verin; anında paylaşılmak üzere kısa bir eğitim veya açıklayıcı video oluşturulsun. Sohbet içinde oluşturulan, self-servis bir bilgi bankası.

Yüksek öncelikli uyarı özetleri

Yüksek öncelikli uyarı özetleri

Acil Slack mesajlarını, #incidents veya #security-alerts gibi yüksek öncelikli kanallar için avatar anlatımlı video özetlerine dönüştürerek kritik bilgilerin gereken ilgiyi görmesini sağlayın.

Yapay zeka ile video oluşturmaya başlayın

Sizin gibi işletmelerin içerik oluşturmayı nasıl ölçeklendirdiğini ve en yenilikçi YZ videosuyla büyümeyi nasıl hızlandırdığını görün.

